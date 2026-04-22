పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తల ఎఫెక్టు.. పిన్నీసు నుంచి ఎలక్ట్రానిక్స్ వరకు ధరల భారం
అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ - ఇరాన్ దేశాల మధ్య సాగుతున్న యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ధరాభారం పడింది. దీంతో సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలపై ధరల భారం పడింది. ఉదయం ఆరగించే అల్పాహారం నుంచి నిత్యావసర సరకులు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు, మందుల వరకు అన్నింటి ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయాయి. గత నెల రోజుల్లో ఈ ధరాభారం రెట్టింపు అయింది. ఈ కారణంగా జీవన వ్యయం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు, హర్మూజ్ జలసంధి మూతపడటంతో సరఫరా వ్యవస్థలకు ఆటంకాలు ఏర్పడటమే ఈ పరిస్థితికి ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తోంది.
ముఖ్యంగా, ఎలక్ట్రానిక్, గృహోపకరణాల ధరలు భారీగా పెరిగాయి. రాగి, అల్యూమినియం వంటి ముడిసరుకుల ధరలు పెరగడం, సెమీకండక్టర్ చిప్ల కొరతతో ఫోన్ల ధరలు 10-20 శాతం వరకు పెరిగాయి. గతంలో రూ.15 వేలకు దొరికిన ఫోన్ ఇప్పుడు రూ.18 వేలు దాటింది. ఏసీల ధరలు 15 శాతం, టీవీల ధరలు 10 శాతం, వాషింగ్ మెషీన్లు, రిఫ్రిజిరేటర్ల ధరలు 8-15 శాతం వరకు భారంగా మారాయి. టెలికం సంస్థలు కూడా టారిఫ్లు 20 శాతం వరకు పెంచాయి.
మరోవైపు, అత్యవసర మందుల ధరలు సైతం చుక్కలనంటాయి. ఏప్రిల్ 1 నుంచి జ్వరం, మధుమేహం, బీపీకి వాడే 760 రకాల మందుల ధరలు పెరిగాయి. పారాసిటమాల్పై ఏకంగా 92 శాతం ధర పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. నిర్మాణ రంగంలోనూ ఉక్కు ధర 35 శాతం, సిమెంట్ ధర 10 శాతం పెరగడంతో సొంతింటి కల మరింత ప్రియంగా మారింది.
వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత, బ్లాక్ మార్కెట్ కారణంగా హోటళ్లలో ఆహార పదార్థాల ధరలు పెరిగాయి. ఇడ్లీ, దోశ వంటి టిఫిన్ల ధరలు ప్లేటుకు రూ.10 నుంచి రూ.15 వరకు పెంచేశారు. ఆన్లైన్ ఫుడ్, గ్రాసరీ యాప్లలోనూ ధరలు 6 నుంచి 9 శాతం వరకు పెరగడంతో వినియోగదారులపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. ఒకదాని ధర పెరగడం గొలుసుకట్టుగా మరోదానిపై ప్రభావం చూపుతూ అన్ని రంగాల్లోనూ ధరల మంట కొనసాగుతోంది.