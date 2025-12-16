మంగళవారం, 16 డిశెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : మంగళవారం, 16 డిశెంబరు 2025 (17:01 IST)

జనవరిలో ప్రారంభించటానికి సిద్ధంగా ఉన్న టోఫెల్ ఐబిటి పరీక్ష

Mr Sidnei
హైదరాబాద్: విద్యా మదింపులో ప్రపంచ నాయకుడు, టోఫెల్ ఐబిటి పరీక్ష సృష్టికర్త అయిన ఈటీఎస్, డిసెంబర్ 16, 2025న హైదరాబాద్‌లో టోఫెల్ అనుభవ దినోత్సవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమం, జనవరి 21, 2026న ప్రారంభించనున్న టోఫెల్ ఐబిటి యొక్క తొలి రూపాన్ని అందించింది. ఈ పరీక్షలో చేసిన మార్పుల పట్ల లోతైన అవగాహన కల్పించేందుకు టోఫెల్ నిపుణులను ప్రముఖ విద్యావేత్తలు, సలహాదారులు, భాగస్వాములను ఒకే దరికి తీసుకువచ్చింది. ఈ అనుభవపూర్వక ఫార్మాట్ విద్యావేత్తలు, సలహాదారులు పరీక్ష రాసే వ్యక్తుల విజయానికి మెరుగైన మద్దతు ఇవ్వడానికి వీలు కల్పించే భాగస్వామ్యాలను బలోపేతం చేయడానికి ఈటీఎస్ యొక్క నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటిస్తుంది.
 
ఈటీఎస్ కోసం, దక్షిణ భారతదేశంలో కీలకమైన మార్కెట్‌గా హైదరాబాద్ నిలిచింది. విదేశీ విద్యా ప్రేమికుల నుండి దీనిపట్ల ఆసక్తి పెరుగుతోంది. ఈటీఎస్ ఇండియా ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లో రెండు యాక్టివ్ టెస్ట్ సెంటర్‌లను నిర్వహిస్తోంది, రెండూ ప్రోమెట్రిక్ సౌకర్యంతో సహా ప్రధాన ప్రాంతాలలో ఉన్నాయి. మార్కెట్ పరిమాణాన్ని బట్టి, అభ్యర్థులకు సమర్థవంతంగా మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రస్తుత సామర్థ్యం సరిపోతుంది. అయితే, హైదరాబాద్ యొక్క విస్తరిస్తున్న విద్య మరియు విదేశీ విద్య దృశ్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, మొత్తం సేవా కవరేజీని మెరుగుపరచడానికి, పెరుగుతున్న డిమాండ్‌ను తీర్చడానికి ఈటీఎస్ ఇండియా డిసెంబర్ 2025 చివరి నాటికి ఈ మార్కెట్లో మరింత నెట్‌వర్క్ విస్తరణను ప్రణాళిక చేస్తోంది.
 
ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వారు నవీకరించబడిన ఫార్మాట్ మరియు దాని మెరుగుదలలను ప్రత్యక్షంగా చూడగలిగారు. వారు రాబోయే పరీక్ష విధాన ప్రక్రియ, మెరుగుపరిచిన అంశాలు, ప్రతి విభాగం వెనుక ఉన్న విద్యా, న్యాయమైన సూత్రాలు, పునఃరూపకల్పన చేయబడిన పరీక్ష పోటీతత్వ ప్రపంచ ప్రవేశ దృశ్యంలో నేటి అభ్యాసకులకు ఎలా మద్దతు ఇస్తుంది అనే దానిపై దృష్టి సారించిన సెషన్‌లలో పాల్గొన్నారు. ఈటీఎస్ నిపుణులతో నేరుగా సంభాషించారు, పరీక్ష రూపకల్పన, స్కోరింగ్, పరీక్ష సంసిద్ధతను అనుసరించాల్సిన ఉత్తమ పద్ధతులపై లోతైన పరిజ్ఞానం పొందారు, అదే సమయంలో వారు తమ విద్యార్థులను, పరీక్ష-టేకర్లను ఎలా మార్గనిర్దేశం చేస్తారు అనే దానికి సంబంధించిన అంశాలను తెలుసుకోగలిగారు.
 
