బుధవారం, 4 ఫిబ్రవరి 2026
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 4 ఫిబ్రవరి 2026 (23:44 IST)

కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27 ఆర్థిక క్రమశిక్షణతో సుస్థిరమైన వృద్ధికి పునాది: కేర్ఎడ్జ్ రేటింగ్స్

budget 4
ముంబై: కేర్‌ఎడ్జ్ రేటింగ్స్ ప్రకారం, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ రికవరీ దశ నుండి స్థిరమైన వృద్ధి, మధ్యస్థ-కాల ప్రణాళిక దశకు మారుతున్నప్పుడు, కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27 స్థిరమైన విధానాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఆర్థిక ఏకీకరణకు నిరంతర నిబద్ధతతో పాటు, మూలధన వ్యయంపై ప్రాధాన్యత స్థూల ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది. భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతున్న క్రెడిట్ ప్రొఫైల్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది.
 
మిస్టర్. మెహుల్ పాండ్యా, MD- గ్రూప్ CEO, కేర్‌ఎడ్జ్ ఇలా అన్నారు, 2026-27 కేంద్ర బడ్జెట్ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ కన్సాలిడేషన్, ప్రణాళిక దశలో ఉన్న సమయంలో ప్రవేశిస్తోంది. ప్రత్యేకత కేవలం ప్రకటనల్లో మాత్రమే కాకుండా, వాటిని అమలు చేసే స్థిరమైన విధానంలో ఉంది. స్థిరత్వం, ఉత్పాదకత మరియు పోటీతత్వంపై దృష్టి పెట్టి, ఇప్పటికే ప్రారంభమైన అనేక సంస్కరణలను బడ్జెట్ కొనసాగిస్తోంది. మారుతున్న ప్రపంచ పరిస్థితుల్లో వృద్ధి స్థిరంగా ఉండటానికి ఈ లక్షణాలు కీలకమైనవి.
 
కేర్‌ఎడ్జ్ రేటింగ్స్ ప్రకారం, కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27, స్థిరమైన మరియు ఊహించదగిన విధాన చట్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది. నిరంతర ప్రభుత్వ పెట్టుబడి, స్థిరమైన ఆర్థిక ఏకీకరణ, లక్ష్యంగా చేసుకున్న రంగాల మద్దతు చర్యల మిశ్రమం ఆర్థిక స్థితిస్థాపకతను పెంచుతుంది. మధ్యస్థ-కాలిక క్రెడిట్ స్థిరత్వాన్ని బలపరుస్తుంది. మిస్టర్ సచిన్ గుప్తా, చీఫ్ రేటింగ్ ఆఫీసర్, కేర్ ఎడ్జ్ రేటింగ్స్ ప్రకారం, మొత్తంగా, ఈ బడ్జెట్ వివిధ రంగాల్లో స్థిరమైన రుణ వాతావరణాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. తాత్కాలిక ప్రోత్సాహకాలకు బదులుగా దీర్ఘకాలిక సామర్థ్య నిర్మాణంపై దృష్టి సారించడం, మధ్యకాలంలో భారతదేశపు సార్వభౌమ, కార్పొరేట్ రుణ దృక్పథానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది అని తెలిపారు.
 
ఇటీవల ప్రకటించిన భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై తాజా సమాచారం
ఇటీవల ప్రకటించిన భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం భారత ఎగుమతులకు స్పష్టమైన ఊతాన్ని అందించనుంది, ముఖ్యంగా రత్నాలు- ఆభరణాలు, వస్త్రాలు, సముద్ర ఉత్పత్తులు వంటి కీలక రంగాల్లో. చైనా, బంగ్లాదేశ్, వియత్నాం, మలేషియా, కంబోడియా, థాయిలాండ్ వంటి పోటీ దేశాలతో పోలిస్తే భారత్‌కు తక్కువ సుంకం ప్రయోజనం లభించడం ఈ ఒప్పందంలోని ప్రధాన బలంగా నిలుస్తోంది. మా అంచనాల ప్రకారం, ఈ టారిఫ్ తగ్గింపు FY27లో భారత జిడిపి వృద్ధికి సుమారు 20 బేసిస్ పాయింట్ల మేర అదనపు మద్దతును అందించగలదు.
 
