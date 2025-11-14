విజయవాడలో కేంద్రం, ఆంధ్రప్రదేశ్లో అల్ట్రావయోలెట్ కార్యకలాపాలు మరింత విస్తృతం
ఇటీవల తమ మల్టీ-టెర్రైన్ మోటర్సైకిల్, X-47 క్రాస్ఓవర్, రాడార్ కమ్యూనికేషన్తో దాని మొదటి కార్బన్ ఫైబర్ హెల్మెట్ అయిన UV క్రాస్ఫేడ్ను ఇటీవల విజయవంతంగా విడుదల చేసిన తర్వాత, అల్ట్రావయోలెట్ ఈరోజు విజయవాడలో తమ అత్యాధునిక అనుభవ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించడంతో భారతదేశంలో తమ విస్తరణ కార్యక్రమాలను మరింత పెంచుకుంది. ఈ మైలురాయి భారతదేశంలో అల్ట్రావయోలెట్ యొక్క కొనసాగుతున్న వృద్ధిని వెల్లడిస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా పనితీరు-ఆధారిత, పర్యావరణ అనుకూల ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాలను అందించాలనే దాని నిబద్ధతను బలోపేతం చేస్తుంది.
కొత్తగా ప్రారంభించిన UV స్పేస్ స్టేషన్, M/s. ప్రోగ్రెసివ్ వీల్స్తో భాగస్వామ్యంతో అల్ట్రావయోలెట్ యొక్క పనితీరు మోటర్సైకిళ్ళు- X-47, F77 MACH 2, F77 సూపర్స్ట్రీట్ను అన్వేషించే అవకాశం కల్పించటంతో పాటుగా వినియోగదారులకు సమగ్ర అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. UV స్పేస్ స్టేషన్ ఒక 3S సౌకర్యం. టెస్ట్ రైడ్ అనుభవం, అమ్మకాలు, సేవ మరియు వివిధ రకాల మోటర్సైకిల్ ఉపకరణాలతో సహా ఒకే చోట లీనమయ్యే అనుభవాన్ని అందించడానికి రూపొందించబడింది.
ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ కంపెనీ పనితీరు మోటర్సైకిళ్లు: X-47, F77 MACH 2, F77 సూపర్స్ట్రీట్ను ప్రదర్శిస్తుంది. F77 ఉత్పత్తులు 40.2 hp మరియు 100 Nm టార్క్ను కలిగి ఉన్న పవర్ట్రెయిన్తో విద్యుత్ పనితీరును పునర్నిర్వచించాయి, కేవలం 2.8 సెకన్లలో 0 నుండి 60 kph వరకు వేగం అందుకోగలవు. 10.3 kWh బ్యాటరీతో అమర్చబడిన ఈ వాహనం, ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 323 కిలోమీటర్ల ఐడిసి పరిధిని కలిగి ఉంటుంది.
అల్ట్రావయోలెట్ సీఈఓ మరియు సహ వ్యవస్థాపకుడు నారాయణ్ సుబ్రమణ్యం ఈ ప్రారంభోత్సవం గురించి మాట్లాడుతూ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని ఆధునిక ఆశయంతో అందంగా మిళితం చేసే నగరమైన విజయవాడ నడిబొడ్డున, మా మూడవ UV స్పేస్ స్టేషన్ను ప్రారంభించటం మాకు సంతోషంగా ఉంది. వారసత్వం, పురోగతి యొక్క కూడలిలో విజయవాడ ఉంది. భారతదేశ స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్లో భాగంగా వున్న ఈ నగరం, స్వచ్ఛమైన శక్తి, పర్యావరణ ఆవిష్కరణలను స్వీకరిస్తోంది.
ఇది అల్ట్రావయోలెట్ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ మోటర్సైకిళ్లు, భవిష్యత్ ఉత్పత్తి శ్రేణికి సహజ నిలయంగా మారుతుంది. అత్యాధునిక ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ ద్వారా భారతదేశాన్ని సాధికారపరచాలనే మా నిబద్ధతకు నిదర్శనం ఈ ప్రారంభం నిలుస్తోంది. భారతదేశం వ్యాప్తంగా ప్రపంచ స్థాయి ఆవిష్కరణలను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే అల్ట్రావయోలెట్ లక్ష్యాన్ని ఇక్కడ మా కార్యకలాపాలు నొక్కి చెబుతున్నాయి. విజయవాడ, వెలుపల ఉన్న వినియోగదారులకు సౌకర్యవంతంగా, ఉన్నత యాజమాన్య అనుభవాన్ని అందించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము అని అన్నారు.