బుధవారం, 1 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 31 మార్చి 2026 (23:50 IST)

ఐసీఐసీఐ ప్రు GPP ఫ్లెక్సీతో జీవితకాలం గ్యారెంటీ ఆదాయం, నిశ్చింతగా రిటైర్మెంట్

Retirement
UNDP 2025 హ్యూమన్ డెవలప్‌మెంట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, భారతదేశంలో ప్రజల సగటు ఆయుర్దాయం 1990లో 58.6 సంవత్సరాలు ఉండగా, 2023 నాటికి అది 72 సంవత్సరాలకు పెరిగింది. ఆసక్తికరంగా, ఎల్డర్లీ ఇన్ ఇండియా (భారతదేశంలో వృద్ధులు) అనే ప్రభుత్వ నివేదిక ప్రకారం.. 2036 నాటికి దేశంలో ప్రతి ఏడుగురిలో ఒకరు 60 ఏళ్లు లేదా ఆపై వయసున్న వారే ఉంటారు. ఈ అంచనాలు మన దేశంలో మెరుగుపడుతున్న ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థకు మంచి సంకేతాలే అయినప్పటికీ, పెరుగుతున్న ఆయుర్దాయం వల్ల భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే సవాళ్ల గురించి కూడా ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలి.
 
ఆయుర్దాయం పెరుగుతున్న కొద్దీ, ప్రజలు తమ రిటైర్మెంట్ తర్వాత గణనీయంగా పెరిగే జీవన వ్యయాలను, ఆకాశాన్నంటే వైద్య ఖర్చులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. ఈ సవాలును అర్థం చేసుకుని, రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్‌ను సులభతరం చేయడానికి ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ 'ఐసీఐసీఐ ప్రు గ్యారెంటీడ్ పెన్షన్ ప్లాన్ ఫ్లెక్సీ'ని రూపొందించింది. ఇది కస్టమర్లు తమ రిటైర్మెంట్‌ను సమర్థవంతంగా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఎంతోగానో వీలు కల్పిస్తుంది.
 
ఈ ప్రొడక్ట్ ద్వారా, వ్యక్తులు క్రమపద్ధతిలో ప్రీమియంలు చెల్లిస్తూ భవిష్యత్తుకు అవసరమైన పొదుపు మొత్తాన్ని నిర్మించుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత జీవితకాలం పాటు గ్యారెంటీడ్ రెగ్యులర్ ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు. పదవీ విరమణ పొందిన వారి ప్రధాన లక్ష్యం కూడా ఇదే. ఈ రెగ్యులర్ ఆదాయం ఏ వడ్డీ రేటు ప్రకారం చెల్లించబడుతుందనేది ఈ పాలసీని కొనుగోలు చేసే సమయంలోనే నిర్ధారించబడుతుంది. అంటే, మార్కెట్ వడ్డీ రేట్లలో వచ్చే హెచ్చుతగ్గులతో సంబంధం లేకుండా మీకు వచ్చే గ్యారెంటీ రెగ్యులర్ ఆదాయం ఎప్పుడూ స్థిరంగా వస్తూనే ఉంటుంది.
 
ఈ ప్లాన్ గురించి ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ చీఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫీసర్ శ్రీ వికాస్ గుప్తా మాట్లాడుతూ.. జీవితకాలం పాటు కచ్చితమైన ఆదాయం కావాలనే ఒకే ఒక్క ప్రధాన అవసరం ఆధారంగానే రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ జరుగుతుంది. ఈ కచ్చితమైన ఆదాయ భరోసాను ఒక సరళమైన మరియు ఫ్లెక్సిబుల్ స్ట్రక్చర్ ద్వారా అందించడానికే ఐసీఐసీఐ ప్రు గ్యారెంటీడ్ పెన్షన్ ప్లాన్ ఫ్లెక్సీ రూపొందించబడింది అని అన్నారు.
 
