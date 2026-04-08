బుధవారం, 8 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : బుధవారం, 8 ఏప్రియల్ 2026 (19:15 IST)

చెన్నై మహానగరంలో వీఐ 5జీ మొబైల్ సేవలు ప్రారంభం

sai venkata raman
దేశంలోని ప్రముఖ ప్రైవేట్ టెలికాం ఆపరేటింగ్ కంపెనీల్లో ఒకటైన వోడాఫోన్ ఐడియా (వీఐ) దేశ వ్యాప్తంగా వినియోగదారులకు వేగవంతమైన మరియు మెరుగైన కనెక్టివిటీని అందించాలనే తన నిబద్ధతలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలుస్తూ, చెన్నైలో తన 5జీ సేవలను బుధవారం నుంచి ప్రారంభించింది. ఈ ప్రారంభంతో, వీఐ 5జీ ఇప్పుడు ముంబై, ఢిల్లీ-ఎన్‌సిఆర్, బెంగళూరు, కోల్‌కతా మరియు చెన్నై అనే ఐదు మెట్రో నగరాలతో పాటు మరో 50 నగరాల్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. తద్వారా భారతదేశంలోని అగ్రశ్రేణి డేటా మార్కెట్లలో తన ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేసుకుంది.
 
ఈ నెల ప్రారంభంలో, దేశవ్యాప్తంగా మరో 90 నగరాలను జోడించే ప్రణాళికలను కంపెనీ ప్రకటించింది. తన కొనసాగుతున్న విస్తరణ ప్రణాళికలో భాగంగా, వీఐ సంస్థ మే 2026 నాటికి కోయంబత్తూరు, ట్రిచి, సేలం, తిరుప్పూర్, వెల్లూరు మరియు కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన పుదుచ్చేరికి కూడా 5G సేవలను విస్తరించనుంది. 17 ప్రాధాన్యతా సర్కిళ్లలోని 133 నగరాలకు తన సేవలను విస్తరించాలనే వీఐ యొక్క విస్తృత 5జీ రోల్‌అవుట్ వ్యూహంలో భాగమే ఈ విస్తరణగా పేర్కొంది. 
 
ఈ ప్రణాళిక కింద, తమిళనాడులోని పారిశ్రామిక కేంద్రాలు, అధిక డేటా వినియోగ కేంద్రాలు మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న పట్టణ సమూహాలతో సహా కీలక మార్కెట్లకు వీఐ ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. ఈ ప్రణాళికాబద్ధమైన రోల్‌అవుట్ ఈ విధానాన్ని ప్రతిబింభిస్తుంది, ఇందులో కోయంబత్తూరు, సేలం, తిరుప్పూర్ వంటి కీలక పారిశ్రామిక కేంద్రాలు, వెల్లూరు వంటి ముఖ్యమైన ఆరోగ్య సంరక్షణ, విద్యా కేంద్రం, ప్రధాన విద్యా, వాణిజ్య కేంద్రమైన తిరుచ్చి, 'తూర్పు ఫ్రెంచ్ రివేరియా'గా పిలువబడే పుదుచ్చేరి ఉన్నాయి.
 
ఉత్తమమైన 5జీ అనుభవాన్ని అందించడానికి, వీఐ సంస్థ అధునాతన, శక్తి-సమర్థవంతమైన మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేయడానికి నోకియాతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది మరియు నెట్‌వర్క్ పనితీరును స్వయంచాలకంగా ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి ఏఐ-ఆధారిత సెల్ఫ్-ఆప్టిమైజింగ్ నెట్‌వర్క్‌లను అమలు చేసింది.
 
