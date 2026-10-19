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  4. Upgrade Your Kitchen This Festive Season: Big Savings on Gas Stoves, Air Fryers and Dinner Sets at Instamart-s Quick India Movement Sale
Last Modified: Monday, 19 October 2026 (18:11 IST)

ఇన్‌స్టామార్ట్ క్విక్ ఇండియా మూవ్‌మెంట్ సేల్‌: గ్యాస్ స్టవ్‌లు, ఎయిర్ ఫ్రైయర్లు, డిన్నర్ సెట్లపై భారీ ఆఫర్లు

Mixer
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (18:14 IST)
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దసరా, దీపావళి కోసం మీ ఇంటిని సిద్ధం చేసుకుంటున్నారా? మిక్సర్ గ్రైండర్లు, గ్యాస్ స్టవ్‌లు, కుక్‌వేర్, డిన్నర్ సెట్లు వంటి వంటగది అవసరాలపై ఇన్‌స్టామార్ట్‌లో 50% నుంచి 90% వరకు తగ్గింపులు లభిస్తున్నాయి. దసరా సమీపిస్తుండగా, వెంటనే దీపావళి కూడా రానున్న నేపథ్యంలో కుటుంబాలు పండుగ వంటలు, కుటుంబ భోజనాలు మరియు అతిథి సత్కారాల కోసం సిద్ధమవుతున్నాయి. బడ్జెట్‌కు భారం కాకుండా వంటగదిని అప్‌గ్రేడ్ చేయాలనుకునే వారికి ఇన్‌స్టామార్ట్ క్విక్ ఇండియా మూవ్‌మెంట్ (QIM) సేల్‌లో ఎన్నో గృహ, వంటగది అవసరాలపై ఆకర్షణీయ ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
 
రోజువారీ కుక్‌వేర్ ₹299 నుంచి
Bergner Earth Black Non-Stick Concave Tawa (26 cm): ₹1,035 MRPకు బదులుగా ₹299.
Tramontina Stella Kadhai (24 cm): ₹1,995 MRPకు బదులుగా ₹1,299.
Bergner Sorrento Stainless Steel Pressure Cooker (3L): ₹2,335 MRPకు బదులుగా ₹999.
 
రోజువారీ అవసరాల కోసం కిచెన్ ఉపకరణాలు
Lifelong 2-Burner Manual Ignition Gas Stove: ₹5,000 MRPకు బదులుగా ₹999.
Philips HL7505 Mixer Grinder (500W): ₹3,695 MRPకు బదులుగా ₹1,899.
Bosch TrueMixx MG4413C4GI Mixer Grinder (750W): ₹6,250 MRPకు బదులుగా ₹2,499.
Philips Air Fryer NA120/00: ₹5,995 MRPకు బదులుగా ₹4,699.
Philips HD4934/00 Induction Cooktop: ₹4,495 MRPకు బదులుగా ₹2,479.
 
పండుగ వేడుకల కోసం డిన్నర్ సెట్లు ₹799 నుంచి
La Opala Novo Opalware Dinner Set (21 Pieces): ₹3,295 MRPకు బదులుగా ₹799.
Cello Sapphire Insulated Serving Casserole (1.5L): ₹804 MRPకు బదులుగా ₹199.
 
స్టోరేజ్ అవసరాల కోసం
Tupperware Storage Container Set: ₹999 MRPకు బదులుగా ₹349.
Tupperware Glassware Snack Set: ₹599 MRPకు బదులుగా ₹199.
 
అక్టోబర్ 18 వరకు కొనసాగనున్న QIM సేల్‌లో ఈ ఉత్పత్తులు, మరెన్నో ఎంపికలను స్విగ్గీ యాప్‌లోని ఇన్‌స్టామార్ట్ ద్వారా కొనుగోలు చేయవచ్చు. ధరలు, ఆఫర్లు, లభ్యత ప్రాంతానుసారం మారవచ్చు.
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