నిజానికి, కస్టమర్ల విభిన్న అవసరాలకు అనుగుణంగా ఇందులో 7 ఫ్లెక్సిబుల్ ఆప్షన్లను అందిస్తున్నాము. ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది, ఈ ప్రొడక్ట్ వేవర్ ఆఫ్ ప్రీమియం అంటే ప్రీమియం మినహాయింపు ఆప్షన్‌తో కూడిన జాయింట్ లైఫ్ సదుపాయాన్ని అందిస్తుంది. ఒకవేళ మొదటి పాలసీదారుడు మరణిస్తే, భవిష్యత్తులో చెల్లించాల్సిన ప్రీమియంలన్నింటినీ కంపెనీయే చెల్లిస్తుంది, మరియు గ్యారెంటీడ్ రెగ్యులర్ ఆదాయం రెండవ హోల్డర్‌కు నిరంతరాయంగా చెల్లించబడుతుంది. తద్వారా వారి కుటుంబానికి పూర్తి ఆర్థిక భద్రత లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా, పాలసీదారుడు ఏదైనా నిర్దిష్ట తీవ్రమైన అనారోగ్యానికి లేదా శాశ్వత వైకల్యానికి గురైనా, ఈ ప్రొడక్ట్‌ను వెనక్కి ఇచ్చేసి కట్టిన డబ్బును పూర్తిగా వాపసు పొందవచ్చు.
 
వీటితో పాటు ఆదాయాన్ని పెంచుకునే అవకాశం, టాప్-అప్‌లు మరియు లోన్‌ల ద్వారా అత్యవసర నగదును పొందే సదుపాయం వంటి ఇతర ఆప్షన్లు కూడా ఉండటం వల్ల.. ఐసీఐసీఐ ప్రు గ్యారెంటీడ్ పెన్షన్ ప్లాన్ ఫ్లెక్సీ వాస్తవ జీవిత అవసరాలకు ఎంతో ఉపయోగపడే ప్లాన్‌గా నిలుస్తోంది. దీనివల్ల కస్టమర్లు తమ రిటైర్మెంట్‌ను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకుని, తమ ఆర్థిక భవిష్యత్తుపై పూర్తి నియంత్రణను కలిగి ఉండి.. ఆత్మవిశ్వాసంతో సురక్షితమైన మరియు స్థిరమైన ఆర్థిక భవిష్యత్తును నిర్మించుకోవచ్చు, అని ఆయన వివరించారు.

యూత్ ఫుల్ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ 4 రోజుల్లో 3.73 కోట్ల రూపాయల వసూళ్లుకెన్ కరునాస్, అనిష్మ అనిల్ కుమార్, దేవదర్శిని చేతన్, సూరజ్ వెంజరముడు, ప్రియాన్షి యాదవ్, మీనాక్షి దినేష్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన తమిళ మూవీ "యూత్". తమిళంలో ఘన విజయం సాధించిన ఈ చిత్రాన్ని ఈ2సీ బ్యానర్ పై తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు హౌస్ ఫుల్ వినీత్, సందీప్. ఈ చిత్రానికి కెన్ కరునాస్ అండ్ గ్యాంగ్ దర్శకత్వం వహించారు.

Satya: జెట్లీ ఫస్ట్ సింగిల్ సత్య ఈజ్ నాట్ జెట్లీ ఏప్రిల్ 2న రిలీజ్టాలీవుడ్ ఫేవరేట్ ద్వయం సత్య, దర్శకుడు రితేష్ రానా 'జెట్లీ'తో అలరించబోతున్నారు. ప్రతిష్టాత్మక మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సమర్పణలో క్లాప్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ చిరంజీవి (చెర్రీ), హేమలత పెద్దమల్లు నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్స్ పోస్టర్స్, గ్లింప్స్‌ కు ట్రెమండస్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

Dr. Rajasekhar: నాకు తెలియకుండానే జీవిత ఆ బైక్ అమ్మేశారు : హీరో రాజశేఖర్శర్వా, అభిలాష్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో యూవీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై రూపొందిన రేసింగ్ డ్రామా 'బైకర్'. డాల్బీ సినిమా, EPIQ, 4DX, PCX వంటి ప్రీమియం ఫార్మాట్లలో విడుదల కానుంది. సీనియర్ హీరో రాజశేఖర్ కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇప్పటికే గ్లింప్స్‌లు, ఏప్రిల్ 3న ఈ సినిమా థియేటర్లలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరో రాజశేఖర్ సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

