  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
  4. V-Rich reimagines the Everyday Indian Tadka for Modern Kitchens, with Instant Tadka Ghee
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (20:48 IST)

ఆధునిక వంటగదుల కోసం ఇన్‌స్టంట్ తడ్కా నెయ్యిని తీసుకువచ్చిన వి-రిచ్

V rich Ghee
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (20:54 IST)
google-news
హైదరాబాద్: ఆధునిక భారతీయ 'క్లీన్-లేబుల్' ఫుడ్ బ్రాండ్ వి-రిచ్, తమ సరికొత్త 'ఇన్‌స్టంట్ తడ్కా నెయ్యి'ని హైదరాబాద్ మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. సమయం లేక ఇబ్బంది పడే ఉద్యోగులు, బిజీగా ఉండే కుటుంబాల కోసం దీన్ని ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. సంప్రదాయ వంటల రుచిని, ఆధునిక జీవనశైలికి తగినట్లుగా సులభంగా అందించడమే ఈ ఆవిష్కరణ లక్ష్యం.
 
భారతీయుల భోజనంలో తాలింపు(పోపు)కు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. అయితే, పోపు దినుసులను సిద్ధం చేయడం, నూనె చిమ్మడం, వంట తర్వాత శుభ్రం చేసుకోవడం కోసం సమయం వెచ్చించలేక.. చాలామంది ప్రాసెస్ చేసిన రెడీమేడ్ ఫుడ్‌పై ఆధారపడుతున్నారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగానే వి-రిచ్ 'ఇన్‌స్టంట్ తడ్కా నెయ్యి'ని తీసుకొచ్చింది. స్వచ్ఛమైన నెయ్యిలో వేయించిన పోపు దినుసుల సువాసనను ఇది పదిలంగా ఉంచుతుంది. దీనివల్ల మన రోజువారీ వంటకాల రుచి క్షణాల్లో అద్భుతంగా మారుతుంది.
 
మార్కెట్లో దొరికే రసాయన రుచులు, కృత్రిమ ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉన్న ఉత్పత్తుల వలె కాకుండా, వి-రిచ్ తమ తయారీలో పారదర్శకతను పాటిస్తుంది. స్వచ్ఛమైన ఆవు నెయ్యి, అందులో వేయించిన అసలైన దినుసులు.. వి-రిచ్ రాజీపడని నాణ్యతకు నిదర్శనం. ఎంతో జాగ్రత్తగా తయారుచేసే ఈ తడ్కా నెయ్యిలో ఆవాలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి, శనగపప్పు, మినపప్పు వంటి 7 రకాల పోపు దినుసులు ఉంటాయి. ఒక చెంచా నెయ్యిని వేడి చేసి పప్పు, అన్నం, కిచిడీ, ఉప్మా లేదా కూరల్లో వేసుకుంటే చాలు.. ఇంట్లో వేసిన తాలింపు రుచి, సువాసన క్షణాల్లో మీ వంటకాలకు సొంతమవుతాయి.
 
ఈ ఆవిష్కరణ గురించి వి-రిచ్ ఫౌండర్, సీఈఓ యోగితా జాహ్నవి మాట్లాడుతూ.. “వంటలో తాలింపు చాలా ముఖ్యమైన భాగం. సమయం లేకపోవడం వల్ల ఈ అద్భుతమైన రుచిని వదులుకోవాలా అని మేము ప్రశ్నించుకున్నాం. ఆ ఆలోచన నుంచే పుట్టింది ఈ ఇన్‌స్టంట్ తడకా నెయ్యి. ఇది ఒక సాధారణ భోజనాన్ని క్షణాల్లో అద్భుతమైన రుచి, సువాసనలతో మార్చగలదు. అన్ని రకాల దినుసులను ఒక దగ్గరకు చేర్చి, మాడకుండా స్వచ్ఛమైన ఆవు నెయ్యితో తాలింపు వేయడం రోజువారీ బిజీ షెడ్యూల్‌లో కుదరకపోవచ్చు. ఈ ప్రక్రియను మేము అత్యంత సులభంగా మార్చాం. మనదైన భారతీయ వంటింటి విజ్ఞానాన్ని తీసుకుని, ఎక్కువగా ప్రాసెస్ చేసిన పదార్థాలు లేకుండా, భోజనాన్ని రుచికరంగా మార్చుకోవడానికి తయారు చేసినదే ఈ తడకా నెయ్యి” అని వివరించారు.
 
ఆధునిక జీవనశైలికి సంప్రదాయ రుచులను సులభంగా పరిచయం చేసే దిశగా వి-రిచ్ వేసిన వ్యూహాత్మక అడుగే ఈ ఇన్‌స్టంట్ తడ్కా నెయ్యి. దీనితో పాటు.. అశ్వగంధ, శతావరి, పసుపు కలిగిన నెయ్యి, అలాగే అల్లం, పసుపు, ఇమ్యూనిటీ తేనె వంటి అనేక సహజసిద్ధ ఉత్పత్తులు వి-రిచ్ వద్ద అందుబాటులో ఉన్నాయి.
 
