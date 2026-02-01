Union Budget 2026: ఆర్థిక ప్రగతి కోసం మూడు కీలక కర్తవ్యాలు
ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ వరుసగా తొమ్మిదోసారి కేంద్ర బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడుతూ, ప్రభుత్వ ఆర్థిక దార్శనికతకు రూపమిచ్చే మూడు కీలక కర్తవ్యాల ద్వారా ఈ ప్రతిపాదనలు మార్గనిర్దేశం చేయబడ్డాయని అన్నారు.
మొదటి కర్తవ్యం ప్రపంచ అనిశ్చితుల నేపథ్యంలో స్థితిస్థాపకతను పెంపొందిస్తూనే, సుస్థిర ఆర్థిక వృద్ధిపై దృష్టి సారిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలాంటి ఒడిదుడుకులను తట్టుకుని, స్థిరంగా వృద్ధి చెందేలా దానిని బలోపేతం చేయడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని సీతారామన్ అన్నారు.
రెండవ ప్రాధాన్యత ప్రజల పూర్తి ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడం. ఈ బడ్జెట్, ఉద్యోగాలు, ఆదాయ స్థిరత్వం, నిత్యావసర సేవలకు ప్రాప్యత వంటి రోజువారీ సమస్యలను పరిష్కరించడంతో పాటు, అన్ని రంగాలలో కొత్త అవకాశాలను సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తుందని ఆమె అన్నారు.
మూడవ కర్తవ్యం సబ్ కా సాథ్, సబ్ కా వికాస్ అనే లక్ష్యానికి అనుగుణంగా ఉంటూ, సమ్మిళిత అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. ఆర్థిక ప్రగతిని సామాజిక సంక్షేమంతో సమతుల్యం చేసేలా రూపొందించిన విధానాల ద్వారా, అభివృద్ధి సమాజంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలకు చేరేలా చూడటానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని సీతారామన్ అన్నారు. ఈ మూడు కర్తవ్యాలు ఆర్థిక వృద్ధిని ప్రాథమిక సాధనంగా పరిగణిస్తాయి.