పళ్లిచట్టంబి మా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్,మనందరి సినిమా కాబోతోంది - టొవినో థామస్మలయాళ స్టార్ హీరో టొవినో థామస్ నటిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ మూవీ "పళ్లిచట్టంబి". ఈ చిత్రాన్ని వరల్డ్ వైడ్ ఫిలింస్, సి క్యూబ్ బ్రోస్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్స్ పై నౌఫల్, బ్రిజీష్, చాణుక్య చైతన్య చరణ్ నిర్మిస్తున్నారు. డిజో జోస్ ఆంటోనీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో కయదు లోహర్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఈ మూవీ ఏప్రిల్ 10న హిందీ, తమిళ, తెలుగు, మలయాళ, కన్నడ ఐదు భాషల్లో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ రోజు ఈ సినిమా గ్రాండ్ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ ను హైదరాబాద్ లో నిర్వహించారు.

Vaishnavi: 2 మిలియన్లను దాటిన ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లోని తొలి గీతం సంచారమే.‘ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్’ సినిమా నుంచి తొలి గీతంగా 'సంచారమే' ఇటీవలే చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది. ఈ మనోహరమైన పాట ప్రధాన పాత్రల భావోద్వేగ ప్రయాణాన్ని ఎంతో అందంగా ఆవిష్కరించింది. లండన్ లో హీరోహీరోయిన్లు సంచరిస్తూండగా ప్రజాకవి గోరేటి వెంకన్న రచించిన ఈ పాట స్వచ్ఛమైన తెలుగు కవిత్వంతో పాటు హృదయాన్ని తాకే భావాలతో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది. దేశీ మూలాలు, విదేశీ జీవితానికి మధ్య ఉన్న విరుద్ధ భావాలను సున్నితంగా ప్రతిబింబిస్తూ సినిమా కథనానికి అనుగుణంగా ఈ పాట సాగుతుంది.

Watch More Videos

రాత్రి నిద్రకు ముందు తినకూడని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?రాత్రి వేళ నిద్రా భంగం కాకుండా వుండాలంటే తగిన ఆహారం తీసుకోవాలి. నిద్రకు ఇబ్బందికరంగా మారే 9 పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. నిద్రకు ఉపక్రమించే ముందు కాఫీ, టీ, చాక్లెట్ల వంటివి తింటే సరైన నిద్ర లేకుండా అవుతుంది. మద్యం సేవిస్తే మత్తుగా నిద్రపడుతుందని అంటారు కానీ అది నిద్రాభంగం కలిగిస్తుంది. చక్కెర స్థాయిలు అత్యధికంగా వున్న స్వీట్స్ కూడా మోతాదుకి మించి తింటే రాత్రి సరిగా నిద్రపట్టదు. కార్బొనేటెడ్ పానీయాలు తాగడం వల్ల కడుపులో గడబిడగా వుండి నిద్రలేకుండా చేస్తాయి. రాత్రి నిద్రపోయే ముందు కడుపు నిండుగా భోజనం చేసినా నిద్ర సరిగా పట్టదు. అందువల్ల కాస్త ఖాళీ వుంచేట్లు చూడాలి.

టైఫాయిడ్ జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఏమేమి తినకూడదు?సీజనల్ వ్యాధులు బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఆటలమ్మ వంటి పొంగు వ్యాధులతో పాటు టైఫాయిడ్ కూడా వ్యాపిస్తోంది. టైఫాయిడ్ జ్వరం వచ్చినప్పుడు జీర్ణవ్యవస్థ చాలా బలహీనంగా ఉంటుంది. కాబట్టి, జీర్ణం కావడానికి కష్టంగా ఉండే పదార్థాలను అస్సలు తీసుకోకూడదు. టైఫాయిడ్ సమయంలో తినకుండా ఉండాల్సిన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఎక్కువ పీచు పదార్థాలున్న వాటిని తినకూడదు. ఎందుకంటే పీచు పదార్థాలు జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది, ఇది పేగులపై ఒత్తిడి పెంచుతుంది. అలాగే ముడి బియ్యం, తృణధాన్యాలు వంటివి కాకుండా తెల్లటి అన్నం లేదా జావ తీసుకోవడం ఉత్తమం.

