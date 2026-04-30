చెన్నై అన్నాసాలైలో కొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ షోరూమ్‌ను ప్రారంభించిన వీబీజే

దేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయమైన, వారసత్వ ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన వీబీజే (వమ్మిడి బంగారు జ్యువెలర్స్), చెన్నై, థౌజండ్‌లైట్‌ అన్నాసాలైలో తన కొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ షోరూమ్‌ను ప్రారంభించింది. ఇప్పటికే ఉన్న షోరూమ్‌కు సమీపంలో ఉన్న ఈ కొత్త స్టోర్, 125 సంవత్సరాలకు పైగా సాగుతున్న ఈ బ్రాండ్ ప్రస్థానంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది. ఇది చెన్నైతో వీబీజేకి ఉన్న సుదీర్ఘ అనుబంధాన్ని కూడా బలపరుస్తుంది. ముఖ్యంగా, నగరంలోని ప్రధాన రహదారులలో ఒకటైన అన్నాసాలైలో ఈ తరహాలో ఇది మొదటిది షారూమ్ కావడం గమనార్హం.
 
సుమారు 14,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో, ఈ కొత్త షోరూమ్‌ను బహుళ అంతస్తుల నిర్మాణంలో రూపొందించారు. కింది అంతస్తును బంగారం, విలువైన మరియు జాతవ్ ఆభరణాల కోసం కేటాయించారు. ఇది వినియోగదారులకు సులభంగా ప్రవేశం మరియు సౌకర్యవంతమైన రాకపోకలను అందించేలా రూపొందించబడింది. మొదటి అంతస్తును వజ్రాలు, సోలిటైర్, ప్లాటినం ఆభరణాల కోసం కేటాయించారు. ఇది వినియోగదారులకు జాగ్రత్తగా ఎంపిక చేసుకోవడానికి సహాయపడటమే కాకుండా, ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని కూడా అందిస్తుంది.
 
రెండవ అంతస్తులో వీబేజీ అటెలియర్ అనే కొత్త ఫార్మాట్ ఉంది. ఇది వ్యక్తిగత అనుభూతిని అందించేలా రూపొందించబడింది. ఇందులో ప్రైవేట్ లాంజ్‌లు, ప్రైవేట్ వ్యూయింగ్ రూమ్‌లు మరియు వ్యక్తిగత సేవలు ఉంటాయి. ప్రదర్శన వస్తువులను కనిష్టంగా ఉంచి, పెద్ద కలెక్షన్‌ను డిమాండ్‌ను బట్టి అందిస్తారు.
 
ఈ ప్రారంభోత్సవంపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, బీబీజే మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అమరేంద్రన్ ఉమ్మిడి మాట్లాడుతూ, 'వీబీజే వారసత్వాన్ని నేటి కాలానికి అనుగుణంగా మార్చడమే ఈ స్టోర్ డిజైన్ లక్ష్యం. ప్రతి ఆభరణాల విభాగానికి ప్రత్యేక వాతావరణం కల్పించడంతో, వినియోగదారుల ప్రయాణం సులభతరం అవుతుంది. అంతస్తుల మధ్య మారడం నుండి ఉత్పత్తుల ఎంపిక వరకు ప్రతి అంశంపై శ్రద్ధ వహించబడింది' అని పేర్కొన్నారు. 
 
వీబీజే తన భవిష్యత్ వృద్ధి ప్రణాళికలలో భాగంగా తమిళనాడు, తెలంగాణలో విస్తరిస్తోంది. కోయంబత్తూరు, తిరుచిరాపల్లి మరియు హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో కొత్త స్టోర్లను తెరవనున్నారు. చెన్నైలోని టి.నగర్, క్రోమ్‌పేట్ వంటి ప్రాంతాలలో కూడా తన ఉనికిని బలోపేతం చేసుకోవాలని యోచిస్తోంది. అంతర్జాతీయంగా, ఇది అమెరికాలో తన కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తోంది. టెక్సాస్‌లోని తమ శాఖను అనుసరించి, కాలిఫోర్నియాలోని మిల్పిటాస్‌కు విస్తరించేందుకు ప్రణాళికలు జరుగుతున్నాయి.
విబిజె (వీబీజే) యొక్క మరో మేనేజింగ్ భాగస్వామి అయిన జితేంద్ర ఉమ్మిడి మాట్లాడుతూ, 'ఈ స్టోర్ ఆభరణాల రిటైలింగ్‌లో ఒక కొత్త విధానాన్ని సూచిస్తుంది. విభిన్న శైలులను ఒకే చోట చేర్చడం ద్వారా, వినియోగదారులు ప్రతి విభాగాన్ని సంపూర్ణంగా అనుభవించగలరు. రోజువారీ కొనుగోళ్ల నుండి ప్రత్యేక ఆభరణాల వరకు, ఒక సంపూర్ణ అనుభవాన్ని అందించడమే ఈ స్టోర్ లక్ష్యం.”
 
