మంగళవారం, 23 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 23 సెప్టెంబరు 2025 (16:30 IST)

విజిట్ దుబాయ్, అగ్రశ్రేణి స్టాండ్-అప్ కళాకారులు బస్సి- హర్ష్‌లతో ప్రచార కార్యక్రమం

Bassi and Harsh
విజిట్ దుబాయ్ తన తాజా ప్రచార కార్యక్రమం, Yeh Bhi Dubai Hai, Broను ప్రారంభించింది, ఇది ప్రయాణికులను ఊహించని మార్గాలలో దుబాయ్‌ను తిరిగి కనుగొనమని ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందులో, సుపరిచితమైన, ఇంటికి దగ్గరగా ఉండే అనుభవాల కోసం తరచుగా తిరిగి వచ్చే అనుభవజ్ఞులైన సందర్శకులు కూడా ఉంటారు, అయినప్పటికీ నగరం యొక్క అంతులేని ఆశ్చర్యాలకు వారు ఆకర్షితులవుతారు. హాస్యాన్ని ఇష్టపడే భారతీయ ప్రేక్షకులను లక్ష్యంగా చేసుకుని, ఈ ప్రచార కార్యక్రమం ప్రఖ్యాత కళాకారులు అనుభవ్ సింగ్ బస్సి, హర్ష్ గుజ్రాల్ దుబాయ్‌ను తిరిగి కనుగొనడాన్ని అనుసరిస్తుంది.

భారతీయ ప్రేక్షకులతో బలమైన అనుబంధం ఉన్నందున ఎంపిక చేయబడిన, బస్సి మరియు హర్ష్, ప్రామాణికమైన, సాధారణ మార్గానికి భిన్నమైన అనుభవాలకు విలువనిచ్చే తరం యొక్క ఉత్సుకత, నిష్కపటత్వానికి ప్రతీకగా నిలుస్తారు. ఈ వీడియో, నగరం యొక్క తక్కువగా తెలిసిన ప్రదేశాలను వారు కనుగొంటున్నప్పుడు వారి డైనమిక్ స్నేహాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది, ఇది ప్రయాణికులను సాధారణ ప్రముఖ ప్రదేశాల జాబితాకు మించి అన్వేషించడానికి ప్రేరేపిస్తుంది.
 
గత దశాబ్దంలో, స్టాండ్-అప్ కామెడీ భారతీయ ప్రేక్షకులలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన వినోద రూపాలలో ఒకటిగా ఆవిర్భవించింది. ఈ తేలికపాటి హాస్య ప్రియులు మంచి నవ్వు కోసం సంబంధిత వ్యంగ్యాన్ని ఆస్వాదించడమే కాకుండా, ఉద్వేగభరితమైన ప్రయాణికులు కూడా, ప్రపంచ ప్రయాణ దృశ్యాన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నారు. అనుభవ్ సింగ్ బస్సి మరియు హర్ష్ గుజ్రాల్ వంటి కళాకారులు ఇంటింటి పేరుగా మారారు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను ఇంగ్లీష్, ప్రాంతీయ భాషలలో అలరిస్తున్నారు. విజిట్ దుబాయ్ యొక్క ప్రచార కార్యక్రమం,Yeh Bhi Dubai Hai, Bro!, ఈ ట్రెండ్‌ను ఉపయోగించుకుంటుంది, ఇంటికి దగ్గరగా,సంబంధితంగా అనిపించే ఒక కథను రూపొందిస్తుంది. దాదాపు ఒకరి ప్రయాణ బకెట్ జాబితా కోసం ఒక స్టాండ్-అప్ రొటీన్ లాగా.
 
