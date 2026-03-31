పశ్చిమాసియా యుద్ధంలో కరిగిపోతున్న మదుపరుల సంపద
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ దేశాల మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం కారణంగా పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొని వున్నాయి. ఈ కారణంగా గత నెల రోజుల్లో రూ.51 లక్షల కోట్ల సంపద బుగ్గిలో కరిగిపోయింది. యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు బాంబే స్టాక్ ఎక్చేంజ్ బెంచ్ మార్క్ ఇండెక్స్ ఏకంగా 11 శాతం మేరకు పతనమైంది. ఈ యుద్ధం కారణంగా ముడి చమురు ధరలు పెరగడం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి ప్రతికూల సంకేతాలు దేశీయ ఈక్విటీ మార్కెట్ల నుంచి పెద్ద ఎత్తున విదేశీ మదుపర్లు తమ సంపందను తరలించడమూ మన మార్కెట్లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది.
ఫిబ్రవరి 27న ఇరాన్పై దాడి జరిగింది. అప్పటి నుంచి సెన్సెక్స్ 9339.64 పాయింట్లు అంటే దాదాపు 11.48 శాతం మేర పతనమైందని మార్కెట్ నిపుణులు వెల్లడించారు. బీఎస్ఈలో నమోదిత కంపెనీల మొత్తం విలువ రూ.51,09,498.82 కోట్లు క్షీణించి రూ.4,12,41,172.45 (రూ.412 లక్షల కోట్లు)కు చేరింది. మార్కెట్ ఈ స్థాయి పతనానికి బాహ్య కారకాలే కారణమని ఎన్రిచ్ వారు పేర్కొంటున్నారు.
ముఖ్యంగా, క్రూడాయిల్ ధరలు భారీగా పెరిగిపోవడం, భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు, ఎఫ్ఐఐల విక్రయాలు స్టాక్ మార్కెట్లో భయాందోళన వాతావరణాన్ని నెలకొల్పాయని అభిప్రాయపడ్డారు. విదేశీ మదుపర్లు ఒక్క మార్చిలోనే సుమారు రూ.1 లక్ష కోట్ల మేర ఈక్విటీ షేర్లను విక్రయించారు. సెన్సెక్స్ ఆల్టైమ్ గరిష్ఠాల (86,159.02) నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపు 16 శాతం క్షీణించి 14,211.47 పాయింట్లు పతనమైందని వారు గుర్తు చేస్తున్నారు.