పాత్రికేయుల సమావేశం సందర్భంగా, గ్లోబల్ పార్టనర్‌షిప్స్-సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ శ్రీ సిడ్నీ రోడ్రిగ్స్ డిసౌజా మాట్లాడుతూ, వాస్తవ విద్యాపరమైన వాతావరణంలో విద్యార్థులు ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తారో ప్రతిబింబించేలా టోఫెల్ అభివృద్ధి చెందుతోంది. మేము పరీక్ష కంటెంట్, నిర్మాణాన్ని నవీకరిస్తున్నాము, ఎక్కువ ఖచ్చితత్వం కోసం ఏఐ-ఆధారిత స్కోరింగ్‌ను పరిచయం చేస్తున్నాము. ప్రతి పరీక్ష రాసేవారి నైపుణ్య స్థాయికి ప్రతిస్పందించే అనుకూల అంశాలను జోడిస్తున్నాము. విద్యావేత్తలు ఈ అభివృద్ధిని, ముఖ్యంగా వారికి ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్న విస్తరించిన సంసిద్ధత వనరులను స్వాగతించారు.
 
అధికంగా ఈ పరీక్ష రాసేవారు ఏపీ/తెలంగాణలో అధికంగా వున్నారు. విదేశాలలో ఉన్నత విద్య కోసం సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థుల సంఖ్య పెరుగుతున్నందున ఈ కార్యక్రమం కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంపిక చేయబడిన ప్రాంతాలలో ఒకటిగా ఈ ప్రాంతం ఎంపిక చేయబడింది. విద్యార్థులు ప్రపంచ ప్రవేశ మార్గాలను అన్వేషిస్తున్న వేళ, వారికి మద్దతు ఇవ్వడంలో ఈ ప్రాంతాన్ని మేము ఒక ముఖ్యమైన భాగస్వామిగా చూస్తున్నాము అని అన్నారు. 
 
ఈ అభివృద్ధి గురించి టోఫెల్, ఈటీఎస్ గ్లోబల్ జనరల్ మేనేజర్ శ్రీ ఒమర్ చిహానే మాట్లాడుతూ, దక్షిణ భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా విదేశాలలో చదువుకోవాలనుకునే వారికి హైదరాబాద్ ఒక కీలక ప్రాంతంగా నిలిచింది. విదేశాల్లో విద్యనభ్యసించాలనుకునే విద్యార్థుల పరంగా ఈ ప్రాంతం బలమైన వృద్ధిని చూపుతూనే ఉంది. యునైటెడ్ స్టేట్స్, కెనడా, యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్‌లోని అగ్రశ్రేణి విశ్వవిద్యాలయాలను చేరువ కావడానికి చాలామంది విద్యార్థులు టోఫెల్ ఐబిటి స్కోర్‌లపై ఆధారపడుతున్నారు. జనవరి 21, 2026న మెరుగుపరచబడిన టోఫెల్ ఐబిటి  ప్రారంభానికి మేము సిద్ధమవుతున్నందున, ఈ కార్యక్రమం ఈ ప్రాంతంలోని విద్యావేత్తలు, సలహాదారులు, అభ్యాసకులతో మా భాగస్వామ్యాలను బలోపేతం చేయడంలో ఒక ముఖ్యమైన దశను సూచిస్తుంది. పునఃరూపకల్పన చేయబడిన టోఫెల్ ఐబిటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా విద్య కోసం తిరిగే విద్యార్థుల తదుపరితరంకు మెరుగైన మద్దతు ఇవ్వడానికి మా భాగస్వాములను శక్తివంతం చేస్తూ, మరింత స్పష్టమైన, అనుకూలీకరించిన అనుభవాన్ని అందించడానికి రూపొందించబడింది అని అన్నారు. 
 
