AI కోసం ఎంటర్ప్రైజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్గా మారేందుకు UnifyApps 50 మిలియన్ డాలర్ల సేకరణ
సంస్థలు డిజిటల్ మార్పు కోసం దశాబ్దాలుగా ప్రయత్నం చేశాయి, ఇప్పుడు AI-కేంద్రిత మార్పు అవసరం. AI కోసం ఎంటర్ప్రైజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ను నిర్మించే సంస్థ UnifyApps, ICONIQ, ఇతర భాగస్వామ్యాలతో West Bridge క్యాపిటల్ నేతృత్వంలో $50 మిలియన్ల సిరీస్ B రౌండ్ను ప్రకటించింది. ఈ కొత్త పెట్టుబడితో UnifyApps మొత్తం నిధులు $81 మిలియన్లకు చేరుతాయి. రాగి థామస్, ప్రస్తుత సహ వ్యవస్థాపకుడు- సిఇఒ పవితార్ సింగ్తో కలిసి, ఛైర్మన్, కో-సిఇఒగా చేరి సంస్థకు కొత్త దశను సూచిస్తున్నారు.
GenAI పైలట్లలో మిలియన్లను పెట్టినప్పటికీ, ఎక్కువ సంస్థలు వాటిని స్కేల్ చేయడంలో విఫలమవుతున్నాయి. ప్రస్తుత LLMలు సరైన డేటాను కనుగొనడానికి లేదా పనిని అమలు చేయడానికి అవసరమైన రికార్డు, జ్ఞాన వ్యవస్థలతో అనుసంధానించలేవు. వెర్టికల్ లేదా నిర్దిష్ట వినియోగ సందర్భాల కోసం రూపుదిద్దుకున్న AI అనువర్తనాలు వేరుగా ఉంటాయి, ప్రతి దానికి సంస్థ అంతటా స్వంత ఏకీకరణలు అవసరం. ఇది ఖరీదైన AI విస్తరణ, నిలిచిపోయిన ఫలితాలకు దారితీస్తుంది. ఈ సవాళ్ల కారణంగా ఎంటర్ప్రైజ్ AI పరిష్కారాల్లో దాదాపు 95% వైఫల్య రేటు నమోదవుతోంది. UnifyApps ఈ అంతరాన్ని LLM-అజ్ఞేయ, AI-స్థానిక ఆర్కిటెక్చర్తో మూసివేస్తుంది, ఇది తక్కువ-కోడ్, నో-కోడ్ వర్క్ఫ్లో మరియు UI బిల్డర్ ద్వారా జ్ఞానం, రికార్డు, కార్యాచరణ వ్యవస్థలను ఏకీకృతం చేస్తుంది. తద్వారా విడ fragmented ప్రయోగాలను స్కేలబుల్, ప్రొడక్షన్-గ్రేడ్ AIగా మారుస్తుంది.
కొత్త కో-సిఇఓ రాగి థామస్ 25 సంవత్సరాలపైగా వివిధ పరిశ్రమల్లో ఎంటర్ప్రైజ్ సాఫ్ట్వేర్ నాయకత్వాన్ని తీసుకొస్తూ, సిఐఓ సంబంధాలు, కంప్లైయెన్స్, భద్రత మరియు SaaS కార్యకలాపాలలో లోతైన నైపుణ్యం కలిగించారు. ఈ మైలురాయి కేవలం నిధుల రౌండ్ కాదూ, ఇది భారతదేశ సాంకేతిక మరియు ఆర్థిక పరిసరాలకు కీలక క్షణాన్ని సూచిస్తుంది అన్నారు రాగి థామస్, కో-సిఇఓ మరియు ఛైర్మన్, UnifyApps. భారతదేశపు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోసం జాతీయ వ్యూహం, డిజిటల్ ఇండియా మిషన్, డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ చట్టం ద్వారా ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలు, AI-నేటివ్, సురక్షిత, గ్లోబల్గా పోటీ చేసుకునే కొత్త రకమైన ఎంటర్ప్రైజ్ ఎకానమీకి పునాది వేస్తున్నాయి. ప్రపంచం కోసం భారతదేశం నుండి UnifyAppsను నిర్మిస్తున్నందుకు మేము గర్విస్తున్నాము, ఇది తదుపరి తరం ఎంటర్ప్రైజ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆవిష్కరణలు ఇక్కడే ఉద్భవించగలవని నిరూపిస్తుంది అని ఆయన ఉద్రిక్తంగా పేర్కొన్నారు.