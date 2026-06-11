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BITS పిలానీతో కలిసి సామర్థ్య నిర్మాణానికి ఆర్సెలార్మిత్తల్ నిప్పోన్ స్టీల్ ఇండియా దిశానిర్దేశం
ప్రపంచంలోని రెండు ప్రముఖ ఉక్కు తయారీ సంస్థల మధ్య ఒక ఉమ్మడి సంస్థ అయిన ఆర్సెలార్మిత్తల్ నిప్పోన్ స్టీల్ ఇండియా (AM-NS ఇండియా), బిట్స్ పిలానీతో తన వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం ద్వారా సామర్థ్య నిర్మాణానికి తన నిబద్ధతను మరింత బలోపేతం చేసుకుంటోంది. ప్రాసెస్ ఇంజనీరింగ్లో తన B.Tech ప్రోగ్రామ్ సాధించిన విజయానికి కొనసాగింపుగా, AM-NS ఇండియా ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మేనేజ్మెంట్లో తొలి MBA బ్యాచ్ గ్రాడ్యుయేషన్తో మరో ముఖ్యమైన మైలురాయిని సాధించింది. గురువారం నాడు హజీరాలోని AM-NS ఇండియా ప్రధాన ప్లాంట్లో స్నాతకోత్సవం జరిగింది; సూరత్ పోలీస్ కమిషనర్ శ్రీ అనుపమ్ సింగ్ గహ్లౌట్, IPS, ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.
ఉక్కు రంగంలో పని-సమన్వయ అభ్యాసాన్ని అవలంబించడంలో అగ్రగామిగా, AM-NS ఇండియా భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న శ్రామిక శక్తిని అభివృద్ధి చేయడానికి పనితో మేళవించిన అభ్యాస కార్యక్రమాలను (WILP) చురుకుగా వినియోగించుకుంటోంది. తమ B.Tech కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా ప్రారంభించి, విస్తరించిన అనంతరం, అన్ని విభాగాలలో నాయకత్వ సామర్థ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు ఆ సంస్థ MBA ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మేనేజ్మెంట్ను ప్రారంభించింది. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రస్తుతం పలు బ్యాచ్లు కొనసాగుతున్నాయి, ఇది ఉద్యోగుల బలమైన భాగస్వామ్యాన్ని మరియు నిరంతర అభ్యాసం పట్ల సంస్థ నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది.
సాంప్రదాయ MBA ప్రోగ్రామ్లకు భిన్నంగా, ఆర్సెలార్మిత్తల్ నిప్పోన్ స్టీల్ ఇండియా (AM-NS ఇండియా) కోసం రూపొందించిన BITS పిలానీ పాఠ్యప్రణాళిక, ఆధునిక ఉక్కు తయారీ రంగంలోని సంక్లిష్టమైన సవాళ్లను పరిష్కరించేలా ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దబడింది. ఈ కఠినమైన ప్రోగ్రామ్, సప్లై ఛెయిన్ ఆప్టిమైజేషన్, వ్యూహాత్మక ఫైనాన్స్ మరియు సంస్థాగత నాయకత్వం వంటి ప్రధాన నిర్వహణా సూత్రాలను, డిజిటల్ పరివర్తన, సుస్థిర ఉత్పాదక పద్ధతులు మరియు డాటా ఆధారిత నిర్ణయాలు తీసుకోవడంపై ప్రత్యేక మాడ్యూళ్లతో మేళవించింది.
పాల్గొనేవారు తమ విద్యాపరమైన అభ్యాసాన్ని AM-NS ఇండియాలో తాము నిర్వహిస్తున్న బాధ్యతలతో సజావుగా అనుసంధానించుకునేందుకు ఈ కార్యక్రమం దోహదం చేసింది. ప్రోగ్రామ్ యొక్క సౌకర్యవంతమైన బహుళ-విధాన పంపిణీ వ్యవస్థను ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా, ఉద్యోగులు కీలకమైన వ్యాపార కార్యకలాపాలకు తమ వంతు సహకారాన్ని అందిస్తూనే తమ గ్రాడ్యుయేషన్ను పూర్తి చేశారు. తద్వారా సంస్థ యొక్క బలమైన అభ్యాసం మరియు పనితీరు సంస్కృతిని మరింత పటిష్టం చేశారు.