ఐదవ తరం కుటుంబ వ్యాపారమైన విబిజె, భారతదేశ ప్రజాస్వామ్య ప్రయాణంలో ఒక కీలక చిహ్నమైన ‘సంగోల్’ను సృష్టించినందుకు గర్విస్తోంది. 72 సంవత్సరాల తర్వాత విబిజె బృందం పరిశోధన ద్వారా తిరిగి కనుగొనబడిన ఈ సంగోల్, ఇప్పుడు పార్లమెంట్ భవనం (సంసద్ భవన్)లోని స్పీకర్ కుర్చీ దగ్గర ప్రతిష్టించబడింది. సంప్రదాయాన్ని ఆధునికతతో మేళవిస్తూ, విబిజె పెళ్లి ఆభరణాలు మరియు సమకాలీన డిజైన్లలో అగ్రగామిగా కొనసాగుతోంది.
 
ప్రకృతిని ప్రతిబింబించే ఫ్లోరల్స్, మరియు దైవిక రూపాలను కొత్త కోణంలో వివరించే అవతార వంటి ప్రత్యేక సేకరణలు ఈ విధానాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. ఈ కొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్‌తో, VBJ సంప్రదాయం, హస్తకళా నైపుణ్యం మరియు వినియోగదారుల అవగాహనలను మేళవించి, ఆభరణాల అనుభవాన్ని ఒక కొత్త స్థాయికి తీసుకువెళుతోంది.

వాస్తవ ఘటన ఆధారంగా అభినయ కృష్ణ కామాఖ్య చిత్రం

వాస్తవ ఘటన ఆధారంగా అభినయ కృష్ణ కామాఖ్య చిత్రంసమైరా, సముద్రఖని, అభిరామి ప్రధాన పాత్రల్లో అభినయ కృష్ణ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న థ్రిల్లింగ్ 'కామాఖ్య'. మై ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్స్ PVT LTD బ్యానర్ పై వడ్డేపల్లి శ్రీ వాణీనాథ్, యశ్వంత్ రాజ్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, ఫస్ట్ సింగిల్ కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. వాస్తవ ఘటన ఆదారంగా ఈ సినిమాను రూపొందించినట్లు టీజర్ ను బట్టి తెలుస్తోంది.

కొడుకు వల్ల బిక్షాటన చేస్తున్న పెద్దాయన కథ ఆదారంగా దూరదర్శిని చిత్రం

కొడుకు వల్ల బిక్షాటన చేస్తున్న పెద్దాయన కథ ఆదారంగా దూరదర్శిని చిత్రంసువిక్షిత్‌, గీతికా రతన్‌ జంటగా ఓ యదార్థ సంఘటన ఆధారంగా రూపొందుతోన్న ఫీల్‌గుడ్‌ లవ్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ 'దూరదర్శిని'. కలిపింది ఇద్దరిని ఉపశీర్షిక. కార్తికేయ కొమ్మి దర్శకత్వంలో వారాహ మూవీ మేకర్స్‌ పతాకంపై జయ శంకర్‌ రెడ్డి.ఎం, పాటిమీది సంతోష్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. అన్ని పనులను పూర్తిచేసుకున్న ఈ చిత్రం మే 15న విడుదల కాబోతుంది. ఈ సందర్బంగా ఈ చిత్రం చిత్రలహరి మీట్‌ను హైదరాబాద్‌లో జరిగింది.

NTR: ఎన్.టి.ఆర్., ప్రశాంత్ నీల్ చిత్రం ఆలస్యానికి కారణం అదే అన్న నిర్మాత

NTR: ఎన్.టి.ఆర్., ప్రశాంత్ నీల్ చిత్రం ఆలస్యానికి కారణం అదే అన్న నిర్మాతఎన్.టి.ఆర్., ప్రశాంత్ నీల్ చిత్రం షూటింగ్ పలువిధాలుగా వాయిదా పడుతూ వస్తోంది. దీనికి కారణాలు ఏమిటనేది సోషల్ మీడియాలో పలు కథనాలు వినిపిస్తున్నాయి. కాగా, ఈ చిత్రం గురించి నిర్మాత చెర్రి ఓ ఇంటర్వ్యూలో రిలీవ్ చేశారు. ఎన్.టి.ఆర్., ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న సినిమా స్క్రిప్ట్‌లో మధ్యలోనే కొన్ని మార్పులు జరిగాయని, మైత్రి మూవీ మేకర్స్ సి.ఈ.ఓ అయిన చెర్రీ (చిరంజీవి) తెలియజేశారు. ఆయన నిర్మాణంలో రూపొందిన సినిమా జెట్లీ. రేపు విడుదలకాబోతోంది. వెన్నెల కిశోర్, సత్య ప్రధాన తారాణంగా నటించారు.

