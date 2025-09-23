విజిట్ దుబాయ్ తన తాజా ప్రచార కార్యక్రమం, Yeh Bhi Dubai Hai, Broను ప్రారంభించింది, ఇది ప్రయాణికులను ఊహించని మార్గాలలో దుబాయ్ను తిరిగి కనుగొనమని ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందులో, సుపరిచితమైన, ఇంటికి దగ్గరగా ఉండే అనుభవాల కోసం తరచుగా తిరిగి వచ్చే అనుభవజ్ఞులైన సందర్శకులు కూడా ఉంటారు, అయినప్పటికీ నగరం యొక్క అంతులేని ఆశ్చర్యాలకు వారు ఆకర్షితులవుతారు. హాస్యాన్ని ఇష్టపడే భారతీయ ప్రేక్షకులను లక్ష్యంగా చేసుకుని, ఈ ప్రచార కార్యక్రమం ప్రఖ్యాత కళాకారులు అనుభవ్ సింగ్ బస్సి, హర్ష్ గుజ్రాల్ దుబాయ్ను తిరిగి కనుగొనడాన్ని అనుసరిస్తుంది.
భారతీయ ప్రేక్షకులతో బలమైన అనుబంధం ఉన్నందున ఎంపిక చేయబడిన, బస్సి మరియు హర్ష్, ప్రామాణికమైన, సాధారణ మార్గానికి భిన్నమైన అనుభవాలకు విలువనిచ్చే తరం యొక్క ఉత్సుకత, నిష్కపటత్వానికి ప్రతీకగా నిలుస్తారు. ఈ వీడియో, నగరం యొక్క తక్కువగా తెలిసిన ప్రదేశాలను వారు కనుగొంటున్నప్పుడు వారి డైనమిక్ స్నేహాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది, ఇది ప్రయాణికులను సాధారణ ప్రముఖ ప్రదేశాల జాబితాకు మించి అన్వేషించడానికి ప్రేరేపిస్తుంది.
గత దశాబ్దంలో, స్టాండ్-అప్ కామెడీ భారతీయ ప్రేక్షకులలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన వినోద రూపాలలో ఒకటిగా ఆవిర్భవించింది. ఈ తేలికపాటి హాస్య ప్రియులు మంచి నవ్వు కోసం సంబంధిత వ్యంగ్యాన్ని ఆస్వాదించడమే కాకుండా, ఉద్వేగభరితమైన ప్రయాణికులు కూడా, ప్రపంచ ప్రయాణ దృశ్యాన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నారు. అనుభవ్ సింగ్ బస్సి మరియు హర్ష్ గుజ్రాల్ వంటి కళాకారులు ఇంటింటి పేరుగా మారారు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను ఇంగ్లీష్, ప్రాంతీయ భాషలలో అలరిస్తున్నారు. విజిట్ దుబాయ్ యొక్క ప్రచార కార్యక్రమం,Yeh Bhi Dubai Hai, Bro!, ఈ ట్రెండ్ను ఉపయోగించుకుంటుంది, ఇంటికి దగ్గరగా,సంబంధితంగా అనిపించే ఒక కథను రూపొందిస్తుంది. దాదాపు ఒకరి ప్రయాణ బకెట్ జాబితా కోసం ఒక స్టాండ్-అప్ రొటీన్ లాగా.