ఈ వీడియోలు హర్ష్- బస్సిల ప్రయాణాన్ని, వారి స్నేహాన్ని, దుబాయ్ పట్ల వారికున్న ప్రేమను సంగ్రహిస్తాయి. తరచుగా సందర్శకులుగా, వారు ఒకరినొకరు నగరం యొక్క వారి వ్యక్తిగత వెర్షన్లను అన్వేషించడానికి ఆహ్వానిస్తారు. దుబాయ్ యొక్క ఎత్తైన ఆకాశహర్మ్యాలకు ఆవల, హట్టా యొక్క ప్రశాంతమైన ప్రకృతి దృశ్యానికి బస్సి హర్ష్‌ను పరిచయం చేయగా, హర్ష్ బస్సిని XLine దుబాయ్ మెరీనా వద్ద ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన అర్బన్ జిప్‌లైన్ ద్వారా ఒక అడ్రినలిన్ నిండిన సాహసానికి తీసుకువెళ్తాడు. వారు డీప్ డైవ్ దుబాయ్ వద్ద ప్రపంచంలోనే అత్యంత లోతైన కొలనులోకి ప్రవేశిస్తారు, ఇది 60 మీటర్ల అద్భుతం, మునిగిపోయిన నగరాన్ని పోలి ఉండేలా రూపొందించబడింది, అక్కడ వారు ఒక తీవ్రమైన చదరంగం ఆట ఆడతారు. పాతకాలపు కార్లు మరియు బైక్‌ల అద్భుతమైన సేకరణను అన్వేషిస్తారు. వారి ప్రయాణం పియర్ 7లోని ఆసియా ఆసియాలో ఒక రుచికరమైన విందుతో, దుబాయ్ మెరీనా మీదుగా ఒక సుందరమైన పడవ ప్రయాణంతో, కోకో బేలో ఒక ప్రశాంతమైన విరామంతో కొనసాగుతుంది. ప్రతి క్షణం ఉత్సుకతను రేకెత్తించడం మరియు దుబాయ్ ఊహించదగినది కాదని వీక్షకులకు గుర్తు చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
 
దుబాయ్ ఆర్థిక మరియు పర్యాటక శాఖ(విజిట్ దుబాయ్), ప్రాక్సిమిటీ మార్కెట్స్, రీజనల్ డైరెక్టర్, బాదర్ అలీ హబీబ్ ఇలా అన్నారు, Yeh Bhi Dubai Hai, Broతో, భారతీయ ప్రయాణికులకు దుబాయ్‌ను ప్రత్యేకంగా నిలిపే వినోదం, అన్వేషణ యొక్క ప్రత్యేక మిశ్రమాన్ని మేము సంగ్రహించాలనుకున్నాము. బస్సి మరియు హర్ష్ నేటి యువ భారతదేశం యొక్క స్ఫూర్తిని హాస్యం, సహజత్వం, నిజమైన ఉత్సుకతతో సంపూర్ణంగా ప్రతిబింబిస్తారు. వారి ప్రయాణం దుబాయ్ ఉత్తేజాన్ని రేకెత్తించే క్షణాలతో నిండి ఉందని చూపిస్తుంది, థ్రిల్లింగ్ సాహసాల నుండి దాగి ఉన్న ప్రదేశాల వరకు, అన్నీ నగరం యొక్క అజేయమైన శక్తిలో చుట్టబడి ఉంటాయి. మీరు దుబాయ్‌ను ఎంత సుపరిచితంగా భావించినప్పటికీ, ప్రతిసారి మీరు సందర్శించినప్పుడు కొత్తదాన్ని కనుగొనే అనుభూతిని ఈ ప్రచారం జరుపుకుంటుంది.
 
అనుభవ్ సింగ్ బస్సి తన ఆలోచనలను పంచుకుంటూ, సాధారణ మార్కెటింగ్ లాగా కాకుండా, ఇద్దరు స్నేహితులు అన్వేషిస్తూ, ఆనందిస్తున్నట్లుగా అనిపించే పనిలో పనిచేయడం అద్భుతంగా ఉంది. ఇది ఒక అద్భుతమైన అనుభవం. నేను ప్రదర్శన ఇవ్వడానికి ఇష్టపడే ప్రదేశాలలో దుబాయ్ ఒకటి. కేవలం అద్భుతమైన ప్రేక్షకుల వల్లనే కాకుండా, నగరం అందించే అసంఖ్యాక ఉత్తేజకరమైన అనుభవాల వల్ల కూడా. హర్ష్- నేను ఒక ప్రత్యేక బంధాన్ని పంచుకుంటాము, సంవత్సరాలుగా ఒకరినొకరు ఎదగడం చూడటం స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంది. మా బిజీ షెడ్యూల్‌లతో, కలిసి తిరగడానికి, అన్వేషించడానికి అవకాశాలు అరుదు, కాబట్టి దుబాయ్‌ను హర్ష్ కళ్లతో చూడటానికి, కొన్ని మరపురాని దృశ్యాలు, సాహసాలను ఆస్వాదించడానికి ఇది సరైన అవకాశం అని అన్నారు.