టోఫెల్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్, అధికారిక టోఫెల్ ప్రిపరేషన్ కోర్సుతో పాటు ఈటీఎస్ యొక్క విశ్వసనీయ టోఫెల్ టెస్ట్ ప్రిపరేషన్ భాగస్వామి అయిన Study.com నుండి అధికారిక మార్గదర్శకత్వం పొందారు. భారతదేశంలో టోఫెల్ అనుభవ దినోత్సవాల గురించి మరింత సమాచారం కోసం లేదా రాబోయే విద్యావేత్తల అనుసంధానితను గురించి తెలుసుకోవడానికి, దయచేసి ఈటీఎస్ ఇండియా బృందాన్ని సంప్రదించండి. మెరుగుపరచబడిన టోఫెల్ ఐబిటి, కవర్ చేసే ఫార్మాట్‌లు, తయారీ వనరులు మరియు రిజిస్ట్రేషన్ గురించి సమాచారం ets.org/toeflలో అందుబాటులో ఉంది.

45 The Movie: శివ రాజ్ కుమార్, ఉపేంద్ర, రాజ్ బి శెట్టి చిత్రం 45 ది మూవీ

45 The Movie: శివ రాజ్ కుమార్, ఉపేంద్ర, రాజ్ బి శెట్టి చిత్రం 45 ది మూవీశివ రాజ్ కుమార్, ఉపేంద్ర, రాజ్ బి శెట్టి వంటి స్టార్‌లతో అర్జున్ జన్య తెరకెక్కించిన చిత్రం 45 ది మూవీ. ఈ చిత్రాన్ని సూరజ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద శ్రీమతి ఉమా రమేష్ రెడ్డి, ఎం రమేష్ రెడ్డి భారీ ఎత్తున నిర్మించారు. ఇప్పటి వరకు ‘45 ది మూవీ’ నుంచి వచ్చిన పోస్టర్, గ్లింప్స్ అన్నీ కూడా ఆడియెన్స్‌లో భారీ అంచనాల్ని పెంచేశాయి. ఇక తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి ట్రైలర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. అంతే కాకుండా కొత్త రిలీజ్ డేట్‌ని కూడా ప్రకటించారు. జనవరి 1న ఈ సినిమాను గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నట్టుగా తెలిపారు.

Pawn: దర్శకుడు సుజీత్ కు లగ్జరీ కార్ బహుమతి ఇచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్

Pawn: దర్శకుడు సుజీత్ కు లగ్జరీ కార్ బహుమతి ఇచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తన సినిమా ఒజీ తీసిన దర్శకుడు సుజీత్ కు నేడు లగ్జరీ కార్ గిఫ్ట్ గా అందజేశారు. సెప్టెంబర్ 25, 2025న 'దే కాల్ హిమ్ ఓజీ' సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ గా విడుదలైన తర్వాత సూపర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తన చిరకాల అభిమాని మరియు దర్శకుడు సుజీత్ ను ఈ లగ్జరీ ఎస్ యూవీతో ఆశ్చర్యపరిచారు. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹155 కోట్లకు విడుదలై మొత్తం ₹300 కోట్లు వసూలు చేసింది. 'ది గాడ్ ఫాదర్' హూడీతో సహా తన బహిరంగ అభిమానానికి పేరుగాంచిన సుజీత్ తన అఖండ కృతజ్ఞతను పంచుకున్నాడు,

Shivaji: ఇక పై ఆంధ్ర సినిమా కనుమరుగు - తెలంగాణ సినిమా దే పైచేయి కానుందా !

