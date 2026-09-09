  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
  4. Vande Bharat Sleeper to take on Rajdhani Express as Indian Railways plans to operate 180 kmph trains under 260-Train mega plan
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 9 September 2026 (15:50 IST)

260 వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు సెట్లు.. ట్రయల్స్‌గా బెంగళూరు-ముంబై మార్గం

vande bharat
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (15:50 IST)
google-news
వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్ల ద్వారా సుదూర ప్రాంతాలకు రాత్రిపూట సాగే ప్రయాణాలను మరింత వేగవంతంగా, సౌకర్యవంతంగా, ఆధునికంగా మార్చాలని భారతీయ రైల్వేలు యోచిస్తున్నాయి. ఈ సౌకర్యాల పరంగా ఈ రైళ్లు రాజధాని ఎక్స్‌ప్రెస్‌ను కూడా అధిగమించే అవకాశం ఉంది. రైల్వేల ప్రస్తుత ప్రణాళికల ప్రకారం, 260 వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు సెట్లను తయారు చేయనున్నారు. దీనివల్ల రాబోయే కొన్నేళ్లలో అనేక సుదూర మార్గాల్లో ఈ కొత్త స్లీపర్ రైలు సేవలు అందుబాటులోకి రావచ్చు. 
 
వందే భారత్ మొదటి స్లీపర్ వెర్షన్ ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో గౌహతి-హౌరా మార్గంలో సేవలను ప్రారంభించింది. కాగా, ప్రస్తుతం రెండవ జత స్లీపర్ రైళ్లకు సంబంధించిన ట్రయల్స్ జరుగుతున్నాయి. ఈ పరీక్షలు పూర్తయిన తర్వాత వీటిని ప్రయాణికుల సేవల్లోకి తీసుకురావచ్చు. 
 
భారతీయ రైల్వేలు దీనిని ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించనప్పటికీ, బెంగళూరు-ముంబై మార్గం దీనికి ఒక సాధ్యమైన మార్గంగా కొన్ని నివేదికలు పేర్కొన్నాయి. రాబోయే సంవత్సరాల్లో BEML, ICF, Kinet, Titagarh-BHEL జాయింట్ వెంచర్ల ద్వారా ఉత్పత్తి పెరిగేకొద్దీ, దేశవ్యాప్తంగా ప్రధాన రాజధాని, సుదూర మార్గాలలో ఈ రైళ్లను దశలవారీగా ప్రవేశపెడతారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
హల్లో ఇంట్లో ఎవరున్నారు... మహిళకు వేధింపులు...

ప్రభాస్ చిత్రం పౌర్ణమిలోని తెలుగు పాటకు చైనీస్ నర్తకి నాట్యం ట్రెండింగ్ వీడియో

ప్రభాస్ చిత్రం పౌర్ణమిలోని తెలుగు పాటకు చైనీస్ నర్తకి నాట్యం ట్రెండింగ్ వీడియోప్రభాస్, త్రిష, చార్మి నటించిన చిత్రం పౌర్ణమి. ఈ చిత్రంలోని 'భరత వేదముగా' అనే పాట ఎంత పాపులర్ అయ్యిందో అందరికీ తెలిసిందే. ఇపుడీ పాట సోషల్ మీడియా ఎక్స్ లో ట్రెండింగులో నిలిచింది. ఇన్నాళ్లకు ఈ పాట ట్రెండ్ ఎందుకయ్యింది అంటే... చైనాలో కూచిపూడి అభ్యసిస్తూ, భారతదేశాన్ని ఎన్నడూ సందర్శించని చైనా దేశానికి చెందిన మీరా వాంగ్, ప్రభాస్ 2006 చిత్రం 'పౌర్ణమి'లోని 'భరత వేదముగా' పాటకు ప్రదర్శన ఇచ్చారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన గురువు అల వేణుగోపాల్ వద్ద శిక్షణ పొందిన ఆమె, తన నృత్యంలో చైనీస్, భారతీయ అంశాలను మేళవించి ప్రశంసలు అందుకున్నారు.