Allari Naresh: అల్లరి నరేష్ ఆవిష్కరించిన విద్రోహి ట్రైలర్

Allari Naresh: అల్లరి నరేష్ ఆవిష్కరించిన విద్రోహి ట్రైలర్‎‎రవి ప్రకాష్, శివకుమార్, చరిష్మా శ్రీఖర్, సాయికి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న సినిమా విద్రోహి. వి ఎస్‌ వి దర్శకత్వంలో సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌గా రూపుదిద్దుకుంటోన్న ఈ చిత్రాన్ని వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం విజ్జన నిర్మిస్తున్నారు. ఇటీవల ఈ చిత్ర ఫస్ట్ లుక్‌ని హీరో శ్రీకాంత్, ఫస్ట్ సాంగ్‌ని వివి వినాయక్ , 2nd సాంగ్ ఆర్ పి పట్నాయక్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు పూర్తి చేసుకుని విడుదలకు సిద్ధమవుతోన్న ఈ చిత్రం ట్రైలర్ ను తాజాగా కామెడీ కింగ్ అల్లరి నరేష్ ఆవిష్కరించారు. త్వరలోనే విద్రోహి చిత్ర విడుదల తేదీని ప్రకటించనున్నారు.

Rishab Shetty: కాంతార: చాప్టర్ 1 ట్రైలర్ సరికొత్త రికార్డు

Rishab Shetty: కాంతార: చాప్టర్ 1 ట్రైలర్ సరికొత్త రికార్డురిషబ్ శెట్టి, హోంబాలే ఫిల్మ్స్ "కాంతార" బాక్సాఫీస్‌ వద్ద సంచలనం సృష్టించిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు . 2022లో విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్యాన్-ఇండియా లెవెల్ లో భారీగా విజయం సాధించి, కొత్త బంచ్‌మార్క్స్ క్రియేట్ చేసింది. హోంబలే ఫిలింస్‌కి గ్రేట్ మైల్ స్టోన్ గా నిలిచింది. ఇప్పుడు అదే సినిమాకి ప్రీక్వెల్‌గా రాబోతున్న కాంతార: చాప్టర్ 1 పై భారీ అంచనాలు నెలకొనగా ట్రైలర్ ని తెలుగులో రెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్ లాంచ్ చేశారు.

TV Association: దాసరి నారాయణరావు స్పూర్తితో మంచి పనులు చేయబోతున్నాం

TV Association: దాసరి నారాయణరావు స్పూర్తితో మంచి పనులు చేయబోతున్నాం2025– 2027వ సంవత్సరానికి ‘తెలుగు టెలివిజన్‌ డిజిటల్‌ అండ్‌ ఓటిటి ప్రొడ్యూసర్స్‌ కౌన్సిల్‌ నూతన కార్యవర్గం సారధులు ఎన్నికయ్యారు. ప్రెసిడెంట్‌గా ఏ.ప్రసాదరావు (సోనోపిక్స్‌ ప్రసాద్‌) వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌గా పి.ప్రభాకర్, యన్‌.అశోక్‌లు ఎన్నికవ్వగా జనరల్‌ సెక్రటరీగా యం.వినోద్‌బాల జాయింట్‌ సెక్రటరీలుగా నటుడు–నిర్మాత కె.వి శ్రీరామ్, గుత్తా వెంకటేశ్వరరావు, ట్రెజరర్‌గా డి.వై చౌదరి ఎన్నికయ్యారు.

Dhanush: వారసత్వానికి సవాల్ గా మారిన ఇడ్లీ కొట్టు ను ధనుష్ ఏం చేశాడు..

Dhanush: వారసత్వానికి సవాల్ గా మారిన ఇడ్లీ కొట్టు ను ధనుష్ ఏం చేశాడు..కుబేర చిత్రం తర్వాత సూపర్ స్టార్ ధనుష్ ఇడ్లీ కొట్టు సినిమాతో అలరించబోతున్నారు. ధనుష్ హీరో, డైరెక్టర్ గా చేస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని డాన్ పిక్చర్స్‌, వండర్‌బార్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్స్ పై ఆకాష్ బాస్కరన్ ఈ చిత్రాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ గా ధనుష్ కి ఇది నాలుగో మూవీ. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రమోషనల్ కంటెంట్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా మేకర్స్ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు.

Sri Vishnu : గన్స్ తో యాక్షన్ చిత్రంతో రాబోతున్న శ్రీ విష్ణు

Sri Vishnu : గన్స్ తో యాక్షన్ చిత్రంతో రాబోతున్న శ్రీ విష్ణుపలు భిన్నమైన కథలతో వెండితెరపై కనిపించిన కథానాయకుడు సామజరవనగమన వంటి ఫుల్ ఎంటర్ టైన్ మెంటతో అలరించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ తర్వాత చిత్రాలు సాదాసీదాగా సాగినవే. కాగా, ఈసారి శ్రీ విష్ణు గన్స్, ఫారెస్ట్ నేపథ్యంలో ఓ చిత్రంలో నటించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ, గన్స్, గ్రనైడ్, రోజ్ ఫ్లవర్స్, ఫారెస్ట్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో డిజైన్ చేసిన టైటిల్ అనౌన్స్ మెంట్ తో కూడిన వీడియో చాలా క్యురియాసిటీ క్రియేట్ చేసింది.

