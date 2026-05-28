సంబంధిత వార్తలు
- పారాచూట్ అడ్వాన్స్డ్ ప్రోటీన్ షాంపూ విడుదల
- పటిష్ట రికవరీని నమోదు చేసిన ఈక్విటీ మార్కెట్: పీఎల్ క్యాపిటల్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ నివేదిక
- ISUZU D-మ్యాక్స్ S-క్యాబ్ కోసం ఆకర్షణీయమైన లీజింగ్ పరిష్కారాన్ని ప్రకటించిన ఇసుజు మోటర్స్ ఇండియా
- అమెజాన్ గ్రేట్ సమ్మర్ సేల్ 2026- AI-ఆధారిత షాపింగ్
- వామ్మో.. సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఇంటి అద్దె రూ.లక్షనా?
4వ త్రైమాసికంలో బలమైన వృద్ధిని ప్రకటించిన ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా
గురుగ్రామ్: భారతదేశంలో అగ్రగామి సంస్థగా పేరు తెచ్చుకున్న లాజిస్టిక్స్, సప్లై చెయిన్ సొల్యుషన్స్ ప్రొవైడర్ అయినటువంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (TCI), ఇవాళ తన నాలుగో త్రైమాసిక, మార్చి 31, 2026తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సర ఫలితాలను ప్రకటించింది.
2026 ఆర్ధిక సంవత్సవం 4వ త్రైమాసికంలో ఫైనాన్షియల్ హైలెట్స్:
ఆదాయం: టీసీఐ రూ. 1,336 కోట్ల ఏకీకృత ఆదాయాన్ని సాధించింది. గతేడాది ఇదే కాలంలో నమోదైన ₹ 1,197 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది 11.6% వృద్ధిని సూచిస్తుంది.
EBITDA: వడ్డీ, పన్నులు, తరుగుదల, రుణ విమోచనానికి ముందు కంపెనీ ఆర్జనలు ₹ 174 కోట్లుగా నమోదయ్యాయి; ఇది Q4/FY2025లో ఉన్న ₹ 162 కోట్ల నుండి 7.4% పెరుగుదలగా నమోదైంది.
పన్ను తర్వాతి లాభం(PAT): గత సంవత్సరం ఇదే త్రైమాసికంలో ₹ 115 కోట్లుగా ఉన్న పన్ను తర్వాతి లాభం, 8.7% వృద్ధితో ₹ 125 కోట్లకు చేరింది.
మేనేజ్ మెంట్ కామెంట్స్
ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ వినీత్ అగర్వాల్ గారు మాట్లాడుతూ.. వేగంగా మారుతున్న వ్యాపార వాతావరణంలో టీసీఐ యొక్క స్థిరమైన అమలు, క్రమబద్ధమైన కార్యకలాపాలను FY2026 నాల్గవ త్రైమాసికం ప్రతిబింబించింది. మా వైవిధ్య భరితమైన పోర్ట్ ఫోలియో, సమీకృత మల్టీ మోడల్ సామర్థ్యాలు, వినియోగదారుల-కేంద్రీకృత విధానం మా మార్కెట్ స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేశాయి అని అన్నారు.
వేర్హౌసింగ్, మల్టీమోడల్ మూవ్మెంట్, రంగాల వారీ లాజిస్టిక్స్ పరిష్కారాలలో టీసీఐ మంచి పురోగతిని సాధించింది. మా త్రీ పీఎల్, కోల్డ్ చైన్ మరియు వేర్హౌసింగ్ సేవలు ఎఫ్.ఎమ్.సి.జీ, కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్స్, పునరుత్పాదక ఇంధనం, ఇ-కామర్స్, క్విక్ కామర్స్ రంగాలలోని వినియోగదారులకు సేవలు అందిస్తున్నాయి. వేర్హౌస్లు, హబ్లు, ట్రక్కులు, రైల్ కార్ క్యారియర్లలో నిరంతర పెట్టుబడుల మద్దతుతో రైలు, రోడ్డు మరియు తీరప్రాంత షిప్పింగ్లో పెరుగుతున్న పురోగతి, పర్యావరణ అనుకూల లాజిస్టిక్స్ను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఈవీ ట్రక్కులపై మా అన్వేషణతో పాటు, మా దీర్ఘకాలిక సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేస్తోంది.
భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని, మా వినియోగదారులకు, సమాజానికి, వాటాదారులకు శాశ్వత విలువను సృష్టించాలని భావిస్తున్నాం. ఇందుకోసం సాంకేతికత, బహుళ రవాణా మౌలిక సదుపాయాలు, పర్యావరణ అనుకూల లాజిస్టిక్స్, వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాలలో మా పెట్టుబడులను సద్వినియోగం చేసుకోవడంపై మేము దృష్టి సారించాము.
PM Modi: ప్రధాని మోదీ పెద్ది గురించి అడిగారు, వెస్ట్ బెంగాల్లో యూత్ పెద్ది గెటప్తో వచ్చారు: రామ్ చరణ్
బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. పెద్ది జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదల కానుంది. జూన్ 3న ప్రత్యేక ప్రీమియర్లు ప్రదర్శించనున్నారు. ఈ నేపధ్యంలో చిత్ర బృందం ఢిల్లీలో గ్రాండ్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించింది.
Radhya: ది రెడ్ బ్యాగ్ చిత్రం నుంచి హీరోయిన్ రాధ్య లుక్
బ్యాగ్ చుట్టూ తిరిగే కథతో ది రెడ్ బ్యాగ్ అనే చిత్రం రూపొందుతోంది. హరికృష్ణ సోమిశెట్టి నిర్మాత. రవి కుమార్ సీరపు కథ, కథనం, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహా సింగ్, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బదల్, భార్గవి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు సినిమాపై అంచనాల్ని పెంచేశాయి. రీసెంట్గా రాశీ పాత్రకు సంబంధించిన పోస్టర్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
Satyadev: బిహైండ్ ది వుడ్స్ ఆఫ్ సమవర్తి మేకింగ్ లో సత్యదేవ్
సత్యదేవ్ చిత్రానికి "సమవర్తి" అనే టైటిల్ ను ఖరారు చేశారు. ఈ రోజు ఈ చిత్ర టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. సత్యదేవ్ హీరోగా నటిస్తున్న 16వ చిత్రమిది. "సమవర్తి" సినిమాను రుద్ర పిక్చర్స్ బ్యానర్ & పంచభూత ప్రొడక్షన్స్, స్ పై శివచరణ్ రెడ్డి జక్కిడి, శశిధర్ రెడ్డి పడమటి నిర్మిస్తున్నారు. అజయ్ నాగ్. వి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎకోలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ, మలయాళంలో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
Vadenaveen: వడ్డే నవీన్ ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు నుంచి తొలి సాంగ్ ‘టా టా’ను విడుదల
వడ్డే నవీన్, రాశి సింగ్, శిల్పా తులస్కర్, వివేక్ రఘువంశీ, రఘుబాబు, శివన్నారాయణ, వడ్లమాని శ్రీనివాస్, జ్వాలా కోటి, దేవి ప్రసాద్, సూర్య, బాబా బాస్కర్, ప్రమోదిని, సాథ్విక్ రాజు, అంజలి ప్రియ, గాయత్రి చాగంటి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. కమల్ తేజ నార్ల ఈ మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. వడ్డే నవీన్తో కలిసి కథ స్క్రీన్ ప్లేలో ఈయన భాగమయ్యారు. ఈ మూవీని జూన్ 19న విడుదల చేస్తున్నారు.