మమ్ముట్టి మూవీ ‘ఓం: చాప్ట‌ర్‌1-ఉధిరం’ నుంచి వీడియో గ్లింప్స్

మమ్ముట్టి మూవీ ‘ఓం: చాప్ట‌ర్‌1-ఉధిరం’ నుంచి వీడియో గ్లింప్స్హీరో ధనుష్ లేటెస్ట్ యాక్షన్ డ్రామా ‘ఓం: చాప్ట‌ర్‌1-ఉధిరం’. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు విడుద‌లైన టైటిల్ ఫ‌స్ట్ స్ట్రైక్ వీడియో, ‘అలా కా లూవా’ సాంగ్‌ ఫ్యాన్స్‌, సినీ అభిమానుల్లో భారీ ఉత్సాహాన్ని, ఆసక్తిని నింపింది. ఈ క్ర‌మంలో ఓం మూవీలో కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టించిన‌ మ‌ల‌యాళ మెగాస్టార్ మ‌మ్ముట్టి పాత్ర‌కు సంబంధించిన బ‌ర్త్ డే స్పెష‌ల్ వీడియో గ్లింప్స్‌ను మేక‌ర్స్ రిలీజ్ చేశారు.

Fauzi Update: పోస్ట్‌ప్రొడక్షన్‌తో ఫౌజీ స్పీడ్.. షూటింగ్‌కు బ్రేక్ ఇచ్చిన ప్రభాస్ ?

Fauzi Update: పోస్ట్‌ప్రొడక్షన్‌తో ఫౌజీ స్పీడ్.. షూటింగ్‌కు బ్రేక్ ఇచ్చిన ప్రభాస్ ?అజాద్ హింద్ ఫౌజ్ స్పూర్తితో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ఫౌజీ. ఇందులో బ్రిటీష్ కాలంనాటి కథను మిళితం చేసి తీస్తున్నారు. ఇటీవలే ఆలయంలో దేవుడి విగ్రహాన్ని పట్టుకున్న వస్తుండగా ప్రభాస్ పై సీన్స్ చిత్రీకరించారు. బ్రిటీష్ పోలీసులు ఆయన్ను అడ్డుకున్న సందర్భాలను కూడా తీశారు. తాజాగా కోటి ఉమెన్ కాలేజీతోపాటు హైదరాాబాద్ శివార్లో షూటింగ్ చిత్రీకరించారు. తాజాగా చిన్న బ్రేక్ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.

Sumanth: పవన్ కళ్యాణ్ గారికి వారాహి పాజిటివ్‌గా హెల్ప్ అయింది : సుమంత్

Sumanth: పవన్ కళ్యాణ్ గారికి వారాహి పాజిటివ్‌గా హెల్ప్ అయింది : సుమంత్సుమంత్, ఐశ్వర్య రాజేష్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న డివోషనల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్. ‘మహేంద్రగిరి వారాహి’. స్టార్ బాయ్ సిద్దు జొన్నలగడ్డ ప్రత్యేక పాత్రలో కనిపిస్తున్నారు. సంతోష్ జాగర్లపూడి దర్శకత్వం వహించారు. రాజశ్యామల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, బ్రిడ్జ్ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్లపై కలిపు మధు, లక్ష్మణ్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. సెప్టెంబర్ 11న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరో సుమంత్ సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

Anaswara Rajan look: కాకా చిత్రానికి అనస్వర రాజన్ హృదయం అని కితాబు

Anaswara Rajan look: కాకా చిత్రానికి అనస్వర రాజన్ హృదయం అని కితాబురాబోయే తెలుగు చిత్రం 'కాకా' నిర్మాతలు, నటి అనస్వర రాజన్‌కు ఆమె పుట్టినరోజున ప్రత్యేక ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్లతో సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఆమెను ఈ సినిమాకు 'హృదయం' అని, చిరంజీవి కుమార్తె, మెడికల్ విద్యార్థిని అయిన అమ్ములగా అభివర్ణించారు. నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, దర్శకుడు బాబీ కొల్లి అధికారిక ఖాతా ఈ చిత్రాలను పంచుకుంటూ, జనవరి 13, 2027న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతోంది.