  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
  4. Transaction volumes in Hyderabad’s large office spaces expands by 63 percent during H1 2026: Knight Frank India
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Saturday, 25 July 2026 (19:32 IST)

హైదరాబాద్‌లోని పెద్ద ఆఫీసు స్థలాల లావాదేవీల పరిమాణం H1 2026లో 63 శాతం పెరుగుదల

Hyderabad housing projects
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (19:35 IST)
google-news
హైదరాబాద్: నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా ప్రకారం, H1 2026లో హైదరాబాద్‌లో 100,000 చ.అ. కంటే ఎక్కువ విస్తీర్ణం గల పెద్ద ఆఫీసు స్థలాలలో 4.9 మిలియన్ చదరపు అడుగుల (మి.చ.అ.) లీజింగ్ నమోదైంది. H1 2025లో నమోదైన 3.0 మి.చ.అ. నుండి పెద్ద ఆఫీసు లావాదేవీలలో నగరం 63% గణనీయమైన వృద్ధిని నమోదు చేసింది. హైదరాబాద్‌లో మొత్తం ఆఫీసు స్థలాల లావాదేవీలలో పెద్ద ఆఫీసు స్థలాల లీజింగ్ 65% వాటాను అందించింది. 
 
హైదరాబాద్‌లో సగటు ఆఫీసు డీల్ పరిమాణం H1 2025లో 70,537 చ.అ. నుండి H1 2026లో 93,516 చ.అ.కు పెరిగింది. జోసెఫ్ థిలక్, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్- ఆక్యుపైయర్ స్ట్రాటజీ- సొల్యూషన్స్, హెడ్ ఆఫ్ డేటా సెంటర్ బిజినెస్ (ఇండియా), నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా, ఇలా అన్నారు. పెద్ద ఆఫీసు స్థల లావాదేవీలు హైదరాబాద్‌లో మొత్తం లీజింగ్ పరిమాణం విస్తరణకు గణనీయంగా దోహదపడ్డాయి. సరఫరా జోడింపులు వేగవంతమవుతున్నప్పటికీ, ఖాళీ స్థలాలు తగ్గడం, స్థిరమైన అద్దె పెరుగుదల మార్కెట్ యొక్క పటిష్టమైన పునాదులను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. ముందుముందు, నిరంతర ఆక్యుపైయర్ ఆసక్తి, విస్తరిస్తున్న మౌలిక సదుపాయాలు, స్థాయి, ప్రతిభ, వ్యయ పోటీతత్వాన్ని అందించే హైదరాబాద్ సామర్థ్యం కొనసాగుతున్న వృద్ధికి తోడ్పడతాయని భావిస్తున్నారు.
 
మధ్యస్థాయి కార్యాలయ స్థలాలు, 50,000 చదరపు అడుగుల నుంచి 100,000 చదరపు అడుగుల వరకు, నగరంలోని మొత్తం లావాదేవీలలో 19% వాటాను కలిగి ఉండగా, H1 2026లో 1.4 మిలియన్ చదరపు అడుగులు లీజింగ్ పరిమాణం నమోదైంది. మిగిలిన 16% లావాదేవీలు చిన్న కార్యాలయ స్థలాల్లో (50,000 చదరపు అడుగుల కంటే తక్కువ) నమోదయ్యాయి. వీటిలో H1 2026లో 1.2 మిలియన్ చదరపు అడుగులు లీజింగ్ పరిమాణం నమోదైంది.
About Writer
ఐవీఆర్
తర్వాతి కథనం
భారతదేశంలోని వృద్ధుల కోసం మూడు కొత్త ఆవిష్కరణలు: అన్వయా కిన్ కేర్

అమీర్ లోగ్ చూస్తే హైదరాబాదీల మీద గౌరవం పెరుగుతుంది : దర్శకుడు రమణా రెడ్డి

అమీర్ లోగ్ చూస్తే హైదరాబాదీల మీద గౌరవం పెరుగుతుంది : దర్శకుడు రమణా రెడ్డిమాధవి రెడ్డి సోమ నిర్మించిన తొలి చిత్రం ‘అమీర్ లోగ్’. ఈ మూవీకి రమణా రెడ్డి సోమ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాకి మనోహర్ రెడ్డి మంచురి సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. MC హరి, మనోజ్, శశిధర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా.. వేధా జలంధర్, రావణ్ నిట్టూరు, విశ్వేందర్ రెడ్డి, సాయోగి కీలక పాత్రలు పోషించారు. రానా దగ్గుబాటి సంస్థ 'స్పిరిట్ మీడియా' ఈ మూవీని తెలుగులో గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేయబోతోంది. ఆగస్ట్ 21న ఈ మూవీని విడుదల చేయబోతోన్నట్టుగా శనివారం నాడు ప్రకటించారు.

