జెప్టో సంకల్ప్ హైదరాబాద్ ఎడిషన్‌ ద్వారా ఆహార భద్రత పట్ల జెప్టో నిబద్ధత

హైదరాబాద్: ప్రతిష్టాత్మక జెప్టో కంపనీ యొక్క ప్రధాన ఆహార భద్రతా కార్యక్రమమైన జెప్టో సంకల్ప్లో భాగంగా, జెప్టో లిమిటెడ్ హైదరాబాద్లో తన ఫుడ్ హ్యాండ్లర్ల కోసం ఒక భారీ ఆహార భద్రత అవగాహన శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ముంబైలో నిర్వహించిన గత ఎడిషన్ విజయంతో స్ఫూర్తి పొందింది జెప్టో. తద్వారా ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని విస్తరించాలని భావిస్తోంది. సంకల్ప్ కార్యక్రమం నిరంతరం విస్తరించడాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. ఇది తన విస్తరిస్తున్న నెట్వర్క్లో ఆహార భద్రతా పద్ధతులను నెలకొల్పడం పట్ల జెప్టో యొక్క నిబద్ధతను బలపరుస్తుంది.
హైదరాబాద్లోని ఎఫ్టిసిసిఐలో జరిగిన ఈ సెషన్లో, లాస్ట్-మైల్ డెలివరీ భాగస్వాములు, పికర్లతో సహా వందలాది మంది ఫుడ్ హ్యాండ్లర్లు ఈ జెప్టో సంకల్ప్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఫుడ్ సేఫ్టీ వర్క్స్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ శిక్షణ, వినియోగదారులకు నిత్యావసరాల సురక్షిత డెలివరీని నిర్ధారించడానికి కీలకమైన పరిశుభ్రత నియమావళి, సరైన ఆహార నిల్వ ఉష్ణోగ్రతలు, పాటించాల్సిన ప్రమాణాల వంటి ముఖ్యమైన ఆహార భద్రతా పద్ధతులపై శిక్షణార్థులకు అవగాహన కల్పించింది.
ఈ కార్యక్రమానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఆహార భద్రతా కమిషనర్ కార్యాలయం నుండి జీహెచ్ఎంసీ అసిస్టెంట్ ఫుడ్ కంట్రోలర్ శ్రీ పి. మూర్తి రాజు గారు, గెజిటెడ్ ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీ బి. లక్ష్మీకాంత్ గారు, ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ డాక్టర్ శ్రీవేణక తదితరులు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమం గురించి జెప్టో జోనల్ ఆపరేషన్స్ సీనియర్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ, జెప్టోలో, డెలివరీ చేసే ప్రతి ఆర్డర్లో నాణ్యత, భద్రతకు ఇచ్చే హామీపైనే వినియోగదారుల నమ్మకం ఆధారపడి ఉంటుంది. మేము జెప్టో సంకల్ప్ కార్యక్రమాన్ని హైదరాబాద్కు విస్తరిస్తున్నందున, మా ఫుడ్ హ్యాండ్లర్లకు సరైన జ్ఞానం, పద్ధతులను అందించడానికి కట్టుబడి ఉన్నాము. సురక్షితమైన ఆహార పర్యావరణ వ్యవస్థ అనే మా దార్శనికతను బలోపేతం చేయడానికి నిరంతరం మద్దతు ఇస్తున్నందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఆహార భద్రతా కమిషనర్కు మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము అని అన్నారు.
జీహెచ్ఎంసీ అసిస్టెంట్ ఫుడ్ కంట్రోలర్ శ్రీ పి. మూర్తి రాజు గారు మాట్లాడుతూ, ఆహార భద్రతను నిర్ధారించడం అనేది అవగాహన, స్థిరమైన క్షేత్రస్థాయి పద్ధతులు, పటిష్టమైన అనుపాలనపై ఆధారపడిన ఉమ్మడి బాధ్యత. సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించే, పరిశుభ్రత ప్రమాణాలను మెరుగుపరిచే, వ్యవస్థ అంతటా జవాబుదారీతనాన్ని పెంచే జెప్టో సంకల్ప్ వంటి కార్యక్రమాలు, పెద్ద ఎత్తున సురక్షితమైన ఆహారాన్ని అందించడానికి అత్యంత అవసరం అని అన్నారు.
ఫుడ్ సేఫ్టీ వర్క్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సారిక అగర్వాల్ గారు మాట్లాడుతూ, పరిశుభ్రత, నిబంధనల పాటింపు యొక్క ప్రాముఖ్యతను అర్థం చేసుకున్న ఆహార నిర్వాహకుల వల్లే ప్రతి సురక్షితమైన భోజనం సాధ్యమవుతుంది. ఇలాంటి శిక్షణా కార్యక్రమాలు అవగాహనను బలోపేతం చేయడానికి, జవాబుదారీతనాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, పెద్ద ఎత్తున సురక్షితమైన ఆహార వ్యవస్థలను రూపొందించడానికి సహాయపడతాయి అని అన్నారు.
నిబంధనల పాటించడం, బాధ్యత యొక్క బలమైన సంస్కృతిని నిర్మించడానికి జెప్టో చేస్తున్న నిరంతర ప్రయత్నాలలో ఇది ఒక భాగం. అంతర్గత ఆడిట్లు, క్రమమైన తనిఖీలు, మరియు నియంత్రణ సంస్థలతో సన్నిహిత సహకారంతో, జెప్టో ఆహార సేకరణ, నిల్వ, మరియు చివరి దశ డెలివరీ అంతటా ఆహార భద్రతను పాటిస్తూనే ఉంది.
ఇప్పటివరకు, జెప్టో దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 60,000 మందికి పైగా ఆహార నిర్వాహకులకు శిక్షణ ఇచ్చింది. 4,000కు పైగా FOSTAC-ధృవీకరించబడిన భాగస్వాములతో కలిసి, ఇది క్విక్ కామర్స్ యొక్క ఆహార భద్రతా ప్రమాణాలను పెంచాలనే తన నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. జెప్టో సంకల్ప్ వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా, జెప్టో ఈ రంగంలో ఆహార భద్రత కోసం కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పుతూ, విశ్వాసం, నిబంధనల పాటింపు, మరియు అనుభవాలను బలోపేతం చేస్తూనే ఉంది.