Bhavana: రేప్ మర్డర్ నేపద్యం గా భావన నటించిన డాక్టర్ కీర్తి ఎంబీబీఎస్ ఎంఎస్ తెలుగులో సిద్ధం

Bhavana: రేప్ మర్డర్ నేపద్యం గా భావన నటించిన డాక్టర్ కీర్తి ఎంబీబీఎస్ ఎంఎస్ తెలుగులో సిద్ధంమలయాళ స్టార్ హీరోయిన్ భావన ప్రధాన పాత్రలో నటించిన మలయాళ చిత్రం హంట్ తెలుగులో "డాక్టర్ కీర్తి", ఎంబీబీఎస్ ఎంఎస్ అనే పేరుతో అనువాదమవుతోంది. మలయాళ దర్శకుడు షాజీ కైలాస్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ మూవీ సంచలనం సృష్టించిన కలకత్తాలోని జరిగిన డాక్టర్ రేప్ మర్డర్ నేపద్యం గా తెరకెక్కించారు. మలయాళంలో సూపర్ హిట్ అయిన ఈ చిత్రాన్ని స్వర్ణ క్రియేషన్స్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పీవీఆర్ సినిమాస్ తో భారీ ఎత్తున మే 8న రిలీజ్ చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు నిర్మాతలు స్వర్ణకుమారి దొండపాటి, ఎం విశ్వనాథ్ రెడ్డి. ఈ రోజు ఈ చిత్ర టీజర్ రిలీజ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో

Manjula: అగధ లో ప్రముఖ నటి మంజుల మనవరాలు జోవికా విజయ్ కుమార్

Manjula: అగధ లో ప్రముఖ నటి మంజుల మనవరాలు జోవికా విజయ్ కుమార్తెలుగు, తమిళ, కన్నడ భాషల్లో ఒకప్పుడు అగ్ర కథానాయిక గా వెలుగొందారు మంజుల. ఎన్టీఆర్ తో మనుషులంతా ఒక్కటే, మగాడు, నేరం నాది కాదు ఆకలిది, ఏయన్నార్ తో దొరబాబు, బంగారు బొమ్మలు, మహాకవి క్షేత్రయ్య, కృష్ణ తో మాయదారి మల్లిగాడు, రక్తసంబంధాలు, శోభన్‌బాబు తో మంచి మనుషులు, పిచ్చిమారాజు వంటి ఎన్నో సూపర్ హిట్స్ లో నటించారు. మంజుల కూతురు వనిత ను ‘ దేవి ‘ తో నటిగా పరిచయం చేశారు ఎంఎస్ రాజు. ఇప్పుడు మంజుల మనవరాలు, వనిత కుమార్తె జోవికా విజయ్ కుమార్‌ను 'అగధ' తో నటిగా పరిచయం చేస్తున్నారు ఎంఎస్ రాజు. ఇందులో ఆమె పాత్ర పేరు ‘ హరిణి ‘. ఆమె క్యారెక్టర్ పోస్టర్ ని ఈరోజు విడుదల చేశారు.

వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?

వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?గోండ్ కతీరా. దీని గురించి చాలామందికి తెలియదు కానీ కొన్ని గ్రామాల్లో దీని వాడకం బాగానే చేస్తుంటారు. ప్రత్యేకించి వేసవిలో దీన్ని తింటుంటారు. ఈ గోండ్ కతీరా (Gond Katira), దీనినే తెలుగులో గోధుమ బంక అని కూడా అంటారు, ఇది ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుతమైన ఆరోగ్య సంపద. ముఖ్యంగా ఎండలు మండిపోయే వేసవి కాలంలో ఇది శరీరానికి ఒక నేచురల్ కూలర్‌లా పనిచేస్తుంది. దీనిలోని ప్రధాన ఆరోగ్య రహస్యాలు మరియు ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గోండ్ కతీరాలో అద్భుతమైన చల్లబరిచే గుణాలు ఉన్నాయి. ఎండ దెబ్బ (Heat Stroke) తగలకుండా ఇది కాపాడుతుంది.

