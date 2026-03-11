గురుగ్రామ్: వి-గార్డ్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, భారతదేశంలోని ప్రముఖ వినియోగదారుల ఎలక్ట్రికల్- ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్, తన వినూత్నమైన లక్స్క్యూబ్ వాటర్ హీటర్ కోసం ప్రతిష్టాత్మక జర్మన్ డిజైన్ అవార్డు 2026ను గెలుచుకుంది. జర్మన్ డిజైన్ కౌన్సిల్ సమర్పించిన ఈ అవార్డు, ఉత్పత్తి రూపకల్పనలో అత్యుత్తమ విజయాలను గుర్తిస్తూ, గ్లోబల్ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందింది. అవార్డు ప్రదానోత్సవం ఫ్రాంక్ఫర్ట్లో నిర్వహించబడింది, ఇక్కడ 17 దేశాల ప్రముఖ డిజైనర్లు, పరిశ్రమ నిపుణులు పాల్గొన్నారు.
2026 ఎడిషన్లో, 57 దేశాల నుండి 3,900 ఎంట్రీలను అందుకుంది, ఇది అత్యంత పోటీతత్వ ప్రపంచ డిజైన్ ప్లాట్ఫామ్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. అటువంటి వైవిధ్యమైన, అధిక సామర్థ్యం గల రంగంలో విజేతగా అవతరించడం, ఉత్పత్తి రూపకల్పనలో కార్యాచరణ, సౌందర్యం- రోజువారీ ఉపయోగం మధ్య సంతులనం నెలకొల్పే వి-గార్డ్ నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇన్సైట్-G BLDC ఫ్యాన్లకు గత సంవత్సరం గుర్తింపు పొందిన తరువాత, ఇది జర్మన్ డిజైన్ అవార్డులో కంపెనీ వరుసగా రెండవ విజయాన్ని సూచిస్తూ, వి-గార్డ్ యొక్క గ్లోబల్ డిజైన్ స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
అవార్డు గెలుచుకున్న లక్స్క్యూబ్ వాటర్ హీటర్, ఆధునిక గృహాలకు అనుగుణంగా ఆలోచనాత్మక ఇంజనీరింగ్, ప్రీమియం డిజైన్ భాష ద్వారా రోజువారీ వినియోగం పెంచడంలో వి-గార్డ్ దృష్టిని ప్రతిబింబిస్తుంది. అధునాతన థర్మోక్లైన్ టెక్నాలజీతో 38 శాతం ఎక్కువ వేడి నీటిని అందిస్తుంది. టైటానియం-ప్రేరేపిత ఎనామెల్-కోటెడ్ ట్యాంక్తో మెరుగైన మన్నిక. ఇంకోలోయ్ 800 హీటింగ్ ఎలిమెంట్, అధిక పీడనం, కఠినమైన నీటి పరిస్థితులను తట్టుకునేందుకు. ఇది 10L, 15L, 25L సామర్థ్యాలలో, BEE 5-స్టార్ రేటింగ్తో, కాంపాక్ట్ క్యూబ్-ప్రేరేపిత రూపంలో పనితీరు, శక్తి సామర్థ్యం, శుద్ధమైన సౌందర్యంను మిళితం చేస్తుంది.
ఈ విజయంపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, మిస్టర్. మిథున్ చిట్టిలాపిల్లి, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, వి-గార్డ్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఇలా అన్నారు, వరుసగా రెండవ సంవత్సరం జర్మన్ డిజైన్ అవార్డును గెలుచుకోవడం, వి-గార్డ్ యొక్క ప్రపంచ డిజైన్ ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలుస్తుంది. ఇది సాంకేతికత, సౌందర్యం, సహజ వినియోగదారు అనుభవం కలిసే చోట అర్ధవంతమైన ఆవిష్కరణలు ఉన్నాయని మా నమ్మకాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. వి-గార్డ్లో రూపకల్పన కేవలం రూపానికి పరిమితం కాదు. ఇది నిజమైన వినియోగదారుల అవసరాలను పరిష్కరించడం, రోజువారీ జీవితాన్ని మెరుగుపరచడం గురించి. ఈ గుర్తింపు, ఆవిష్కరణ-ఆధారిత రూపకల్పనలో కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పుతూ, భవిష్యత్తులో వినియోగదారుల ఆకాంక్షలను ప్రతిబింబించే ఆధునిక గృహ పరిష్కారాలను రూపొందించడంలో మా నిబద్ధతను బలోపేతం చేస్తుంది.
జర్మన్ డిజైన్ అవార్డు 2026లో విజయం, భారతదేశపు ఆవిష్కరణ, రూపకల్పన శ్రేష్ఠతను ప్రపంచ వేదికపై ప్రదర్శించే బ్రాండ్గా వి-గార్డ్ స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. నాలుగు దశాబ్దాల పైగా విస్తరించిన వారసత్వంతో, వి-గార్డ్ భారతదేశం, అంతర్జాతీయ గృహాలకు, రోజువారీ జీవితాన్ని మెరుగుపరచే, భవిష్యత్-సిద్ధ, ఆలోచనాత్మకంగా రూపకల్పన చేయబడిన పరిష్కారాలను కొనసాగిస్తూ అందిస్తుంది.