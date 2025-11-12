సరికొత్త XSR155తో భారతదేశంలో నూతన యుగంలోకి అడుగుపెట్టిన యమహా
ఇండియా యమహా మోటార్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈరోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రశంసలు పొందిన తన ఆధునిక రెట్రో స్పోర్ట్ బ్రాండ్- సరికొత్త XSR155ను భారతదేశంలో ఆవిష్కరించింది. కంపెనీ తన మొదటి EVలు- AEROX-E, EC-06లను కూడా ఆవిష్కరించింది. ఇది సుస్థిర చలనశీలత కోసం యమహా దీర్ఘకాలిక దృక్పథంలో ఒక ప్రధాన ముందడుగు. ఈ ఉత్సాహాన్ని పెంచుతూ, యమహా తన FZ పోర్ట్ఫోలియోను యువ, డైనమిక్ రైడర్ల కోసం రూపొందించిన కొత్త FZ-RAVEతో మరింత బలోపేతం చేస్తోంది. ఈ ఆవిష్కరణలతో, యమహా ప్రీమియం-డీలక్స్ మోటార్సైకిల్ విభాగాలలో తన నాయకత్వాన్ని బలోపేతం చేస్తూనే ఉంది, అదే సమయంలో మారుతున్న కొనుగోలుదారు ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా కొత్త మొబిలిటీ వర్గాలలోకి విస్తరిస్తోంది.
కొత్త యమహా XSR155 ప్రీమియం మోటార్సైకిల్ విభాగంలో యమహా ఆధిపత్యం తదుపరి పరిణామాన్ని సూచిస్తుంది. బయటికి కనిపించే శైలి, లోపలి సత్తా రెండింటినీ కోరుకునే నేటి రైడర్ల కోసం రూపొందించబడింది. ఇది ఆధునిక రెట్రోస్పోర్ట్ భావనను కలిగి ఉంటుంది. ఆధునిక ఇంజనీరింగ్తో కలకాలం డిజైన్ను మిళితం చేసి డిజైన్, పనితీరులో ప్రత్యేకంగా నిలిచే మోటార్సైకిల్ను సృష్టిస్తుంది. ప్రతిస్పందించే హ్యాండ్లింగ్, లీనమయ్యే రైడింగ్ అనుభవంతో, XSR155 కస్టమర్లకు రోజువారీ సౌలభ్యాన్ని ఓపెన్ రోడ్ థ్రిల్తో మిళితం చేసే రిఫైన్డ్ మోటార్సైక్లింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. దీనిని ప్రవేశపెట్టడం భారతదేశంలో అత్యంత పోటీ తత్వం, వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న విభాగంలో యమహా స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. ఇది భారతీయ రైడర్ల జీవనశైలి, ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ఉండే మోటార్ సైకిళ్లను అభివృద్ధి చేయడంలో కంపెనీ నిబద్ధ తను ప్రతిబింబిస్తుంది.
కొత్త FZ-Raveని కూడా విడుదల చేస్తున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది. ఇది తన ప్రసిద్ధ FZ పోర్ట్ఫోలియోను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. భారతదేశంలోని యువ రైడర్ల కోసం అభివృద్ధి చేయబడిన కొత్త FZ-Rave పనితీరు, సామర్థ్యం, రోజువారీ ఆచరణాత్మకత సమతుల్య మిశ్రమాన్ని అందిస్తుంది. ఇది FZ కుటుంబ విశ్వ సనీయత, చురుకుదనం వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తుంది, నగరాలు, పట్టణాలలో రోజువారీ రైడర్ల అవసరాల ను తీరుస్తుంది. తన విలక్షణమైన, దృఢమైన స్టైలింగ్ను నిలబెట్టుకుంటుంది.
ఈ ప్రకటనపై యమహా మోటార్ ఇండియా గ్రూప్ చైర్మన్ శ్రీ ఇటారు ఒటాని ఇలా అన్నారు. యమహా ప్రపంచ వృద్ధి వ్యూహానికి భారతదేశం కేంద్రంగా ఉంది. ఇది ప్రీమియం,ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ విభాగాలలో మేం అపార సామర్థ్యాన్ని చూసే మార్కెట్. XSR బ్రాండ్, మా కొత్త EV మోడల్స్, FZ-Rave పరిచయం మా ఉనికిని బలోపేతం చేయడంలో, భారతదేశ మారుతున్న మొబిలిటీ ల్యాండ్స్కేప్తో సమలేఖనం చేయడంలో నిర్ణయాత్మక అడుగును సూచిస్తుంది. ఈ ఆవిష్కరణలతో, సుస్థిర రవాణా వైపు దేశ పరివర్తనకు స్పందిస్తూ, పనితీరు, డిజైన్, సాంకేతికతను కోరుకునే రైడర్లతో మా సంబంధాన్ని మరింతగా పెంచుకుంటున్నాం. భారతదేశ వికసిత్ భారత్ దృష్టికి మద్దతు ఇవ్వబడిన, యమహా ప్రపంచ పర్యావరణ ప్రణాళిక 2050 ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడి, తన విభిన్న కస్టమర్ల కోసం నిర్మించిన ఉత్పత్తుల ద్వారా భారతదేశంలో విలువను సృష్టించడంపై మా దృష్టి కొనసాగుతుంది అని అన్నారు.