స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడు సందేహం ఉండేది, ఇప్పటి ఆదరణకు ఆనందగా వుంది : కిరణ్ అబ్బవరం

స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడు సందేహం ఉండేది, ఇప్పటి ఆదరణకు ఆనందగా వుంది : కిరణ్ అబ్బవరంకిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా నటించిన "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల ఆదరణతో ఘన విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో ఆకట్టుకున్నారంటూ సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ స్పందిస్తున్నారు. ప్రశంసలతో పాటు మంచి వసూళ్లు దక్కించుకుంటోంది "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" సినిమా. ప్రీమియర్స్, వరల్డ్ వైడ్ గా డే 1 వసూళ్లు కలిపి ఈ సినిమా 12.3 కోట్ల రూపాయలు ఆర్జించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ మీట్ ను హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు.

Jai Krishna: కొన్ని చోట్ల అలా అనిపించొచ్చు, వాళ్ల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టాలి ఉంది : జై కృష్ణ ఘట్టమనేని

Jai Krishna: కొన్ని చోట్ల అలా అనిపించొచ్చు, వాళ్ల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టాలి ఉంది : జై కృష్ణ ఘట్టమనేనిచిన్నప్పుడు సినిమా వాతావరణానికి దూరంగా ఉండి చదువుకునేవాడిని. కానీ నా 16వ ఏటా యాక్టర్ కావాలని నిర్ణయించుకున్నాను. మొదటిసారి 'నిజం' సినిమా షూటింగ్‌కు వెళ్లాను. అందులో చైల్డ్ క్యారెక్టర్ చేశాను. తర్వాత 'అర్జున్' సినిమా షూటింగ్‌కు వెళ్లాను. ఆ తర్వాత 'గుంటూరు కారం' సినిమా షూటింగ్‌కు వెళ్లాను. ప్రాపర్‌గా ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేశాను.

Rohit Nara : వినికిడి లోపం గల సౌండ్ ఇంజినీర్ గా రోహిత్ నారా టైటిల్ ప్రకటన

Rohit Nara : వినికిడి లోపం గల సౌండ్ ఇంజినీర్ గా రోహిత్ నారా టైటిల్ ప్రకటనచుట్టూ మైక్ లో అరుస్తున్నా పక్కన ఏమి జరుగుతుందో పట్టించుకోకుండా ధ్యాన్యం చేస్తున్న రోహిత్ నారా కొత్త సినిమా సౌండ్ ఇంజినీర్ లుక్ విడుదలైంది. ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా దీనిని విడుదల చేశారు. ఎంత గట్టిగా అరిచినా వినిపించదు అనేలా ఈరోజు టైటిల్ ప్రకటన, మోషన్ పోస్టర్ విడుదల చేశారు. చినిమిల్లి మణికుమార్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. భరత్ చౌదరి నిర్మించిన ఈ చిత్రం అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను అలరించేలా రూపొందిస్తున్నారు.

Surya and Mamitha Baiju : ది వెడ్డింగ్ సాంగ్ లో ఆడి పాడిన సూర్య, మమితా బైజు

Surya and Mamitha Baiju : ది వెడ్డింగ్ సాంగ్ లో ఆడి పాడిన సూర్య, మమితా బైజుకథానాయుడు సూర్య నటిస్తున్న చిత్రం విశ్వనాథ్ & సన్స్. మమితా బైజు సరసన నటిస్తోంది. దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి రూపొందిస్తున్న ఈ చిత్రం నుంచి వెండ్డింగ్ సాంగ్ కొద్ది సేపటికిత్రమే చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసింది. తనకుటుంబంలో పెండ్లి జరుగుతుండగా వధూవరుల్ని ఆశీర్వదిస్తూ, ఎడ్యుకేట్ చేసే విధంగా సాహిత్యం వుంది. సూర్య పాట పాడడం విశేషం. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.