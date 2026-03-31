ఐసీఐసీఐ ప్రు GPP ఫ్లెక్సీతో జీవితకాలం గ్యారెంటీ ఆదాయం, నిశ్చింతగా రిటైర్మెంట్
UNDP 2025 హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, భారతదేశంలో ప్రజల సగటు ఆయుర్దాయం 1990లో 58.6 సంవత్సరాలు ఉండగా, 2023 నాటికి అది 72 సంవత్సరాలకు పెరిగింది. ఆసక్తికరంగా, ఎల్డర్లీ ఇన్ ఇండియా (భారతదేశంలో వృద్ధులు) అనే ప్రభుత్వ నివేదిక ప్రకారం.. 2036 నాటికి దేశంలో ప్రతి ఏడుగురిలో ఒకరు 60 ఏళ్లు లేదా ఆపై వయసున్న వారే ఉంటారు. ఈ అంచనాలు మన దేశంలో మెరుగుపడుతున్న ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థకు మంచి సంకేతాలే అయినప్పటికీ, పెరుగుతున్న ఆయుర్దాయం వల్ల భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే సవాళ్ల గురించి కూడా ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలి.
ఆయుర్దాయం పెరుగుతున్న కొద్దీ, ప్రజలు తమ రిటైర్మెంట్ తర్వాత గణనీయంగా పెరిగే జీవన వ్యయాలను, ఆకాశాన్నంటే వైద్య ఖర్చులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. ఈ సవాలును అర్థం చేసుకుని, రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ను సులభతరం చేయడానికి ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ 'ఐసీఐసీఐ ప్రు గ్యారెంటీడ్ పెన్షన్ ప్లాన్ ఫ్లెక్సీ'ని రూపొందించింది. ఇది కస్టమర్లు తమ రిటైర్మెంట్ను సమర్థవంతంగా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఎంతోగానో వీలు కల్పిస్తుంది.
ఈ ప్రొడక్ట్ ద్వారా, వ్యక్తులు క్రమపద్ధతిలో ప్రీమియంలు చెల్లిస్తూ భవిష్యత్తుకు అవసరమైన పొదుపు మొత్తాన్ని నిర్మించుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత జీవితకాలం పాటు గ్యారెంటీడ్ రెగ్యులర్ ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు. పదవీ విరమణ పొందిన వారి ప్రధాన లక్ష్యం కూడా ఇదే. ఈ రెగ్యులర్ ఆదాయం ఏ వడ్డీ రేటు ప్రకారం చెల్లించబడుతుందనేది ఈ పాలసీని కొనుగోలు చేసే సమయంలోనే నిర్ధారించబడుతుంది. అంటే, మార్కెట్ వడ్డీ రేట్లలో వచ్చే హెచ్చుతగ్గులతో సంబంధం లేకుండా మీకు వచ్చే గ్యారెంటీ రెగ్యులర్ ఆదాయం ఎప్పుడూ స్థిరంగా వస్తూనే ఉంటుంది.
ఈ ప్లాన్ గురించి ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ చీఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫీసర్ శ్రీ వికాస్ గుప్తా మాట్లాడుతూ.. జీవితకాలం పాటు కచ్చితమైన ఆదాయం కావాలనే ఒకే ఒక్క ప్రధాన అవసరం ఆధారంగానే రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ జరుగుతుంది. ఈ కచ్చితమైన ఆదాయ భరోసాను ఒక సరళమైన మరియు ఫ్లెక్సిబుల్ స్ట్రక్చర్ ద్వారా అందించడానికే ఐసీఐసీఐ ప్రు గ్యారెంటీడ్ పెన్షన్ ప్లాన్ ఫ్లెక్సీ రూపొందించబడింది అని అన్నారు.
నిజానికి, కస్టమర్ల విభిన్న అవసరాలకు అనుగుణంగా ఇందులో 7 ఫ్లెక్సిబుల్ ఆప్షన్లను అందిస్తున్నాము. ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది, ఈ ప్రొడక్ట్ వేవర్ ఆఫ్ ప్రీమియం అంటే ప్రీమియం మినహాయింపు ఆప్షన్తో కూడిన జాయింట్ లైఫ్ సదుపాయాన్ని అందిస్తుంది. ఒకవేళ మొదటి పాలసీదారుడు మరణిస్తే, భవిష్యత్తులో చెల్లించాల్సిన ప్రీమియంలన్నింటినీ కంపెనీయే చెల్లిస్తుంది, మరియు గ్యారెంటీడ్ రెగ్యులర్ ఆదాయం రెండవ హోల్డర్కు నిరంతరాయంగా చెల్లించబడుతుంది. తద్వారా వారి కుటుంబానికి పూర్తి ఆర్థిక భద్రత లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా, పాలసీదారుడు ఏదైనా నిర్దిష్ట తీవ్రమైన అనారోగ్యానికి లేదా శాశ్వత వైకల్యానికి గురైనా, ఈ ప్రొడక్ట్ను వెనక్కి ఇచ్చేసి కట్టిన డబ్బును పూర్తిగా వాపసు పొందవచ్చు.
వీటితో పాటు ఆదాయాన్ని పెంచుకునే అవకాశం, టాప్-అప్లు మరియు లోన్ల ద్వారా అత్యవసర నగదును పొందే సదుపాయం వంటి ఇతర ఆప్షన్లు కూడా ఉండటం వల్ల.. ఐసీఐసీఐ ప్రు గ్యారెంటీడ్ పెన్షన్ ప్లాన్ ఫ్లెక్సీ వాస్తవ జీవిత అవసరాలకు ఎంతో ఉపయోగపడే ప్లాన్గా నిలుస్తోంది. దీనివల్ల కస్టమర్లు తమ రిటైర్మెంట్ను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకుని, తమ ఆర్థిక భవిష్యత్తుపై పూర్తి నియంత్రణను కలిగి ఉండి.. ఆత్మవిశ్వాసంతో సురక్షితమైన మరియు స్థిరమైన ఆర్థిక భవిష్యత్తును నిర్మించుకోవచ్చు, అని ఆయన వివరించారు.