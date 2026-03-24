ఎన్.టి.ఆర్ జిల్లాలో నీటి లభ్యతను పెంపొందించిన అల్ట్రాటెక్
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఎన్టిఆర్ జిల్లాలో ఉన్న అల్ట్రాటెక్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ బాలాజీ సిమెంట్ వర్క్స్, ప్రపంచ జల దినోత్సవం సందర్భంగా బాధ్యతాయుత నీటి నిర్వహణపై తన నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది. సమర్థవంతమైన నీటి నిర్వహణ పద్ధతులు, పాలన వ్యవస్థలను అమలు చేస్తూ, ఈ యూనిట్ తన ప్రాంగణంతో పాటు కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న కమ్యూనిటీలలో కూడా నీటి సేకరణ, వినియోగ తగ్గింపు, పునర్వినియోగం, రీసైక్లింగ్పై చురుకైన చర్యలు తీసుకుంటోంది.
యూనిట్ యొక్క కమ్యూనిటీ వాటర్ కన్జర్వేషన్ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి గణనీయమైన పురోగతిని నమోదు చేసింది. 2025లో, బాలాజీ సిమెంట్ వర్క్స్ 75,000 క్యూబిక్ మీటర్లకు పైగా నీటిని సేకరించి రీచార్జ్ చేయగా, ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభం నుండి మార్చి 31, 2025 నాటికి సంచితంగా 3 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్లకు పైగా నీటిని సేకరించి రీచార్జ్ చేసింది. ఈ ప్రయత్నాల్లో భాగంగా, జగ్గయ్యపేట పట్టణంలోని ఉరాచెరువు సరస్సును ఆక్రమణల నుండి రక్షించడం, సరస్సు చుట్టూ గ్రీన్ బెల్ట్ అభివృద్ధి చేయడం లక్ష్యంగా, యూనిట్ FY23లో అర్బన్ లంగ్ స్పేస్ ప్రాజెక్ట్ను ప్రారంభించింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా సరస్సు బెడ్ను లోతుగా చేసి నిల్వ సామర్థ్యాన్ని పెంచడంతో పాటు, వర్షపు నీటిని వేరు చేసి మళ్లించే ప్రత్యేక కాలువలను నిర్మించి, సరస్సు నీటిని కాలుష్యాల నుండి రక్షించింది.
కంపెనీ స్థాయిలో, FY25లో అల్ట్రాటెక్ తన కమ్యూనిటీ వాటర్షెడ్ ప్రాజెక్టులు, యూనిట్లలో అమలు చేస్తున్న పరిరక్షణ కార్యక్రమాల ద్వారా 16.2 మిలియన్ క్యూబిక్ మీటర్ల నీటిని సేకరించి రీచార్జ్ చేసింది. ఈ చర్యలు నీటి లభ్యతను మెరుగుపరచడమే కాకుండా వ్యవసాయ ఉత్పాదకతను పెంచి, దేశవ్యాప్తంగా మారుమూల ప్రాంతాల్లో గ్రామీణ జీవనోపాధిని బలోపేతం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి.
కమ్యూనిటీ నీటి సంరక్షణ కార్యక్రమాలతో పాటు, అల్ట్రాటెక్ తన తయారీ కార్యకలాపాల్లో కూడా నీటి సంరక్షణకు బహుముఖ విధానాన్ని అనుసరిస్తోంది. అయిపోయిన గనుల గుంటలను జలాశయాలుగా మలచడం, పైకప్పులపై వర్షపునీటి సేకరణ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయడం, రీసైకిల్ చేసిన నీటి వినియోగాన్ని పెంచడం, అలాగే తయారీ ప్రక్రియల్లో నీటి వినియోగ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచే చర్యలు ఇందులో భాగంగా ఉన్నాయి. మొత్తంగా, యూనిట్లు, స్థానిక సమాజాల్లో చేపట్టిన అన్ని నీటి నిర్వహణ కార్యక్రమాల ద్వారా, అల్ట్రాటెక్ FY25లో 120 మిలియన్ క్యూబిక్ మీటర్లకు పైగా నీటిని పునర్వినియోగం, రీసైక్లింగ్, సేకరణ, రీచార్జ్ చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది.
గమనిక: FY25 నుండి ఉపయోగించిన మొత్తం డేటా ఆడిట్ చేయబడింది. 2025 క్యాలెండర్ సంవత్సరానికి సంబంధించిన డేటా ఆడిట్ చేయబడలేదు.