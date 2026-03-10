ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియాలో ఉన్నత స్థాయి యాజమాన్యం మార్పు
ఇసుజు మోటార్స్ లిమిటెడ్, జపాన్ యొక్క అనుబంధ సంస్థ అయిన ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియా(ఐఎంఐ) ఉన్నత స్థాయి యాజమాన్యములో కీలక మార్పును ప్రకటించింది. శ్రీ. టోరు కిషిమోటో స్థానములో శ్రీ. టకేషి హిరానో, ఇసుజు బిజినెస్ డివిజన్, మిట్సుబిషి కార్పొరేషన్, జపాన్, ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియా(ఐఎంఐ) డెప్యూటి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా పదవి చేపట్టారు.
శ్రీ. టకేషి హిరానోకు ఇసుజు కొరకు ప్రపంచ మార్కెట్లలో పంపిణి, మార్కెటింగ్లో రెండు దశాబ్దాల అనుభవం ఉంది. ఆయన ఇసుజు మోటార్స్ మరియు మిట్సుభిషి కొరకు వివిధ మార్కెట్లలో వివిధ స్థాయిలలో కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించిన గొప్ప అనుభవం ఉంది. ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియలో వైస్-ప్రెసిడెంట్-సేల్స్, మార్కెటింగ్లో సేవలందించిన ఆయనకు భారత మార్కెట్ గురించి కూడా విస్తృత పరిచయం ఉంది. భారత మార్కెట్లో గట్టిపునాది వేయడములో ఆయన ముఖ్యపాత్ర పోషించారు.
శ్రీ. టోరు కిషిమోటో జపాన్ లోని మాతృ సంస్థలో కొత్త బాధ్యతలను చేపడతారు. యాజమాన్యములోని మార్పు కంపెనీ యొక్క వ్యాపార ప్రణాళికను అనుసరించి జరిగింది.