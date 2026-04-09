Turmeric Prices: తొలిసారిగా రికార్డు స్థాయికి పెరిగిపోయిన పసుపు ధరలు
పసుపు ధరలు పెరిగిపోయాయి. నిజామాబాద్ వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డులో పసుపు ధరలు మొట్టమొదటిసారిగా రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ప్రస్తుత సీజన్లో, మార్చి 6న అత్యధిక ధర నమోదైంది. గత రెండు రోజులుగా ధరలు మళ్లీ భారీగా
బుధవారం నాడు, పసుపు ధర క్వింటాలుకు రూ.16,000కు చేరుకుంది. నిజామాబాద్, నిర్మల్, జగిత్యాల జిల్లాలకు చెందిన రైతులు తమ పసుపు పంటను విక్రయం కోసం మార్కెట్ యార్డుకు తీసుకువస్తున్నారు.
ఈ పంట కొమ్ము, మండ, చుర వంటి వివిధ రకాలుగా మార్కెట్కు వస్తోంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్ యార్డుకు సుమారు 30,000 క్వింటాళ్ల పసుపు వస్తోంది. అధిక ధరలు లభించడంతో ప్రోత్సాహం పొందిన రైతులు, అమ్మకానికి పెద్ద మొత్తంలో పసుపును తీసుకువస్తున్నారు.
ఏప్రిల్ చివరి లేదా మే ఆరంభం నాటికి ఈ సీజన్ ముగిసే అవకాశం ఉన్నందున, ధరలు మరింత పెరగవచ్చని వ్యాపారులు భావిస్తున్నారు. మెరుగైన కొనుగోలు సౌకర్యాల కారణంగా, రైతులు తమ పంటను క్రమం తప్పకుండా నిజామాబాద్ మార్కెట్ యార్డుకు తీసుకురావడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. మధ్యవర్తులు ఉన్నప్పటికీ, చాలా మంది రైతులు తమ పసుపును ఇక్కడే అమ్ముకోవడానికి ఎంచుకుంటున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, ప్రభుత్వం మార్కెట్ యార్డులో ఇ-నామ్ (e-NAM) సౌకర్యాన్ని ప్రవేశపెట్టినప్పటికీ, అది ప్రస్తుతం సమర్థవంతంగా పనిచేయడం లేదు. మెరుగైన ధరలు వస్తాయనే ఆశతో, రైతులు తమ పసుపును యార్డుకు తీసుకువచ్చి అమ్మడం కొనసాగిస్తున్నారు.