ఈ సందర్భంగా విఐ తమిళనాడు సర్కిల్ బిజినెస్ హెడ్ సాయి వెంకటరామన్ మాట్లాడుతూ, "మేము తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి అంతటా విఐ 5జీ నెట్‌వర్క్ విస్తరణను వేగవంతం చేస్తున్నాము, తద్వారా రాష్ట్రంలోని కీలక మార్కెట్లలో మా ఉనికిని బలోపేతం చేస్తున్నాము. మదురైలో మా ప్రస్తుత ఉనికితో పాటు, కోయంబత్తూరు, ట్రిచి, సేలం, తిరుప్పూర్ మరియు వెల్లూరు వంటి నగరాల్లో రాబోయే విస్తరణలతో పాటు చెన్నైలో ప్రారంభించడం ఈ ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన అడుగు. నెట్‌వర్క్‌ను బలోపేతం చేయడానికి మేము చేస్తున్న పెట్టుబడులు, విఐ నాన్-స్టాప్ హీరో వంటి మా అన్‌లిమిటెడ్ డేటా ప్లాన్‌ల వినియోగం పెరగడంతో కలిసి డేటా వినియోగంలో బలమైన వృద్ధికి దారితీస్తున్నాయి. సర్కిల్ అంతటా ఎక్కువ మంది వినియోగదారులకు నెక్స్ట్-జనరేషన్ కనెక్టివిటీని అందిస్తూ, ఉన్నతమైన నెట్‌వర్క్ అనుభవాన్ని అందించడంపై మేము దృష్టి సారించాము అని వివరించారు. 
 
తమిళనాడు రాష్ట్రంలో తన నిరంతర పెట్టుబడులలో భాగంగా, రాబోయే మూడు సీజన్‌లకు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (సీఎస్కే) జట్టుకు అధికారిక కమ్యూనికేషన్స్ భాగస్వామిగా విఐ స్పాన్సర్‌షిప్‌ను కూడా ప్రకటించింది. ఈ భాగస్వామ్యం, సూపర్ కింగ్స్ అకాడమీ ద్వారా క్షేత్రస్థాయి ప్రతిభ అభివృద్ధికి మద్దతు ఇవ్వడంలోనూ, అలాగే రాష్ట్రంలోని క్రికెట్ అభిమానులతో మమేకమవ్వడానికి ఒక వేదికను సృష్టించడంలోనూ వీఐ యొక్క నిబద్ధతను నొక్కి చెబుతుంది. ఈ అనుబంధంలో భాగంగా, వీఐ తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు, వీఐ యాప్, అలాగే ఎంపిక చేసిన వీఐ స్టోర్‌లలో 'వీఐ ఫ్యాన్ ఫెస్ట్' అనే మల్టీ-ఛానల్ క్రికెట్ ఎంగేజ్‌మెంట్ పోటీని నిర్వహిస్తుంది. దీనిలో వినియోగదారులు మ్యాచ్ టిక్కెట్లు, ప్రత్యేకమైన వస్తువులు, అభిమానులను కలిసే అవకాశాలను గెలుచుకోవడంతో పాటు, స్టేడియంలోని కార్యక్రమాలు మరియు అభిమానుల అనుభవాలలో లీనమయ్యే అవకాశం పొందుతారు. 

Nani: నాని పేరడైజ్ చిత్రంలోని తొలిపాట ఆయా షేర్ కు 101 మిలియన్స్ రికార్డ్కేవలం ఒక పాట నుండి ప్రపంచవ్యాప్త దృగ్విషయం వరకు నిలిచింది నాని పేరడైజ్. ఆయాషేర్ 101 మిలియన్+ వీక్షణలను దాటింది. పలుచోట్ల ఆ పాటే రన్ అవుతోంది. ఇక సినిమాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆగస్ట్ 21, 2026న విడుదల చేస్తున్నారు. నాని, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న మాస్ పీరియడ్ డ్రామా ‘ది ప్యారడైజ్ ​నాని కెరీర్‌లోనే సినిమా విడుదల కాకముందే 100 మిలియన్ల మైలురాయిని చేరుకున్న తొలి పాటగా ‘ఆయా షేర్’ నిలిచింది.

Chai Shots : టీవీ, ఓటీటీ తరహాలో చాయ్ షాట్స్ యాప్ లో పాత కొత్త సీరియల్స్: శరత్ చంద్రడిజిటల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో ట్రెండ్ సెట్టర్‌గా నిలిచిన చాయ్ బిస్కెట్ ఇటీవలే లాంచ్ చేసిన షార్ట్ సిరీస్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారం ‘చాయ్ షాట్స్’ సూపర్ సక్సెస్ సాధించింది. స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రేక్షకుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ‘చాయ్ షాట్స్’ కంటెంట్‌కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మరో అడుగు ముందుకు వేస్తూ కొత్త సీరియల్స్‌తో పాటు తెలుగు ఐకానిక్ సీరియల్స్‌ను కూడా చాయ్ షాట్స్ ద్వారా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తోంది. ఈ విశేషాలను వెల్లడిస్తూ ‘చాయ్ షాట్స్ కిట్టీ పార్టీ మీట్ నిర్వహించారు.