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?శనగలు. వీటిలో అనేక రకాల పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. అందువల్ల వాటిని పోషకాల పవర్‌హౌస్ అని అంటారు. శనగలలో ఉండే ముఖ్యమైన పోషకాల వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగలు ప్రోటీన్‌కు మంచి వనరు. శాకాహారులకు ఇది చాలా ముఖ్యమైన పోషకం. కండరాల నిర్మాణానికి, శరీర పెరుగుదలకు ప్రోటీన్ అవసరం. శనగలలో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది, బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. శనగలలో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6, విటమిన్ బి9, థయామిన్(బి1), నియాసిన్(బి3) వంటి విటమిన్లు ఉంటాయి.

Navratri Snacks: నవరాత్రి స్నాక్స్.. సగ్గుబియ్యం టిక్కా.. అరటి పండ్ల చిప్స్ సింపుల్‌గా..

Navratri Snacks: నవరాత్రి స్నాక్స్.. సగ్గుబియ్యం టిక్కా.. అరటి పండ్ల చిప్స్ సింపుల్‌గా..నవరాత్రి అనేది ఆధ్యాత్మిక ఆత్మపరిశీలన, రంగురంగుల ఆనందోత్సాహాల కాలం, ఈ సందర్భంగా సాత్విక ఆహారం తీసుకోవడం.. ఉపవాసం వుండటం చాలామంది చేస్తుంటారు. ఇంకా ఉపవాసం వుండే వారు పోషకాల ఆహారంతో కూడిన రుచికరమైన ఆహారం తీసుకోవాలి. పచ్చి కేరళ అరటిపండ్లను సన్నగా కోసి, కొబ్బరి నూనెలో వేయించి.. కాస్త నెయ్యి చేర్చి.. ఉప్పు చల్లి తీసుకోవాలి. ఈ క్లాసిక్ అరటి చిప్స్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇవి ఆరోగ్యానికి తగిన పోషకాలను అందిస్తాయి.

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?కోలీవుడ్ హాస్య నటుడు రోబో శంకర్ హఠాత్తుగా షూటింగులోనే కుప్పకూలిపోవడం, ఆ తర్వాత ఐసీయూలో చికిత్స తీసుకుంటూ కన్నుమూసారు. ఆయన మృతికి కారణం కామెర్ల వ్యాధిగా తేలింది. కామెర్ల వ్యాధిని సాధారణంగా పచ్చ కామెర్లు అంటారు. ఇది ఒక వ్యాధి కాదు, కేవలం ఒక లక్షణం మాత్రమే. రక్తంలో బైలిరుబిన్ అనే పసుపు రంగు పదార్థం ఎక్కువగా పేరుకుపోవడం వల్ల కామెర్లు వస్తాయి. ఈ బైలిరుబిన్ సాధారణంగా ఎర్ర రక్త కణాలు విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆరోగ్యవంతమైన కాలేయం ఈ బైలిరుబిన్‌ను రక్తం నుండి తీసివేసి, పిత్తం ద్వారా బయటకు పంపుతుంది.

రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్పోసిస్.. మహిళా ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. ఏంటది?

రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్పోసిస్.. మహిళా ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. ఏంటది?ఇన్ఫోసిస్ మహిళా ఐటీ ఉద్యోగులకు శుభవార్త చెప్పింది. 2024-25లో రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్ఫోసిస్ దాదాపు 900 మంది మహిళలకు శుభవార్త చెప్పింది. ఇది కనీసం ఆరు నెలల విరామం తీసుకున్న తర్వాత మహిళా నిపుణులు తమ కెరీర్‌లను తిరిగి ప్రారంభించడంలో సహాయపడటానికి రూపొందించబడింది.

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?యాలకలు. వీటిని తినడం వల్ల చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రయోజనాలకు గల కారణం వాటిలోని వివిధ రకాల విటమిన్లు, ఖనిజాలు. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. యాలకలు యాంటీఆక్సిడెంట్లను పుష్కలంగా కలిగి ఉంటాయి, ఇవి శరీరంలోని కణాలను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. గ్యాస్, ఉబ్బరం, కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తాయి. యాలకలు తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది శరీరంలో మంటను తగ్గిస్తుంది, దీనివల్ల కీళ్ల నొప్పులు, ఇతర నొప్పి సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి.