ఎక్కడ దొరుకుతుంది?
వి-రిచ్ ఇన్‌స్టంట్ తడ్కా నెయ్యి 250ml జార్ ధర రూ. 449. ఇది కంపెనీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ మరియు అమెజాన్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా లభిస్తుంది. హైదరాబాద్‌లో ప్రత్యేకంగా బ్లింకిట్ యాప్ ద్వారా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. త్వరలోనే ఇతర మెట్రో నగరాలకు సైతం విస్తరించనున్నారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
విమానం గాల్లో ఎగురుతూ వుండగా భారతీయుడికి ఆస్తమా, కన్నుమూత

Suriya: సైకో పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా సీన్ గ్లింప్స్ తో ఆకట్టుకున్న సూర్య

Suriya: సైకో పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా సీన్ గ్లింప్స్ తో ఆకట్టుకున్న సూర్యయాక్షన్-కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని జఘరం స్టూడియోస్, 2D ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్లపై జ్యోతిక, సూర్య సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. జయశ్రీ దామోదరన్ కో-ప్రొడ్యూసర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. తాజాగా ‘సీన్’ టైటిల్ గ్లింప్స్‌ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. అలాగే ఈ సినిమాను దీపావళి సందర్భంగా నవంబర్ 6, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేట్రికల్ రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు.

Dulquer Salmaan : ఆకాశంలో ఒకతార గా ఎదగాలనే కృష్ణ పాత్రలో దుల్కర్ సల్మాన్

Dulquer Salmaan : ఆకాశంలో ఒకతార గా ఎదగాలనే కృష్ణ పాత్రలో దుల్కర్ సల్మాన్ఆకాశమంత హృద్యమైన తెలుగు డ్రామా 'ఆకాశంలో ఒక తార', ఇందులో వ్యోమగామి కావాలని కలలు కనే కృష్ణ పాత్రలో దుల్కర్ సల్మాన్, నూతన నటి సత్విక వీరవల్లి మరియు సైన్స్ టీచర్‌గా శృతి హాసన్ నటించారు, నవంబర్ 20, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి వస్తోంది. పవన్ సదినేని దర్శకత్వంలో, జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రం, ఒక పల్లెటూరి అమ్మాయి నక్షత్ర హోదాకు ఎదిగే ప్రయాణాన్ని చిత్రిస్తుంది.

Ranabali date: అక్టోబర్ 16న థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తున్న రణబాలి మూవీ

Ranabali date: అక్టోబర్ 16న థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తున్న రణబాలి మూవీవిజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న జంటగా నటిస్తున్న భారీ పాన్ ఇండియా మూవీ "రణబాలి" షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకుంది. మొత్తం 130 రోజుల పాటు భారీ ఎత్తున, హై క్వాలిటీ ప్రొడక్షన్ వ్యాల్యూస్ తో ఈ సినిమా చిత్రీకరణ జరిపారు. తాజాగా ఈ సినిమా షూటింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకుని పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లోకి అడుగుపెట్టినట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. షూటింగ్ పూర్తయిన సందర్భంగా టీమ్ చేసుకున్న సెలబ్రేషన్స్ ను దర్శకుడు రాహుల్ సంకృత్యన్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అక్టోబర్ 16న విజయదశమి పర్వదినం సందర్భంగా "రణబాలి" సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.

Namit Malhotra: రామాయణ నుండి భారీ అప్‌డేట్ ప్రకటించిన నమిత్ మల్హోత్రా

Namit Malhotra: రామాయణ నుండి భారీ అప్‌డేట్ ప్రకటించిన నమిత్ మల్హోత్రారామాయణ కు ఒక కొత్త అధ్యాయం మొదలవుతోంది. అంటూ లెటర్ ద్వారా తెలియజేశారు. రామాయణ టీమ్ లో ఓమ్ రౌత్ కూడా చేరారని సగర్వంగా ప్రకటిస్తున్నామని తెలిపారు. రామాయణం పార్ట్ 2'ను మరింత భారీ స్థాయిలో రూపొందించడంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషిస్తారని నమిత్ మల్హోత్రా ప్రకటించారు.

Raka 37: అల్లు అర్జున్, అట్లీ కాంబినేషన్ లో రాకా 37 పోస్టర్ తో క్రేజ్

Raka 37: అల్లు అర్జున్, అట్లీ కాంబినేషన్ లో రాకా 37 పోస్టర్ తో క్రేజ్ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, దర్శకుడు అట్లీ కాంబినేషన్‌లో చిత్రం రాకా. గత కొంతకాలంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా గురించి నేడు కొత్త అప్ డేట్ వచ్చింది. దర్శకుడు అట్లీ ఓ ఇంటర్వ్యూలో బ్యాక్ డ్రాప్ లో 37 అనే పోస్టర్ వుంది. మా కాంబినేషన్ లో రాబోతున్న చిత్రం ఎవరూ ఊహించని విధంగా వుంటుంది. నేను కూడా ఇంతవరకు చేయని సినిమా చేస్తున్నానని తెలిపారు.