అమెజాన్లో ఏడాదిలో రెండు రెట్లు పెరిగిన ద్విచక్ర వాహనాల విక్రయాలు
బెంగళూరు: అమెజాన్లో తమ టూ-వీలర్ స్టోర్ ఏడాదిలో 2 రెట్లు వృద్ధిని సాధించిందని అమేజాన్ ఈరోజు ప్రకటించింది. టియర్ 2, టియర్ 3 పట్టణాల నుండి ఈ డిమాండ్ వచ్చింది. కస్టమర్లు రోజూ ఉపయోగించే కమ్యూటర్ బైక్స్తో పాటు ప్రీమియం, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను కూడా ఎక్కువగా ఎంచుకుంటున్నారు. కంపెనీ ప్రస్తుతం ట్రైంఫ్, KTM, రాయల్ ఎన్ ఫీల్డ్, బజాజ్ ఆటో, ఆథర్ ఎనర్జీ, హీరో మోటోకార్ప్ సహా ఎలక్ట్రిక్, ప్రీమియం, కమ్యూటర్ శ్రేణుల్లో 20 కంటే ఎక్కువ బ్రాండ్స్ నుండి ఎంపిక చేసిన జాబితాను కలిగి ఉంది, ఈ బ్రాండ్స్ అన్నింటికీ 3,000 కంటే ఎక్కువమంది అథీకృత డీలర్స్ మద్దతు లభిస్తోంది.
భారతదేశంలో టూ-వీలర్ కొనుగోలు ప్రయాణం తరచుగా ఎక్కువగా ఉంటోంది. ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి గందరగోళపరిచే ఐచ్ఛికాలతో, ఇంధనం రకాలు మరియు ధరల పాయింట్లతో భారంగా తయారైంది. మీకు పరిమితమైన ఎంపిక ఉన్నప్పుడు ముఖ్యంగా మెట్రోయోతర పట్టణాల్లో ఇది మరింత పరిమితిగా అనిపిస్తుంది. కస్టమర్ల కోసం, అమెజాన్ పూర్తి నిజాయితీ ధర, డిజిటల్ చెల్లింపుల సౌకర్యంతో బ్రాండ్స్, ధరల పాయింట్లు మరియు ఇంధనం రకాలతో అతి పెద్ద ఎంపికను ఒక చోట చేర్చింది. బ్రాండ్స్ కోసం, ఇది తమ చేరికను విస్తరించింది. గత రెండేళ్లకు పైగా, మేము రెండిటినీ నెరవేర్చడానికి ఎంపిక, సాధనాలు మరియు చేరికను రూపొందించాము మరియు పూర్తి సంవత్సరం అంతటా విస్తరించడం కొనసాగిస్తాము, అని అమన్ లోహన్, డైరెక్టర్, హోమ్, కిచెన్ మరియు అవుట్ డోర్స్, అమేజాన్ ఇండియా అన్నారు.
కస్టమర్లు ప్రీమియంను ఎంచుకుంటున్నారు
ఇంధనం రకాల్లో, కస్టమర్లు ప్రీమియం ఫీచర్లు, కనక్టెడ్ టెక్నాలజీ, ఆధునిక భద్రతా వ్యవస్థలు మరియు దీర్ఘకాలం యాజమాన్యం విలువతో మోడల్స్ ను ఎంచుకుంటున్నారు. అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసే సగటు టూ-వీలర్ ఇప్పుడు రూ. 1 లక్షను దాటింది, ఇది ఎక్కువ-వివరణలు గల మోడల్స్ ను ఎంచుకోవడానికి కలిగిన స్పష్టమైన మార్పును సూచిస్తోంది. ప్రీమియం మోటార్ సైకిళ్లు సంవత్సరం ప్రాతిపదికన సుమారు 5 రెట్లు కంటే ఎక్కువగా పెరిగాయి, కమ్యూటర్ బైక్స్ రెట్టింపు కంటే ఎక్కువగా వృద్ధి చెందగా, ఇదే సమయంలో ICE స్కూటర్లు 1.5 రెట్లు పెరిగాయి. ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్స్ కోసం, ఇప్పుడు అమెజాన్లో మొత్తం EV డిమాండ్ లో సగానికి పైగా వాటా ఇప్పుడు రూ.1 లక్ష నుండి రూ.1.5 లక్షల శ్రేణికి చెందినది. ఇది ఎంట్రీ-స్థాయి ఎంపికల నుండి మిడ్-ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ ప్రయాణం వైపు జరుగుతున్న మార్పును సూచిస్తుంది.
