దేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయమైన, వారసత్వ ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన వీబీజే (వమ్మిడి బంగారు జ్యువెలర్స్), చెన్నై, థౌజండ్లైట్ అన్నాసాలైలో తన కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ షోరూమ్ను ప్రారంభించింది. ఇప్పటికే ఉన్న షోరూమ్కు సమీపంలో ఉన్న ఈ కొత్త స్టోర్, 125 సంవత్సరాలకు పైగా సాగుతున్న ఈ బ్రాండ్ ప్రస్థానంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది. ఇది చెన్నైతో వీబీజేకి ఉన్న సుదీర్ఘ అనుబంధాన్ని కూడా బలపరుస్తుంది. ముఖ్యంగా, నగరంలోని ప్రధాన రహదారులలో ఒకటైన అన్నాసాలైలో ఈ తరహాలో ఇది మొదటిది షారూమ్ కావడం గమనార్హం.
సుమారు 14,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో, ఈ కొత్త షోరూమ్ను బహుళ అంతస్తుల నిర్మాణంలో రూపొందించారు. కింది అంతస్తును బంగారం, విలువైన మరియు జాతవ్ ఆభరణాల కోసం కేటాయించారు. ఇది వినియోగదారులకు సులభంగా ప్రవేశం మరియు సౌకర్యవంతమైన రాకపోకలను అందించేలా రూపొందించబడింది. మొదటి అంతస్తును వజ్రాలు, సోలిటైర్, ప్లాటినం ఆభరణాల కోసం కేటాయించారు. ఇది వినియోగదారులకు జాగ్రత్తగా ఎంపిక చేసుకోవడానికి సహాయపడటమే కాకుండా, ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని కూడా అందిస్తుంది.
రెండవ అంతస్తులో వీబేజీ అటెలియర్ అనే కొత్త ఫార్మాట్ ఉంది. ఇది వ్యక్తిగత అనుభూతిని అందించేలా రూపొందించబడింది. ఇందులో ప్రైవేట్ లాంజ్లు, ప్రైవేట్ వ్యూయింగ్ రూమ్లు మరియు వ్యక్తిగత సేవలు ఉంటాయి. ప్రదర్శన వస్తువులను కనిష్టంగా ఉంచి, పెద్ద కలెక్షన్ను డిమాండ్ను బట్టి అందిస్తారు.
ఈ ప్రారంభోత్సవంపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, బీబీజే మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అమరేంద్రన్ ఉమ్మిడి మాట్లాడుతూ, 'వీబీజే వారసత్వాన్ని నేటి కాలానికి అనుగుణంగా మార్చడమే ఈ స్టోర్ డిజైన్ లక్ష్యం. ప్రతి ఆభరణాల విభాగానికి ప్రత్యేక వాతావరణం కల్పించడంతో, వినియోగదారుల ప్రయాణం సులభతరం అవుతుంది. అంతస్తుల మధ్య మారడం నుండి ఉత్పత్తుల ఎంపిక వరకు ప్రతి అంశంపై శ్రద్ధ వహించబడింది' అని పేర్కొన్నారు.
వీబీజే తన భవిష్యత్ వృద్ధి ప్రణాళికలలో భాగంగా తమిళనాడు, తెలంగాణలో విస్తరిస్తోంది. కోయంబత్తూరు, తిరుచిరాపల్లి మరియు హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో కొత్త స్టోర్లను తెరవనున్నారు. చెన్నైలోని టి.నగర్, క్రోమ్పేట్ వంటి ప్రాంతాలలో కూడా తన ఉనికిని బలోపేతం చేసుకోవాలని యోచిస్తోంది. అంతర్జాతీయంగా, ఇది అమెరికాలో తన కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తోంది. టెక్సాస్లోని తమ శాఖను అనుసరించి, కాలిఫోర్నియాలోని మిల్పిటాస్కు విస్తరించేందుకు ప్రణాళికలు జరుగుతున్నాయి.
విబిజె (వీబీజే) యొక్క మరో మేనేజింగ్ భాగస్వామి అయిన జితేంద్ర ఉమ్మిడి మాట్లాడుతూ, 'ఈ స్టోర్ ఆభరణాల రిటైలింగ్లో ఒక కొత్త విధానాన్ని సూచిస్తుంది. విభిన్న శైలులను ఒకే చోట చేర్చడం ద్వారా, వినియోగదారులు ప్రతి విభాగాన్ని సంపూర్ణంగా అనుభవించగలరు. రోజువారీ కొనుగోళ్ల నుండి ప్రత్యేక ఆభరణాల వరకు, ఒక సంపూర్ణ అనుభవాన్ని అందించడమే ఈ స్టోర్ లక్ష్యం.”
ఐదవ తరం కుటుంబ వ్యాపారమైన విబిజె, భారతదేశ ప్రజాస్వామ్య ప్రయాణంలో ఒక కీలక చిహ్నమైన ‘సంగోల్’ను సృష్టించినందుకు గర్విస్తోంది. 72 సంవత్సరాల తర్వాత విబిజె బృందం పరిశోధన ద్వారా తిరిగి కనుగొనబడిన ఈ సంగోల్, ఇప్పుడు పార్లమెంట్ భవనం (సంసద్ భవన్)లోని స్పీకర్ కుర్చీ దగ్గర ప్రతిష్టించబడింది. సంప్రదాయాన్ని ఆధునికతతో మేళవిస్తూ, విబిజె పెళ్లి ఆభరణాలు మరియు సమకాలీన డిజైన్లలో అగ్రగామిగా కొనసాగుతోంది.
ప్రకృతిని ప్రతిబింబించే ఫ్లోరల్స్, మరియు దైవిక రూపాలను కొత్త కోణంలో వివరించే అవతార వంటి ప్రత్యేక సేకరణలు ఈ విధానాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. ఈ కొత్త ఫ్లాగ్షిప్తో, VBJ సంప్రదాయం, హస్తకళా నైపుణ్యం మరియు వినియోగదారుల అవగాహనలను మేళవించి, ఆభరణాల అనుభవాన్ని ఒక కొత్త స్థాయికి తీసుకువెళుతోంది.