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నకిలీలు, స్మగ్లింగ్ అరికట్టేందుకు సమష్టి కృషి, విధానపరమైన చర్యలు కీలకం: తెలంగాణ అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్
హైదరాబాద్: నానాటికీ పెరిగిపోతున్న నకిలీ వస్తువుల తయారీ, స్మగ్లింగ్ బెడదను అరికట్టడానికి జాతీయ స్థాయిలో సమన్వయంతో కూడిన విధానం అవసరమని తెలంగాణ అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్ డాక్టర్ జె. రామ్ చందర్ నాయక్ నొక్కి చెప్పారు. అక్రమ రవాణా: స్మగ్లింగ్ మరియు నకిలీల నిరోధానికి ఒక ఏకీకృత విధానం అనే అంశంపై ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ (ఫిక్కీ) ఆధ్వర్యంలో 'ఫిక్కీ క్యాస్కేడ్’ నిర్వహించిన సెమినార్లో ఆయన ప్రసంగించారు.
అక్రమ వాణిజ్యం అనేది సుదూర ఆర్థిక, సామాజిక పరిణామాలను కలిగించే ఒక తీవ్రమైన సవాలుగా పరిణమించిందని ఆయన ఉద్ఘాటించారు. నకిలీల తయారీ, స్మగ్లింగ్ అనేవి ఇప్పుడు కేవలం ఆర్థిక నేరాలు మాత్రమే కాదు; ఇవి వినియోగదారుల భద్రత, చట్టబద్ధమైన వ్యాపారాలు, జాతీయ అభివృద్ధికి తీవ్రమైన ముప్పుగా పరిణమించాయి. ఈ సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి పటిష్టమైన విధానాల మద్దతు, చట్టాల పటిష్ట అమలుతో పాటు ప్రభుత్వాలు, పరిశ్రమలు, పౌరుల మధ్య సన్నిహిత సహకారం అవసరం. అక్రమ వాణిజ్యానికి వ్యతిరేకంగా ఒక ఏకీకృత వ్యూహాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి, అవగాహన పెంపొందించడానికి భాగస్వాములందరినీ ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావడంలో 'ఫిక్కీ క్యాస్కేడ్' వంటి వేదికలు ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి అని ఆయన అన్నారు.
హైదరాబాద్ కస్టమ్స్ అడిషనల్ కమిషనర్ శ్రీ రాజీవ్ తంపుల మాట్లాడుతూ.. భారతదేశ ఆర్థిక ప్రయోజనాలను కాపాడటం, దేశ సరిహద్దులను సురక్షితంగా ఉంచడం కస్టమ్స్ ప్రధాన కర్తవ్యం. ఇందులో స్మగ్లింగ్, నకిలీలను అరికట్టడమే మా ప్రాథమిక లక్ష్యం. ఈ చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాల వల్ల ప్రభుత్వ ఆదాయానికి భారీగా గండిపడటమే కాకుండా, చట్టబద్ధమైన వాణిజ్యానికి విఘాతం కలుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది వ్యవస్థీకృత నేరాలను ప్రేరేపించడంతో పాటు, వినియోగదారుల భద్రతకు తీవ్ర ముప్పు వాటిల్లుతుంది. నిఘా ఆధారిత చట్టాల అమలు, పటిష్టమైన సరిహద్దు తనిఖీలు, జాతీయ-అంతర్జాతీయ భాగస్వాములతో సన్నిహిత సమన్వయం ద్వారా.. స్మగ్లింగ్ నెట్వర్క్లను ఛేదించడానికి, నకిలీ వస్తువుల రవాణాను నిరోధించడానికి కస్టమ్స్ ఎల్లప్పుడూ కట్టుబడి ఉంది. అలాగే భారతదేశ వాణిజ్య, ఆర్థిక సమగ్రతను పరిరక్షించే దిశగా ప్రజల్లో అవగాహన పెంచడానికి కూడా కృషి చేస్తోంది అని తెలిపారు.
