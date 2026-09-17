ఆధునిక వంటగదుల కోసం ఇన్స్టంట్ తడ్కా నెయ్యిని తీసుకువచ్చిన వి-రిచ్
హైదరాబాద్: ఆధునిక భారతీయ 'క్లీన్-లేబుల్' ఫుడ్ బ్రాండ్ వి-రిచ్, తమ సరికొత్త 'ఇన్స్టంట్ తడ్కా నెయ్యి'ని హైదరాబాద్ మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. సమయం లేక ఇబ్బంది పడే ఉద్యోగులు, బిజీగా ఉండే కుటుంబాల కోసం దీన్ని ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. సంప్రదాయ వంటల రుచిని, ఆధునిక జీవనశైలికి తగినట్లుగా సులభంగా అందించడమే ఈ ఆవిష్కరణ లక్ష్యం.
భారతీయుల భోజనంలో తాలింపు(పోపు)కు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. అయితే, పోపు దినుసులను సిద్ధం చేయడం, నూనె చిమ్మడం, వంట తర్వాత శుభ్రం చేసుకోవడం కోసం సమయం వెచ్చించలేక.. చాలామంది ప్రాసెస్ చేసిన రెడీమేడ్ ఫుడ్పై ఆధారపడుతున్నారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగానే వి-రిచ్ 'ఇన్స్టంట్ తడ్కా నెయ్యి'ని తీసుకొచ్చింది. స్వచ్ఛమైన నెయ్యిలో వేయించిన పోపు దినుసుల సువాసనను ఇది పదిలంగా ఉంచుతుంది. దీనివల్ల మన రోజువారీ వంటకాల రుచి క్షణాల్లో అద్భుతంగా మారుతుంది.
మార్కెట్లో దొరికే రసాయన రుచులు, కృత్రిమ ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉన్న ఉత్పత్తుల వలె కాకుండా, వి-రిచ్ తమ తయారీలో పారదర్శకతను పాటిస్తుంది. స్వచ్ఛమైన ఆవు నెయ్యి, అందులో వేయించిన అసలైన దినుసులు.. వి-రిచ్ రాజీపడని నాణ్యతకు నిదర్శనం. ఎంతో జాగ్రత్తగా తయారుచేసే ఈ తడ్కా నెయ్యిలో ఆవాలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి, శనగపప్పు, మినపప్పు వంటి 7 రకాల పోపు దినుసులు ఉంటాయి. ఒక చెంచా నెయ్యిని వేడి చేసి పప్పు, అన్నం, కిచిడీ, ఉప్మా లేదా కూరల్లో వేసుకుంటే చాలు.. ఇంట్లో వేసిన తాలింపు రుచి, సువాసన క్షణాల్లో మీ వంటకాలకు సొంతమవుతాయి.
ఈ ఆవిష్కరణ గురించి వి-రిచ్ ఫౌండర్, సీఈఓ యోగితా జాహ్నవి మాట్లాడుతూ.. “వంటలో తాలింపు చాలా ముఖ్యమైన భాగం. సమయం లేకపోవడం వల్ల ఈ అద్భుతమైన రుచిని వదులుకోవాలా అని మేము ప్రశ్నించుకున్నాం. ఆ ఆలోచన నుంచే పుట్టింది ఈ ఇన్స్టంట్ తడకా నెయ్యి. ఇది ఒక సాధారణ భోజనాన్ని క్షణాల్లో అద్భుతమైన రుచి, సువాసనలతో మార్చగలదు. అన్ని రకాల దినుసులను ఒక దగ్గరకు చేర్చి, మాడకుండా స్వచ్ఛమైన ఆవు నెయ్యితో తాలింపు వేయడం రోజువారీ బిజీ షెడ్యూల్లో కుదరకపోవచ్చు. ఈ ప్రక్రియను మేము అత్యంత సులభంగా మార్చాం. మనదైన భారతీయ వంటింటి విజ్ఞానాన్ని తీసుకుని, ఎక్కువగా ప్రాసెస్ చేసిన పదార్థాలు లేకుండా, భోజనాన్ని రుచికరంగా మార్చుకోవడానికి తయారు చేసినదే ఈ తడకా నెయ్యి” అని వివరించారు.
ఆధునిక జీవనశైలికి సంప్రదాయ రుచులను సులభంగా పరిచయం చేసే దిశగా వి-రిచ్ వేసిన వ్యూహాత్మక అడుగే ఈ ఇన్స్టంట్ తడ్కా నెయ్యి. దీనితో పాటు.. అశ్వగంధ, శతావరి, పసుపు కలిగిన నెయ్యి, అలాగే అల్లం, పసుపు, ఇమ్యూనిటీ తేనె వంటి అనేక సహజసిద్ధ ఉత్పత్తులు వి-రిచ్ వద్ద అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఎక్కడ దొరుకుతుంది?
వి-రిచ్ ఇన్స్టంట్ తడ్కా నెయ్యి 250ml జార్ ధర రూ. 449. ఇది కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్ మరియు అమెజాన్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా లభిస్తుంది. హైదరాబాద్లో ప్రత్యేకంగా బ్లింకిట్ యాప్ ద్వారా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. త్వరలోనే ఇతర మెట్రో నగరాలకు సైతం విస్తరించనున్నారు.