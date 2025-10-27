సోమవారం, 27 అక్టోబరు 2025
సోమవారం, 27 అక్టోబరు 2025 (20:51 IST)

పిఎల్ క్యాపిటల్ గ్రూప్ సీఈఓగా నియమితులైన జరీన్ దారువాలా

Zarin Daruwala
పిఎల్ క్యాపిటల్ (ప్రభుదాస్ లీలాధర్ గ్రూప్), భారతదేశంలోని అత్యంత విశ్వసనీయ ఆర్థిక సేవల సంస్థలలో ఒకటి, జరీన్ దారువాలాను గ్రూప్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్‌గా నియమించినట్లు ప్రకటించడం గర్వంగా ఉంది, ఇది అక్టోబర్ 13, 2025 నుండి అమల్లోకి వస్తుంది. బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ రంగంలో గొప్ప నాయకురాలిగా పేరుగాంచిన జరీన్ దారువాలా, కార్పొరేట్ మరియు రిటైల్ బ్యాంకింగ్, గవర్నెన్స్, వ్యూహాత్మక నాయకత్వం వంటి విభాగాల్లో 35 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ అనుభవాన్ని కలిగి ఉన్నారు.
 
పిఎల్ క్యాపిటల్‌లో చేరడానికి ముందు, ఆమె స్టాండర్డ్ చార్టర్డ్ బ్యాంక్‌లో భారతదేశం మరియు దక్షిణ ఆసియా సీఈఓగా సేవలందించారు. ఆ పదవిలో ఆమె బ్యాంక్ పరివర్తనకు, ఈ ప్రాంతంలో స్థిరమైన వృద్ధికి విజయవంతంగా నాయకత్వం వహించారు. ఆమె నాయకత్వంలో, బ్యాంక్ యొక్క రిటైల్ బ్యాంకింగ్ వ్యాపారం సంపద నిర్వహణపై దృష్టి కేంద్రీకరించిన వ్యూహాత్మక మార్పు సాధించింది. అదేవిధంగా, భారతదేశం యొక్క పెరుగుతున్న సంపద సామర్థ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్ విభాగాన్ని ఆవిష్కరణ మరియు వృద్ధికి భాగస్వామిగా తీర్చిదిద్దారు.
 
జరీన్ దారువాలా, పిఎల్ క్యాపిటల్ యొక్క పరివర్తన ప్రయాణంలో కీలక పాత్ర పోషించనున్నారు. ఆమె నాయకత్వంలో సంస్థ తన పరిధిని విస్తరించడమే కాకుండా, సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడం, బ్రోకింగ్-డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్, కార్పొరేట్ అడ్వైజరీ, ప్రైవేట్ క్రెడిట్, వెల్త్ మరియు అసెట్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్‌ను మరింత విస్తృత స్థాయిలో అభివృద్ధి చేయడంపై దృష్టి సారిస్తుంది.
 
శ్రీమతి అమీషా వోరా, యజమాని, చైర్పర్సన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, పిఎల్ క్యాపిటల్ ఇలా పేర్కొన్నారు, జరీన్ దారువాలా నియామకం పిఎల్ క్యాపిటల్‌కి ఒక నిర్ణయాత్మక మైలురాయి. వృద్ధి- వైవిధ్యీకరణపై సాహసోపేతమైన దృష్టితో, మేము మా వ్యాపారాలను గణనీయంగా విస్తరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. జరీన్ నియామకం, శాశ్వతమైన, సంస్థాగతంగా నడిచే సంస్థను నిర్మించాలనే మా దృఢ సంకల్పానికి ప్రతీక. ఇది మా వారసత్వం మరియు నమ్మకాన్ని, ఆధునిక సామర్థ్యాలు, గ్లోబల్ ప్రమాణాలతో సమన్వయం చేస్తుంది. ఆమె నాయకత్వం గ్రూప్‌ను మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళుతుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాము.
 
శ్రీమతి జరీన్ దారువాలా, సిఇఒ, పిఎల్ క్యాపిటల్ గ్రూప్ ఇలా అన్నారు, ఇంత ప్రేరణాత్మక దశలో పిఎల్ క్యాపిటల్‌లో చేరడం నాకు గౌరవంగా ఉంది. ఈ గ్రూప్‌కు బలమైన పునాది, లోతైన మార్కెట్ అవగాహన మరియు క్లయింట్-ఫస్ట్ వంటి విలువలు ఉన్నాయి. ఆవిష్కరణ, విలువ మరియు ప్రభావాన్ని అందించే భవిష్యత్‌ సిద్ధ ఆర్థిక సేవల వేదికను నిర్మించాలనే దృష్టితో నేను ఉత్సాహంగా ఉన్నాను. అభివృద్ధి యొక్క తదుపరి అధ్యాయాన్ని నిర్మించడానికి అమీషా మరియు నాయకత్వ బృందంతో కలిసి పని చేయాలని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాను."
 