అదనంగా, వాణిజ్యానికి సంబంధించిన అనిశ్చితులు తగ్గితే విదేశీ పెట్టుబడుల ప్రవాహం మళ్లీ పెరగే అవకాశం ఉంది, దీనివల్ల రూపాయికి మరింత స్థిరత్వం లభిస్తుంది. రూపాయి స్థిరంగా ఉంటే, ఇటీవల నెలల్లో పెరిగిన మార్కెట్ అస్థిరతను ఎదుర్కొనేందుకు ఆర్బిఐ చేపట్టిన ఫారెక్స్ జోక్యాలను తగ్గించుకోవచ్చు. అలాగే, స్థిరమైన రూపాయి పరిస్థితుల్లో, ఆర్బిఐ బహిరంగ మార్కెట్ కార్యకలాపాల ద్వారా ప్రభుత్వ రుణాలు మరియు దేశీయ ద్రవ్య నిర్వహణ చర్యలకు మరింత సమర్థవంతంగా మద్దతు అందించగలదు.
 
స్థిరత్వం మరియు కొనసాగింపును ప్రతిబింబించే బడ్జెట్
కేంద్ర బడ్జెట్‌లోని ప్రధాన సందేశం ఊహించదగినదిగా, స్థిరంగా ఉందని కేర్‌ఎడ్జ్ రేటింగ్స్ పేర్కొంది. ఆకస్మిక విధాన మార్పులకంటే, ఉత్పాదకత, పోటీతత్వం మరియు దీర్ఘకాలిక సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించే దిశగా ఇప్పటికే కొనసాగుతున్న సంస్కరణలను మరింత బలోపేతం చేయడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. ప్రపంచ స్థాయిలో వృద్ధి అనిశ్చితులు కొనసాగుతున్న సమయంలో, మూలధన ప్రవాహాలు స్థూల ఆర్థిక స్థిరత్వానికి సున్నితంగా ఉన్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో, ఈ విధానం అత్యంత అనుకూలంగా ఉందని సంస్థ అభిప్రాయపడింది.
 
ఆర్థిక క్రమశిక్షణపై నిరంతర కట్టుబాటు
FY26లో పన్ను వసూళ్లు మరియు పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ రసీదులు ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోయినప్పటికీ, నియంత్రిత వ్యయం, అధిక ఆర్బిఐ డివిడెండ్ బదిలీల సహాయంతో ప్రభుత్వం జిడిపిలో 4.4 శాతం ద్రవ్య లోటు లక్ష్యాన్ని సాధించింది. FY 27కు ద్రవ్య లోటును 4.3 శాతంగా నిర్ధారించడం సమంజసమైనదిగా కేర్‌ఎడ్జ్ రేటింగ్స్ అభిప్రాయపడింది. అదేవిధంగా, కేంద్ర రుణ-జిడిపి నిష్పత్తి FY26లోని 56.1 శాతం నుంచి FY27లో 55.6 శాతానికి తగ్గే అవకాశముందని అంచనా వేసింది. ఇది భారతదేశ ఆర్థిక దిశపై విశ్వాసాన్ని మరింత బలపరుస్తుంది. సగటు 10 శాతం నామమాత్రపు జిడిపి వృద్ధి కొనసాగితే, 2031 నాటికి కేంద్ర రుణ-జిడిపి నిష్పత్తి సుమారు 50 శాతానికి తగ్గే అవకాశముందని కేర్‌ఎడ్జ్ అంచనా వేస్తోంది.
 
మిస్టర్ రజనీ సిన్హా, చీఫ్ ఎకనామిస్ట్, కేర్‌ఎడ్జ్ రేటింగ్స్ ఇలా అన్నారు, ఆర్థిక స్థిరీకరణ ప్రక్రియ క్రమంగా కనిపించవచ్చు, కానీ అది ఉద్దేశపూర్వకమే. వృద్ధికి మద్దతు ఇవ్వడం, ఆర్థిక విశ్వసనీయతను కాపాడుకోవడం మధ్య సమతుల్యతను నిలుపుకోవడం పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని కొనసాగించడానికి, మధ్యకాలిక రుణ స్థిరత్వాన్ని సాధించడానికి కీలకం అని తెలిపారు.
 
GST కోతలు, డివిడెండ్లు మరియు ఇతర రాబడుల నేపథ్యంలో FY 27లో పన్ను వృద్ధి కొంత మందగించినట్లు కనిపిస్తోంది. కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రకారం, FY27లో స్థూల పన్ను ఆదాయం 8 శాతం పెరుగుతుందని అంచనా వేశారు, ఇది FY 26లోని 7.4 శాతం వృద్ధితో పోలిస్తే స్వల్పంగా ఎక్కువ. FY 27కు 10 శాతం నామమాత్రపు జిడిపి వృద్ధిని ఊహించగా, పన్ను బ్యూయన్సీ 0.8గా ఉంది. మొత్తం మీద, పన్ను ఆదాయ అంచనాలు సహేతుకంగా ఉన్నాయని భావించవచ్చు. ప్రత్యక్ష పన్నులు FY27లో 11.4 శాతం వృద్ధి చెందుతాయని అంచనా వేయగా, పరోక్ష పన్నుల వృద్ధి కేవలం 1.9 శాతంగా ఉంది. GST హేతుబద్ధీకరణ ప్రభావం వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరానికీ కొనసాగనుందని, దీనివల్ల GST ఆదాయం సుమారు 2.6 శాతం తగ్గే అవకాశం ఉందని అంచనా.
 
FY 27లో ఆర్బిఐ, పీఎస్‌బీల నుంచి ₹3.2 ట్రిలియన్ డివిడెండ్ ఆదాయం వచ్చేలా కేంద్రం బడ్జెట్ చేసింది, ఇది FY 26లోని ₹3 ట్రిలియన్‌తో పోలిస్తే ఎక్కువ. ముఖ్యంగా ఆర్బిఐ నుంచి పెరిగిన డివిడెండ్లపై ఈ అంచనాలు ఆధారపడ్డాయి. అదేవిధంగా, పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ, ఆస్తి మోనటైజేషన్ వంటి మూలధన రసీదులను FY27లో ₹800 బిలియన్లుగా బడ్జెట్ చేశారు, ఇది FY26లోని ₹338 బిలియన్లతో పోలిస్తే గణనీయంగా ఎక్కువ. గత అనుభవాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుంటే, ఈ ఉపసంహరణ లక్ష్యాలను సాధించడం కీలకంగా మారనుంది.
 
వృద్ధికి ఊతమిచ్చే ప్రజా పెట్టుబడులు
కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27లో ప్రధాన లక్షణం వృద్ధికి ప్రాథమిక చోదక శక్తిగా ప్రభుత్వ మూలధన వ్యయంపై కొనసాగుతున్న దృష్టి. FY 27లో మూలధన వ్యయం ₹12.2 లక్షల కోట్లుగా అంచనా వేయబడింది, ఇది గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 11.5 శాతం వృద్ధిని సూచిస్తుంది. మూలధన ఆస్తుల సృష్టి, సీపీఎస్‌ఈల పెట్టుబడులకు ఇచ్చే గ్రాంట్లను కలుపుకుని చూస్తే, మొత్తం కేపెక్స్ FY 27లో సుమారు 19.6 శాతం పెరుగుతుందని బడ్జెట్ అంచనా వేస్తోంది. ఇది ఆర్థిక వృద్ధికి బలమైన మద్దతు అందించనుందని భావిస్తున్నారు.
 
