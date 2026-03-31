బుధవారం, 1 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 31 మార్చి 2026 (23:29 IST)

పదిహేను నూతన నగరాలకు తమ ప్రీమియం సేవా కేంద్రాలను విస్తరించిన షావోమీ

సాంకేతికత పరంగా అంతర్జాతీయంగా అగ్రగామి సంస్థ అయిన షావోమీ, నేడు ప్రీమియం సేవా కేంద్రాల నెట్‌వర్క్‌ను వ్యూహాత్మకంగా విస్తరిస్తూ భారతదేశ వ్యాప్తంగా 15 నూతన నగరాలలో తమ కేంద్రాలను ప్రారంభించింది. దేశవ్యాప్తంగా 100 ప్రీమియం సేవా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలనే షావోమీ యొక్క ప్రణాళికలో రెండవ దశను ఇది సూచిస్తుంది. ఈ విస్తరణ, వినియోగదారుల కోసం సౌకర్యవంతమైన అమ్మకం తరువాత అనుభవాలను మరింత అనుకూలమైన, ఆధారపడతగిన రీతిలో అందించడంపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించి షావోమీ యొక్క విలువకు తగ్గ అనుభవ వ్యూహాన్ని పునరుద్ఘాటిస్తుంది.
 
ఈ కంపెనీ, నేడు తమ కేంద్రాలను విజయవాడ, ఇండోర్, అమృత్‌‌సర్‌, భుబనేశ్వర్‌, కోయంబత్తూర్‌లలో ప్రారంభించింది. కోల్‌కతాలో త్వరలోనే కార్యకలాపాలను ప్రారంభించనుంది. దశల వారీ విస్తరణలో భాగంగా, 15 కేంద్రాలు 2026 సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తాయి. తద్వారా ఈ ప్రీమియం సేవా కేంద్రాల సంఖ్య 25కు మొదటి దశ, రెండవ దశ విస్తరణ ప్రణాళికలో చేరతాయి, షావోమీ యొక్క ప్రీమియం  సేవా కేంద్రాలు ప్రస్తుతం పాట్నా, ఘజియాబాద్‌, త్రివేండ్రం, మధురై, లక్నో, లుథియానా, విశాఖపట్నం, సూరత్‌, బెంగళూరులలో ఉన్నాయి.
 
ఈ విస్తరణ గురించి షావోమీ ఇండియా చీఫ్‌ ఆపరేటింగ్‌ ఆఫీసర్‌ సుధిన్‌ మాథుర్‌ మాట్లాడుతూ, మా మొదటి 10 ప్రీమియం సేవా కేంద్రాలకు లభించిన అపూర్వ స్పందన, వినియోగదారులు వేగవంతమైన, మరింత ఆధారపడతగిన, అనుభవ పూర్వకమైన అమ్మకం తరువాత సేవా మద్దతుకు అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తుండటాన్ని పునరుద్ఘాటిస్తుంది. షావోమీ యొక్క 2026 సంవత్సరం కోసం వాల్యూ ఫర్‌ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ స్ట్రాటజీలో భాగంగా మరో 15 నగరాలకు విస్తరించడమనేది ఈ సేవా నమూనాను భారతదేశ వ్యాప్తంగా మరింతమంది వినియోగదారులకు విస్తరించడంలో అతి సహజమైన అడుగుగా నిలుస్తుంది.
 
వినియోగదారులు తమ ఉపకరణాలను అధిక కాలం వాడుతున్న వేళ, ఆధారపడతగిన సేవలను అందించడం తప్పనిసరి. మా ప్రీమియం సేవా కేంద్రాల ద్వారా, మేము మా వినియోగదారులు తమ ఉపకరణాలను మెరుగ్గా నిర్వహించడంలో సహాయపడుతున్నాము. కాలంతో పాటుగా మరింత విలువనూ అందిస్తున్నాము, దీర్ఘకాలపు యాజమాన్యపు మద్దతు పట్ల మా నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటిస్తున్నాము అని అన్నారు.
 
