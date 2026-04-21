మంగళవారం, 21 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 21 ఏప్రియల్ 2026 (22:26 IST)

భారతదేశంలో 200 మిలియన్ టన్నుల వార్షిక సామర్థ్యంను అధిగమించిన అల్ట్రాటెక్

Ultrateck cement company
భారతదేశంలో తన స్థాపిత సిమెంట్ తయారీ సామర్థ్యం సంవత్సరానికి 200+ మిలియన్ టన్నుల మైలురాయిని అధిగమించిందని ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ ప్రధాన సిమెంట్ సంస్థ అయిన అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ లిమిటెడ్ ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో, సంస్థ నేడు మొత్తం 8.7 MTPA సామర్థ్యం కలిగిన మూడు కొత్త సిమెంట్ గ్రైండింగ్ యూనిట్లను ప్రారంభించింది. దీనితో, చైనా మినహా, విక్రయాల పరిమాణం, సామర్థ్యం పరంగా అల్ట్రాటెక్ ప్రపం చంలోనే అతిపెద్ద సిమెంట్ సంస్థగా అవతరించింది.
 
షాజహాన్‌పూర్(ఉత్తరప్రదేశ్), పత్రాతు(ఝార్ఖండ్), వైజాగ్(ఆంధ్రప్రదేశ్)లలో ఉన్న ఈ మూడు కొత్త సిమెంట్ గ్రైండింగ్ యూనిట్లు, ఉత్తర భారతదేశంలోని శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నిర్మాణ రంగానికి, ఝార్ఖండ్ పారిశ్రామిక కేంద్రానికి, వేగంగా పట్టణీకరణ చెందుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరప్రాంతానికి సేవలు అందిస్తూ, ప్రాంతీయ సరఫరాను బలో పేతం చేయడానికి వ్యూహాత్మకంగా ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. ఈ చేర్పులతో, భారతదేశంలో అల్ట్రాటెక్ సామర్థ్యం 200.1 MTPAకు, ఏకీకృత ప్రపంచ సామర్థ్యం 205.5 MTPAకు చేరింది. ఇందులో యూఏఈ, బహ్రెయిన్, శ్రీలంకలోని కార్య కలాపాల నుండి వచ్చే 5.4 MTPA సామర్థ్యం కూడా ఉంది.
 
అల్ట్రాటెక్ వృద్ధి వేగం, దాని స్థాయి వలెనే ఎంతో విశేషమైనది. 2019లో సాధించిన ఒక కీలక మైలురాయి అయిన 100+ MTPA స్థాయికి చేరుకోవడానికి దీనికి 36 ఏళ్లు పట్టింది. ఆ తర్వాతి 100 MTPA స్థాయిని చేరుకోవడానికి మాత్రం ఏడేళ్ల కంటే తక్కువ సమయమే పట్టింది. ఈ వృద్ధి వేగం, సంస్థ కార్యాచరణ సామర్థ్యాన్ని, భారతదేశ మౌలిక సదుపాయాల కల్పన పట్ల ఉన్న అపారమైన ఆకాంక్షను ఈ రెండింటినీ స్పష్టంగా చాటిచెబుతోంది.
 
భారతదేశంలో నిర్మితమయ్యే ప్రతి మూడు ఇళ్లలో ఒకదానికి, NHAI నిర్మించే ప్రతి ఐదు కిలోమీటర్ల కాంక్రీటు రహ దారులలో రెండింటికి, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మెట్రో రైలు మార్గాలలో ప్రతి ఐదు కిలోమీటర్లలో నాలుగింటికి అల్ట్రాటెక్ తన వంతు సహకారాన్ని అందిస్తుంది. నూతన పార్లమెంట్ భవనం (సెంట్రల్ విస్టా), ముంబై తీర రహదారి, ద్వారకా ఎక్స్‌ప్రెస్ వే, నవీ ముంబై అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, సోనామార్గ్ సొరంగం, ముంబై-అహ్మదాబాద్  హై-స్పీడ్ రైలు కారిడార్ వంటి ఎన్నో ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ వెన్నెముకగా నిలిచింది.
 
అల్ట్రాటెక్ తన సుస్థిరత రోడ్‌మ్యాప్‌కు దృఢంగా కట్టుబడి ఉంది. ఈ కంపెనీ, ప్రతి టన్ను సిమెంట్‌కు నిర్దిష్ట CO₂ ఉద్గారాలను తగ్గించడానికి, ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనాలు, ముడి పదార్థాల వినియోగాన్ని పెంచడానికి, తన విలువ గొలుసు అంతటా పర్యావరణ అనుకూల నిర్మాణ పద్ధతులను పొందుపరచడానికి చురుకుగా కృషి చేస్తోంది. అల్ట్రాటెక్‌కు, విస్తరణ, సుస్థిరత అనేవి పోటీపడే ప్రాధాన్యతలు కావు; దీర్ఘకాలిక విలువ సృష్టికి జంట స్తంభాలుగా కలిసే అనుసరిస్తాయి.

