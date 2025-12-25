వైజాగ్ యూజర్ బంగారు నాణేలు- ఐఫోన్లపై రూ. 5.84 లక్షలు ఖర్చు చేశారు

వైజాగ్: తూర్పు తీరానికి ఆభరణం - విశాఖపట్నం, దాని సహజమైన బీచ్లు, సందడిగా ఉండే ఓడరేవుకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇప్పుడు నిశ్శబ్దంగా భారతదేశంలో అత్యంత శక్తివంతమైన, సౌకర్యవంతమైన షాపింగ్ నగరాల్లో ఒకటిగా మారుతోంది. భారతదేశంలో అగ్రగామి త్వరిత వాణిజ్య వేదిక అయిన ఇన్స్టామార్ట్, దాని వార్షిక సంవత్సరాంతపు వినియోగదారు ధోరణుల నివేదిక హౌ ఇండియా ఇన్స్టామార్టెడ్ 2025 యొక్క ఐదవ ఎడిషన్ను ఆవిష్కరించింది. వైజాగ్ కిరాణా సామాగ్రిని టాప్ అప్ చేయడం మాత్రమే కాదని, జీవనశైలిని అప్గ్రేడ్ చేస్తోందని ఇది వెల్లడించింది.
2025లో వైజాగ్ కిరాణా సామాగ్రియేతర విభాగాలలో అసాధారణ వృద్ధిని నమోదు చేసింది: బ్యాగులు- వాలెట్లు +434% పెరిగాయి, క్రీడలు- ఫిట్నెస్ +374% పెరిగాయి, నగలు- జుట్టు ఉపకరణాలు +249% పెరిగాయి, ఇది వైజాగ్ ఇప్పుడు సౌలభ్యం, వేగం మరియు వైవిధ్యం కోసం క్లిక్ చేసే నగరమని రుజువు చేసింది. ఎలక్ట్రానిక్స్- ఉపకరణాలు +161% పెరిగాయి, బొమ్మలు +166% పెరిగాయి, వైజాగ్ దుకాణదారులు ప్రతి కార్ట్లో ఫ్యాషన్, ఫిట్నెస్, సరదా మరియు సౌలభ్యాన్ని ఎలా మిళితం చేస్తున్నారో చూపిస్తుంది. స్నాక్స్ నగర కార్ట్స్ ఆత్మగా మిగిలిపోయాయి. ఆర్డర్లలో స్నాక్స్ ఆధిపత్యం చెలాయించింది, తరువాత చక్కెర, నీరు మరియు గృహోపకరణాలు ఉన్నాయి. నగరం యొక్క రుచి, దాహం మరియు సౌలభ్యం యొక్క మిశ్రమాన్ని ఒడిసిపట్టాయి.
నచ్చింది కొనేయటం అనే భావన కూడా అంతే గొప్పగా ఇక్కడ కనిపిస్తోంది. సాంకేతికత మరియు నిధిపై గొప్పగా నగరం ముందుకు సాగుతుంది. ఐఫోన్ 16- 16 ప్రో ప్రీమియం కొనుగోళ్లలో అగ్రస్థానంలో ఉండగా, ఒక కొనుగోలుదారుడు 24 కేరట్ బంగారు నాణెంపై రూ. 1 లక్ష ఖర్చు చేశాడు, ఇది ఈ ప్రాంతంలో అత్యధిక విలువ కలిగిన ఆర్డర్ను సూచిస్తుంది.
భారతదేశంలో క్విక్ కామర్స్ కేవలం సౌకర్యానికి మించి విస్తరించింది. ఇది కేవలం ఒక సేవ మాత్రమే కాదు, ఆధునిక భారతీయ జీవనశైలిలో ఒక భాగం. చివరి నిమిషంలో టాప్-అప్లు మరియు ప్రేరణ కొనుగోళ్లుగా ప్రారంభమైన ఈ క్విక్ కామర్స్, ఇప్పుడు ప్రణాళికాబద్ధమైన కొనుగోళ్లు, రోజువారీ నిత్యావసర వస్తువుల నుండి ప్రీమియం ట్రీట్ల వరకు పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు చేయటం కూడా ఉన్నాయి. ఇన్స్టామార్ట్ ప్రజలకు అవసరమైన ప్రతిదానికీ విశ్వసనీయ భాగస్వామిగా నిరూపించబడుతోంది, అది అత్యవసరం, సంతృప్తికరమైనది లేదా వారి దినచర్యలో భాగం అయినా, వారు మా నుండి ఆశించే వేగం మరియు విశ్వసనీయతతో అందించబడుతుంది అని స్విగ్గీ, చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్, హరి కుమార్ గోపీనాథన్ అన్నారు.
2025లో వైజాగ్ ఇన్స్టామార్ట్లో అత్యధికంగా జరిగిన లావాదేవీలు చూస్తే...
