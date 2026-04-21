భారతదేశంలో 200 మిలియన్ టన్నుల వార్షిక సామర్థ్యంను అధిగమించిన అల్ట్రాటెక్
భారతదేశంలో తన స్థాపిత సిమెంట్ తయారీ సామర్థ్యం సంవత్సరానికి 200+ మిలియన్ టన్నుల మైలురాయిని అధిగమించిందని ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ ప్రధాన సిమెంట్ సంస్థ అయిన అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ లిమిటెడ్ ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో, సంస్థ నేడు మొత్తం 8.7 MTPA సామర్థ్యం కలిగిన మూడు కొత్త సిమెంట్ గ్రైండింగ్ యూనిట్లను ప్రారంభించింది. దీనితో, చైనా మినహా, విక్రయాల పరిమాణం, సామర్థ్యం పరంగా అల్ట్రాటెక్ ప్రపం చంలోనే అతిపెద్ద సిమెంట్ సంస్థగా అవతరించింది.
షాజహాన్పూర్(ఉత్తరప్రదేశ్), పత్రాతు(ఝార్ఖండ్), వైజాగ్(ఆంధ్రప్రదేశ్)లలో ఉన్న ఈ మూడు కొత్త సిమెంట్ గ్రైండింగ్ యూనిట్లు, ఉత్తర భారతదేశంలోని శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నిర్మాణ రంగానికి, ఝార్ఖండ్ పారిశ్రామిక కేంద్రానికి, వేగంగా పట్టణీకరణ చెందుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరప్రాంతానికి సేవలు అందిస్తూ, ప్రాంతీయ సరఫరాను బలో పేతం చేయడానికి వ్యూహాత్మకంగా ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. ఈ చేర్పులతో, భారతదేశంలో అల్ట్రాటెక్ సామర్థ్యం 200.1 MTPAకు, ఏకీకృత ప్రపంచ సామర్థ్యం 205.5 MTPAకు చేరింది. ఇందులో యూఏఈ, బహ్రెయిన్, శ్రీలంకలోని కార్య కలాపాల నుండి వచ్చే 5.4 MTPA సామర్థ్యం కూడా ఉంది.
అల్ట్రాటెక్ వృద్ధి వేగం, దాని స్థాయి వలెనే ఎంతో విశేషమైనది. 2019లో సాధించిన ఒక కీలక మైలురాయి అయిన 100+ MTPA స్థాయికి చేరుకోవడానికి దీనికి 36 ఏళ్లు పట్టింది. ఆ తర్వాతి 100 MTPA స్థాయిని చేరుకోవడానికి మాత్రం ఏడేళ్ల కంటే తక్కువ సమయమే పట్టింది. ఈ వృద్ధి వేగం, సంస్థ కార్యాచరణ సామర్థ్యాన్ని, భారతదేశ మౌలిక సదుపాయాల కల్పన పట్ల ఉన్న అపారమైన ఆకాంక్షను ఈ రెండింటినీ స్పష్టంగా చాటిచెబుతోంది.
భారతదేశంలో నిర్మితమయ్యే ప్రతి మూడు ఇళ్లలో ఒకదానికి, NHAI నిర్మించే ప్రతి ఐదు కిలోమీటర్ల కాంక్రీటు రహ దారులలో రెండింటికి, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మెట్రో రైలు మార్గాలలో ప్రతి ఐదు కిలోమీటర్లలో నాలుగింటికి అల్ట్రాటెక్ తన వంతు సహకారాన్ని అందిస్తుంది. నూతన పార్లమెంట్ భవనం (సెంట్రల్ విస్టా), ముంబై తీర రహదారి, ద్వారకా ఎక్స్ప్రెస్ వే, నవీ ముంబై అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, సోనామార్గ్ సొరంగం, ముంబై-అహ్మదాబాద్ హై-స్పీడ్ రైలు కారిడార్ వంటి ఎన్నో ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ వెన్నెముకగా నిలిచింది.
అల్ట్రాటెక్ తన సుస్థిరత రోడ్మ్యాప్కు దృఢంగా కట్టుబడి ఉంది. ఈ కంపెనీ, ప్రతి టన్ను సిమెంట్కు నిర్దిష్ట CO₂ ఉద్గారాలను తగ్గించడానికి, ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనాలు, ముడి పదార్థాల వినియోగాన్ని పెంచడానికి, తన విలువ గొలుసు అంతటా పర్యావరణ అనుకూల నిర్మాణ పద్ధతులను పొందుపరచడానికి చురుకుగా కృషి చేస్తోంది. అల్ట్రాటెక్కు, విస్తరణ, సుస్థిరత అనేవి పోటీపడే ప్రాధాన్యతలు కావు; దీర్ఘకాలిక విలువ సృష్టికి జంట స్తంభాలుగా కలిసే అనుసరిస్తాయి.