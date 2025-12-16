జనవరిలో ప్రారంభించటానికి సిద్ధంగా ఉన్న టోఫెల్ ఐబిటి పరీక్ష

హైదరాబాద్: విద్యా మదింపులో ప్రపంచ నాయకుడు, టోఫెల్ ఐబిటి పరీక్ష సృష్టికర్త అయిన ఈటీఎస్, డిసెంబర్ 16, 2025న హైదరాబాద్లో టోఫెల్ అనుభవ దినోత్సవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమం, జనవరి 21, 2026న ప్రారంభించనున్న టోఫెల్ ఐబిటి యొక్క తొలి రూపాన్ని అందించింది. ఈ పరీక్షలో చేసిన మార్పుల పట్ల లోతైన అవగాహన కల్పించేందుకు టోఫెల్ నిపుణులను ప్రముఖ విద్యావేత్తలు, సలహాదారులు, భాగస్వాములను ఒకే దరికి తీసుకువచ్చింది. ఈ అనుభవపూర్వక ఫార్మాట్ విద్యావేత్తలు, సలహాదారులు పరీక్ష రాసే వ్యక్తుల విజయానికి మెరుగైన మద్దతు ఇవ్వడానికి వీలు కల్పించే భాగస్వామ్యాలను బలోపేతం చేయడానికి ఈటీఎస్ యొక్క నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటిస్తుంది.
ఈటీఎస్ కోసం, దక్షిణ భారతదేశంలో కీలకమైన మార్కెట్గా హైదరాబాద్ నిలిచింది. విదేశీ విద్యా ప్రేమికుల నుండి దీనిపట్ల ఆసక్తి పెరుగుతోంది. ఈటీఎస్ ఇండియా ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో రెండు యాక్టివ్ టెస్ట్ సెంటర్లను నిర్వహిస్తోంది, రెండూ ప్రోమెట్రిక్ సౌకర్యంతో సహా ప్రధాన ప్రాంతాలలో ఉన్నాయి. మార్కెట్ పరిమాణాన్ని బట్టి, అభ్యర్థులకు సమర్థవంతంగా మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రస్తుత సామర్థ్యం సరిపోతుంది. అయితే, హైదరాబాద్ యొక్క విస్తరిస్తున్న విద్య మరియు విదేశీ విద్య దృశ్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, మొత్తం సేవా కవరేజీని మెరుగుపరచడానికి, పెరుగుతున్న డిమాండ్ను తీర్చడానికి ఈటీఎస్ ఇండియా డిసెంబర్ 2025 చివరి నాటికి ఈ మార్కెట్లో మరింత నెట్వర్క్ విస్తరణను ప్రణాళిక చేస్తోంది.
ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వారు నవీకరించబడిన ఫార్మాట్ మరియు దాని మెరుగుదలలను ప్రత్యక్షంగా చూడగలిగారు. వారు రాబోయే పరీక్ష విధాన ప్రక్రియ, మెరుగుపరిచిన అంశాలు, ప్రతి విభాగం వెనుక ఉన్న విద్యా, న్యాయమైన సూత్రాలు, పునఃరూపకల్పన చేయబడిన పరీక్ష పోటీతత్వ ప్రపంచ ప్రవేశ దృశ్యంలో నేటి అభ్యాసకులకు ఎలా మద్దతు ఇస్తుంది అనే దానిపై దృష్టి సారించిన సెషన్లలో పాల్గొన్నారు. ఈటీఎస్ నిపుణులతో నేరుగా సంభాషించారు, పరీక్ష రూపకల్పన, స్కోరింగ్, పరీక్ష సంసిద్ధతను అనుసరించాల్సిన ఉత్తమ పద్ధతులపై లోతైన పరిజ్ఞానం పొందారు, అదే సమయంలో వారు తమ విద్యార్థులను, పరీక్ష-టేకర్లను ఎలా మార్గనిర్దేశం చేస్తారు అనే దానికి సంబంధించిన అంశాలను తెలుసుకోగలిగారు.
