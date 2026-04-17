కొత్త డిజైన్ మెరుగుదలతో తన శైలిని మరింత పెంచిన యమహా ఫాసినో

చెన్నై: నేటి యువత, స్టైల్ పట్ల అవగాహన ఉన్న వినియోగదారుల మారుతున్న అభిరుచులకు అనుగుణంగా, స్టైలిష్ ఫాసినో 125 Fi హైబ్రిడ్కు ఒక ముఖ్యమైన డిజైన్ అప్గ్రేడ్ను ఇండియా యమహా మోటార్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈరోజు ప్రకటించింది. ఆధునిక జీవనశైలి, ఫ్యాషన్ ఎంపికలను ప్రతిబింబించేలా రూపొందించ బడిన ఈ కొత్త ఫాసినో, యువతరాన్ని బలంగా ఆకట్టుకునేలా కాంపాక్ట్, మరింత సమకాలీన రూపాన్ని కలిగి ఉంది. ఈ సరికొత్త స్కూటర్ ఇప్పుడు మునుపెన్నడూ లేనంత ట్రెండీగా ఉంది. వెనుక భాగం పొడవు తగ్గించడం వల్ల ఇది మరింత చురుకుగా కనిపిస్తూ, పట్టణ ప్రాంతాలలో సులభంగా నడపడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
నవీకరణ చెందిన ఫాసినో ప్రధాన ఆకర్షణ దాని వెనుక భాగం డిజైన్లో ఉంది. ఆధునిక సౌందర్య అభిరుచులను ఆకట్టుకునేలా దీనిని ఆలోచనాత్మకంగా పునఃరూపకల్పన చేశారు. కొత్తగా తీర్చిదిద్దిన టెయిల్ సెక్షన్, పునః రూప కల్పన చేసిన టెయిల్లైట్లు, ఫ్లాషర్లు, విలక్షణమైనక ‘వి’ ఆకారపు ఐకానిక్ టెయిల్లైట్ డిజైన్తో కలిసి, ఈ స్టైల్-ఫస్ట్ స్కూటర్కు అధునాతనమైన, ప్రీమియం, దృశ్యపరంగా సమతుల్య రియర్ రూపాన్ని అందిస్తాయి. పనితీరు, సామర్థ్యం పరంగా ఫాసినో డీఎన్ఏను నిలబెట్టుకుంటూనే, మరింత అధునాతనమైన, సమకాలీన శైలిని వ్యక్తీకరించేలా డిజైన్ను మెరుగుపరిచారు. ఇది కదులుతున్నప్పుడు, నిశ్చలంగా ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. కొత్త డెకాల్స్తో సహా ఈ మెరుగుదలలను భారతదేశంలో యమహా ఆర్&డి బృందం రూపొందించి, డిజైన్ చేసింది. ఇవి వినియోగదా రుల అభిప్రాయాల ప్రత్యక్ష ఫలితం, వినియోగదారుల-కేంద్రీకృత, డిజైన్-ఆధారిత విధానం పట్ల యమహా బలమైన నిబద్ధతను ఇది పునరుద్ఘాటిస్తుంది.
ఈ అప్గ్రేడ్పై యమహా మోటార్ ఇండియా గ్రూప్ ఛైర్మన్ శ్రీ హజిమే అయోటా మాట్లాడుతూ, యమహా ఫాసినో ప్రయాణం, మా వినియోగదారులతో పాటుగా అభివృద్ధి చెందాలనే మా అచంచలమైన అంకితభావాన్ని ప్రతిబింబిస్తుం ది. మా ఉత్పత్తులపై ఉంచిన నమ్మకానికి 15 లక్షల ఉత్పత్తి మైలురాయి ఒక బలమైన నిదర్శనంగా నిలుస్తుండగా, మేం సరిహద్దులను అధిగమించడానికి కట్టుబడి ఉన్నాం. నేటి యువత అభిరుచులు మరింత వైవిధ్య, అధునాత న శైలి వైపు మళ్లుతున్నందున, కొత్త ఫాసినోను ఒక ట్రెండ్సెట్టింగ్, యూనిసెక్స్ మొబిలిటీ సొల్యూషన్గా ఆలోచనాత్మ కంగా మార్చాం. మా భారతదేశ ఆధారిత ఆర్&డి బృందం నేతృత్వంలోని ఈ పరిణామం, అధునాతన డిజైన్, విశ్వస నీయ హైబ్రిడ్ పనితీరు, వినూత్నత, ఆచరణాత్మకత పరిపూర్ణ సమ్మేళనాన్ని కోరుకునే ప్రతి రైడర్కు నచ్చేలా చేస్తుం ది. ఫాసినోకు సంబంధించిన ఈ కొత్త అధ్యాయం భారతదేశ పట్టణ ప్రయాణ ప్రమాణాలను పునర్నిర్వచిస్తుందని మేం విశ్వసిస్తున్నాం అని అన్నారు.