ఈ నూతన తరపు ప్రీమియం సేవా కేంద్రాలు సంప్రదాయ రిపేర్స్‌కు ఆవల సేవలను అందించే రీతిలో డిజైన్‌ చేయబడ్డాయి. ఇవి మరింత సమగ్రమైన, మెరుగైన సేవా అనుభవాలను అందిస్తాయి. వినియోగదారులు వేగవంతమైన టర్న్‌ ఎరౌండ్‌ సమయాలను, అంకితం చేయబడిన సాంకేతిక నైపుణ్యం, ప్రొడక్ట్‌ ఇంటరాక్షన్‌ జోన్లు, మెరుగైన సౌకర్యాలతో కూడిన ఫీచర్లు ఆశించవచ్చు. ఇవన్నీ సేవా అనుభవాన్ని మరింత సరళంగా, మరింత పారదర్శకంగా, మరింత భరోసా అందించే రీతిలో తీర్చిదిద్దబడ్డాయి.
 
ఇవి మాత్రమే కాదు, ఈ కేంద్రాలు కేవలం సేవా కేంద్రాలుగా మాత్రమే కాకుండా అవి సమగ్రమైన అనుభవాలను అందించే కేంద్రాలుగా కూడా నిలుస్తాయి. వినియోగదారులు షావోమీ ఉత్పత్తులను అన్వేషించడంతో పాటుగా కొనుగోలు చేయవచ్చు. బ్రాండ్‌ యొక్క పర్యావరణ అనుకూల లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా విభిన్న టచ్‌పాయింట్ల వద్ద పేపర్‌ రహిత కార్యకలాపాలను ఆస్వాదించవచ్చు. కమ్యూనిటీ బిల్డింగ్‌ కార్యక్రమాలలోనూ పాల్గొనవచ్చు. అలాంటి ఓ కార్యక్రమం షావోమీ డేస్‌. ఇది ప్రతి బుధవారం జరుగుతుంది. ప్రత్యేకమైన ప్రయోజనాలను సైతం అందిస్తుంది.
 
ఈ నూతన కేంద్రాలు, మెరుగైన వినియోగదారుల ప్రయోజనాలను సైతం పరిచయం చేస్తున్నాయి. ఇవి ప్రీమియం అమ్మకం తరువాత సేవలను మరింత సమ్మిళితంగా మరియు ప్రయోజనకరంగా మారుస్తాయి. మహిళా వినియోగదారులు ప్రత్యేకంగా 30 రోజుల సేవా రాయితీలను సైతం పొందుతారు. అదే సమయంలో రక్షణ శాఖకు చెందిన వ్యక్తులు, దివ్యాంగులు జీవితకాలం పాటు సేవా చార్జీల మినహాయింపు పొందవచ్చు. వినియోగదారులు పరిమిత కాలపు ఆఫర్ల నుంచి కూడా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. దీనిలో విడిభాగాలపై 50% వరకూ రాయితీ, లభ్యతను బట్టి ఎంపిక చేసిన ఉపకరణాలకు కాంప్లిమెంటరీ స్ర్కీన్‌ ప్రొటెక్టర్లు వంటివి ఉన్నాయి. సంయుక్తంగా , ఈ కార్యక్రమాలు అత్యున్నత నాణ్యత కలిగిన అమ్మకం తరువాత సంరక్షణను మరింత అందుబాటులో ఉంచడంతో పాటుగా నమ్మకమైన సేవా మద్దతు ద్వారా తమ ఉపకరణాల జీవితకాలం పొడిగించవచ్చు.
 
స్మార్ట్‌ఫోన్‌ రీప్లేస్‌మెంట్‌ సైకిల్స్‌ పెరుగుతుండటం చేత, ఆధారపడతగిన అమ్మకం తరువాత సేవ అనేది యాజమాన్య అనుభవంలో అంతర్గత భాగంగా మారింది. షావోమీ ఉపకరణాలను మన్నిక కోసం తీర్చిదిద్దారు. ఇవి సంవత్సరాల తరబడి సాఫ్ట్‌వేర్‌ మరియు సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్స్‌ను మద్దతు అందిస్తాయి. తమ విస్తరించిన ప్రీమియం సేవా నెట్‌వర్క్‌ ద్వారా, షావోమీ మరింతగా తమ బాధ్యతను దీర్ఘకాలపు భాగస్వామిగా బలోపేతం చేస్తూనే, పర్యావరణ అనుకూలమైన, బాధ్యతాయుతమైన యాజమాన్య ప్రయాణంలో  వినియోగదారులు తమ ఉపకరణాల నుంచి అత్యుత్తమ విలువను పొందడంలో సహాయపడుతూనే మెరుగ్గా నిర్వహించడంలోనూ సహాయపడుతుంది.
 