ఐటీ ఉద్యోగాలు వదిలి హీరోయిన్లు అయ్యారుఇప్పుడు ఐటీ ఫీల్డ్ ఎలా వున్నదో వేరే చెప్పక్కర్లేదు. ఐతే ఆ పరిశ్రమలో ఉద్యోగాలను వదిలేసి హీరోయిన్లుగా మారిన వారు వున్నారు. వారిలో ప్రస్తుతం సినీ ఇండస్ట్రీని ఓ ఊపు ఊపుతున్న కయదు లోహార్ కాంసెట్రిక్స్ కంపెనీలో ఐటీ జాబ్ వదిలేసి సినీ హీరోయినుగా అరంగేట్రం చేసింది. అలాగే తెలుగమ్మాయి అనన్య నాగళ్ల ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీలో పనిచేసేది. ఇప్పుడు హీరోయిన్ అయ్యింది. మరో టాప్ హీరోయిన్ శ్రీనిధి షెట్టి కూడా ఐటీ జాబ్ వదిలేసి సినీ ఇండస్ట్రీలో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుని టాప్ స్టార్ అయ్యింది. ఇలా ఐటీ ఇండస్ట్రీని వదిలేసి వెండితెరపై హీరోయిన్లుగా రాణిస్తున్నారు వీరంతా.

Peddi: ఆరు రోజుల్లో పెద్ది షూటింగ్ పూర్తి - ఐటెంసాంగ్ లో సంయుక్త మీనన్ !రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న పెద్ది షూటింగ్ గురించి స్వయంగా రామ్ చరణ్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టాడు. పెద్ది సెట్స్ నుండి మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, దర్శకుడు బుజ్జిబాబు ఓ ఫొటో షేర్ చేశారు. మరో 6 రోజుల్లో షూటింగ్ మొత్తం పూర్తవుతుంది. ఈ జూన్‌లో గ్రాండ్ రిలీజ్ కాబోతుందని వెల్లడించారు. నిమ్మశివన్న, జాన్వీకపూర్ నటిస్తున్న ఇతర నటీనటులు.

Nagababu: CASTE మూవీ నుంచి రంగరాజన్ గా నాగబాబు లుక్వరుణ్ సందేశ్, గగన్, సత్యం రాజేష్, రవి ప్రధాన పాత్రల్లో ఎకె జంపన్న రచన & దర్శకత్వంలో గోల్డెన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై తోట లక్ష్మీ కోటేశ్వరరావు నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'CASTE'. ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్‌, గ్లింప్స్ కి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ చిత్రంలో నాగబాబు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఆయన పాత్రని రంగరాజన్ గా పరిచయం చేస్తూ ఫస్ట్ లుక్ ని రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్.

బెల్లంకొండ గణేష్, ఎ. కరుణాకరన్ కాంబినేషన్ లో రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రంముగ్గురు డిఫరెంట్ క్రియేటివ్ మైండ్స్ కలయిక ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రత్యేకంగా నిలుపుతోంది. కరుణాకరన్ తనదైన శైలిలో సాఫ్ట్, ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీని అందిస్తుండగా, దర్శకుడు అనుదీప్ కెవీ తన యూనిక్ క్విర్కీ హ్యూమర్, షార్ఫ్ స్టైల్ డైలాగ్స్‌తో కథకు న్యూ కలర్ తెస్తున్నారు. ఆయన డైలాగ్ రైటర్‌గా పనిచేయడం ఫన్ ఫ్రెష్ నెస్ మరింత పెరగనుంది.

Vishwak Sen: థాయ్‌లాండ్‌లో విశ్వక్ సేన్, తరుణ్ భాస్కర్ ల ఈఎన్ఈ రిపీట్ షెడ్యూల్‌ఈ నగరానికి ఏమైంది సీక్వెల్ 'ఈఎన్ఈ రిపీట్' ప్రస్తుతం చిత్రీకరణ జరుపుకుంటోంది. విశ్వక్ సేన్, అభినవ్ గోమఠం, వెంకటేష్ కాకుమాను మళ్లీ కలిసి నటిస్తూ, మొదటి భాగంలో కనిపించిన కెమిస్ట్రీని తిరిగి తెరపైకి తీసుకురానున్నారు. శ్రీనాథ్ మాగంటి కొత్తగా జాయిన్ అవుతున్నారు. తరుణ్ భాస్కర్ దర్శకత్వం వహిస్తూ తన యూనిక్ క్విర్కీ స్టైల్‌ను కొనసాగిస్తున్నారు. ఎస్ ఒరిజినల్స్, రూట్‌నోడ్ సినిమా బ్యానర్‌పై సృజన్ యరబోలు, సందీప్ నాగిరెడ్డి ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను నిర్మిస్తున్నారు.

