ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా యమహా మోటార్ సైకిళ్ళపై ఉగాది స్పెషల్ ఆఫర్లు
ఉగాది శుభ సందర్భంగా, ఇండియా యమహా మోటార్ తన ప్రసిద్ధ స్కూటర్, మోటార్సైకిల్ శ్రేణిపై ప్రత్యేక పండుగ ఆఫర్లను ప్రకటించడం ఆనందంగా ఉంది. ఈ పండుగ సీజన్లో వినియోగదారులు తమకు ఇష్టమైన యమహా వాహనాన్ని సులభంగా ఇంటికి తీసుకురావడానికి ఈ ఆఫర్లు సహాయపడతాయి. యమహా మోటార్ సైకిళ్ళు మరియు స్కూటర్లపై ఉగాది స్పెషల్ ఆఫర్లు ఇలా వున్నాయి.
యమహా R15 సిరీస్ పై డిస్కౌంట్ ఆఫర్: పండుగ సందర్భంగా 70వ వార్షికోత్సవ ప్రత్యేక ధరను అందిస్తూ, ఆన్-రోడ్ ధరపై రూ. 6,000 వరకు ఆదా చేసే అవకాశం కల్పిస్తోంది. దీంతో ఈ ఐకానిక్ సూపర్స్పోర్ట్ మోటార్సైకిల్ను సొంతం చేసుకోవడం మరింత ప్రత్యేకంగా, లాభదాయకంగా మారుతుంది.
యమహా RayZR 125 Fi హైబ్రిడ్పై ప్రత్యేక ఆఫర్: 70వ వార్షికోత్సవ ప్రత్యేక ధరతో సీజన్ను జరుపుకోండి, రూ. 7,000 వరకు ఆదా అందిస్తూ, స్పోర్టి డిజైన్, అసాధారణ విలువను కలిపిస్తుంది.
యమహా ఫాసినో 125 Fi హైబ్రిడ్పై ఉగాది ఆఫర్: కేవలం Rs. 4,999 నుండి ప్రారంభమయ్యే డౌన్ పేమెంట్తో ఆకర్షణీయమైన పండుగ ప్రయోజనాలను ఆస్వాదించండి. దీంతో ఈ సీజన్లో యమహా యొక్క స్టైలిష్, ఇంధన-సమర్థవంతమైన స్కూటర్ మరింత అందుబాటులోకి వస్తుంది.
యమహా FZ-S Fi హైబ్రిడ్ తక్కువ EMI పథకం: పనితీరు, సామర్థ్యం మరియు పండుగ స్థోమతను సమన్వయం చేస్తూ, యమహా యొక్క అధునాతన హైబ్రిడ్ మోటార్సైకిల్ను రూ. 7,999 నుండి ప్రారంభమయ్యే డౌన్ పేమెంట్తో ఇంటికి తీసుకెళ్లే అవకాశం పొందండి.
ఈ ప్రత్యేక ఉగాది ఆఫర్లు పరిమిత కాలానికి మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి. యమహా యొక్క పనితీరు, ఆవిష్కరణ, రైడింగ్ ఉత్సాహంతో పండుగ ఆనందాన్ని సమన్వయం చేసుకునేందుకు వినియోగదారులకు ఇది సరైన సమయం.