Shivaji: ఇక పై ఆంధ్ర సినిమా కనుమరుగు - తెలంగాణ సినిమా దే పైచేయి కానుందా !తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండుగా విడిపోయాయి. తెలంగాణా, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గా రాజకీయ నాయకులు పాలన చేస్తున్నారు. కానీ ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమాలు తగ్గిపోయాయి. తెలంగాణా సినిమాలు నిర్మానంలో ఊపందుకుంటున్నాయి. దానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఆంధ్ర హీరోలు, దర్శకులు, నిర్మాతలు కోట్లు వెచ్చించి సినిమాలు తీస్తున్నారు. కాని కొన్ని మినహా సినిమాలు పెద్దగా ఆడడంలేదు. ఆంధ్ర కథలు కూడా తగ్గిపోయాయి. గతంలో రచయితలూ మంచి కథలు రాసేవారు. ఇప్పుడు రాయడానికి సరియైన వారు లేదు. దానితో ఓ ఖాలీ వచ్చింది.

Vishnu : శ్రీ విష్ణు, నయన సారిక జంటగా విష్ణు విన్యాసం రాబోతుంది

Vishnu : శ్రీ విష్ణు, నయన సారిక జంటగా విష్ణు విన్యాసం రాబోతుందిశ్రీ విష్ణు, నయన సారిక జంటగా నటిస్తున్న్ చిత్రానికి విష్ణు విన్యాసం టైటిల్ ఖరారు చేశారు. కొత్త దర్శకుడు యదునాథ్ మారుతీ రావు దర్శకత్వంలో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుమంత్ నాయుడు జి నిర్మిస్తారు. హేమ & షాలిని ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తారు, సాయి కృష్ణ బొబ్బా, రామాచారి ఎం సహ నిర్మాతలు. ఈ రోజు సినిమా టీం ఒక యానిమేషన్ వీడియో ద్వారా సినిమా టైటిల్‌ను అనౌన్స్ చేశారు.

Bobby Simha: బాబీ సింహా, హెబ్బా పటేల్ జంట గా చిత్రం ప్రారంభం

Bobby Simha: బాబీ సింహా, హెబ్బా పటేల్ జంట గా చిత్రం ప్రారంభంబాబీ సింహా, హెబ్బా పటేల్ హీరో, హీరోయిన్ గా మెహర్ యరమతి దర్శకత్వంలో ఓ కొత్త చిత్రం రూపొందుతోంది. యువ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై యువ కృష్ణ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ఈ రోజు రామానాయుడు స్టూడియో లో పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైయింది. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి ఎస్కేఎన్ క్లాప్ కొట్టారు. వంశీ నందిపాటి కెమరా స్విచాన్ చేశారు.

గాజువాక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో నాట్స్ సాయంతో గ్రీన్ స్టూడియో

గాజువాక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో నాట్స్ సాయంతో గ్రీన్ స్టూడియోగాజువాక: జన్మభూమి రుణం తీర్చుకునేందుకు ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ మరో ముందడుగు వేసింది. నాట్స్, రోటరీ క్లబ్ విశాఖపట్నం సౌత్, గౌతులచ్చన్న బలహీన వర్గాల సంస్థల సహకారంతో.. గాజువాకలో ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలకు చేయూతనిచ్చింది. చట్టనువాలి పాలం, పాత గాజువాక, డ్రైవర్స్ కాలనీ పాఠశాలల్లోని చిన్నారుల భవిష్యత్తు కోసం లక్ష రూపాయల విలువైన టీచింగ్ మెటీరియల్‌ను నాట్స్ అందించింది. చిన్నారులు ఆటపాటలతో నేర్చుకునేందుకు వీలుగా తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ చార్ట్‌లు, ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకునేందుకు గ్లోబ్‌లు, ఆట వస్తువులను పంపిణీ చేసి... కేవలం పుస్తక జ్ఞానమే కాకుండా, సృజనాత్మకతను పిల్లల్లో పెంచేందుకు నాట్స్ తోడ్పడింది.