పాత్రికేయుల సమావేశం సందర్భంగా, గ్లోబల్ పార్టనర్షిప్స్-సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ శ్రీ సిడ్నీ రోడ్రిగ్స్ డిసౌజా మాట్లాడుతూ, వాస్తవ విద్యాపరమైన వాతావరణంలో విద్యార్థులు ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తారో ప్రతిబింబించేలా టోఫెల్ అభివృద్ధి చెందుతోంది. మేము పరీక్ష కంటెంట్, నిర్మాణాన్ని నవీకరిస్తున్నాము, ఎక్కువ ఖచ్చితత్వం కోసం ఏఐ-ఆధారిత స్కోరింగ్ను పరిచయం చేస్తున్నాము. ప్రతి పరీక్ష రాసేవారి నైపుణ్య స్థాయికి ప్రతిస్పందించే అనుకూల అంశాలను జోడిస్తున్నాము. విద్యావేత్తలు ఈ అభివృద్ధిని, ముఖ్యంగా వారికి ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్న విస్తరించిన సంసిద్ధత వనరులను స్వాగతించారు.
అధికంగా ఈ పరీక్ష రాసేవారు ఏపీ/తెలంగాణలో అధికంగా వున్నారు. విదేశాలలో ఉన్నత విద్య కోసం సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థుల సంఖ్య పెరుగుతున్నందున ఈ కార్యక్రమం కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంపిక చేయబడిన ప్రాంతాలలో ఒకటిగా ఈ ప్రాంతం ఎంపిక చేయబడింది. విద్యార్థులు ప్రపంచ ప్రవేశ మార్గాలను అన్వేషిస్తున్న వేళ, వారికి మద్దతు ఇవ్వడంలో ఈ ప్రాంతాన్ని మేము ఒక ముఖ్యమైన భాగస్వామిగా చూస్తున్నాము అని అన్నారు.
ఈ అభివృద్ధి గురించి టోఫెల్, ఈటీఎస్ గ్లోబల్ జనరల్ మేనేజర్ శ్రీ ఒమర్ చిహానే మాట్లాడుతూ, దక్షిణ భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా విదేశాలలో చదువుకోవాలనుకునే వారికి హైదరాబాద్ ఒక కీలక ప్రాంతంగా నిలిచింది. విదేశాల్లో విద్యనభ్యసించాలనుకునే విద్యార్థుల పరంగా ఈ ప్రాంతం బలమైన వృద్ధిని చూపుతూనే ఉంది. యునైటెడ్ స్టేట్స్, కెనడా, యునైటెడ్ కింగ్డమ్, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్లోని అగ్రశ్రేణి విశ్వవిద్యాలయాలను చేరువ కావడానికి చాలామంది విద్యార్థులు టోఫెల్ ఐబిటి స్కోర్లపై ఆధారపడుతున్నారు. జనవరి 21, 2026న మెరుగుపరచబడిన టోఫెల్ ఐబిటి ప్రారంభానికి మేము సిద్ధమవుతున్నందున, ఈ కార్యక్రమం ఈ ప్రాంతంలోని విద్యావేత్తలు, సలహాదారులు, అభ్యాసకులతో మా భాగస్వామ్యాలను బలోపేతం చేయడంలో ఒక ముఖ్యమైన దశను సూచిస్తుంది. పునఃరూపకల్పన చేయబడిన టోఫెల్ ఐబిటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా విద్య కోసం తిరిగే విద్యార్థుల తదుపరితరంకు మెరుగైన మద్దతు ఇవ్వడానికి మా భాగస్వాములను శక్తివంతం చేస్తూ, మరింత స్పష్టమైన, అనుకూలీకరించిన అనుభవాన్ని అందించడానికి రూపొందించబడింది అని అన్నారు.
టోఫెల్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్, అధికారిక టోఫెల్ ప్రిపరేషన్ కోర్సుతో పాటు ఈటీఎస్ యొక్క విశ్వసనీయ టోఫెల్ టెస్ట్ ప్రిపరేషన్ భాగస్వామి అయిన Study.com నుండి అధికారిక మార్గదర్శకత్వం పొందారు. భారతదేశంలో టోఫెల్ అనుభవ దినోత్సవాల గురించి మరింత సమాచారం కోసం లేదా రాబోయే విద్యావేత్తల అనుసంధానితను గురించి తెలుసుకోవడానికి, దయచేసి ఈటీఎస్ ఇండియా బృందాన్ని సంప్రదించండి. మెరుగుపరచబడిన టోఫెల్ ఐబిటి, కవర్ చేసే ఫార్మాట్లు, తయారీ వనరులు మరియు రిజిస్ట్రేషన్ గురించి సమాచారం ets.org/toeflలో అందుబాటులో ఉంది.