Kurchi Madathapetti: కుర్చీ మడతపెట్టి.. కేవలం 425 రోజుల్లోనే 60 కోట్ల మార్కుసూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబు నటించిన గుంటూరు కారం చిత్రంలోని సంచలన గీతం కుర్చీ మడతపెట్టి, యూట్యూబ్‌లో 60 కోట్ల (600 మిలియన్ల) వీక్షణలను అధిగమించి చరిత్రలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని లిఖించుకుంది. ఈ ఘనతతో, ఈ మైలురాయిని దాటిన మూడవ తెలుగు పాటగా ఇది నిలిచింది. అల వైకుంఠపురములో చిత్రంలోని బుట్టబొమ్మ, రాములో రాముల పాటల సరసన ఇది చేరింది. ఈ విజయాన్ని మరింత విశేషంగా మార్చే అంశం ఏమిటంటే, దీనిని సాధించిన వేగం. కుర్చీ మడతపెట్టి కేవలం 425 రోజుల్లోనే 60 కోట్ల మార్కును చేరుకుంది. తద్వారా, ఈ సంఖ్యను అత్యంత వేగంగా చేరుకున్న మొట్టమొదటి తెలుగు పాటగా ఇది రికార్డు సృష్టించింది.

సమయాన్ని వృథా చేస్తే జీవితాంతం సమస్యలు ఎదుర్కోవాలి : రజనీకాంత్యువత కీలక సమయాన్ని వృథా చేస్తే జీవితాంతం సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ అన్నారు. ఆయన బుధవారం చెన్నై విమానాశ్రయంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ యువతకు అనేక సలహాలు ఇచ్చారు. యువత చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలన్నారు. ఎందుకంటే వారికి దెబ్బ తగిలితే వారే నొప్పిని భరించాల్సి ఉంటుందన్నారు. చదువుకునే దశలో చదువుపై దృష్టి సారించాలన్నారు. ఆ కీలక సమయాన్ని వృథా చేస్తే జీవితాంతం సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందన్నారు. ఆరోగ్యాన్ని కూడా అశ్రద్ధ చేయరాదన్నారు. వ్యాయామం ఉపయోగాలను గుర్తించాలని, మత్తు పదార్థాలకు బానిస కావొద్దని, డ్రగ్స్ వాడితే జీవితం నాశనమవుతుందని ఇలాంటి అలవాట్లు ఉన్నవారిని దూరంగా ఉంచాలని సూచించారు.

మీ అందరి ఊహలకు అందని చిత్రంగా 'రాకా' : సన్ పిక్చర్స్అల్లు అర్జున్ - అట్లీ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కనున్న చిత్రానికి రాకా అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు. సన్ పిక్సర్స్ భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మించే ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, హిందీతో పాటు మొత్తం ఏడు భాషల్లో పాన్ ఇండియా మూవీగా తెరకెక్కిచనున్నారు. అల్లు అర్జున్ పుట్టిన రోజును పురస్కరించుకుని ఈ సినిమా టైటిల్‌తో పాటు ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో బన్నీ డిఫరెంట్ లుక్‌‍లో కనిపిస్తున్నారు.

తమ కొత్త ప్రచారానికి రుక్మిణి వసంత్‌ను ఎంచుకున్న తనిష్క్పవిత్రమైన అక్షయ తృతీయ పండుగ సమీపిస్తున్న తరుణంలో, టాటా సంస్థకు చెందిన భారతదేశపు ప్రముఖ ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన తనిష్క్, సహజ రత్నాల విభాగంలో తమ తాజా ఆభరణాలను రుక్మిణి వసంత్‌తో కలిసి ఆవిష్కరించింది. దక్షిణ భారతదేశంలో ఎల్లప్పుడూ రత్నాలు, కేవలం అలంకరణకు మించినవి; అవి సంప్రదాయం, గుర్తింపు మరియు నిత్యజీవితపు సొగసుకు ప్రతీకలు. టెంపుల్ జ్యువెలరీ ప్రభావం నుండి ఉత్సాహభరితమైన వేడుకల వరకూ, ఈ ప్రాంతపు సౌందర్య భాషలో లోతుగా రత్నాలు పెనవేసుకుపోయాయి. కెంపులు, పచ్చలు, ఇతర ప్రకాశవంతమైన రాళ్ల వైభవాన్ని ఒక ప్రధాన భాగంగా దక్షిణాది స్వీకరించింది.

