బైక్ డిజైన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ గెలిచిన యెజ్డీ రోడ్ స్టర్
జావా యెజ్డీ మోటార్ సైకిల్స్ వారి బోర్న్ అవుట్ ఆఫ్ లైన్ యెజ్డీ రోడ్ స్టర్ కార్ & బైక్ నుండి బైక్ డిజైన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డ్ను గెలిచింది, మోటార్ సైకిల్ యొక్క పెరుగుతున్న గౌరవాల్లో మరొక పెద్ద గుర్తింపును జోడించింది. ఈ సంవత్సరం ఆరంభంలో, జీ మీడియా ఆటో అవార్డ్స్లో రోడ్ స్టర్ ఉత్తమమైన 350 సిసి మోటార్ సైకిల్గా కూడా ఎంపికైంది.
ప్రముఖ ఆటోమోటివ్ డిజైనర్ థామర్ దాల్, స్ట్రేట్ స్కూల్ ఆఫ్ డిజైన్ ఇండియా యొక్క డీన్ నుండి క్లాసిక్ లెజెండ్స్ సహ-స్థాపకుడు బొమన్ ఇరాని అవార్డ్ అందుకున్నారు. ఈ గౌరవం ఒక స్థిరమైన రూపురేఖలు, బలమైన నిష్పత్తులు మరియు మాడ్యులార్ విలక్షణతలు ఆధారంగా రూపొందించిన బోర్న్ అవుట్ ఆఫ్ లైన్ డిజైన్తో రోడ్స్టర్ యొక్క క్లాసిక్ రోడ్స్టర్ సాహసవంతమైన పునఃవ్యాఖ్యానాన్ని గుర్తించింది.
బొమన్ ఇరాని, సహ-స్థాపకుడు క్లాసిక్ లెజెండ్స్, ఇలా అన్నారు, కారు & బైక్ నుండి గుర్తింపు ముఖ్యంగా డిజైన్ విషయంలో కావలసినంత ప్రాధాన్యతను ఇస్తుంది. క్లాసిక్ నిష్పత్తుల గురించి ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా పునఃఆలోచన చేస్తూనే యెజ్డీ యొక్క స్థిరమైన గర్వం లక్షణానికి కట్టుబడి సృష్టించబడింది, 1970 నుండి బ్రాండ్ ను నిర్వచించిన సిద్ధాంతం ఇది భారతదేశంలో జనించిన ఏకైక క్లాసిక్ మోటార్ సైకిల్ మార్క్ కారణంగా యెజ్డీ ఎల్లప్పుడూ ఆ సూచనలను సవాలు చేసింది. రోడ్ స్టర్ ఆ స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబిస్తోంది. దీని డిజైన్ నిశ్శబ్దమైన ఆధునిక షాడో బ్లాక్ నుండి రెట్రో రెడ్ ఉల్ఫ్ కు సులభంగా మారగలదు. ఆ విలక్షణతనే మేము సాధించాలని ఖచ్చితంగా నిర్ణయించాము.