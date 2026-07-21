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Written By దేవీ
Last Updated : Tuesday, 21 July 2026 (15:16 IST)

Shefali Singh: భారతదేశం అంతటా ఫరెవర్ న్యూ రిటైల్ ను విస్తరిస్తున్నాం: షిఫాలీ సింగ్

Forever New India Country Director Shefali Singh
Written By: దేవీ
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (15:16 IST)
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Forever New India Country Director Shefali Singh
ఆధునిక స్త్రీత్వానికి ప్రసిద్ధి చెందిన గ్లోబల్ అకేషన్ వేర్ బ్రాండ్ అయిన ఫరెవర్ న్యూ, విశాఖపట్నంలోని ఇనార్బిట్ మాల్ అప్పర్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్‌లో తమ మొదటి స్టోర్‌ను ఇటీవలే అధికారికంగా ప్రారంభించింది. ఈ ప్రారంభోత్సవం, బ్రాండ్ యొక్క భారతదేశ వాణిజ్య విస్తరణ ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలుస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఈ నగరానికి బ్రాండ్‌తో ఉన్న చిరకాల అనుబంధం దీనికి ఒక అర్థవంతమైన రూపాన్ని ఇచ్చింది.
 
విశాఖపట్నంలో ఫరెవర్ న్యూ తమ స్టోర్ ను ప్రారంభించడానికి చాలా కాలం ముందే, ఈ నగరం బ్రాండ్ యొక్క అత్యంత చురుకైన ఆన్‌లైన్ కమ్యూనిటీలలో ఒకటిగా ఆవిర్భవించింది. ఇక్కడి కస్టమర్లు అన్ని కాలాల్లోనూ క్రమం తప్పకుండా షాపింగ్ చేస్తూ, సహజసిద్ధంగా బ్రాండ్‌తో అనుబంధం పెంచుకుంటూ, కాలక్రమేణా తిరిగి వస్తూ,  బ్రాండ్‌తో నిరంతరం అనుసంధానమై ఉన్నారు. భారతదేశవ్యాప్తంగా తమ భౌతిక రిటైల్ కార్యకలాపాలను ఫరెవర్ న్యూ విస్తృతం  చేసుకుంటున్న తరుణంలో ఈ బలమైన , నిరంతర సంబంధమే విశాఖపట్నాన్ని ఒక సహజమైన ఎంపికగా చేసింది.
 
 అంతేకాకుండా ఈ నగరానికి , బ్రాండ్ యొక్క డిజైన్ తత్వానికి మధ్య ఒక సహజమైన సమన్వయము కూడా ఉంది. ఫరెవర్ న్యూ యొక్క సౌకర్యవంతమైన సిల్హౌట్‌లు, స్త్రీల మనసుకు నచ్చే అంశాలు మరియు వైవిధ్యమైన సందర్భాలకు సరిపోయేలా ధరించే వస్త్రాలు తీరప్రాంత జీవనశైలితో సజావుగా కలిసిపోతాయి. సౌలభ్యం , గాలి ప్రసరణ కోసం రూపొందించిన కాటన్ , లినెన్ వంటి తేలికపాటి వస్త్రాలు నగర జీవనశైలికి మరియు వాతావరణానికి ప్రత్యేకంగా సరిపోతాయి.
 
 ఈ బ్రాండ్ యొక్క డిజైన్ తత్వం సమ్మిళితత్వంలో మిళితమైపోయింది. వివిధ రకాల శరీర ఆకృతులు , జీవనశైలులకు అనుగుణంగా ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించిన సిల్హౌట్‌లు అధునాతనత, సౌకర్యం మరియు ధరించడానికి అనుకూలతను సమాన స్థాయిలో మిళితం చేస్తాయి.  ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం విశాఖపట్నం యొక్క ఫ్యాషన్ మరియు మీడియా వర్గాలను స్వాగతించింది. ఈ సాయంత్రం బ్రాండ్ యొక్క ఆత్మీయత , సొగసును ప్రతిబింబించింది. అతిథులకు ఫరెవర్ న్యూ వారి సరికొత్త కలెక్షన్ అయిన 'ది సమ్మర్ ప్యాసేజ్'ను కూడా పరిచయం చేశారు. ఇందులో సొగసైన వేసవి దుస్తుల కోసం రూపొందించిన, శరీరానికి హాయినిచ్చే సిల్హౌట్‌లు, తేలికపాటి ఫ్యాబ్రిక్‌లు, స్త్రీల మనసుకు నచ్చే రంగులు మరియు కాలాతీతమైన కట్‌లు ఉన్నాయి.
 
ఫరెవర్ న్యూ ఇండియా కంట్రీ డైరెక్టర్ షిఫాలీ సింగ్ మాట్లాడుతూ, “విశాఖపట్నం కొంతకాలంగా మా పరిశీలనలో ఉంది. ఇది కేవలం ఒక ఆశాజనకమైన మార్కెట్‌గా మాత్రమే కాకుండా, ఇక్కడి వినియోగదారులు ఇప్పటికే ఫరెవర్ న్యూతో బలమైన, నిజమైన అనుబంధాన్ని ఏర్పరచుకున్న నగరంగా కూడా ఉంది. గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా మా ఆన్‌లైన్ కార్యకలాపాల ద్వారా ఇక్కడ అత్యంత చురుకైన, విశ్వసనీయమైన వినియోగదారుల సమూహం ఏర్పడటాన్ని మేము చూశాము. అందువల్ల ఈ నగరంలో మా మొదటి స్టోర్‌ను తెరవడం వ్యూహాత్మకంగా  ఎంతో అర్థవంతంగా అనిపించింది. మేము భారతదేశం అంతటా మా రిటైల్ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తూనే, బ్రాండ్ ఇప్పటికే వినియోగదారులతో బలంగా అనుసంధానమై ఉన్న మార్కెట్లపై దృష్టి సారిస్తున్నాము. విశాఖపట్నం ఆ విధానానికి ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణ. ఇక్కడ మా కార్యకలాపాలను మరింతగా పెంచుకోవడానికి మరియు ఫరెవర్ న్యూ నుండి వినియోగదారులు ఆశించే ఆత్మీయమైన, ఉన్నతమైన, ప్రభావవంతమైన ఇన్-స్టోర్ అనుభవాన్ని వారికి అందించడానికి మేము సంతోషంగా ఉన్నాము” అని అన్నారు
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దేవీ

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