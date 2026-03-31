పదిహేను నూతన నగరాలకు తమ ప్రీమియం సేవా కేంద్రాలను విస్తరించిన షావోమీ

సాంకేతికత పరంగా అంతర్జాతీయంగా అగ్రగామి సంస్థ అయిన షావోమీ, నేడు ప్రీమియం సేవా కేంద్రాల నెట్వర్క్ను వ్యూహాత్మకంగా విస్తరిస్తూ భారతదేశ వ్యాప్తంగా 15 నూతన నగరాలలో తమ కేంద్రాలను ప్రారంభించింది. దేశవ్యాప్తంగా 100 ప్రీమియం సేవా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలనే షావోమీ యొక్క ప్రణాళికలో రెండవ దశను ఇది సూచిస్తుంది. ఈ విస్తరణ, వినియోగదారుల కోసం సౌకర్యవంతమైన అమ్మకం తరువాత అనుభవాలను మరింత అనుకూలమైన, ఆధారపడతగిన రీతిలో అందించడంపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించి షావోమీ యొక్క విలువకు తగ్గ అనుభవ వ్యూహాన్ని పునరుద్ఘాటిస్తుంది.
ఈ కంపెనీ, నేడు తమ కేంద్రాలను విజయవాడ, ఇండోర్, అమృత్సర్, భుబనేశ్వర్, కోయంబత్తూర్లలో ప్రారంభించింది. కోల్కతాలో త్వరలోనే కార్యకలాపాలను ప్రారంభించనుంది. దశల వారీ విస్తరణలో భాగంగా, 15 కేంద్రాలు 2026 సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తాయి. తద్వారా ఈ ప్రీమియం సేవా కేంద్రాల సంఖ్య 25కు మొదటి దశ, రెండవ దశ విస్తరణ ప్రణాళికలో చేరతాయి, షావోమీ యొక్క ప్రీమియం సేవా కేంద్రాలు ప్రస్తుతం పాట్నా, ఘజియాబాద్, త్రివేండ్రం, మధురై, లక్నో, లుథియానా, విశాఖపట్నం, సూరత్, బెంగళూరులలో ఉన్నాయి.
ఈ విస్తరణ గురించి షావోమీ ఇండియా చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ సుధిన్ మాథుర్ మాట్లాడుతూ, మా మొదటి 10 ప్రీమియం సేవా కేంద్రాలకు లభించిన అపూర్వ స్పందన, వినియోగదారులు వేగవంతమైన, మరింత ఆధారపడతగిన, అనుభవ పూర్వకమైన అమ్మకం తరువాత సేవా మద్దతుకు అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తుండటాన్ని పునరుద్ఘాటిస్తుంది. షావోమీ యొక్క 2026 సంవత్సరం కోసం వాల్యూ ఫర్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్ట్రాటజీలో భాగంగా మరో 15 నగరాలకు విస్తరించడమనేది ఈ సేవా నమూనాను భారతదేశ వ్యాప్తంగా మరింతమంది వినియోగదారులకు విస్తరించడంలో అతి సహజమైన అడుగుగా నిలుస్తుంది.
వినియోగదారులు తమ ఉపకరణాలను అధిక కాలం వాడుతున్న వేళ, ఆధారపడతగిన సేవలను అందించడం తప్పనిసరి. మా ప్రీమియం సేవా కేంద్రాల ద్వారా, మేము మా వినియోగదారులు తమ ఉపకరణాలను మెరుగ్గా నిర్వహించడంలో సహాయపడుతున్నాము. కాలంతో పాటుగా మరింత విలువనూ అందిస్తున్నాము, దీర్ఘకాలపు యాజమాన్యపు మద్దతు పట్ల మా నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటిస్తున్నాము అని అన్నారు.
ఈ నూతన తరపు ప్రీమియం సేవా కేంద్రాలు సంప్రదాయ రిపేర్స్కు ఆవల సేవలను అందించే రీతిలో డిజైన్ చేయబడ్డాయి. ఇవి మరింత సమగ్రమైన, మెరుగైన సేవా అనుభవాలను అందిస్తాయి. వినియోగదారులు వేగవంతమైన టర్న్ ఎరౌండ్ సమయాలను, అంకితం చేయబడిన సాంకేతిక నైపుణ్యం, ప్రొడక్ట్ ఇంటరాక్షన్ జోన్లు, మెరుగైన సౌకర్యాలతో కూడిన ఫీచర్లు ఆశించవచ్చు. ఇవన్నీ సేవా అనుభవాన్ని మరింత సరళంగా, మరింత పారదర్శకంగా, మరింత భరోసా అందించే రీతిలో తీర్చిదిద్దబడ్డాయి.
ఇవి మాత్రమే కాదు, ఈ కేంద్రాలు కేవలం సేవా కేంద్రాలుగా మాత్రమే కాకుండా అవి సమగ్రమైన అనుభవాలను అందించే కేంద్రాలుగా కూడా నిలుస్తాయి. వినియోగదారులు షావోమీ ఉత్పత్తులను అన్వేషించడంతో పాటుగా కొనుగోలు చేయవచ్చు. బ్రాండ్ యొక్క పర్యావరణ అనుకూల లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా విభిన్న టచ్పాయింట్ల వద్ద పేపర్ రహిత కార్యకలాపాలను ఆస్వాదించవచ్చు. కమ్యూనిటీ బిల్డింగ్ కార్యక్రమాలలోనూ పాల్గొనవచ్చు. అలాంటి ఓ కార్యక్రమం షావోమీ డేస్. ఇది ప్రతి బుధవారం జరుగుతుంది. ప్రత్యేకమైన ప్రయోజనాలను సైతం అందిస్తుంది.
