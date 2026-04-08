చెన్నై మహానగరంలో వీఐ 5జీ మొబైల్ సేవలు ప్రారంభం

దేశంలోని ప్రముఖ ప్రైవేట్ టెలికాం ఆపరేటింగ్ కంపెనీల్లో ఒకటైన వోడాఫోన్ ఐడియా (వీఐ) దేశ వ్యాప్తంగా వినియోగదారులకు వేగవంతమైన మరియు మెరుగైన కనెక్టివిటీని అందించాలనే తన నిబద్ధతలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలుస్తూ, చెన్నైలో తన 5జీ సేవలను బుధవారం నుంచి ప్రారంభించింది. ఈ ప్రారంభంతో, వీఐ 5జీ ఇప్పుడు ముంబై, ఢిల్లీ-ఎన్సిఆర్, బెంగళూరు, కోల్కతా మరియు చెన్నై అనే ఐదు మెట్రో నగరాలతో పాటు మరో 50 నగరాల్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. తద్వారా భారతదేశంలోని అగ్రశ్రేణి డేటా మార్కెట్లలో తన ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేసుకుంది.
ఈ నెల ప్రారంభంలో, దేశవ్యాప్తంగా మరో 90 నగరాలను జోడించే ప్రణాళికలను కంపెనీ ప్రకటించింది. తన కొనసాగుతున్న విస్తరణ ప్రణాళికలో భాగంగా, వీఐ సంస్థ మే 2026 నాటికి కోయంబత్తూరు, ట్రిచి, సేలం, తిరుప్పూర్, వెల్లూరు మరియు కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన పుదుచ్చేరికి కూడా 5G సేవలను విస్తరించనుంది. 17 ప్రాధాన్యతా సర్కిళ్లలోని 133 నగరాలకు తన సేవలను విస్తరించాలనే వీఐ యొక్క విస్తృత 5జీ రోల్అవుట్ వ్యూహంలో భాగమే ఈ విస్తరణగా పేర్కొంది.
ఈ ప్రణాళిక కింద, తమిళనాడులోని పారిశ్రామిక కేంద్రాలు, అధిక డేటా వినియోగ కేంద్రాలు మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న పట్టణ సమూహాలతో సహా కీలక మార్కెట్లకు వీఐ ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. ఈ ప్రణాళికాబద్ధమైన రోల్అవుట్ ఈ విధానాన్ని ప్రతిబింభిస్తుంది, ఇందులో కోయంబత్తూరు, సేలం, తిరుప్పూర్ వంటి కీలక పారిశ్రామిక కేంద్రాలు, వెల్లూరు వంటి ముఖ్యమైన ఆరోగ్య సంరక్షణ, విద్యా కేంద్రం, ప్రధాన విద్యా, వాణిజ్య కేంద్రమైన తిరుచ్చి, 'తూర్పు ఫ్రెంచ్ రివేరియా'గా పిలువబడే పుదుచ్చేరి ఉన్నాయి.
ఉత్తమమైన 5జీ అనుభవాన్ని అందించడానికి, వీఐ సంస్థ అధునాతన, శక్తి-సమర్థవంతమైన మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేయడానికి నోకియాతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది మరియు నెట్వర్క్ పనితీరును స్వయంచాలకంగా ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి ఏఐ-ఆధారిత సెల్ఫ్-ఆప్టిమైజింగ్ నెట్వర్క్లను అమలు చేసింది.
ఈ సందర్భంగా విఐ తమిళనాడు సర్కిల్ బిజినెస్ హెడ్ సాయి వెంకటరామన్ మాట్లాడుతూ, "మేము తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి అంతటా విఐ 5జీ నెట్వర్క్ విస్తరణను వేగవంతం చేస్తున్నాము, తద్వారా రాష్ట్రంలోని కీలక మార్కెట్లలో మా ఉనికిని బలోపేతం చేస్తున్నాము. మదురైలో మా ప్రస్తుత ఉనికితో పాటు, కోయంబత్తూరు, ట్రిచి, సేలం, తిరుప్పూర్ మరియు వెల్లూరు వంటి నగరాల్లో రాబోయే విస్తరణలతో పాటు చెన్నైలో ప్రారంభించడం ఈ ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన అడుగు. నెట్వర్క్ను బలోపేతం చేయడానికి మేము చేస్తున్న పెట్టుబడులు, విఐ నాన్-స్టాప్ హీరో వంటి మా అన్లిమిటెడ్ డేటా ప్లాన్ల వినియోగం పెరగడంతో కలిసి డేటా వినియోగంలో బలమైన వృద్ధికి దారితీస్తున్నాయి. సర్కిల్ అంతటా ఎక్కువ మంది వినియోగదారులకు నెక్స్ట్-జనరేషన్ కనెక్టివిటీని అందిస్తూ, ఉన్నతమైన నెట్వర్క్ అనుభవాన్ని అందించడంపై మేము దృష్టి సారించాము అని వివరించారు.
తమిళనాడు రాష్ట్రంలో తన నిరంతర పెట్టుబడులలో భాగంగా, రాబోయే మూడు సీజన్లకు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (సీఎస్కే) జట్టుకు అధికారిక కమ్యూనికేషన్స్ భాగస్వామిగా విఐ స్పాన్సర్షిప్ను కూడా ప్రకటించింది. ఈ భాగస్వామ్యం, సూపర్ కింగ్స్ అకాడమీ ద్వారా క్షేత్రస్థాయి ప్రతిభ అభివృద్ధికి మద్దతు ఇవ్వడంలోనూ, అలాగే రాష్ట్రంలోని క్రికెట్ అభిమానులతో మమేకమవ్వడానికి ఒక వేదికను సృష్టించడంలోనూ వీఐ యొక్క నిబద్ధతను నొక్కి చెబుతుంది. ఈ అనుబంధంలో భాగంగా, వీఐ తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లు, వీఐ యాప్, అలాగే ఎంపిక చేసిన వీఐ స్టోర్లలో 'వీఐ ఫ్యాన్ ఫెస్ట్' అనే మల్టీ-ఛానల్ క్రికెట్ ఎంగేజ్మెంట్ పోటీని నిర్వహిస్తుంది. దీనిలో వినియోగదారులు మ్యాచ్ టిక్కెట్లు, ప్రత్యేకమైన వస్తువులు, అభిమానులను కలిసే అవకాశాలను గెలుచుకోవడంతో పాటు, స్టేడియంలోని కార్యక్రమాలు మరియు అభిమానుల అనుభవాలలో లీనమయ్యే అవకాశం పొందుతారు.