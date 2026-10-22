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Last Modified: Thursday, 22 October 2026 (17:35 IST)

హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా తాజా పాల సరఫరాను విస్తరిస్తున్న వి-రిచ్

Milk
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (17:45 IST)
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హైదరాబాద్: హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఆధునిక క్లీన్‌ లేబుల్‌ డెయిరీ, సహజ ఆహార ఉత్పత్తుల బ్రాండ్‌ వి-రిచ్, హైదరాబాద్‌కు చెందిన పశ్చిమ, తూర్పు ప్రాంతాల్లో రోజువారీ గేదె పాల సబ్‌స్క్రిప్షన్లను విస్తరిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.  
 
ఈ వ్యూహాత్మక విస్తరణ పూర్తిగా సమీకృతమైన 'ఫామ్-టు-డోర్‌స్టెప్' సరఫరా విధానంపై ఆధారపడి ఉంది. తమ సొంత ప్రత్యేక ఫామ్‌ల ద్వారా కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తూ, పశువుల సంరక్షణ, దాణా పద్ధతులు, వ్యవసాయ క్షేత్రాల నిర్వహణ, పాల సేకరణ, నిర్వహణ వంటి అంశాలపై ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణను వి-రిచ్ కలిగి ఉంటుంది. ఈ కార్యాచరణ నియంత్రణే దాని నాణ్యత-ఆధారిత విధానానికి పునాది వేస్తుంది. ఇది ఉత్పత్తి ప్రక్రియపై పూర్తి బాధ్యతను కొనసాగిస్తూనే, ప్రధాన నివాస ప్రాంతాల్లో పెరుగుతున్న వినియోగదారుల డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా నిలకడైన రీతిలో కార్యకలాపాలను విస్తరించేందుకు వీలు కల్పిస్తుంది.
 
అదే రోజు పాల సేకరణ నమూనాను అనుసరించడం వల్ల, పాలకు కనీస ప్రాసెసింగ్ మాత్రమే జరుగుతుంది. భద్రత కోసం దీనిని పాశ్చరైజ్ చేస్తారు, దాని సహజమైన చిక్కదనం, కొవ్వు నిర్మాణాన్ని కాపాడటానికి హోమోజనైజ్ చేయకుండా ఉంచుతారు. ఎలాంటి ప్రిజర్వేటివ్‌లు, రసాయన సంకలితాలు లేదా కృత్రిమ స్టెబిలైజర్‌లు లేకుండా ఫుల్ క్రీమ్ వేరియంట్(6% కొవ్వు) మరియు టోన్డ్ వేరియంట్ (3% కొవ్వు)లను వి-రిచ్ అందిస్తుంది.
 
ఈ విస్తరణపై వి-రిచ్ వ్యవస్థాపకురాలు, సీఈఓ యోగిత జాహ్నవి మాట్లాడుతూ, “మా పాలు ఎలా ఉత్పత్తి అవుతాయనే విషయంలో మేము ప్రత్యక్షంగా భాగస్వాములమవుతున్నాం. మా పశువులకు పెట్టే మేత నుంచి మా ఫారాలను నిర్వహించే విధానం వరకు, నాణ్యత అనేది ఉత్పత్తి మూలం వద్దనే మొదలవుతుందని మేము నమ్ముతున్నాము. హైదరాబాద్‌లో మా కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తున్న క్రమంలో ఇప్పటికే మా వినియోగదారులు మాపై ఉంచిన నమ్మకాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంటూనే,  అదే నాణ్యతా ప్రమాణాలతో మరిన్ని ఇళ్లకు మా ఉత్పత్తులను చేరువ చేస్తున్నాం” అని అన్నారు.
 
వి-రిచ్ పాలు, ఇతర ఉత్పత్తుల రోజువారీ సబ్‌స్క్రిప్షన్లు మొబైల్ యాప్ మరియు వాట్సాప్ ద్వారా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా వినియోగదారులు నేరుగా తమ ఇళ్లకు రోజూ ఉదయాన్నే డెలివరీలను సులభంగా షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు.
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