తెలంగాణ ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్, సీఐ సెల్ డిప్యూటీ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (డీఐజీ) శ్రీ ఆర్. భాస్కరన్ మాట్లాడుతూ.. పెరిగిపోతున్న స్మగ్లింగ్, నకిలీల బెడద.. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ, ప్రజా భద్రత, జాతీయ భద్రతలకు తీవ్ర ముప్పుగా పరిణమించింది. వివిధ రాష్ట్రాలు, అంతర్జాతీయ సరిహద్దుల గుండా కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న నేర నెట్వర్క్లను గుర్తించడం, విచారించడం, ఛేదించడం ద్వారా.. ఈ అక్రమ కార్యకలాపాలను అరికట్టడంలో చట్టాన్ని అమలు చేసే సంస్థలు ముందు వరుసలో ఉన్నాయి. ఈ సవాలును ఎదుర్కోవడానికి పటిష్టమైన ఇంటెలిజెన్స్ సమాచార మార్పిడి, సంస్థల మధ్య బలమైన సహకారం అవసరం. అలాగే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సామర్థ్యాలను మెరుగుపరచుకోవడానికి నిరంతరం సామర్థ్య నిర్మాణం అవసరం. వ్యవస్థీకృత అక్రమ వాణిజ్యాన్ని అడ్డుకోవడానికి, పౌరులు, దేశ ప్రయోజనాలను కాపాడటానికి ఒక సమన్వయంతో కూడిన, నిరంతర విధానం అత్యంత ఆవశ్యకం అని అన్నారు.
ఫిక్కీ తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సిల్ మాజీ చైర్మన్, టీఎంఐ గ్రూప్ చైర్మన్ శ్రీ టి. మురళీధరన్, అక్రమ వాణిజ్యాన్ని ఎదుర్కోవడంలో సమష్టి కార్యాచరణ ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పారు. నిజమైన సంస్థలను దెబ్బతీయడం, ఆవిష్కరణలను నిరుత్సాహపరచడం ద్వారా అక్రమ వాణిజ్యం అనేది ఆర్థిక వ్యవస్థలోని ప్రతి రంగంపై ప్రభావం చూపుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది వ్యాపారాలకు అసమాన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఈ సవాలును ఎదుర్కోవడానికి విధాన రూపకర్తలు, చట్టాన్ని అమలు చేసే సంస్థలు, పరిశ్రమలు, వినియోగదారుల భాగస్వామ్యంతో కూడిన సమిష్టి కార్యాచరణ అవసరం. భారతదేశంలో నకిలీలు, స్మగ్లింగ్పై పోరాటాన్ని బలోపేతం చేసే అర్థవంతమైన చర్చలు, కార్యక్రమాలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ఫిక్కీ ఎల్లప్పుడూ కట్టుబడి ఉంది అని ఆయన అన్నారు.
సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇన్డైరెక్ట్ టాక్సెస్ అండ్ కస్టమ్స్ (సిబిఐసి) మాజీ చైర్మన్, ఫిక్కీ క్యాస్కేడ్ సలహాదారు శ్రీ పి.సి. ఝా, ఐఆర్ఎస్ (రిటైర్డ్).. అక్రమ వాణిజ్య విధానాల స్వరూపం - విశ్లేషణ & పరిణామాలు అనే అంశంపై మాట్లాడుతూ, నకిలీలు, స్మగ్లింగ్లో పెరుగుతున్న సంక్లిష్టతను, మరియు దీనిపై అత్యవసరంగా ఒక సమగ్ర ప్రతిస్పందన అవసరాన్ని వివరించారు. అక్రమ వాణిజ్యం స్థాయిపరంగా, సంక్లిష్టతపరంగా నానాటికీ విస్తరిస్తోంది. అందువల్ల, చట్టాన్ని అమలు చేసే సంస్థలు.. ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత జోక్యాలు, సాంకేతికత ఆధారిత పరిష్కారాలు, మరియు సంస్థల మధ్య బలమైన సమన్వయం ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండటం అత్యవసరం. నకిలీలు, స్మగ్లింగ్ వస్తువుల వల్ల కలిగే ఆర్థిక, సామాజిక నష్టాలపై ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించడం కూడా అంతే ముఖ్యం. నానాటికీ పెరుగుతున్న ఈ సవాలును సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడానికి విధానపరమైన చర్యలు, పటిష్టమైన చట్ట అమలు, మరియు వినియోగదారుల భాగస్వామ్యం.. ఈ మూడింటినీ కలిపే ఒక సమగ్ర విధానం ఎంతో అవసరం అని అన్నారు.
