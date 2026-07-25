హైదరాబాద్లోని పెద్ద ఆఫీసు స్థలాల లావాదేవీల పరిమాణం H1 2026లో 63 శాతం పెరుగుదల
హైదరాబాద్: నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా ప్రకారం, H1 2026లో హైదరాబాద్లో 100,000 చ.అ. కంటే ఎక్కువ విస్తీర్ణం గల పెద్ద ఆఫీసు స్థలాలలో 4.9 మిలియన్ చదరపు అడుగుల (మి.చ.అ.) లీజింగ్ నమోదైంది. H1 2025లో నమోదైన 3.0 మి.చ.అ. నుండి పెద్ద ఆఫీసు లావాదేవీలలో నగరం 63% గణనీయమైన వృద్ధిని నమోదు చేసింది. హైదరాబాద్లో మొత్తం ఆఫీసు స్థలాల లావాదేవీలలో పెద్ద ఆఫీసు స్థలాల లీజింగ్ 65% వాటాను అందించింది.
హైదరాబాద్లో సగటు ఆఫీసు డీల్ పరిమాణం H1 2025లో 70,537 చ.అ. నుండి H1 2026లో 93,516 చ.అ.కు పెరిగింది. జోసెఫ్ థిలక్, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్- ఆక్యుపైయర్ స్ట్రాటజీ- సొల్యూషన్స్, హెడ్ ఆఫ్ డేటా సెంటర్ బిజినెస్ (ఇండియా), నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా, ఇలా అన్నారు. పెద్ద ఆఫీసు స్థల లావాదేవీలు హైదరాబాద్లో మొత్తం లీజింగ్ పరిమాణం విస్తరణకు గణనీయంగా దోహదపడ్డాయి. సరఫరా జోడింపులు వేగవంతమవుతున్నప్పటికీ, ఖాళీ స్థలాలు తగ్గడం, స్థిరమైన అద్దె పెరుగుదల మార్కెట్ యొక్క పటిష్టమైన పునాదులను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. ముందుముందు, నిరంతర ఆక్యుపైయర్ ఆసక్తి, విస్తరిస్తున్న మౌలిక సదుపాయాలు, స్థాయి, ప్రతిభ, వ్యయ పోటీతత్వాన్ని అందించే హైదరాబాద్ సామర్థ్యం కొనసాగుతున్న వృద్ధికి తోడ్పడతాయని భావిస్తున్నారు.
మధ్యస్థాయి కార్యాలయ స్థలాలు, 50,000 చదరపు అడుగుల నుంచి 100,000 చదరపు అడుగుల వరకు, నగరంలోని మొత్తం లావాదేవీలలో 19% వాటాను కలిగి ఉండగా, H1 2026లో 1.4 మిలియన్ చదరపు అడుగులు లీజింగ్ పరిమాణం నమోదైంది. మిగిలిన 16% లావాదేవీలు చిన్న కార్యాలయ స్థలాల్లో (50,000 చదరపు అడుగుల కంటే తక్కువ) నమోదయ్యాయి. వీటిలో H1 2026లో 1.2 మిలియన్ చదరపు అడుగులు లీజింగ్ పరిమాణం నమోదైంది.