అసోసియేషన్ ఆఫ్ హెల్త్‌కేర్ ప్రొవైడర్స్-తమిళనాడు చాప్టర్ భాగస్వామ్యంతమిళనాడు అంతటా ఆరోగ్య సంరక్షణ సరఫరా వ్యవస్థ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో అఫర్డ్‌ప్లాన్ మరియు అసోసియేషన్ ఆఫ్ హెల్త్‌కేర్ ప్రొవైడర్స్ (ఇండియా)- తమిళనాడు చాప్టర్(AHPI-TN) ఈరోజు ఒక వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించాయి. ఒక అధికారిక అవగాహన ఒప్పందం (MOU) ద్వారా, AHPI-TN సభ్యులు అఫర్డ్‌ప్లాన్ యొక్క ప్రొక్యూర్‌మెంట్ ఆప్టిమైజేషన్ ప్లాట్‌ఫారమ్ అయిన ప్రొకాలిక్స్(Procalyx) యాక్సెస్‌ను పొందుతారు. ఫార్మాస్యూటికల్ మరియు వైద్య పరికరాల రంగాలలో వస్తువులు, వాటి ధరలను పారదర్శకంగా కనుగొనడానికి ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ రూపొందించబడింది.

రవీనా టాండన్, రాషా థడానీలతో తల్లి-కూతుళ్ల నమ్మకాన్ని వేడుక చేసిన గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్ తమ తాజా ప్రచారంలో నటి రవీనా టాండన్‌తో తమ అనుబంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంటూ, రాషా థడానీని తమ నూతన ప్రచారంలో పరిచయం చేస్తోంది. ఈ ప్రచారం ద్వారా, ఇంట్లోనే సులభంగా హెయిర్ కలర్ చేసుకోవడాన్ని వేడుకగా చేస్తూనే, బ్రాండ్ యొక్క కీలక విలువలలో ఒకటైన నమ్మకాన్ని చాటిచెప్పడానికి నిజ జీవితంలోని ఈ తల్లి-కూతుళ్ల ద్వయాన్ని ఒకచోట చేర్చింది. ఈ ప్రచారం, గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్ యొక్క విశ్వసనీయమైన, సహజంగా కనిపించే హెయిర్ కలర్ వారసత్వాన్ని, రవీనా యొక్క కాలాతీత ఆకర్షణను రాషా యొక్క తాజా, నూతన తరపు అనుబంధాన్ని మేళవించి, బ్రాండ్‌కు ఒక సహజమైన పురోగతిని సూచిస్తుంది.

మహిళల్లో రుతుక్రమం ఎందుకు ఆలస్యం, ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి?గర్భవతి కారణం కాకుండా కొందరు మహిళల్లో రుతుక్రమంలో తీవ్ర జాప్యం చోటుచేసుకుంటుంది. దీనికి అధిక ఒత్తిడి లేదా తక్కువ శరీర బరువు కారణంగా ఆలస్యం కావచ్చు. పాలీసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్, మధుమేహం వంటివి కూడా ఋతు చక్రంపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఇవి కాకుండా ఇంకా పలు కారణాల వల్ల రుతుక్రమం జాప్యం జరుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మెనోపాజ్‌కు చేరుకోనివారిలో సాధారణంగా ప్రతి 28 రోజులకోసారి రుతువిరతి వుంటుంది, ఆరోగ్యకరమైన ఋతు చక్రం ప్రతి 21-40 రోజుల వరకు ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి వల్ల హార్మోన్లపై ప్రభావం చూపడంతో అది మెదడులోని మూలాన్ని ప్రభావితం చేయడం వల్ల రుతుక్రమం జాప్యం జరగవచ్చు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com