నకిలీ వస్తువుల తయారీ, స్మగ్లింగ్ అనేవి చట్టబద్ధమైన వ్యాపారాలను దెబ్బతీస్తూ, ప్రభుత్వ ఆదాయాన్ని హరిస్తూ, వినియోగదారుల భద్రతకు ముప్పుగా పరిణమిస్తూ, అక్రమ వాణిజ్య నెట్వర్క్లను బలోపేతం చేస్తున్నాయి. మరింత బలమైన విధానపరమైన జోక్యాలు, సమర్థవంతమైన ఎన్ఫోర్స్మెంట్ యంత్రాంగాలు అవసరమని ఈ సెమినార్లో నొక్కి చెప్పారు. అలాగే ప్రభుత్వ సంస్థలు, పరిశ్రమలు, చట్ట అమలు అధికారులు, మరియు వినియోగదారుల సంఘాల మధ్య మరింత బలమైన సహకారం ఉండాల్సిన అవసరాన్ని సైతం ఈ సందర్భంగా ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు.
ఈ సెమినార్లో న్యూఢిల్లీ మాజీ స్పెషల్ పోలీస్ కమిషనర్, ఫిక్కీ క్యాస్కేడ్ సలహాదారు శ్రీ దీప్ చంద్ అధ్యక్షతన నకిలీలు, స్మగ్లింగ్ నివారణకు విధానాలు అనే అంశంపై ప్యానెల్ డిస్కషన్ జరిగింది. ఈ ప్యానెల్లో పరిశ్రమలు, వినియోగదారుల సంస్థలు, చట్ట అమలు సంస్థలకు చెందిన నిపుణులు పాల్గొన్నారు. ఇందులో కన్స్యూమర్ ఆన్లైన్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు ప్రొఫెసర్ బెజోన్ కుమార్ మిశ్రా, కన్స్యూమర్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా నేషనల్ చైర్మన్ డాక్టర్ అనంత్ శర్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
చర్చలను సమీక్షిస్తూ, శ్రీ దీప్ చంద్ ఇలా అన్నారు, అక్రమ వాణిజ్యంపై పోరాటంలో కేవలం చట్టాన్ని అమలు చేసే సంస్థలు మాత్రమే విజయం సాధించలేవు. ప్రభుత్వం, పరిశ్రమలు, చట్ట అమలు సంస్థలు, పౌర సమాజం మధ్య ఉండే బలమైన భాగస్వామ్యాల పైనే ఈ సుస్థిర విజయం ఆధారపడి ఉంటుంది. వాటాదారులతో నిరంతర చర్చలు, సామర్థ్య నిర్మాణం, విజ్ఞాన భాగస్వామ్యం ద్వారా.. మార్కెట్లో పారదర్శకత, భద్రతలను ప్రోత్సహిస్తూనే, నకిలీలు, స్మగ్లింగ్ను అరికట్టే జాతీయ ప్రయత్నాలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ఫిక్కీ క్యాస్కేడ్ కట్టుబడి ఉంది.
ఈ సెమినార్లో సీనియర్ ప్రభుత్వ అధికారులు, విధాన రూపకర్తలు, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సంస్థల ప్రతినిధులు, కస్టమ్స్ అధికారులు, పరిశ్రమల నాయకులు, న్యాయ నిపుణులు, వినియోగదారుల హక్కుల సంస్థలు, ఇతర భాగస్వాములు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. అక్రమ వాణిజ్యం వల్ల తలెత్తుతున్న సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి అవసరమైన కొత్త విధానాలు, విధానపరమైన ప్రాధాన్యతలు, ఉమ్మడి వ్యూహాలపై చర్చించడానికి ఇది ఒక అద్భుతమైన వేదికను అందించింది.