స్టీల్ తయారీ మరియు డిజిటల్ టెక్నాలజీ వంటి కీలక విభాగాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఈ పట్టభద్రుల బృందం, ఇప్పటికే గణనీయమైన వ్యాపార ప్రభావాన్ని చూపింది. పాల్గొన్నవారు తమ క్యాప్స్టోన్ ప్రాజెక్ట్ల ద్వారా, కార్యాచరణపరమైన అడ్డంకులను పరిష్కరించారు, సామర్థ్యాలను మెరుగుపరిచారు మరియు సంస్థ అంతటా నిరంతర అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు తోడ్పడ్డారు.
సూరత్ పోలీస్ కమిషనర్ శ్రీ అనుపమ్ సింగ్ గహ్లౌట్, IPS, ఇలా అన్నారు: ఈ గొప్ప విజయాన్ని సాధించిన పట్టభద్రులైన నిపుణులకు నా అభినందనలు. వృత్తిపరంగా కఠినమైన బాధ్యతలను, విద్యాపరంగా ప్రతిభను సమతుల్యం చేసుకోవడం బలమైన క్రమశిక్షణను, నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. పట్టభద్రులందరూ నిరంతరం శ్రేష్ఠత కోసం కృషి చేయాలని, తమ సంస్థలకు, సమాజానికి అర్థవంతంగా తోడ్పడాలని, అలాగే 2047 నాటికి వికసిత్ భారత్ నిర్మాణంలో తమ వంతు పాత్ర పోషించేందుకు నేను ప్రోత్సహిస్తున్నాను.
ఆర్సెలర్మిత్తల్ నిప్పోన్ స్టీల్ ఇండియా (AM-NS ఇండియా)లో HR & అడ్మినిస్ట్రేషన్ విభాగం డైరెక్టర్ మరియు వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయిన అశుతోష్ తెలాంగ్ ఇలా అన్నారు: AM-NS ఇండియాలో, మేము సామర్థ్యాన్ని నిర్మించుకునేందుకు మరియు పనితీరును మెరుగుపరచుకోవటానికి చేసే నిరంతర అభ్యాసం చాలా కీలకం. వ్యాపార అవగాహనను సాంకేతిక మరియు కార్యాచరణ నైపుణ్యంతో సజావుగా అనుసంధానించగల నాయకులను అభివృద్ధి చేయాలనే మా నిబద్ధతను ఈ మైలురాయి ప్రతిబింబిస్తుంది. BITS పిలానీతో మా సహకారం ద్వారా, మేము భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న ప్రతిభావంతుల సమూహాన్ని బలోపేతం చేస్తున్నాము. ఇది ఆవిష్కరణలను వేగవంతం చేయడంతో పాటు, భారతదేశంలో ప్రపంచ స్థాయి ఉక్కు సంస్థను నిర్మించే దిశలో మా ప్రస్థానానికి గణనీయంగా దోహదపడుతుంది.
బిట్స్ పిలానీకి చెందిన 'ఆఫ్-క్యాంపస్ ప్రోగ్రామ్స్- ఇండస్ట్రీ ఎంగేజ్మెంట్' విభాగం డెప్యూటీ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ ఎస్. గురునారాయణన్ ఇలా అన్నారు: బిట్స్ పిలానీ WILPలో, నిరంతరం మారుతున్న ప్రధాన పరిశ్రమల మేధోపరమైన అవసరాలను తీర్చే ప్రత్యేక పాఠ్య ప్రణాళికలను సంయుక్తంగా రూపొందించడమే మా విద్యా తత్వానికి మూలం. AM/NS ఇండియాతో మా భాగస్వామ్యం, విద్యాపరమైన నైపుణ్యాన్ని పరిశ్రమలోని అగ్రగామి పద్ధతులతో మేళవించి, పనితో అనుసంధానమైన అభ్యాసపు నిజమైన స్ఫూర్తికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది. నేటి చైతన్యవంతమైన పారిశ్రామిక ప్రపంచంలో, నాయకత్వానికి సాంప్రదాయ నిర్వహణ నైపుణ్యాల కన్నా మరింత ఎక్కువ కావలసి ఉంటుంది; దానికి సాంకేతిక పరిణామం మరియు సుస్థిర అభివృద్ధిపై లోతైన అవగాహన కావాలి. ఈ MBA పట్టభద్రులు, AM/NS ఇండియా యొక్క వ్యూహాత్మక మరియు కార్యాచరణ విజయాన్ని సాధించడంలో నిస్సందేహంగా కీలక పాత్ర పోషిస్తారు.
