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  4. TRAI took action against spam calls and messages by barring or disconnecting more than 1.24 lakh mobile connections
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 14 November 2026 (16:07 IST)

స్పామ్ కాల్స్‌కు చెక్ - 1.24 లక్షల మొబైల్ కనెక్షన్లపై ట్రాయ్ ఆంక్షలు

trai - mobile
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (16:07 IST)
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స్పామ్ కాల్స్, నకిలీ మెసేజ్‌లకు చెక్ పెట్టేందుకు టెలికాం నియంత్రణ సంస్థ ట్రాయ్ ప్రత్యేక దృష్టిసారించింది. ఇందులోభాగంగా వాణిజ్య కమ్యూనికేషన్స్ నిబంధనలను ఉల్లింఘించినందుకుగాను గత జూలై - సెప్టెబరు మధ్య కాలంలో 1.24 లక్షలకుపైగా మొబైల్ కనక్షనల్పై ఆంక్షలు విధించింది. అలాగే, 347 సంస్థలను ఒక యేడాది పాటు బ్లాక్ లిస్టులో ఉంచింది. 
 
2026-27 రెండో త్రైమాసికానికి సంబంధించిన ట్రాయ్ నివేదిక ప్రకారం.. మొదటి ఉల్లంఘన కింద 1,10,325 మొబైల్‌ కనెక్షన్లను 15 రోజుల పాటు అవుట్‌గోయింగ్ సేవల నుంచి నిరోధించింది. పునరావృత ఉల్లంఘనలకుగానూ 13,777 కనెక్షన్‌లను ఒక యేడాది పాటు డిస్‌కనెక్ట్ చేసింది. 3,725 ఎస్‌ఎంఎస్‌ హెడర్‌లను ఏడాది పాటు బ్లాక్‌ చేసింది.  
 
ఈ త్రైమాసికంలో స్పామ్‌ కమ్యూనికేషన్లపై 15.29 లక్షల ఫిర్యాదులు అందగా.. వాటిలో 7.23 లక్షల ఫిర్యాదులను చర్యలు తీసుకోదగినవిగా వర్గీకరించినట్లు ట్రాయ్ వెల్లడించింది. డీఎన్‌డీ యాప్‌ ద్వారా వినియోగదారులు ఎక్కువ మొత్తంలో ఫిర్యాదులను రిపోర్ట్‌ చేసినట్లు తెలిపింది. 
 
అదే సమయంలో స్పామ్‌ కాల్స్‌ను నిరోధించడానికి టెలికాం ఆపరేటర్లు ఏర్పాటు చేసిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత వ్యవస్థలు ఈ త్రైమాసికంలో 19.9 బిలియన్ల ఇన్‌కమింగ్ కాల్స్, SMSలను అనుమానిత స్పామ్‌గా గుర్తించాయని రెగ్యులేటర్ తెలిపింది.
 
ప్రచార కాల్స్‌, సేవలు, లావాదేవీల కమ్యూనికేషన్‌లను వినియోగదారులు గుర్తించేందుకు వీలుగా ట్రాయ్ ప్రత్యేక నంబరింగ్ సిరీస్‌లను ప్రవేశపెట్టింది. ప్రచార కాల్స్‌ 140 సిరీస్‌ కింద, సర్వీసులు/ట్రాన్సాక్షనల్‌ కాల్స్‌ 1600 సిరీస్‌ల కింద వస్తాయని వెల్లడించింది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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