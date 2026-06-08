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హైదరాబాదులో యెజ్దీ స్క్రాంబ్లర్ 350, BSA స్క్రాంబ్లర్ 650
యెజ్డీ, BSAలు తమ కొత్త స్క్రాంబ్లర్స్ రీటైల్ విడుదలను ప్రకటించాయి, అవి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ తమ అధీకృత డీలర్షిప్స్లో లభిస్తున్నాయి. నగరాల్లో సౌకర్యవంతంగా, జాతీయ రహదారులపై స్థిరంగా, ట్రయల్స్లో ఉత్తేజకరంగా ఉండే వాహనం కోసం పరిశీలిస్తున్న రైడర్ కోసం, అసలైన స్క్రాంబ్లర్ వారసత్వం ఉన్న బ్రాండ్స్ వేరు ధరల్లో రెండు విలక్షణమైన మోటార్ సైకిల్స్ను అందిస్తున్నాయి. యెజ్డీ స్క్రాంబ్లర్ 350, BSA స్క్రాంబ్లర్ 650లు ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన పవర్ ట్రైయిన్స్తో పాటు శక్తివంతమైన, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్ను కలిగి ఉన్నాయి.
భారతదేశపు తేలికైన 350 సిసి స్క్రాంబ్లర్, చురుకైన యెజ్డీ స్క్రాంబ్లర్లు పట్టణంలో ప్రయాణించడానికి, వారాంతాల్లో విహారాల కోసం తీర్చిదిద్దబడ్డాయి. కొత్త లిక్విడ్-కూల్డ్ కటార్ ఇంజన్ అనేది మోటార్ సైకిల్ యొక్క క్రియాత్మక, నిర్మాణాత్మక కేంద్రం. శక్తివంతమైన టార్క్- నుండి బరువు నిష్పత్తితో, ప్రతిస్పందించే పనితీరుతో, ఇది రూ. 1,99,950 పరిచయ ధరతో ప్రారంభమవుతోంది.
శ్రేణిలో భారతదేశపు ఏకైక 650 సిసి సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజన్తో శక్తిని పొందే BSA స్క్రాంబ్లర్ 650 అసలైన బ్రిటిష్ స్క్రాంబ్లర్ శైలిని, తక్కువ మరియు మధ్య శ్రేణిలో లభించే శక్తివంతమైన టార్క్ పనితీరుతో కలిసింది. ఇది BSA యొక్క ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి చెందిన గోల్డ్ స్టార్ కటాలినా, A10 స్పిట్ ఫైర్, మరియు A65 ఫైర్ బర్డ్ వంటి చారిత్రక దిగ్గజాల నుండి తన ప్రత్యేకమైన డిజైన్ ను స్వీకరించింది. ఈ మోటార్ సైకిల్ రూ. 3,24,950కి ప్రారంభపు పరిచయ ధరకి లభిస్తోంది.
శ్రీ. అనుపమ్ థరేజా, సహ-స్థాపకులు, క్లాసిక్ లెజెండ్స్, ఇలా అన్నారు, స్క్రాంబ్లర్స్ కు మోటార్ సైక్లింగ్ ప్రపంచంలో SUVలుగా మారే సామర్థ్యం ఉంది, ఇవి తమ మోటార్ సైకిల్స్ పై రైడర్స్కు ఉన్న అంచనాలను శాశ్వతంగా మారుస్తాయి. ఈ మెషీన్లు ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన సిటీ-రైడింగ్ కోసం, అంతకంటే ఎక్కువ లక్ష్యాల కోసం రూపొందించబడ్డాయని మేము ఆశిస్తున్నాము. యెజ్డీ, BSAలు యొక్క డిజైన్ సిగ్నేచర్స్ను కలిగి ఉన్నాయి, వారాంతాల్లో రహదారులను మించిన భూభాగాలను అన్వేషించడానికి హైదరాబాద్ని ప్రేరేపిస్తాయి. యెజ్డీ స్క్రాంబ్లర్ తన స్థిరమైన మరియు పనితీరులో ఒక దృడమైన చురుకైన తుఫానులా ఉండగా, BSA స్క్రాంబ్లర్ ఖండాలు అంతటా ఈ ఫార్మాట్ కు మొదట స్ఫూర్తిని ఇచ్చిన తన బ్రిటీష్ వారసత్వాన్ని తెలియచేసింది.
ఈరోజు చేసిన విడుదలలు స్క్రాంబర్స్ యొక్క అసలు అవసరాలకు అనుగుణంగా రూపొందించిన రెండు కొత్త మోటార్ సైకిల్స్తో, స్ప్రాంబ్లర్స్ పట్ల యెజ్డీ మరియు BSA యొక్క నిబద్ధతను మరింత విస్తరిస్తున్నాయి. సరికొత్త స్క్రాంబ్లర్స్ మరియు యెజ్డీ మరియు BSA మోటార్ సైకిల్స్ యొక్క పూర్తి శ్రేణిని అనుభవించడానికి కస్టమర్స్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో తమకు దగ్గరలో ఉన్న డీలర్ షిప్ ను సందర్శించవచ్చు.
అన్ని డీలర్ షిప్స్ సేల్స్, సర్వీస్ మరియు ఆఫ్టర్ సేల్స్ మద్దతును అన్నింటినీ ఒకే చోట అందిస్తున్నాయి, మరియు కంపెనీ వారి కస్టమర్ అష్యూరెన్స్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మద్దతు చేయబడుతున్నాయి, ఈ కింది అంశాలతో సహా విశ్వాసం మరియు మనశ్సాంతితో దీర్ఘకాలం యాజమాన్యాన్ని మద్దతు చేయడానికి రూపొందించబడ్డాయి.
4- సంవత్సరాలు/50,000 కిమీ స్టాండర్డ్ వారంటీ
6 సంవత్సరాల వరకు పొడిగించబడిన వారంటీ ఎంపికలు
ఒక ఏడాది వరకు రోడ్డు సైడ్ సహాయం
దేశవ్యాప్తంగా 400+ సేల్స్ మరియు సర్వీస్ టచ్ పాయింట్స్ ను మద్దతు చేస్తుంది
Akash Goparaju: ఎప్పుడూ నా వెన్నంటే అమ్మ ప్రోత్సహిస్తుంది : ఆకాష్ గోపరాజు
తొలి చిత్రం ‘సర్కారు నౌకరి’తో హీరోగా పరిచయమైన ఆకాష్ గోపరాజు, ఇప్పుడు ‘కొత్త మలుపు’తో మరో విభిన్నమైన కథతో ప్రేక్షకుల వస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ సినిమాపై తెలుగు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. కోనసీమ నేపథ్యం, రొమాన్స్, సస్పెన్స్, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ కలగలిసిన ఈ చిత్రం జూన్ 12న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాపై చిత్రబృందం పూర్తి నమ్మకంతో ఉంది.
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Peddi contravercy : రాంచరణ్ పెద్ది మూవీ పై స్పందించని ప్రముఖులు, దర్శకుడు క్షమాపణ ?
రాంచరణ్ పెద్ది మూవీ విడుదలకు ముందే ఎగ్జిబిటర్లు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, నిర్మాతల మధ్య మాటల యుద్ధం జరిగింది. ఇక రిలీజ్ తర్వాత పెద్ది సినిమా గురించి ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులెవరూ స్పందిచకపోవడం విచారకరమని సోషల్ మీడియా లో జోరుగా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. మామూలు సినిమాకు సైతం చిరంజీవి స్పందించి ట్వీట్ చేయడం ఆనవాయితీ. అదేవిధంగా బాలీవుడ్ సినిమా దురంధర్ విడుదల తర్వాత తెలుగు పరిశ్రమ హీరోలు, దర్శకులు తెగ ప్రచారాన్ని భుజాన వేసుకున్నట్లు స్పందించారు. వారంతా పెద్ది సినిమా తర్వాత ఏమయ్యారంటూ ఘాటుగా విమర్శిస్తున్నారు.
Sunitha: గాయని సునీత తనయుడు ఆకాష్ కు కొత్త మలుపు అవుతుందా..
ప్రముఖ నేపథ్య గాయని సునీత తనయుడు ఆకాష్ గోపరాజు హీరోగా ద్వితీయ చిత్రంగా కొత్త మలుపు రూపొందింది. ఇటీవలే టీజర్ ను విడుదల చేశారు. భైరవి అర్ధ్యా హీరోయిన్. శివ వరప్రసాద్ కేశనకుర్తి దర్శకుడు. తాటి బాలకృష్ణ నిర్మాత. జూన్ 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. తధాస్తు క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై నిర్మితమైన ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ విడుదల చేయనుంది. ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ దర్శకుడు ఎ. కోదండరామి రెడ్డి చిత్ర ట్రైలర్ను విడుదల చేసి చిత్ర యూనిట్కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.