షావోమీ 2025లో ప్రారంభించిన మొదటి 10 ప్రీమియం సేవా కేంద్రాలకు వినియోగదారుల నుంచి అపూర్వ స్పందన అందుకుంది. స్థిరంగా తమ సేవా నిబద్ధతను ప్రదర్శించింది. దాదాపు 95% ఉపకరణాలు మరమ్మత్తు చేయడంతో పాటుగా 24 గంటల లోపుగానే తిరిగి ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకసారి వచ్చిన వారు మరలా రావడమనేది 1% కంటే తక్కువగా ఉన్నారు. కస్టమర్‌ ఎస్కలేషన్స్‌ 0.5%కంటే తక్కువగా ఉన్నాయి, ఇది అత్యున్నత సేవా సామర్థ్యం, నాణ్యత రిజల్యూషన్‌, ప్రీమియం సర్వీస్‌ మోడల్‌పై వినియోగదారుల ఆత్మవిశ్వాసం ప్రదర్శిస్తుంది. అదనంగా, బుధవారం సేవా రోజుల నుంచి 5వేల మంది వినియోగదారులు ప్రయోజనం పొందారు. ఈ బుధవారం సేవా రోజుల కార్యక్రమంలో వారెంటీ పూర్తయిన వారికి ఉచిత సేవా చార్జీలను అందించడంతో పాటుగా కాంప్లిమెంటరీ డివైజ్‌ హెల్త్‌ చెకప్స్‌, ప్రొఫెషనల్‌ క్లీనింగ్‌, ఉచిత సాఫ్ట్‌వేర్‌ అప్‌గ్రేడ్స్‌ అందించడం జరుగుతుంది.
 
ఈ కార్యక్రమంలో అత్యంత కీలకంగా వేగం, నాణ్యత, విశ్వసనీయత పట్ల షావోమీ యొక్క అచంచలమైన దృష్టి ఉంటుంది. ఈ ప్రీమియం సేవా కేంద్రాలు ప్రాధాన్యత మరమ్మత్తులను 24 గంటల లోపుగా అందిస్తాయి. దీనికి అత్యాధునిక డయాగ్నోస్టిక్స్‌, కఠినమైన నాణ్యతా పరీక్షలు, విడిభాగాల లభ్యత మద్దతు అందిస్తున్నాయి. వినియోగదారులకు సౌకర్యం అందించేందుకు స్టాండ్‌బై హ్యాండ్‌సెట్లను మరమ్మత్తులు చేసే కాలం రెండు గంటలకు మించి ఉంటే  అందిస్తారు. ప్రతి కేంద్రంలోనూ షావోమీ సర్టిఫైడ్‌ నిపుణులు ఉంటారు. వీరంతా కూడా క్రమం తప్పకుండా శిక్షణ కార్యక్రమాలకు హాజరవుతారు. దీనివల్ల అన్ని టచ్‌ పాయింట్లలోనూ అత్యున్నత స్ధాయి సేవలను అందించడం వీలవుతుంది.

యూత్ ఫుల్ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ 4 రోజుల్లో 3.73 కోట్ల రూపాయల వసూళ్లుకెన్ కరునాస్, అనిష్మ అనిల్ కుమార్, దేవదర్శిని చేతన్, సూరజ్ వెంజరముడు, ప్రియాన్షి యాదవ్, మీనాక్షి దినేష్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన తమిళ మూవీ "యూత్". తమిళంలో ఘన విజయం సాధించిన ఈ చిత్రాన్ని ఈ2సీ బ్యానర్ పై తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు హౌస్ ఫుల్ వినీత్, సందీప్. ఈ చిత్రానికి కెన్ కరునాస్ అండ్ గ్యాంగ్ దర్శకత్వం వహించారు.

