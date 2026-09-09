260 వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు సెట్లు.. ట్రయల్స్గా బెంగళూరు-ముంబై మార్గం
వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్ల ద్వారా సుదూర ప్రాంతాలకు రాత్రిపూట సాగే ప్రయాణాలను మరింత వేగవంతంగా, సౌకర్యవంతంగా, ఆధునికంగా మార్చాలని భారతీయ రైల్వేలు యోచిస్తున్నాయి. ఈ సౌకర్యాల పరంగా ఈ రైళ్లు రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ను కూడా అధిగమించే అవకాశం ఉంది. రైల్వేల ప్రస్తుత ప్రణాళికల ప్రకారం, 260 వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు సెట్లను తయారు చేయనున్నారు. దీనివల్ల రాబోయే కొన్నేళ్లలో అనేక సుదూర మార్గాల్లో ఈ కొత్త స్లీపర్ రైలు సేవలు అందుబాటులోకి రావచ్చు.
వందే భారత్ మొదటి స్లీపర్ వెర్షన్ ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో గౌహతి-హౌరా మార్గంలో సేవలను ప్రారంభించింది. కాగా, ప్రస్తుతం రెండవ జత స్లీపర్ రైళ్లకు సంబంధించిన ట్రయల్స్ జరుగుతున్నాయి. ఈ పరీక్షలు పూర్తయిన తర్వాత వీటిని ప్రయాణికుల సేవల్లోకి తీసుకురావచ్చు.
భారతీయ రైల్వేలు దీనిని ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించనప్పటికీ, బెంగళూరు-ముంబై మార్గం దీనికి ఒక సాధ్యమైన మార్గంగా కొన్ని నివేదికలు పేర్కొన్నాయి. రాబోయే సంవత్సరాల్లో BEML, ICF, Kinet, Titagarh-BHEL జాయింట్ వెంచర్ల ద్వారా ఉత్పత్తి పెరిగేకొద్దీ, దేశవ్యాప్తంగా ప్రధాన రాజధాని, సుదూర మార్గాలలో ఈ రైళ్లను దశలవారీగా ప్రవేశపెడతారు.