భారతదేశ చరిత్రలో తొలిసారి: ఆదివారం బడ్జెట్ ప్రసంగం... నిర్మలమ్మ ఖాతాలో ఆ ఘనత

ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆదివారం లోక్సభలో 2026-27 సంవత్సరానికి కేంద్ర బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడుతున్నారు. ఇది స్వతంత్ర భారతదేశ చరిత్రలో తొలిసారిగా ఆదివారం ప్రవేశపెట్టబడుతున్న చారిత్రాత్మక క్షణాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది నరేంద్ర మోడీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వానికి 15వ బడ్జెట్, సీతారామన్ వరుసగా తొమ్మిదవ బడ్జెట్ అవుతుంది. ఈ ఘనత సాధించిన మొదటి మహిళా ఆర్థిక మంత్రిగా ఆమె నిలిచారు.
FY27 బడ్జెట్ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంక్లిష్టత పెరిగిన సమయంలో వస్తుంది. దేశీయ డిమాండ్ బలంగా ఉంది. ద్రవ్యోల్బణం మునుపటి గరిష్టాల నుండి తగ్గినప్పటికీ, ప్రపంచ పరిస్థితి అనిశ్చితంగానే ఉంది. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, అస్థిర వస్తువుల ధరలు, ప్రధాన కేంద్ర బ్యాంకుల అసమాన ద్రవ్య సడలింపు, పెరుగుతున్న వాణిజ్య విచ్ఛిన్నం దృక్పథంపై భారం పడుతూనే ఉన్నాయి.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారతీయ వస్తువులపై విధించిన శిక్షాత్మక 50 శాతం సుంకాలు కూడా సవాలుకు తోడ్పడ్డాయి, ఇవి ఆర్థిక మార్కెట్లను అస్థిరపరిచాయి. స్థిరమైన విదేశీ పెట్టుబడిదారుల ప్రవాహాలకు, రికార్డు స్థాయిలో తక్కువ రూపాయికి దోహదపడ్డాయి.
ఇప్పటివరకు, ఆదాయపు పన్ను, జీఎస్టీ కోతలు, అధిక మౌలిక సదుపాయాల వ్యయం, భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ వడ్డీ రేటు తగ్గింపులు ఈ బాహ్య షాక్లకు వ్యతిరేకంగా ఆర్థిక వ్యవస్థను కుదిపేశాయి.
అయితే, ఆ పన్ను కోతలు ప్రభుత్వ ఆదాయాలను కూడా దెబ్బతీశాయి. ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్ రక్షణ, మౌలిక సదుపాయాలు, మూలధన వ్యయం, విద్యుత్, సరసమైన గృహనిర్మాణంపై దృష్టి సారిస్తుందని ఆర్థికవేత్తలు భావిస్తున్నారు.
అదే సమయంలో సామాజిక సంక్షేమ ప్రాధాన్యతలను ఆర్థిక విచక్షణతో జాగ్రత్తగా సమతుల్యం చేస్తుంది. ఆర్థిక ఏకీకరణకు ప్రభుత్వ నిబద్ధతను రాజీ పడకుండా వృద్ధి వేగాన్ని కొనసాగించడంపై ప్రాధాన్యత ఉంటుందని వారు అంటున్నారు.
కోవిడ్-ప్రేరిత గరిష్ట స్థాయి 9.2 శాతం నుండి 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో అంచనా వేసిన 4.4 శాతానికి ప్రభుత్వం ఆర్థిక లోటును క్రమంగా తగ్గించింది. పన్ను ఉపశమనం ద్వారా మధ్యతరగతి వినియోగాన్ని ప్రేరేపించడం వైపు మరింత స్పష్టంగా దృష్టి సారించిన FY26 బడ్జెట్ మాదిరిగా కాకుండా, FY27 బడ్జెట్ వినియోగ పుష్ మరింత లక్ష్యంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
మొత్తంమీద, బడ్జెట్ వృద్ధిని కొనసాగించడం, ఆర్థిక క్రమశిక్షణను కొనసాగించడం మధ్య జాగ్రత్తగా సమతుల్యతను సాధించే అవకాశం ఉందని, అదే సమయంలో ప్రపంచ భౌగోళిక రాజకీయ, ఆర్థిక ప్రవాహం అపూర్వమైన దశ నుండి ఉత్పన్నమయ్యే స్వల్పకాలిక సవాళ్లను పరిష్కరించే అవకాశం ఉందని ఆర్థికవేత్తలు అంటున్నారు.