ఈ వీడియోలు హర్ష్- బస్సిల ప్రయాణాన్ని, వారి స్నేహాన్ని, దుబాయ్ పట్ల వారికున్న ప్రేమను సంగ్రహిస్తాయి. తరచుగా సందర్శకులుగా, వారు ఒకరినొకరు నగరం యొక్క వారి వ్యక్తిగత వెర్షన్లను అన్వేషించడానికి ఆహ్వానిస్తారు. దుబాయ్ యొక్క ఎత్తైన ఆకాశహర్మ్యాలకు ఆవల, హట్టా యొక్క ప్రశాంతమైన ప్రకృతి దృశ్యానికి బస్సి హర్ష్ను పరిచయం చేయగా, హర్ష్ బస్సిని XLine దుబాయ్ మెరీనా వద్ద ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన అర్బన్ జిప్లైన్ ద్వారా ఒక అడ్రినలిన్ నిండిన సాహసానికి తీసుకువెళ్తాడు. వారు డీప్ డైవ్ దుబాయ్ వద్ద ప్రపంచంలోనే అత్యంత లోతైన కొలనులోకి ప్రవేశిస్తారు, ఇది 60 మీటర్ల అద్భుతం, మునిగిపోయిన నగరాన్ని పోలి ఉండేలా రూపొందించబడింది, అక్కడ వారు ఒక తీవ్రమైన చదరంగం ఆట ఆడతారు. పాతకాలపు కార్లు మరియు బైక్ల అద్భుతమైన సేకరణను అన్వేషిస్తారు. వారి ప్రయాణం పియర్ 7లోని ఆసియా ఆసియాలో ఒక రుచికరమైన విందుతో, దుబాయ్ మెరీనా మీదుగా ఒక సుందరమైన పడవ ప్రయాణంతో, కోకో బేలో ఒక ప్రశాంతమైన విరామంతో కొనసాగుతుంది. ప్రతి క్షణం ఉత్సుకతను రేకెత్తించడం మరియు దుబాయ్ ఊహించదగినది కాదని వీక్షకులకు గుర్తు చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
దుబాయ్ ఆర్థిక మరియు పర్యాటక శాఖ(విజిట్ దుబాయ్), ప్రాక్సిమిటీ మార్కెట్స్, రీజనల్ డైరెక్టర్, బాదర్ అలీ హబీబ్ ఇలా అన్నారు, Yeh Bhi Dubai Hai, Broతో, భారతీయ ప్రయాణికులకు దుబాయ్ను ప్రత్యేకంగా నిలిపే వినోదం, అన్వేషణ యొక్క ప్రత్యేక మిశ్రమాన్ని మేము సంగ్రహించాలనుకున్నాము. బస్సి మరియు హర్ష్ నేటి యువ భారతదేశం యొక్క స్ఫూర్తిని హాస్యం, సహజత్వం, నిజమైన ఉత్సుకతతో సంపూర్ణంగా ప్రతిబింబిస్తారు. వారి ప్రయాణం దుబాయ్ ఉత్తేజాన్ని రేకెత్తించే క్షణాలతో నిండి ఉందని చూపిస్తుంది, థ్రిల్లింగ్ సాహసాల నుండి దాగి ఉన్న ప్రదేశాల వరకు, అన్నీ నగరం యొక్క అజేయమైన శక్తిలో చుట్టబడి ఉంటాయి. మీరు దుబాయ్ను ఎంత సుపరిచితంగా భావించినప్పటికీ, ప్రతిసారి మీరు సందర్శించినప్పుడు కొత్తదాన్ని కనుగొనే అనుభూతిని ఈ ప్రచారం జరుపుకుంటుంది.
అనుభవ్ సింగ్ బస్సి తన ఆలోచనలను పంచుకుంటూ, సాధారణ మార్కెటింగ్ లాగా కాకుండా, ఇద్దరు స్నేహితులు అన్వేషిస్తూ, ఆనందిస్తున్నట్లుగా అనిపించే పనిలో పనిచేయడం అద్భుతంగా ఉంది. ఇది ఒక అద్భుతమైన అనుభవం. నేను ప్రదర్శన ఇవ్వడానికి ఇష్టపడే ప్రదేశాలలో దుబాయ్ ఒకటి. కేవలం అద్భుతమైన ప్రేక్షకుల వల్లనే కాకుండా, నగరం అందించే అసంఖ్యాక ఉత్తేజకరమైన అనుభవాల వల్ల కూడా. హర్ష్- నేను ఒక ప్రత్యేక బంధాన్ని పంచుకుంటాము, సంవత్సరాలుగా ఒకరినొకరు ఎదగడం చూడటం స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంది. మా బిజీ షెడ్యూల్లతో, కలిసి తిరగడానికి, అన్వేషించడానికి అవకాశాలు అరుదు, కాబట్టి దుబాయ్ను హర్ష్ కళ్లతో చూడటానికి, కొన్ని మరపురాని దృశ్యాలు, సాహసాలను ఆస్వాదించడానికి ఇది సరైన అవకాశం అని అన్నారు.