Satya: జెట్లీ ఫస్ట్ సింగిల్ సత్య ఈజ్ నాట్ జెట్లీ ఏప్రిల్ 2న రిలీజ్టాలీవుడ్ ఫేవరేట్ ద్వయం సత్య, దర్శకుడు రితేష్ రానా 'జెట్లీ'తో అలరించబోతున్నారు. ప్రతిష్టాత్మక మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సమర్పణలో క్లాప్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ చిరంజీవి (చెర్రీ), హేమలత పెద్దమల్లు నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్స్ పోస్టర్స్, గ్లింప్స్‌ కు ట్రెమండస్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

Dr. Rajasekhar: నాకు తెలియకుండానే జీవిత ఆ బైక్ అమ్మేశారు : హీరో రాజశేఖర్శర్వా, అభిలాష్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో యూవీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై రూపొందిన రేసింగ్ డ్రామా 'బైకర్'. డాల్బీ సినిమా, EPIQ, 4DX, PCX వంటి ప్రీమియం ఫార్మాట్లలో విడుదల కానుంది. సీనియర్ హీరో రాజశేఖర్ కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇప్పటికే గ్లింప్స్‌లు, ఏప్రిల్ 3న ఈ సినిమా థియేటర్లలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరో రాజశేఖర్ సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

పళ్లిచట్టంబి మా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్,మనందరి సినిమా కాబోతోంది - టొవినో థామస్మలయాళ స్టార్ హీరో టొవినో థామస్ నటిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ మూవీ "పళ్లిచట్టంబి". ఈ చిత్రాన్ని వరల్డ్ వైడ్ ఫిలింస్, సి క్యూబ్ బ్రోస్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్స్ పై నౌఫల్, బ్రిజీష్, చాణుక్య చైతన్య చరణ్ నిర్మిస్తున్నారు. డిజో జోస్ ఆంటోనీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో కయదు లోహర్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఈ మూవీ ఏప్రిల్ 10న హిందీ, తమిళ, తెలుగు, మలయాళ, కన్నడ ఐదు భాషల్లో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ రోజు ఈ సినిమా గ్రాండ్ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ ను హైదరాబాద్ లో నిర్వహించారు.

Vaishnavi: 2 మిలియన్లను దాటిన ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లోని తొలి గీతం సంచారమే.‘ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్’ సినిమా నుంచి తొలి గీతంగా 'సంచారమే' ఇటీవలే చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది. ఈ మనోహరమైన పాట ప్రధాన పాత్రల భావోద్వేగ ప్రయాణాన్ని ఎంతో అందంగా ఆవిష్కరించింది. లండన్ లో హీరోహీరోయిన్లు సంచరిస్తూండగా ప్రజాకవి గోరేటి వెంకన్న రచించిన ఈ పాట స్వచ్ఛమైన తెలుగు కవిత్వంతో పాటు హృదయాన్ని తాకే భావాలతో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది. దేశీ మూలాలు, విదేశీ జీవితానికి మధ్య ఉన్న విరుద్ధ భావాలను సున్నితంగా ప్రతిబింబిస్తూ సినిమా కథనానికి అనుగుణంగా ఈ పాట సాగుతుంది.

రాత్రి నిద్రకు ముందు తినకూడని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?రాత్రి వేళ నిద్రా భంగం కాకుండా వుండాలంటే తగిన ఆహారం తీసుకోవాలి. నిద్రకు ఇబ్బందికరంగా మారే 9 పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. నిద్రకు ఉపక్రమించే ముందు కాఫీ, టీ, చాక్లెట్ల వంటివి తింటే సరైన నిద్ర లేకుండా అవుతుంది. మద్యం సేవిస్తే మత్తుగా నిద్రపడుతుందని అంటారు కానీ అది నిద్రాభంగం కలిగిస్తుంది. చక్కెర స్థాయిలు అత్యధికంగా వున్న స్వీట్స్ కూడా మోతాదుకి మించి తింటే రాత్రి సరిగా నిద్రపట్టదు. కార్బొనేటెడ్ పానీయాలు తాగడం వల్ల కడుపులో గడబిడగా వుండి నిద్రలేకుండా చేస్తాయి. రాత్రి నిద్రపోయే ముందు కడుపు నిండుగా భోజనం చేసినా నిద్ర సరిగా పట్టదు. అందువల్ల కాస్త ఖాళీ వుంచేట్లు చూడాలి.