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభంనేను కొంచెం బరువు పెరిగానంతే, నాకు ఏ అనారోగ్యమూ లేదు- ఇది నేడు మన సమాజంలో వినిపిస్తున్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన భ్రమ. ఒక వైద్యుడిగా నేను నిత్యం చూస్తున్న వాస్తవం ఏమిటంటే, ఆ కొంచెం అనిపించే బరువు, శరీర అంతర్గత వ్యవస్థలను నిశ్శబ్దంగా చిన్నాభిన్నం చేస్తోంది. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం బాహ్య రూపానికి సంబంధించిన అంశం కాదు; ఇది ఒక సంక్లిష్టమైన మెటబాలిక్ వ్యాధి. భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాల్లోని పట్టణ జీవనశైలిలో ఊబకాయం వేగంగా విస్తరిస్తోంది.

హెచ్చరిక: అందరి దృష్టిని ఆకర్షించేలా తన లేటెస్ట్ కలెక్షన్‌ను రూపొందించిన మోచీభారతదేశంలోని ప్రముఖ ఫ్యాషన్-ఫార్వర్డ్ ఫుట్‌వేర్ బ్రాండ్‌ అనగానే అందరికి గుర్తుకు వచ్చేది మోచీ. ఇప్పటికే తన అద్భుతమైన మోడల్స్‌తో యూత్‌ని ఆకట్టుకున్న మోచీ.. ఇప్పుడు తాజాగా ఈ సీజన్ కోసం సరికొత్త కలెక్షన్‌ను ఆవిష్కరించింది. తమ ఫుట్‌వేర్‌తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాలనుకునే వారి కోసం రూపొందించిన ఈ తాజా కలెక్షన్... చూడగానే మిమ్మల్ని అమితంగా ఆకట్టుకుంది. అంతేకాకుండా ఇది ఒక బోల్డ్, ఎక్స్‌‌ప్రెసి‌వ్ కలెక్షన్. నేటి తరం వినియోగదారుల కోసం రూపొందించబడిన ఈ కలెక్షన్, ట్రెండీగా ఉంటూనే సౌకర్యాన్ని సజావుగా అందిస్తుంది. తద్వారా స్టైల్ స్టేట్‌మెంట్-మేకింగ్ స్టైల్స్‌తో మన వ్యక్తిత్వాన్ని పర్‌ఫెక్ట్‌గా చాటిచెప్తుంది.

UP Woman Scripts History: ఖాట్మండు నుంచి ఎవరెస్ట్ వరకు సైకిల్ యాత్ర.. దివ్య సింగ్ రికార్డ్ (video)ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన మహిళ ప్రపంచ రికార్డును సృష్టించింది. యూపీకి చెందిన దివ్య సింగ్ అనే మహిళ, అసాధారణమైన ఓర్పు, పట్టుదలతో ప్రపంచంలోని అత్యంత కఠినమైన పర్వత మార్గాలలో ఒకటైన ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్‌ను జయించి, ఒక అరుదైన సైక్లింగ్ యాత్రను పూర్తి చేసింది. ఖాట్మండు తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన ఆమె, నిటారుగా ఉండే హిమాలయ మార్గాలు, అనూహ్యమైన వాతావరణం, సవాలుతో కూడిన ఎత్తైన ప్రదేశ పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ 14 కఠినమైన రోజులు గడిపారు.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు, ఏంటవి?డయాబెటిస్. ఒకసారి వస్తే దాన్ని పూర్తిగా తగ్గించడం కష్టమని అంటారు. ఐతే క్రమబద్ధమైన ఆహారపుటలవాట్లు, వ్యాయామం చేస్తుంటే దాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే కొన్ని రకాల పండ్లకు దూరంగా వుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో వుంటాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఒక మామిడికాయలో 46 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కనుక దాన్ని తినరాదు. కప్పు ద్రాక్షపండ్లలో 23 గ్రాముల షుగర్ వుంటుంది కనుక దూరం పెట్టాలి. ఒక కప్పు చెర్రీ పండ్లలో 18 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కాబట్టి తినకపోవడం మంచిది.
