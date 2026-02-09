మరో సంచలనానికి సిద్ధమవుతున్న రిలయన్స్... త్వరలోనే హోం ఇన్వర్టర్లు
రిలయన్స్ సంస్థ దేశంలో మరో సంచలనం సృష్టించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే రిలయన్స్ జియో మొబైల్ సేవలు, రిలయన్స్ స్మార్ట్ ఫోన్లు ఇలా, రిలయన్స్ డిజిటల్స్, రిలయన్స్ ట్రెండ్ పేరుతో దేశ ప్రజలకు మరింతగా చేరువైంది. తాజాగా హోం ఇన్వర్టర్లను అందుబాటులోకి తీసుకునిరానుంది.
గృహ విద్యుత్ అవసరాల కోసం ఈ కొత్త ప్రాజెక్టును తీసుకొచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది. జియో స్మార్ట్ ఇన్వర్టర్ హోం సిస్టమ్, సోలారా ప్యానల్ సొల్యూషన్స్ పేరుతో కొత్తగా జియో ఇన్వర్టర్లు రాబోతున్నాయి. దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ కోతలు ఉంటున్న విషయం తెల్సిందే. వేసవిలో కోతలు మరింత ఎక్కువకానున్నాయి.
విద్యుత్ కోతలు ఎదుర్కొంటున్న వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని జియో ఇన్వర్టర్లను రిలయన్స్ అందుబాటులోకి తీసుకునిరానుంది. ఈ ఇన్వర్టర్లను 48 గంటల పాటు పవర్ బ్యాకప్ ఉండేలా తయారు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో లభిస్తున్న ఇన్వర్టర్ల ధరలు దాదాపు రూ.20 వేల వరకు ఉంటున్నాయి. ఇపుడు జియో ప్రవేశపెట్టే ఇన్వర్టర్ల ధరలు మాత్రం కేవలం రూ.5 నుంచి రూ.10 వేలలోపు ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.