మెట్రోయేతర పట్టణాల నుండి డిమాండ్ వస్తోంది
అమెజాన్లో రెండు చక్రాల వాహనాల డిమాండ్ ప్రధానంగా మెట్రో నగరాలకు వెలుపల నుంచే వస్తున్న కథ. ప్రతి 3 మంది కస్టమర్లలో దాదాపు 2 మంది టియర్ 2 మరియు టియర్ 3 నగరాల నుండి వస్తున్నారు; ఎలక్ట్రిక్ రెండు చక్రాల వాహనాల విషయంలో ఈ వాటా 10లో 7కి పెరుగుతుంది. ఈ నగరాల్లో వృద్ధి వేగంగా పెరుగుతోంది. దక్షిణ భారతదేశంలోని కాకినాడ, తిరుపతి మరియు నెల్లూరులో బుకింగ్స్ సంవత్సరానికి సంవత్సరం (YoY) 12 రెట్లు వరకు పెరిగి అత్యధిక వృద్ధిని చూపించాయి. ఉత్తర భారతదేశంలోని నాగౌర్ మరియు జింద్, అలాగే పశ్చిమ భారతదేశంలోని జామ్నగర్, బిలాస్పూర్ మరియు రాజ్కోట్ నుండి రెండు చక్రాల వాహనాల బుకింగ్స్ YoY 6 రెట్లు వరకు పెరిగాయి. తూర్పు భారతదేశంలోని పూర్ణియా మరియు సమస్తిపూర్ YoY 7 రెట్లు వరకు పెరిగి కొత్త డిమాండ్ కేంద్రాలుగా అవతరించాయి. వినియోగదారుల కొనుగోలు ప్రవర్తనలో మార్పు కనిపిస్తోంది, వారు రెండు చక్రాల వాహనాలను ఆన్లైన్లో కొనుగోలు చేయడాన్ని ఎంచుకుంటున్నారు. గత 12 నెలల్లో, 2,300కు పైగా టియర్ 3 పట్టణాల వినియోగదారులు Amazon.inలో మొదటిసారిగా రెండు చక్రాల వాహనాన్ని కొనుగోలు చేశారు.
కాశీలో రేణూ దేశాయ్.. ఎందుకో తెలుసా?
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ సతీమణి రేణూ దేశాయ్ కాశీ యాత్రలో ఉన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్తో విడాకుల తర్వాత, తన పిల్లలు పెద్దవారైన తర్వాత ఆమె సినిమాల్లో రెండో ఇన్నింగ్స్లో ప్రారంభించారు. తనకు నచ్చిన పాత్రలను ఎంచుకుంటూ సినిమాల్లో కనిపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తన కొత్త సినిమా షూటింగ్కు సంబంధించిన అప్డేట్ను అభిమానులతో పంచుకున్నారు.
Mohanlal: మోహన్లాల్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ దృశ్యం 3 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్
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Aishwarya Rajesh: పేరుకు సుకుమారి కానీ టచ్ చేస్తే విద్యుత్ షాకే.. ఓ..! సుకుమారి టీజర్
పేరుకు సుకుమారి కానీ ఆమెను టచ్ చేస్తే విద్యుత్ షాక్ కు గురవుతారు.. ఈ పాయింట్ తో ఓ..! సుకుమారి చిత్రం రూపొందుతోంది. ఐశ్వర్య రాజేష్ టైటిల్ పాత్రను పోషిస్తుంది. గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రంగా దర్శకుడు భరత్ దర్శన్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. తిరువీర్ కథానాయకుడు. గంగా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై మహేశ్వర రెడ్డి మూలి దీనిని నిర్మిస్తున్నారు.కాగా, నేడు చిత్ర బృందం టీజర్ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తెచ్చింది.