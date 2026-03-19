61 శాతం భారత్ భూకంప ముప్పును ఎదుర్కొంటోంది: భద్రమైన దేశ నిర్మాణానికి కీలకంగా మారిన భవిష్యత్ ఇంజనీర్లు

భారతదేశంలో సుమారు 61 శాతం ప్రాంతం మధ్యస్థ నుండి అధిక భూకంప ప్రమాద మండలాల్లోకి వస్తుంది, దీని వల్ల భారీ జనాభా ప్రమాదంలో ఉంది. 1993 లాతూర్, 2001 భుజ్ వంటి ప్రధాన భూకంపాలు కలిపి సుమారు 30,000 మరణాలు, 1,90,000కు పైగా గాయాలు, విస్తృత మౌలిక వసతుల నష్టాన్ని కలిగించాయి. అంటే, ఇది ప్రాయోగిక అనుభవంపై ఆధారపడిన భూకంప నైపుణ్యాల అత్యవసర అవసరాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తుంది.
వేగంగా పట్టణీకరణ చెందుతున్న దేశానికి, భవిష్యత్ సివిల్ ఇంజనీర్లు భూకంపాలను తట్టుకునే, ముఖ్య సేవలు నిరంతరంగా కొనసాగించే నిర్మాణాలను రూపకల్పన చేయడం, పునర్నిర్మాణం(రెట్రోఫిట్టింగ్) చేయడం మరియు నిర్వహించడంపై దృష్టి పెట్టాలి. 240 సంవత్సరాలకు పైగా ఉన్న ఇంజినీరింగ్ వారసత్వంతో, బుడాపెస్ట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎకనామిక్స్ (బి.ఎం.ఇ.) భారతీయ విద్యార్థులకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రాసంగికమైన భూకంప ఇంజినీరింగ్ నైపుణ్యాలను అందిస్తూ, వాటిని వారు తమ దేశంలో ఉపయోగించుకునేలా సిద్ధం చేస్తుంది.
బి.ఎం.ఇ. సివిల్ ఇంజినీరింగ్ ఫ్యాకల్టీలో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్గా, హంగేరీకి చెందిన హునోర్ అర్బన్ సెర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ బృందంలో నిర్మాణ నిపుణుడిగా ఉన్న డాక్టర్ అట్టిలా లాస్లో జోఓకు, భారతదేశ పరిస్థితి సాంకేతికంగా చాలా పరిచయమైనదే. మేము మధ్య యూరప్లో పనిచేసినా, టర్కియేలో పనిచేసినా, లేదా దూరం నుండి హిమాలయాలను పరిశీలించినా, ప్రధాన ప్రశ్నలు ఏవిటంటే, నిర్మాణాలు మరియు మౌలిక వసతులను వాస్తవికంగా మరింత సురక్షితంగా ఎలా చేయాలి? అని ఆయన చెప్పారు.
బి.ఎం.ఇ.లో జోఓ మరియు ఆయన బృందం భూకంప విపత్తు నిర్వహణ యొక్క మొత్తం చక్రం అంతటా పనిచేస్తూ, నిర్మాణ వైఫల్యాలను మెరుగుగా అర్థం చేసుకోవడానికి, భవనాల ప్రతిఘటన సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి సిమ్యులేషన్లు, ప్రయోగశాల పరీక్షలు, అలాగే భూకంపానంతర స్థల పరిశీలనలను రక్షణ బృందాలతో కలిసి నిర్వహిస్తున్నారు. నియమావళి స్థాయి పనులు, ఫీల్డ్ అనుభవం కలయికను మేము మా బోధనలోకి తీసుకువస్తున్నాము అని జోఓ వివరించారు. విద్యార్థులు భూకంప విశ్లేషణ, నిర్మాణ గతి శాస్త్రంలో ఆధునిక పద్ధతులను నేర్చుకుంటారు. అలాగే, వాస్తవ భూకంపాల నుండి కేస్ స్టడీలు, ఫోటోలు, కొలతలను కూడా పరిశీలిస్తారు. ఇది సిద్ధాంతాన్ని మరింత వాస్తవికంగా మార్చి, తర్వాత తమ స్వంత ప్రాజెక్టుల్లో డిజైన్ నిర్ణయాలు తీసుకునే సమయంలో వారికి సహాయపడుతుంది.
బుడాపెస్ట్లో చదవాలని ఎంచుకునే భారతీయ విద్యార్థుల కోసం, ఇది బి.ఎం.ఇ.లోని సివిల్ ఇంజినీరింగ్ విద్య వారికి తమ స్వదేశంలో తెలిసిన భూకంప సవాళ్లతో నేరుగా అనుసంధానమై ఉందని సూచిస్తుంది. ఈ విశ్వవిద్యాలయం ఇంగ్లీష్ మాధ్యమంలో బ్యాచిలర్, మాస్టర్ మరియు డాక్టరల్ ప్రోగ్రామ్లను అందిస్తోంది. వీటిలో భూకంప రూపకల్పన, వంతెనలు, నిర్మాణ ఇంజినీరింగ్, మౌలిక వసతుల ప్రణాళిక, జల ఇంజినీరింగ్ వంటి ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. కోర్సులు కొనసాగుతున్న అంతర్జాతీయ పరిశోధన ప్రాజెక్టులు, ప్రమాణీకరణ కార్యకలాపాలతో సన్నిహితంగా అనుసంధానించబడ్డాయి.
బి.ఎం.ఇ. కూడా యూరప్లోని ప్రముఖ ఇంజినీరింగ్ విశ్వవిద్యాలయాలను ఒకే వేదికపైకి తీసుకువచ్చే ఇ.ఇ.ఎల్.ఐ.ఎ. యూరోపియన్ యూనివర్సిటీ అలయన్స్లో సభ్య సంస్థగా ఉంది. ఈ నెట్వర్క్ ద్వారా విద్యార్థులు, సిబ్బంది మౌలిక వసతుల కోసం డిజిటల్ ట్విన్స్, వంతెనలు మరియు సొరంగాల స్మార్ట్ మానిటరింగ్, అలాగే ప్రస్తుత భవనాల మూల్యాంకనం మరియు బలోపేతానికి కొత్త పద్ధతులు వంటి అంశాలపై సహకరిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న భారతీయ నగరాలకు, ముఖ్యంగా భూకంప ప్రమాదం గణనీయంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో పాత భవనాలు మరియు కొత్త రవాణా మౌలిక వసతులు కలిసి ఉన్న సందర్భాల్లో ఎంతో ప్రాసంగికంగా ఉంటాయి.
భూకంప భౌతిక శాస్త్రం ఎక్కడైనా ఒకే విధంగా ఉంటుంది, అలాగే భూకంప లోడ్ల కింద నిర్మాణాల ప్రవర్తన కూడా అదే సూత్రాలను అనుసరిస్తుంది అని జోఓ తెలిపారు. భారతదేశానికి చెందిన యువ ఇంజనీర్లు హంగేరీలో ఈ సూత్రాలను లోతుగా అర్థం చేసుకుంటే, వారు ఈ జ్ఞానాన్ని తిరిగి తీసుకెళ్లి భారతీయ ప్రమాణాలు, స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉపయోగించగలరు. తద్వారా, తమ దేశంలో మరింత సురక్షితమైన పరిసరాలు మరియు బలమైన మౌలిక వసతులను నిర్మించే తరం భాగస్వాములుగా మారగలరు.