గడిచిన సంవత్సరాలుగా, మారుతున్న వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఫాసినో నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చింది. 2015లో పట్టణ ప్రయాణికుల కోసం బలమైన ఫ్యాషన్ ఆకర్షణతో కూడిన స్టైలిష్ 110cc యూనిసెక్స్ స్కూటర్గా ప్రారంభించబడిన ఇది, 2019లో మెరుగైన పనితీరు మరియు సామర్థ్యాన్ని అందించే ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ టెక్నాలజీతో BS6 ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండే 125cc మోడల్గా రూపాంతరం చెందింది. 2021లో, ఫాసినో ఒక ప్రధాన టెక్నాలజీ అప్గ్రేడ్కు గురై, పవర్ అసిస్ట్తో కూడిన స్మార్ట్ మోటార్ జనరేటర్ (SMG) టెక్నాలజీని పరిచయం చేస్తూ యమహా యొక్క మొట్టమొదటి హైబ్రిడ్ స్కూటర్గా నిలిచింది. 2025లో మెరుగైన పవర్ అసిస్ట్, అధునాతన కలర్ TFT ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ మరియు ఆన్సర్ బ్యాక్ ఫీచర్ను పరిచయం చేయడంతో ఈ పరిణామం కొనసాగింది, ఇది పనితీరు మరియు కనెక్టివిటీ రెండింటినీ ఉన్నత స్థాయికి తీసుకువెళ్లింది.
ఫాసినో సాధించిన విజయం, ఈ నెలలో కంపెనీ వేడుక చేసుకుంటున్న 1.5 మిలియన్ల ఉత్పత్తి మైలురాయిలో ప్రతిబిం బిస్తోంది. ఈ మోడల్ను వినియోగదారులు ఎంత బలంగా ఆదరించారో చెప్పడానికి, అలాగే గత కొన్నేళ్లుగా ఎప్పటి కప్పుడు మారుతున్న పోకడలకు అనుగుణంగా ఇందులో ప్రవేశపెట్టిన నవీకరణలకు ఈ విజయం ఒక నిదర్శనం.
ఫాసినో 125 Fi హైబ్రిడ్, యమహా బ్లూ కోర్ హైబ్రిడ్ 125cc ఎయిర్ కూల్డ్, ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టెడ్ 4 స్ట్రోక్ SOHC 2-వాల్వ్ ఇంజన్తో పనిచేస్తుంది, ఇది మెరుగైన పనితీరు, పెరిగిన ఇంధన సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ స్కూటర్లో టెలిస్కోపిక్ సస్పెన్షన్, సైడ్ స్టాండ్ ఇంజన్ కట్ ఆఫ్, సీటు కింద 21 లీటర్ల స్టోరేజ్, E20 ఫ్యూయల్ కంపాటిబిలిటీ, అనేక అగ్రశ్రేణి సౌకర్యవంతమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి. 1780 మిమీల తగ్గిన మొత్తం పొడవుతో, స్మార్ట్ మోటార్ జనరేటర్ (SMG), సైలెంట్ స్టార్ట్, స్టాప్ & స్టార్ట్ సిస్టమ్ (SSS), మెరుగైన పవర్ అసిస్ట్తో మెరుగుపరచబడిన ఈ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్, అత్యుత్తమ ఇంధన సామర్థ్యాన్ని కొనసాగిస్తూనే, ప్రారంభ కదలిక, బరువు మోయడం, ఎత్తుపల్లాలను ఎక్కేటప్పుడు బలమైన యాక్సిలరేషన్ను అందిస్తుంది. అదనంగా, ప్రీమియం ఫాసినో ఎస్ వేరియంట్లో కలర్ టీఎఫ్టీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ అమర్చబడింది, ఇది టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్, ఆన్సర్ బ్యాక్ ఫంక్షన్తో సహా నిరంతర కనెక్టివిటీ ఫీచర్లను అంది స్తుంది.