ఈ నూతన కేంద్రాలు, మెరుగైన వినియోగదారుల ప్రయోజనాలను సైతం పరిచయం చేస్తున్నాయి. ఇవి ప్రీమియం అమ్మకం తరువాత సేవలను మరింత సమ్మిళితంగా మరియు ప్రయోజనకరంగా మారుస్తాయి. మహిళా వినియోగదారులు ప్రత్యేకంగా 30 రోజుల సేవా రాయితీలను సైతం పొందుతారు. అదే సమయంలో రక్షణ శాఖకు చెందిన వ్యక్తులు, దివ్యాంగులు జీవితకాలం పాటు సేవా చార్జీల మినహాయింపు పొందవచ్చు. వినియోగదారులు పరిమిత కాలపు ఆఫర్ల నుంచి కూడా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. దీనిలో విడిభాగాలపై 50% వరకూ రాయితీ, లభ్యతను బట్టి ఎంపిక చేసిన ఉపకరణాలకు కాంప్లిమెంటరీ స్ర్కీన్ ప్రొటెక్టర్లు వంటివి ఉన్నాయి. సంయుక్తంగా , ఈ కార్యక్రమాలు అత్యున్నత నాణ్యత కలిగిన అమ్మకం తరువాత సంరక్షణను మరింత అందుబాటులో ఉంచడంతో పాటుగా నమ్మకమైన సేవా మద్దతు ద్వారా తమ ఉపకరణాల జీవితకాలం పొడిగించవచ్చు.
స్మార్ట్ఫోన్ రీప్లేస్మెంట్ సైకిల్స్ పెరుగుతుండటం చేత, ఆధారపడతగిన అమ్మకం తరువాత సేవ అనేది యాజమాన్య అనుభవంలో అంతర్గత భాగంగా మారింది. షావోమీ ఉపకరణాలను మన్నిక కోసం తీర్చిదిద్దారు. ఇవి సంవత్సరాల తరబడి సాఫ్ట్వేర్ మరియు సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ను మద్దతు అందిస్తాయి. తమ విస్తరించిన ప్రీమియం సేవా నెట్వర్క్ ద్వారా, షావోమీ మరింతగా తమ బాధ్యతను దీర్ఘకాలపు భాగస్వామిగా బలోపేతం చేస్తూనే, పర్యావరణ అనుకూలమైన, బాధ్యతాయుతమైన యాజమాన్య ప్రయాణంలో వినియోగదారులు తమ ఉపకరణాల నుంచి అత్యుత్తమ విలువను పొందడంలో సహాయపడుతూనే మెరుగ్గా నిర్వహించడంలోనూ సహాయపడుతుంది.
షావోమీ 2025లో ప్రారంభించిన మొదటి 10 ప్రీమియం సేవా కేంద్రాలకు వినియోగదారుల నుంచి అపూర్వ స్పందన అందుకుంది. స్థిరంగా తమ సేవా నిబద్ధతను ప్రదర్శించింది. దాదాపు 95% ఉపకరణాలు మరమ్మత్తు చేయడంతో పాటుగా 24 గంటల లోపుగానే తిరిగి ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకసారి వచ్చిన వారు మరలా రావడమనేది 1% కంటే తక్కువగా ఉన్నారు. కస్టమర్ ఎస్కలేషన్స్ 0.5%కంటే తక్కువగా ఉన్నాయి, ఇది అత్యున్నత సేవా సామర్థ్యం, నాణ్యత రిజల్యూషన్, ప్రీమియం సర్వీస్ మోడల్పై వినియోగదారుల ఆత్మవిశ్వాసం ప్రదర్శిస్తుంది. అదనంగా, బుధవారం సేవా రోజుల నుంచి 5వేల మంది వినియోగదారులు ప్రయోజనం పొందారు. ఈ బుధవారం సేవా రోజుల కార్యక్రమంలో వారెంటీ పూర్తయిన వారికి ఉచిత సేవా చార్జీలను అందించడంతో పాటుగా కాంప్లిమెంటరీ డివైజ్ హెల్త్ చెకప్స్, ప్రొఫెషనల్ క్లీనింగ్, ఉచిత సాఫ్ట్వేర్ అప్గ్రేడ్స్ అందించడం జరుగుతుంది.
ఈ కార్యక్రమంలో అత్యంత కీలకంగా వేగం, నాణ్యత, విశ్వసనీయత పట్ల షావోమీ యొక్క అచంచలమైన దృష్టి ఉంటుంది. ఈ ప్రీమియం సేవా కేంద్రాలు ప్రాధాన్యత మరమ్మత్తులను 24 గంటల లోపుగా అందిస్తాయి. దీనికి అత్యాధునిక డయాగ్నోస్టిక్స్, కఠినమైన నాణ్యతా పరీక్షలు, విడిభాగాల లభ్యత మద్దతు అందిస్తున్నాయి. వినియోగదారులకు సౌకర్యం అందించేందుకు స్టాండ్బై హ్యాండ్సెట్లను మరమ్మత్తులు చేసే కాలం రెండు గంటలకు మించి ఉంటే అందిస్తారు. ప్రతి కేంద్రంలోనూ షావోమీ సర్టిఫైడ్ నిపుణులు ఉంటారు. వీరంతా కూడా క్రమం తప్పకుండా శిక్షణ కార్యక్రమాలకు హాజరవుతారు. దీనివల్ల అన్ని టచ్ పాయింట్లలోనూ అత్యున్నత స్ధాయి సేవలను అందించడం వీలవుతుంది.