ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న వందే భారత్ స్లీపర్ ఎక్స్ప్రెస్ కోసం భారతీయ రైల్వే అధికారికంగా ఛార్జీల వివరాలను ప్రకటించింది. ఈ రైలు జనవరి 17న తన తొలి స్లీపర్ సర్వీస్ను ప్రారంభించనుంది. ఈ కొత్త రైలు ప్రీమియం వందే భారత్ బ్రాండ్ను రాత్రిపూట ప్రయాణాలకు విస్తరించడంలో ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు వేయడం గమనార్హం. ఇది తూర్పు భారతదేశంలోని కీలకమైన సుదూర మార్గాలలో ఒకదానిలో వేగం, సౌకర్యం, ఆధునిక సౌకర్యాలను మిళితం చేస్తుంది. హౌరా - గౌహతిలోని కామాఖ్య స్టేషన్ మధ్య సుమారు 958 కిలోమీటర్ల పూర్తి ప్రయాణానికి థర్డ్ ఏసీ (3ఏసీ) కేటగిరీలో రూ.2,299 ఛార్జీ అవుతుందని అధికారులు ధృవీకరించారు. సెకండ్ ఏసీ (2ఏసీ)ని ఎంచుకునే ప్రయాణికులు రూ.2,970 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది, అయితే ఫస్ట్ ఏసీ (1ఏసీ) టిక్కెట్ల ధర రూ.3,640గా నిర్ణయించబడింది. అన్ని ఛార్జీలపై అదనంగా 5శాతం జీఎస్టీ వర్తిస్తుంది. రైల్వేలు చిన్న చిన్న సెగ్మెంట్లకు కూడా ఛార్జీలను విడుదల చేశాయి. దీనివల్ల పశ్చిమ బెంగాల్- అస్సాం రాష్ట్రాల మధ్య ప్రయాణించే ప్రయాణికులకు ఈ సేవ అందుబాటులోకి వస్తుంది. హౌరా-న్యూ జల్పైగురి మార్గానికి, 3ఏసీ ఛార్జీ రూ.1,334 కాగా, 2ఏసీ టిక్కెట్ల ధర రూ.1,724, 1ఏసీ ధర రూ.2,113గా ఉంది. హౌరా-మాల్దా టౌన్ సెక్షన్లో, ఛార్జీలు 3ఏసీకి రూ.960, 2ఏసీకి రూ.1,240, 1ఏసీకి రూ.1,520గా నిర్ణయించబడ్డాయి. అస్సాం- ఉత్తర బెంగాల్ మధ్య ప్రయాణించే ప్రయాణికుల కోసం, కామాఖ్య-మాల్దా టౌన్ సెగ్మెంట్లో 3ఏసీకి రూ.1,522, 2ఏసీకి రూ.1,965, 1ఏసీకి రూ.2,409 ఖర్చవుతుంది. అదే సమయంలో, కామాఖ్య-న్యూ జల్పైగురి ఛార్జీలు 3ఏసీ, 2ఏసీ, 1ఏసీలకు వరుసగా రూ.962, రూ.1,243, రూ.1,524గా నిర్ణయించబడ్డాయి. ఈ రైలులో కేవలం ధృవీకరించబడిన టిక్కెట్లను మాత్రమే జారీ చేస్తారు. ఆర్ఏసీ లేదా వెయిట్లిస్ట్ టిక్కెట్లు ఉండవు, అడ్వాన్స్ రిజర్వేషన్ కాలం ప్రారంభమైన మొదటి రోజు నుండే అన్ని బెర్త్లు బుకింగ్ కోసం అందుబాటులో ఉంటాయి. మహిళలు, సీనియర్ సిటిజన్లు, దివ్యాంగులు, డ్యూటీ పాస్ హోల్డర్ల కోసం ప్రామాణిక రిజర్వేషన్ కోటాలు వర్తిస్తాయి. అయితే ఇతర ప్రత్యేక కోటాలు ఏవీ ప్రవేశపెట్టబడలేదు. ప్రస్తుతం, హౌరా-గౌహతి కారిడార్లో అత్యధిక ఛార్జీలను సరాయిఘాట్ ఎక్స్ప్రెస్ వసూలు చేస్తోంది. ఇందులో టిక్కెట్ల ధరలు 3ఏసీలో రూ.1,410, 2ఏసీలో రూ.1,985, 1ఏసీలో రూ.3,320గా ఉన్నాయి. వందే భారత్ స్లీపర్ ఎక్స్ప్రెస్ కొన్ని కేటగిరీలలో ధర ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఇది ఇప్పటికే ఉన్న సర్వీసులతో పోలిస్తే ప్రయాణ సమయాన్ని దాదాపు మూడు గంటల వరకు తగ్గిస్తుందని భావిస్తున్నారు. స్లీపర్ వేరియంట్కు సంబంధించిన అన్ని ట్రయల్స్, పరీక్షలు, ధృవీకరణ పూర్తయ్యాయని కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ధృవీకరించారు. ఈ నెల చివర్లో గౌహతి-హౌరా మార్గంలో మొదటి వందే భారత్ స్లీపర్ ఎక్స్ప్రెస్ను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించనున్నారు. ఈ రైలు పశ్చిమ బెంగాల్, అస్సాం రాష్ట్రాలలో 10 స్టేషన్లలో ఆగుతుంది. హౌరా, మాల్దా, జల్పైగురి, కామరూప్ మెట్రోపాలిటన్ వంటి ప్రధాన జిల్లాలను కలుపుతూ, ఈ ప్రాంతంలో వేగవంతమైన రాత్రిపూట రైలు ప్రయాణంలో ఒక కొత్త శకానికి నాంది పలుకుతుంది.