జరీన్ నియామకం పిఎల్ క్యాపిటల్‌కు కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలికింది. సంస్థ తన కీలక విభాగాలలో విస్తరణను వేగవంతం చేస్తూ, సాంకేతికత మరియు ప్రతిభలో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా భారతదేశం మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పెట్టుబడిదారులు, వ్యాపారవేత్తలు, సంస్థలు మరియు ఫ్యామిలీ ఆఫీసుల నమ్మకమైన భాగస్వామిగా తన స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తోంది.

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తి

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తిహైదరాబాద్: అపోహలను పటాపంచలు చేస్తూ, ఆశను రేకెత్తిస్తూ వెల్‌నెస్ బజార్ (Wellness Bzaar) ఒక చైతన్యవంతమైన సాయంత్రాన్ని నిర్వహించింది. సత్త్వ నాలెడ్జ్ సిటీలోని ది క్వోరమ్ (The Quorum) వేదికగా బస్టింగ్ మిథ్స్, సేవింగ్ లైవ్స్ (Busting Myths, Saving Lives) పేరుతో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి స్త్రీలు, పురుషులు ఉత్సాహంగా హాజరయ్యారు. రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన మాసంలో భాగంగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం, భయాన్ని పారదోలి సాధికారతను నింపింది. భారతదేశంలోని ప్రముఖ నిపుణులు రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై ఉన్న అపోహలను తొలగించారు.

Beetroot Juice: బీట్ రూట్ జ్యూస్‌ను ప్రతిరోజూ పరగడుపున తీసుకుంటే?

Beetroot Juice: బీట్ రూట్ జ్యూస్‌ను ప్రతిరోజూ పరగడుపున తీసుకుంటే?బీట్ రూట్ జ్యూస్‌ను ప్రతిరోజూ పరగడుపున తీసుకుంటే మహిళలు ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. పోషకాల గని అయిన బీట్ రూట్‌ను ప్రతి రోజూ అర కప్పు తీసుకుంటే మహిళల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. బీట్ రూట్‌లో విటమిన్లు, యాంటీ-యాక్సడెంట్లు వంటి పోషకాలు వున్నాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి. ముఖ్యంగా ప్రతి రోజూ పరగడుపున బీట్ రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం ద్వారా కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేంటో చూద్దాం.. జీర్ణ వ్యవస్థ ఆరోగ్యంగా వుంటుంది. వ్యాధినిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. జీర్ణ సమస్యలను దూరం చేసుకోవాలంటే.. రోజూ బీట్ రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవాల్సిందే అంటున్నారు న్యూట్రీషియన్లు. అలాగే పరగడుపున బీట్ రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం ద్వారా శరీర బరువు తగ్గుతుంది. కొవ్వు కరిగిపోతుంది. కెలోరీలను బీట్ రూట్ రసం బర్న్ చేస్తుంది. తద్వారా బరువు సులభంగా తగ్గవచ్చు.

ఉప్పు శనగలు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

ఉప్పు శనగలు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?ఉప్పు శనగలు... వీటినే వేయించిన శనగలు లేదా పుట్నాలు అంటారు. ఇవి చాలా మందికి ఇష్టమైన, ఆరోగ్యకరమైన చిరుతిండి. ఇవి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉండి అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. ఉప్పు శనగలు తినడం వలన కలిగే ముఖ్య ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగల్లో ప్రొటీన్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది కండరాల నిర్మాణానికి, శరీరానికి శక్తిని అందించడానికి చాలా అవసరం. మాంసాహారం తీసుకోని వారికి ఇవి మంచి ప్రొటీన్ వనరు. వీటిలో ఫైబర్, ప్రొటీన్ అధికంగా ఉండటం వలన త్వరగా కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది.

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?గోధుమ పండితో తయారు చేసే వాటిలో చపాతీలు కూడా వుంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యకరమైనవే అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాలలో లేదా కొన్ని పరిస్థితులలో వీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వలన లేదా కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కలిగే అవకాశం ఉంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. చపాతీలు తయారయ్యే గోధుమ పిండిలో గ్లూటెన్ అనే ప్రొటీన్ ఉంటుంది. సీలియాక్ వ్యాధి ఉన్నవారు గ్లూటెన్‌ను జీర్ణించుకోలేరు. చపాతీలు తింటే తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి, వాంతులు, పోషకాహార లోపం, ప్రేగులలో వాపు వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?చక్కెరను అతిగా వాడటం చాలామందికి అలవాటు. రుచికి సరిపడా వేసుకుంటే ఎలాంటి సమస్య వుండదు కానీ మోతాదుకి మించి చక్కెరను వాడితో అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం వుంటుందంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. అందువల్ల కాస్తంత చక్కెరను తగ్గించుకుంటే దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుంటాయని అంటున్నారు. అధిక చక్కెర రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. చక్కెర మానేయడం వల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఫ్రక్టోజ్ అధికంగా ఉన్న చక్కెరను తగ్గించడం వల్ల కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది. టైప్ 2 డయాబెటిస్ ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