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి అనే విషయాన్ని కూలంకషంగా వివరించారు గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్. ఆయన చెబుతూ.. మనందరికీ మనల్ని ఉత్తేజపరిచే గాఢమైన విశ్రాంతి కావాలి, తద్వారా మనం మేల్కొన్నప్పుడు ఉపయోగపడతాము. కానీ మీరు నిజంగా ఎప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోగలరు? మీరు ఇతర కార్యకలాపాలన్నింటినీ ఆపినప్పుడు మాత్రమే. కదలడం, పని చేయడం, ఆలోచించడం, మాట్లాడటం, చూడటం, వినడం, వాసన చూడటం, రుచి చూడటం వంటి అన్ని స్వచ్ఛంద కార్యకలాపాలను మీరు ఆపినప్పుడు మాత్రమే మీకు విశ్రాంతి లేదా నిద్ర లభిస్తుంది.

ఉసిరి, నిమ్మకాయతో ఉప్పు.. గుండె ఆరోగ్యంతో పాటు రక్తపోటుకు చెక్

ఉసిరి, నిమ్మకాయతో ఉప్పు.. గుండె ఆరోగ్యంతో పాటు రక్తపోటుకు చెక్ఉసిరి, నిమ్మకాయతో తయారు చేసిన, సాధారణ ఉప్పు తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది. భారతదేశంలో అధిక సోడియం వినియోగానికి ఒక ఆశాజనకమైన పరిష్కారాన్ని అందిస్తుంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యం, రక్తపోటు నిర్వహణకు కూడా ప్రయోజనాలను చేకూర్చే అవకాశం ఉంది. ఈ ఆవిష్కరణను ఐసిఎంఆర్–నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ (ఎన్‌ఐఎన్) ఇన్ఫ్యూజ్ సమ్మిట్‌లో ప్రదర్శించారు. ఈ సదస్సులో ఐసిఎంఆర్-ఎన్‌ఐఎన్‌లో పనిచేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు వి సాయి సంతోష్, టి. సంయుక్త ఆమ్లం ద్వారా రుచిని పెంచే తమ ప్రాజెక్ట్‌ను సమర్పించారు

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?కొబ్బరికాయలు వారంలో ఏదో ఒకరోజు కొడుతూనే వుంటాము. అలా కొట్టిన తర్వాత కాస్త పచ్చి కొబ్బరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ప‌చ్చి కొబ్బ‌రిలో కాప‌ర్‌, ఐర‌న్‌, మెగ్నిషియం, మాంగ‌నీస్‌, పాస్ఫ‌ర‌స్‌, పొటాషియం, సెలీనియం, జింక్, విట‌మిన్ బి1, బి5, బి9 త‌దిత‌ర విట‌మిన్లు, మిన‌ర‌ల్స్ పుష్క‌లంగా ఉంటాయి. పచ్చి కొబ్బరి తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి కొబ్బరిలోని పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

ఈ శీతాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ చర్మానికి తగిన సంరక్షణను అందించండి

ఈ శీతాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ చర్మానికి తగిన సంరక్షణను అందించండిఆహ్లాదకమైన రాత్రులు, పండుగ ఉత్సాహంతో శీతాకాలం వచ్చింది, అయినప్పటికీ ఇది చాలామందికి సుపరిచితమైన సవాళ్లను కూడా తెస్తుంది. చర్మం పొడి బారటం, నిస్సత్తువగా మారటం, సున్నితమైన రీతిలో మారటం వంటి సమస్యలు ఈ కాలంలో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. చల్లని గాలి మన చర్మం నుండి తేమను లాడేసుకుంటుంది, చర్మం పొలుసులుగా మారి చికాకుకు గురిచేస్తుంది. సమయోచతంగా తీసుకునే చర్మ సంరక్షణ సహాయపడుతుంది, కానీ శాశ్వత పోషణ లోపల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. శీతాకాలపు చర్మ సంరక్షణకు అత్యంత ప్రభావవంతమైన విధానం మీ శరీరానికి సరైన ఆహారాలను అందించటంలో ఉందని పోషకాహార నిపుణురాలు రితికా సమద్దర్ వివరిస్తున్నారు.