ఆరోగ్యకరమైన పనితీరుకు ఎర్గోనామిక్స్ కీలకం: ప్రముఖ ఎర్గోనామిక్స్ నిపుణుడు మను నెల్లుట్లచే నాట్స్ వెబినార్

ఆరోగ్యకరమైన పనితీరుకు ఎర్గోనామిక్స్ కీలకం: ప్రముఖ ఎర్గోనామిక్స్ నిపుణుడు మను నెల్లుట్లచే నాట్స్ వెబినార్ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో, ముఖ్యంగా ఐటీ, ఇతర కార్యాలయాల్లో గంటల తరబడి కూర్చుని పనిచేసే వారు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్య శారీరక నొప్పులు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకునే ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ ఎర్గోనామిక్స్ ఎట్ హోమ్ అండ్ వర్క్ అనే అంశంపై ఒక ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ఆన్‌లైన్ వేదికగా నిర్వహించింది. ఇల్లు, కార్యాలయాల్లో సరైన పని తీరు, కూర్చునే విధానంపై ప్రముఖ్య వైద్య నిపుణులు ఎర్గోనామిస్ట్ మను నెల్లుట్ల పలు కీలక సూచనలు చేశారు.

శరీర కండరాలు పెంచే ఆహార పదార్థాలు ఇవే

శరీర కండరాలు పెంచే ఆహార పదార్థాలు ఇవేశరీర కండరాలను పెంచుకోవడానికి ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. కండర ద్రవ్యరాశిని పెంచడానికి మీరు తినగలిగే ఎనిమిది కండరాలను పెంచే ఆహారాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కోడిగుడ్లు మాంసకృత్తుల నుండి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి, బి12, బి6, థయామిన్ విటమిన్ల శక్తివంతమైన మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇప్పటికే ఆహారంలో తగినంత కొవ్వును కలిగి ఉంటే, ప్రోటీన్ తీసుకోవడం పెంచడానికి అవసరమైతే చేపలు తినవచ్చు. బాదం పప్పులు, వాల్‌నట్‌లను మితంగా తింటుంటే కండరాలను నిర్మించడానికి అద్భుతమైన ఎంపిక. అమైనో ఆమ్లాలు కలిగిన సోయాబీన్స్ తింటుంటే కండరాలను పెంచుకునే అవకాశం వుంటుంది.

విశాఖపట్నంలో ఫరెవర్ న్యూ మొదటి స్టోర్ ప్రారంభం

విశాఖపట్నంలో ఫరెవర్ న్యూ మొదటి స్టోర్ ప్రారంభంఈ ఏప్రిల్‌లో, విశాఖపట్నం ఒక సరికొత్త వాణిజ్య విభాగంలోకి అడుగుపెడుతోంది. నగరంలోని ఇనార్బిట్ మాల్ లోని అప్పర్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఈ స్టోర్‌ ఏర్పాటు చేయబడింది. ఇటీవల ప్రారంభమైన స్టోర్ ద్వారా ఈ బ్రాండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోకి అధికారికంగా ప్రవేశించింది. తద్వారా, నిరంతరం మారుతున్న, డిజైన్-ఆధారిత అభిరుచులచే ప్రభావితమైన మార్కెట్‌కు, తనదైన ప్రత్యేక శైలి సున్నితమైన, సందర్భోచిత దుస్తులు, ఆధునిక స్త్రీత్వపు ప్రపంచాన్ని తీసుకువస్తోంది. ఈ స్టోర్ ఆధునిక, స్ట్రీమ్‌లైన్డ్ లేఅవుట్‌తో రూపొందించబడింది, ఇది వినియోగదారులకు పూర్తి స్పష్టత, సౌలభ్యాన్ని అందించే రీతిలో ఉంటుంది.

హైదరాబాద్‌లో బ్రాండ్ బొటిక్‌ను ప్రారంభించిన లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్

హైదరాబాద్‌లో బ్రాండ్ బొటిక్‌ను ప్రారంభించిన లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్హైదరాబాద్: స్విస్ వాచ్ బ్రాండ్ లాంజీన్స్, హైదరాబాద్‌లోని ఇనార్బిట్ మాల్‌లో ఈరోజు తమ రెండవ బొటిక్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ బొటిక్‌లను లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్ ప్రారంభించారు. అనంతరం, ఆమె జూబ్లీ హిల్స్‌లోని బొటిక్‌ను సందర్శించి, కొంతమంది ఎంపిక చేసిన కస్టమర్లతో ముచ్చటించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, బ్రాండ్ యొక్క సరికొత్త లాంజీన్స్ ప్రైమాలూనా కలెక్షన్‌ను ప్రదర్శించడానికి ఇనార్బిట్ మాల్ లోని ఆట్రియం వద్ద ఒక ఫ్యాషన్ షోను నిర్వహించారు. సారా అలీ ఖాన్ తన సహజమైన ఆకర్షణ, హుందాతనంతో, ఈ కలెక్షన్‌లోని తనకు ఇష్టమైన ప్రైమాలూనా మోడల్‌ను ధరించి స్టైల్‌గా ర్యాంప్‌పై నడిచారు.