నకిలీలు, స్మగ్లింగ్ను అరికట్టడానికి బలమైన సంస్థాగత సామర్థ్యం, పటిష్టమైన ఎన్ఫోర్స్మెంట్, సమర్థవంతమైన విధానపరమైన అమలు, మరియు ప్రజల్లో మరింత అవగాహన పెరగాల్సిన అవసరాన్ని ఈ చర్చలు పునరుద్ఘాటించాయి. అక్రమ వాణిజ్యానికి వ్యతిరేకంగా బలమైన పర్యావరణ వ్యవస్థను సృష్టించడానికి.. సాంకేతికతను వినియోగించుకోవడం, సంస్థల మధ్య సమన్వయాన్ని బలోపేతం చేయడం, వ్యాపారాలు మరియు వినియోగదారుల నుండి క్రియాశీలక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించడం వంటి వాటి ప్రాముఖ్యతను సైతం ఈ సెమినార్లో పాల్గొన్న ప్రతినిధులు నొక్కి చెప్పారు.
ఆర్థిక వ్యవస్థ, సమాజంపై నకిలీలు, స్మగ్లింగ్ వల్ల కలిగే ప్రతికూల ప్రభావాల గురించి అవగాహన పెంచడానికి ఫిక్కీ క్యాస్కేడ్ ఎల్లప్పుడూ ప్రభుత్వ విభాగాలు, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సంస్థలు, పరిశ్రమల వాటాదారులు, పౌర సమాజంతో కలిసి స్థిరంగా పనిచేస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా నిరంతర విధానపరమైన మద్దతు, సామర్థ్య నిర్మాణ కార్యక్రమాలు, వాటాదారుల భాగస్వామ్యం ద్వారా.. అక్రమ వాణిజ్యాన్ని అరికట్టడానికి, న్యాయమైన, పారదర్శకమైన, సురక్షితమైన మార్కెట్ను ప్రోత్సహించడానికి జరుగుతున్న జాతీయ ప్రయత్నాలను ఫిక్కీ క్యాస్కేడ్ నిరంతరం బలోపేతం చేస్తోంది.
నటి దివ్య సురేష్కు చేదు అనుభవం.. భద్రత ఎక్కడ ఉన్నాయి? (video)
కన్నడ బిగ్ బాస్ ఫేమ్, ప్రముఖ నటి దివ్య సురేష్కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఆదివారం రాత్రి సుమారు 11.30 గంటల సమయంలో ఆమె తన కజిన్తో కలిసి పార్క్ చేసి ఉన్న తన కారు వైపు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఆ సమయంలో ఓ గుర్తుతెలియని వ్యక్తి వారిని వెంబడించడం ప్రారంభించాడు. అంతటితో ఆగకుండా సదరు వ్యక్తి నడుస్తూనే అత్యంత అసభ్యకరమైన చేష్టలకు పాల్పడ్డాడు. రాత్రివేళల్లో నడిచినంత మాత్రాన ఏ మహిళ కూడా ఇలాంటి వేధింపులను ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం లేదని నటి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన కొన్ని దృశ్యాలను దివ్య సురేష్ తన మొబైల్ కెమెరాలో రికార్డ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. కారులోకి వెళ్లగానే ఆ వ్యక్తి మరింత దగ్గరకు రావడంతో వెంటనే పోలీసులకు ఫోన్ చేయాలని ఆమె కజిన్ కోరడం ఆ వీడియోలో రికార్డయ్యింది.
Samantha: మహిళా సూపర్ స్టార్లు రావాలంటే నిర్మాతలు ముందుకు రావాలి : సమంత రూత్ ప్రభు
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Virat Karna: చలికి శరీరం ఫ్రీజ్ అయింది - నాగసాధు మేకప్ కి ఆరు గంటలు పట్టేది.: విరాట్ కర్ణ
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