ఆస్తుల సృష్టిపై ప్రభుత్వ వ్యయం కొనసాగడం వ్యయాల నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తుందని, భవిష్యత్ ఆర్థిక వృద్ధికి బలమైన పునాదిని వేస్తుందని కేర్‌ఎడ్జ్ రేటింగ్స్ పేర్కొంది. మౌలిక సదుపాయాలపై పెట్టుబడులు సమీప కాలంలో డిమాండ్‌ను పెంచడమే కాకుండా, దీర్ఘకాలంలో ఉత్పాదకత, లాజిస్టిక్స్ సామర్థ్యం, ప్రైవేట్ రంగ పోటీతత్వాన్ని కూడా మెరుగుపరుస్తాయని తెలిపింది. రెవెన్యూ వ్యయంతో పోలిస్తే మూలధన వ్యయానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మన్నికైన వృద్ధికి దోహదపడుతూ, ఆర్థిక వ్యవస్థ మొత్తం వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుందని అభిప్రాయపడింది.
 
రహదారులు, రైల్వేలు, లాజిస్టిక్స్, క్యాపిటల్ గూడ్స్, సిమెంట్ వంటి మౌలిక సదుపాయాలకు అనుబంధమైన రంగాలు ఈ నిరంతర పెట్టుబడుల నుంచి లాభపడతాయని అంచనా. కేపెక్స్ కొనసాగింపు అమలు వల్ల విధాన అనిశ్చితి తగ్గి, ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ రంగాలకు మెరుగైన ప్రణాళిక స్పష్టత లభిస్తుందని కేర్‌ఎడ్జ్ పేర్కొంది.
 
అధిక రుణాల మధ్య ఆర్థిక ఒత్తిళ్ల నిర్వహణ
FY 27 కోసం స్థూల మార్కెట్ రుణాలు రూ.17.2 లక్షల కోట్లకు పెరిగాయి, ఇది ప్రధానంగా అధిక విముక్తుల కారణంగా జరిగింది. ఆర్బిఐ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్లను పెంచని పక్షంలో, అధిక స్థూల రుణాలు తీసుకోవడం దిగుబడులపై ఒత్తిడిని పెంచే అవకాశం ఉందని కేర్‌ఎడ్జ్ హెచ్చరించింది. అదే సమయంలో, FY 27లో నికర మార్కెట్ రుణాలు రూ.11.7 ట్రిలియన్లుగా అంచనా వేయబడ్డాయి. ద్రవ్య లోటుకు నిధులు సమకూర్చడంలో నికర రుణాలపై ఆధారపడటం FY 26లోని 67 శాతం నుంచి FY 27లో 69 శాతానికి పెరిగే అవకాశం ఉంది.
 
సేవల రంగం-ఉపాధి, ఎగుమతులు, స్థిరత్వంలకు స్పష్టమైన ప్రాధాన్యత
ఉపాధి కల్పన, ఎగుమతులు, విలువ జోడింపులో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న సేవల రంగానికి బడ్జెట్‌లో ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మరో ముఖ్యాంశంగా కేర్‌ఎడ్జ్ పేర్కొంది. ఐటి, డిజిటల్ సేవలు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, విద్య, పర్యాటకం, సృజనాత్మక ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీసుకున్న చర్యలు, ప్రపంచ సేవల వాణిజ్యంలో భారతదేశ స్థితిని మరింత బలోపేతం చేయాలనే లక్ష్యాన్ని సూచిస్తున్నాయి.
 
