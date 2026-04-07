1 లక్ష రిటైల్ విక్రయాల మైలురాయిని అధిగమించిన ట్రయంఫ్ మోటార్సైకిల్స్
భారతదేశంలో ట్రయంఫ్ మోటార్సైకిల్స్ సాధిస్తున్న అఖండ విజయ పరంపరలో భాగంగా, తాజాగా భారత రోడ్లపై 1 లక్ష మోటార్సైకిళ్ల మైలురాయిని కంపెనీ అధిగమించింది. ఈ సందర్భంగా, వినియోగదారులకు ఆన్-రోడ్ ధరలపై ₹21,500 వరకు లబ్ధి చేకూర్చేలా కొత్త ధరలను ట్రయంఫ్ నేడు ప్రకటించింది. దీనివల్ల మరింత మంది రైడర్లు ట్రయంఫ్ యొక్క విశిష్ట రైడింగ్ అనుభవాన్ని ఆస్వాదించే అవకాశం కలుగుతుంది. అత్యాధునిక ఇంజనీరింగ్, శక్తివంతమైన ఇంజన్ సామర్థ్యం, ట్రయంఫ్ బ్రాండ్కు గల ప్రత్యేకమైన ఫినిషింగ్ను ఈ అప్డేటెడ్ మోడల్స్ కలిగి ఉన్నాయి.
కొత్తగా విడుదల చేసిన 350సిసి శ్రేణి మరియు దానిపై లభించే 18% జీఎస్టీ ప్రయోజనంతో, ట్రయంఫ్ మోటార్సైకిల్స్ 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మరింత వేగంగా వృద్ధి చెందడానికి సిద్ధంగా ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా 200లకు పైగా నగరాల్లో 230కి పైగా స్టోర్ల నెట్వర్క్ను కలిగి ఉన్న ఈ బ్రాండ్, మిడ్-కెపాసిటీ విభాగంలో కొత్త తరం రైడర్లను ఆకట్టుకోవడానికి తగిన రీతిలో విస్తరించింది.
కొత్తగా తగ్గించిన ఎక్స్-షోరూమ్ (ఢిల్లీ) ధరలు:
ట్రయంఫ్ స్పీడ్ టీ4- ₹1,95,000
ట్రయంఫ్ స్పీడ్ 400- ₹2,31,890
ట్రయంఫ్ స్క్రాంబ్లర్ 400- ₹2,59,241
ట్రయంఫ్ థ్రక్స్టన్ 400- ₹2,65,538
ట్రయంఫ్ స్క్రాంబ్లర్ 400 ఎక్స్సి- ₹2,89,534
ఈ ప్రకటన సందర్భంగా బజాజ్ ఆటో లిమిటెడ్, ప్రోబైకింగ్ ప్రెసిడెంట్ మణిక్ నాంగియా మాట్లాడుతూ, మా 400 సిరీస్ సాధించిన భారీ విజయం, భారత రోడ్లపై 1 లక్ష ట్రయంఫ్ బైక్లు తిరుగుతుండటం మాకు ఎంతో ఉత్సాహాన్నిస్తోంది. మేము 27 ఆర్ధిక సంవత్సరంలోకి బలమైన ఆత్మవిశ్వాసంతో అడుగుపెడుతున్నాము. 18% జీఎస్టీ పరిధిలోకి రావడం వల్ల మా ఉత్పత్తుల నాణ్యతను కొనసాగిస్తూనే మరింత పోటీ ధరలను అందించగలుగుతున్నాము. ఈ ఆన్-రోడ్ తగ్గింపుల ద్వారా మరెంతో మంది కొత్త రైడర్లను ట్రయంఫ్ కుటుంబంలోకి ఆహ్వానిస్తామని మాకు నమ్మకం ఉంది అని పేర్కొన్నారు.