గోల్డెన్ మిల్క్ హెల్త్ సీక్రెట్స్పసుపు పాలు... గోల్డెన్ మిల్క్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. ఈ పాలు తాగుతుంటే కొన్ని వ్యాధుల నుండి రక్షణ పొందవచ్చు. పసుపు పాలు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు పాలు తాగుతుంటే వాపు, కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచి జ్ఞాపకశక్తిని పెంపొదిస్తుంది. గుండె జబ్బుల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది. పసుపు పాలు తాగుతుంటే బ్లడ్ షుగర్ స్థాయి అదుపులో వుంచుకోవచ్చు. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని రాకుండా అడ్డుకునే అవకాశం వుంటుంది. గోల్డెన్ మిల్క్ తాగుతుంటే ఇది జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. పసుపు పాలు తాగేవారిలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.

గుండె సంబంధ వ్యాధులు రాకుండా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?ఈరోజుల్లో గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఈ సమస్యలతో ప్రాణాలు పోతున్నవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. గుండెపోటుతో ఇటీవల మరణిస్తున్నవారు ఎక్కువవుతున్నారు. కనుక గుండె ఆరోగ్యం కోసం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. ఆరోగ్యకరమైన సమతుల ఆహారం తీసుకోవాలి. పలు రకాల పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, లీన్ ప్రోటీన్లు, వంటలో తక్కువ మొత్తంలో నూనెను వుపయోగించాలి. ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును నియంత్రించాలి. ధూమపానం మానేయాలి, మద్యం సేవించడం మానేయాలి. గుండె ఆరోగ్యంపై వైద్యులతో పరీక్ష చేయించుకోవాలి. రాత్రివేళ నిద్ర సమయం కనీసం 7 నుంచి 9 గంటలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి.

తాజా పిండి: ఆధునిక వంటగదులకు సాంప్రదాయ పిండి రుబ్బే పద్ధతిని తెస్తున్న సాఫ్టెల్తాజాగా ఆడిన పిండి లేదా మసాలాల సువాసన కేవలం ఆహారానికి సంబంధించినది మాత్రమే కాదు. అది, పదార్థాలు స్వ

అక్షయ తృతీయ ప్రచారంతో కృతిశెట్టితో దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించిన ఇంద్రియఆదిత్య బిర్లా జ్యువెలరీకి చెందిన ఇంద్రియ, తన వినియోగదారులతో తన ఉనికిని, అనుబంధాన్ని బలోపేతం చేసుకునే వ్యూహాత్మక ప్రయత్నంలో ఉంది. అందులో భాగంగా, అక్షయ తృతీయ 2026 ప్రచారంతో ప్రారంభించి, ప్రఖ్యాత నటి కృతిశెట్టితో దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుంది. సాంస్కృతిక ప్రామాణికతలో పెనవేసుకుపోయిన తన సమకాలీన ఆకర్షణకు ప్రసిద్ధి చెందిన కృతి శెట్టి, ఆత్మవిశ్వాసం, భావవ్యక్తీకరణ, సంప్రదాయంతో గాఢంగా ముడిపడి ఉన్న ఆధునిక ఇంద్రియ మహిళకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. అందుకే ఆమె ఈ బ్రాండ్‌కు సహజ ఎంపికగా నిలిచింది.

హైదరాబాద్‌లో తొలిసారిగా జరిగిన ది లీలా మొజాయిక్ 2026కి విశేష స్పందనహైదరాబాద్: ది లీలా బ్రాండ్ యొక్క జాతీయ రోడ్‌షో, ది లీలా మొజాయిక్ 2026లో భాగంగా హైదరాబాద్ నగరంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి మొట్టమొదటిసారిగా ఆతిధ్యం ఇస్తూ ది లీలా హైదరాబాద్ తమ విశిష్ట విందు వేదిక అయిన ఇస్ఫాహాన్‌ ద్వారాలను తెరిచింది. భారతదేశంలోని కీలక వ్యాపార నగరాలలో విస్తరించి ఉన్న ది లీలా మొజాయిక్ 2026 ఏప్రిల్ సర్క్యూట్ లో ఇది మూడవ మజిలీ. ఈ ఎడిషన్, కార్పొరేట్ క్లయింట్లు, మైస్ ప్లానర్లు, సీనియర్ వ్యాపార భాగస్వాములు, ఈవెంట్ ప్లానర్లు, వెడ్డింగ్ పార్టనర్స్ , ట్రావెల్ ఏజెంట్లు, హాస్పిటాలిటీ భాగస్వాములను ఒకచోట చేర్చింది.