ఐటి సేవలకు సంబంధించిన నియంత్రణలను సరళీకరించడం, డేటా సెంటర్లకు ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వడం ద్వారా గ్లోబల్ టెక్నాలజీ కంపెనీల పెట్టుబడులను ఆకర్షించే అవకాశం ఉందని అంచనా. క్రెడిట్ పరంగా, ఈ చర్యలు ఐటి సేవల సంస్థలకు స్థిరమైన నగదు ప్రవాహాన్ని అందించడమే కాకుండా, ఆఫీస్ రియల్ ఎస్టేట్, డేటా సెంటర్ మౌలిక సదుపాయాల వంటి అనుబంధ రంగాలకు కూడా మద్దతు ఇస్తాయని కేర్‌ఎడ్జ్ తెలిపింది.
 
ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో వైద్య విద్య విస్తరణ, అనుబంధ ఆరోగ్య నైపుణ్యాల అభివృద్ధి, వైద్య పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించే ప్రతిపాదనలు, వ్యవస్థీకృత ఆసుపత్రి సంస్థలకు నిర్వహణ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడంతో పాటు ఆదాయంపై స్పష్టతను పెంచుతాయని అంచనా వేయబడుతోంది.
 
తయారీ రంగం: కేవలం పరిమాణం కాదు, బలం కూడా
సెమీకండక్టర్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్, బయోఫార్మా, క్యాపిటల్ గూడ్స్, టెక్స్‌టైల్స్ మరియు రేర్ ఎర్త్‌ల వంటి కీలక రంగాలపై దృష్టి సారించడం ద్వారా, తయారీ రంగాన్ని దీర్ఘకాలిక వృద్ధికి బలమైన ఆధారంగా నిలబెట్టేందుకు బడ్జెట్ ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ ఏడాది బడ్జెట్‌లో కేవలం ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని పెంచడమే కాకుండా, దేశీయ తయారీ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం మరియు వ్యూహాత్మక రంగాల్లో దిగుమతులపై ఆధారాన్ని తగ్గించడంపైనా ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది.
 
సెమీకండక్టర్ ఎకోసిస్టమ్ అభివృద్ధి, రేర్ ఎర్త్ కారిడార్లు వంటి చర్యలు, ఎంపిక చేసిన PLI పథకాలకు పెంచిన కేటాయింపులు, భారతదేశ తయారీ సామర్థ్యాన్ని క్రమంగా పెంచుతాయని భావిస్తున్నారు. సమీప కాలంలో క్రెడిట్ ప్రభావం అన్ని రంగాల్లో ఒకేలా ఉండకపోయినా, ఈ చర్యలు మధ్యకాలంలో పెట్టుబడులు, సామర్థ్య విస్తరణకు మెరుగైన స్పష్టతను అందిస్తాయని కేర్‌ఎడ్జ్ రేటింగ్స్ పేర్కొంది. బడ్జెట్‌లో ప్రకటించిన తయారీ కార్యక్రమాల ప్రభావం తక్షణంగా పరిమితంగా కనిపించవచ్చని పేర్కొన్న కేర్‌ఎడ్జ్, అయితే ఇవి దీర్ఘకాలంలో భారత పరిశ్రమల పోటీతత్వాన్ని పెంచుతాయని మరియు ఈ విలువ గొలుసుల్లో విజయవంతంగా భాగస్వామ్యమయ్యే కంపెనీలకు ఆరోగ్యకరమైన క్రెడిట్ స్థితిని కల్పిస్తాయని విశ్వసిస్తోంది.
 
MSMEలు: ఫార్మలైజేషన్ మరియు క్రెడిట్‌కు మెరుగైన ప్రాప్యత
ప్రభుత్వ వృద్ధి వ్యూహంలో MSMEలు కీలక స్థానంలో ఉన్నాయి. నగదు ప్రవాహం మెరుగుపడేలా మరియు చెల్లింపు క్రమశిక్షణ బలపడేలా తీసుకొచ్చిన చర్యలతో పాటు, ఈక్విటీ మద్దతును కూడా బడ్జెట్ కలిపింది. ప్రతిపాదిత ₹10,000 కోట్ల MSME గ్రోత్ ఫండ్, ఇప్పటికే ఉన్న నిధులకు అదనంగా, ఫండ్-ఆఫ్-ఫండ్స్ మోడల్ ద్వారా ఈక్విటీ పెట్టుబడులను పెంచే అవకాశం ఉంది.
 
ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ డిస్కౌంటింగ్ సిస్టమ్ (TReDS) ను మరింత బలోపేతం చేయడం కూడా ముఖ్యమైన అడుగు. CPSEల తప్పనిసరి భాగస్వామ్యం మరియు రిసీవబుల్స్ సెక్యూరిటైజేషన్ వంటి చర్యలు MSMEలకు నగదు ప్రవాహంపై స్పష్టతను గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తాయని కేర్‌ఎడ్జ్ రేటింగ్స్ అభిప్రాయపడింది.
 
ఆర్థిక రంగం: క్రమంగా ముందుకు సాగే సంస్కరణలు
కార్పొరేట్ బాండ్ మార్కెట్ అభివృద్ధి, మౌలిక సదుపాయాల ఫైనాన్సింగ్ కోసం పాక్షిక రుణ హామీలు, అలాగే బ్యాంకింగ్ రంగ నిబంధనల సమీక్ష కోసం ఉన్నత స్థాయి కమిటీ ఏర్పాటు వంటి చర్యలతో బడ్జెట్ ఆర్థిక మార్కెట్లను బలోపేతం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
 
ఈ చర్యలు కాలక్రమేణా రుణ ప్రవాహాన్ని మరియు నిధుల సమర్థతను మెరుగుపరుస్తాయని, ముఖ్యంగా మౌలిక సదుపాయాల డెవలపర్లు మరియు NBFCలకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయని కేర్‌ఎడ్జ్ పేర్కొంది. అయితే, వీటి ప్రభావం అమలు వేగం మరియు మార్కెట్ స్వీకరణపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అదే సమయంలో, డెరివేటివ్స్‌పై STT పెంపు కొంతమంది మధ్యవర్తుల వాణిజ్య కార్యకలాపాలను కొంత మేర నియంత్రించే అవకాశం ఉంది.
 
మౌలిక సదుపాయాలు, ఇంధనం మరియు పట్టణాభివృద్ధి: దీర్ఘకాలిక స్పష్టత
మౌలిక సదుపాయాలు మరియు పట్టణాభివృద్ధి దేశ వృద్ధికి ప్రధాన ఆధారంగా కొనసాగుతున్నాయి. సరుకు రవాణా కారిడార్లు, హై-స్పీడ్ రైళ్లు, జలమార్గాలు మరియు పట్టణ ఆర్థిక ప్రాంతాల్లో పెట్టుబడులు లాజిస్టిక్స్ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడంతో పాటు పరిశ్రమల విస్తరణకు దోహదపడతాయని అంచనా వేయబడుతోంది.
 
ఇంధన రంగంలో కార్బన్ సంగ్రహణ, స్వచ్ఛమైన ఇంధన ఉత్పత్తి మరియు అణుశక్తి సంబంధిత చర్యలు స్పష్టమైన నియంత్రణ మార్గదర్శకాలను అందిస్తున్నాయి. ఇవి విభిన్నమైన మరియు సమతుల్యమైన శక్తి మిశ్రమాన్ని ప్రోత్సహిస్తాయి. ఈ చర్యలు స్థిరమైన కొనుగోళ్లకు మద్దతు ఇస్తాయని, అలాగే దీర్ఘకాలిక సుస్థిరత ప్రమాణాలను మెరుగుపరుస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు. కేర్‌ఎడ్జ్ రేటింగ్స్ ప్రకారం, మౌలిక సదుపాయాలు మరియు శక్తి రంగాల్లో విధానాల కొనసాగింపు అమలు పెట్టుబడిదారుల నమ్మకాన్ని పెంచుతుంది. ఇది ప్రాజెక్టుల అమలును సులభతరం చేసి, క్రెడిట్ దృక్కోణంలో సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది.