టైఫాయిడ్ జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఏమేమి తినకూడదు?సీజనల్ వ్యాధులు బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఆటలమ్మ వంటి పొంగు వ్యాధులతో పాటు టైఫాయిడ్ కూడా వ్యాపిస్తోంది. టైఫాయిడ్ జ్వరం వచ్చినప్పుడు జీర్ణవ్యవస్థ చాలా బలహీనంగా ఉంటుంది. కాబట్టి, జీర్ణం కావడానికి కష్టంగా ఉండే పదార్థాలను అస్సలు తీసుకోకూడదు. టైఫాయిడ్ సమయంలో తినకుండా ఉండాల్సిన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఎక్కువ పీచు పదార్థాలున్న వాటిని తినకూడదు. ఎందుకంటే పీచు పదార్థాలు జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది, ఇది పేగులపై ఒత్తిడి పెంచుతుంది. అలాగే ముడి బియ్యం, తృణధాన్యాలు వంటివి కాకుండా తెల్లటి అన్నం లేదా జావ తీసుకోవడం ఉత్తమం.

అసోసియేషన్ ఆఫ్ హెల్త్‌కేర్ ప్రొవైడర్స్-తమిళనాడు చాప్టర్ భాగస్వామ్యంతమిళనాడు అంతటా ఆరోగ్య సంరక్షణ సరఫరా వ్యవస్థ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో అఫర్డ్‌ప్లాన్ మరియు అసోసియేషన్ ఆఫ్ హెల్త్‌కేర్ ప్రొవైడర్స్ (ఇండియా)- తమిళనాడు చాప్టర్(AHPI-TN) ఈరోజు ఒక వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించాయి. ఒక అధికారిక అవగాహన ఒప్పందం (MOU) ద్వారా, AHPI-TN సభ్యులు అఫర్డ్‌ప్లాన్ యొక్క ప్రొక్యూర్‌మెంట్ ఆప్టిమైజేషన్ ప్లాట్‌ఫారమ్ అయిన ప్రొకాలిక్స్(Procalyx) యాక్సెస్‌ను పొందుతారు. ఫార్మాస్యూటికల్ మరియు వైద్య పరికరాల రంగాలలో వస్తువులు, వాటి ధరలను పారదర్శకంగా కనుగొనడానికి ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ రూపొందించబడింది.

రవీనా టాండన్, రాషా థడానీలతో తల్లి-కూతుళ్ల నమ్మకాన్ని వేడుక చేసిన గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్ తమ తాజా ప్రచారంలో నటి రవీనా టాండన్‌తో తమ అనుబంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంటూ, రాషా థడానీని తమ నూతన ప్రచారంలో పరిచయం చేస్తోంది. ఈ ప్రచారం ద్వారా, ఇంట్లోనే సులభంగా హెయిర్ కలర్ చేసుకోవడాన్ని వేడుకగా చేస్తూనే, బ్రాండ్ యొక్క కీలక విలువలలో ఒకటైన నమ్మకాన్ని చాటిచెప్పడానికి నిజ జీవితంలోని ఈ తల్లి-కూతుళ్ల ద్వయాన్ని ఒకచోట చేర్చింది. ఈ ప్రచారం, గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్ యొక్క విశ్వసనీయమైన, సహజంగా కనిపించే హెయిర్ కలర్ వారసత్వాన్ని, రవీనా యొక్క కాలాతీత ఆకర్షణను రాషా యొక్క తాజా, నూతన తరపు అనుబంధాన్ని మేళవించి, బ్రాండ్‌కు ఒక సహజమైన పురోగతిని సూచిస్తుంది.

మహిళల్లో రుతుక్రమం ఎందుకు ఆలస్యం, ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి?గర్భవతి కారణం కాకుండా కొందరు మహిళల్లో రుతుక్రమంలో తీవ్ర జాప్యం చోటుచేసుకుంటుంది. దీనికి అధిక ఒత్తిడి లేదా తక్కువ శరీర బరువు కారణంగా ఆలస్యం కావచ్చు. పాలీసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్, మధుమేహం వంటివి కూడా ఋతు చక్రంపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఇవి కాకుండా ఇంకా పలు కారణాల వల్ల రుతుక్రమం జాప్యం జరుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మెనోపాజ్‌కు చేరుకోనివారిలో సాధారణంగా ప్రతి 28 రోజులకోసారి రుతువిరతి వుంటుంది, ఆరోగ్యకరమైన ఋతు చక్రం ప్రతి 21-40 రోజుల వరకు ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి వల్ల హార్మోన్లపై ప్రభావం చూపడంతో అది మెదడులోని మూలాన్ని ప్రభావితం చేయడం వల్ల రుతుక్రమం జాప్యం జరగవచ్చు.