స్నాక్-టైమ్ ఆధిపత్యం: చిప్స్, పఫ్కార్న్ మరియు మిరపకాయలతో నిండిన మంచీలు వైజాగ్ ఆర్డర్లలో ఆధిపత్యం చెలాయించాయి, సాహసోపేత రుచుల పట్ల నగరం యొక్క ప్రేమను తెలుపుతాయి.
సరిగ్గా చేసిన రోజువారీ నిత్యావసరాలు: చక్కెర, నీరు మరియు ఇంటికి అవసరమైన వస్తువులు కార్ట్స్ ను నింపాయి, మెట్రోల వలె దూకుడుగా రోజువారీ స్టేపుల్స్ను ఆర్డర్ చేసే ప్రధాన టైర్ 2 నగరాల్లో వైజాగ్ ఒకటి అని రుజువు చేసింది.
ప్రాథమిక అంశాలకు మించి: స్నాకింగ్ మరియు స్టేపుల్స్ ఆధిపత్యము చూపినప్పటికీ, వైజాగ్ జీవనశైలి అప్గ్రేడ్లను కూడా చేసుకుంది: బ్యాగులు & వాలెట్లు, స్పోర్ట్స్ గేర్, నగలు, బొమ్మలు, ఎలక్ట్రానిక్స్ను గతంలో కంటే ఎక్కువగా ఆర్డర్ చేయడం కనిపించింది.
వైజాగ్లో అత్యధికంగా చేసిన కొనుగోళ్లు.. సాహసోపేత కార్ట్స్
2025 అనేది వైజాగ్ ఉద్దేశ్యంతో షాపింగ్ చేసిన సంవత్సరం, రూ. 5.84 లక్షల ఛాంపియన్: ఈ సంవత్సరం విశాఖపట్నంలో అత్యధికంగా ఖర్చు చేసిన వ్యక్తి ఇన్స్టామార్ట్లో విపరీతంగా షాపింగ్ చేశాడు, ప్రీమియం వస్తువులతో పాటు రోజువారీ ఇష్టమైన వాటిని కూడా కలిపి తన కార్ట్ను నింపేశాడు.
అధిక-విలువ అలవాట్లు: అలాగే, వైజాగ్లో మరికొంతమంది కొనుగోలుదారులు రూ. 3.5 లక్షల మార్కును దాటారు, ఇది నగరంలో సౌలభ్యంతో నడిచే ప్రీమియం షాపింగ్ పట్ల పెరుగుతున్న ఆసక్తిని నొక్కి చెబుతుంది.
ప్రీమియం ఎంపికలు: ఐఫోన్ 16 & 16 ప్రో ప్రీమియం ఎలక్ట్రానిక్స్ కొనుగోళ్లలో అగ్రస్థానంలో ఉండగా, ఒక దుకాణదారుడు రూ. 1 లక్ష 24k బంగారు నాణెం ఆర్డర్ చేయడం ద్వారా నగరాన్ని గర్వించేలా చేశాడు- ఇది వైజాగ్లో అత్యధిక విలువ కలిగిన సింగిల్ ఆర్డర్.
వారి కార్ట్లను బరువైనవిగా మార్చడానికి గల కారణాలు: జీవనశైలి వస్తువులు, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫిట్నెస్ గేర్, ఫ్యాషన్ ఉపకరణాలు, వేడుకల విందులు మరియు పాంట్రీ స్టేపుల్స్ యొక్క ఆరోగ్యకరమైన మిశ్రమం, ఇన్స్టామార్ట్ ఇప్పుడు వైజాగ్లో చిన్న ఆనందాలకు మరియు పెద్ద కొనుగోళ్లకు ఇష్టమైన ప్రదేశం అని రుజువు చేస్తుంది.
ఇదే సమయంలో, 2025లో భారతదేశంలోని మిగిలిన ప్రాంతాలు కేవలం షాపింగ్ మాత్రమే కాదు; ఇన్స్టామార్ట్తో రోజువారీ జీవితాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేస్తున్నాయి. పాలు దేశంలో నంబర్ 1 తప్పని సరి పదార్దాలుగా ఉద్భవించాయి, భారతదేశం సెకనుకు 4కు పైగా ప్యాకెట్ల పాలను ఆర్డర్ చేసింది; 26,000 ఒలింపిక్-పరిమాణ కొలనులను నింపడానికి సరిపోతుంది. భారతదేశంలో కూడా భారీగా కొనుగోళ్లు జరిగాయి, హైదరాబాద్కు చెందిన ఒక వినియోగదారుడు ఈ సంవత్సరంలోనే అత్యంత పెద్ద ఆర్డర్ను రూ. 4.3 లక్షలకు ఇచ్చి, మూడు ఐఫోన్ 17 ప్రోలను కొనుగోలు చేశారు.