Allu Aravindఫ దీవాన చిత్రం బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ - అల్లు అరవింద్
శుభం సినిమాతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ హర్షిత్ రెడ్డి హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మిస్తున్నారు. హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయం కానున్నారు. ఈ నెల 19న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తోంది. ఈ రోజు ఈ చిత్ర ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్, మాస్ కా దాస్ హీరో విశ్వక్ సేన్, ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ మొగిలినేని అతిథులుగా పాల్గొన్నారు.
సింగీతం శ్రీనివాస రావు చిత్రపరిశ్రమ ఆస్తి - నిధి : మెగాస్టార్ చిరంజీవి
దిగ్గజ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాస రావు చిత్రపరిశ్రమ ఆస్తి, నిధి అంటూ మెగాస్టార్ చిరంజీవి కొనియాడారు. 94 యేళ్ల వయసులో సింగీతం శ్రీనివాస రావు 'సింగ్ గీతం' పేరుతో ఓ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ నెల 12వ తేదీన ఈ చిత్రం విడుదలకానుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర బృందానికి ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఓ పోస్ట్ పెట్టారు.
Sailaja Reddy: అమ్మా..నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి చిత్రం టీజర్ రిలీజ్
మహిళా వ్యాపారవేత్త శైలజ రెడ్డి నిర్మిస్తున్న వినూత్న ప్రేమకధా చిత్రం "అమ్మా... నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి". శివాల ప్రభాకర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో వర్షిక, సుహానా హీరోయిన్లు. సుమన్, రావు రమేష్, రాజీవ్ కనకాల, సత్యకృష్ణ, సుజాత తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుపుకుంటూ త్వరలో విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న ఈ చిత్రం టీజర్ రిలీజ్ ఫంక్షన్ హైదరాబాదులోని ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో అత్యంత ఘనంగా జరిగింది.
Peddi Collections: పెద్ది మొదటి వారానికి ఓజీ, మహావతార్ నరసింహ కంటే వెనుకబడిందా ?
ఇక ఈ విషయం ఇలావుంటే, ట్రేడ్ వర్గాల కథనం మరోలా వుంది. పెద్ది సినిమాలో రామ్ చరణ్ బాగా కష్టపడినా ఎందుకనో క్రేజ్ రాబట్టలేకపోయిందనీ, సుకుమార్ వంటి వారు కూడా కథా పరంగా ఓ చేయివేసినా ఎక్కడో లోపం జరిగిందని తెలుస్తోంది. ఇంకోవైపు కథానాయిక పాత్ర కేవలం వాంప్ గా మాత్రమే చూపించడం కూడా ఓరకంగా మైనస్ గా మారింది. కథనంలో ఊహించని ట్విస్ట్ లు లేకపోవడం కూడా ఓ లోపంగా భావిస్తున్నారు.
రోజువారీ ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం లేదు : హైకోర్టులో ఆర్తి పిటిషన్
కోలీవుడ్ స్టార్ రవి మోహన్పై ఆయన సతీమణి ఆర్తి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. విడాకుల కోసం పిటిషన్ దాఖలు చేసిన తర్వాత రోజువారీ ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం లేదని ఆర్తి రవి ఆరోపించారు. ఈ మేరకు మద్రాస్ హైకోర్టులో ఓ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. పిల్లల పోషణ, స్కూలు ఫీజుల చెల్లింపు విషయంలో వీరి మధ్య ఉన్న వివాదంపై కోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీచేసింది.