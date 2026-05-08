ఉద్యోగ మోసాల పట్ల భారతీయ నిపుణులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉన్నారు, కానీ...: లింక్డ్ఇన్ పరిశోధన

లింక్డ్ఇన్ నుండి వచ్చిన కొత్త పరిశోధన వెల్లడించే దాని ప్రకారం, భారతీయ నిపుణులు తమ ఉద్యోగ అన్వేషణ సమయంలో ఉద్యోగ మోసాల పట్ల మరింత జాగ్రత్తగా ఉంటున్నారు. ప్రతి ఐదుగురిలో నలుగురి కంటే ఎక్కువ మంది (82%) దరఖాస్తు చేసే ముందు ఆ ఉద్యోగం చట్టబద్ధమైనదేనా అని తెలుసుకోవటానికి సందేహించటం లేదు. ఏడాది క్రితంతో పోలిస్తే, సగానికి పైగా (53%) మంది ఒక ఉద్యోగం మోసమా కాదా అని ప్రశ్నించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని చెబుతున్నారు.
లింక్డ్ఇన్ యొక్క జాబ్ సెర్చ్ సేఫ్టీ పల్స్ పరిశోధన వెల్లడించిన ఫలితాలు ప్రకారం, మార్కెట్ అంతటా ఉద్యోగ మోసాల పట్ల పెరుగుతున్న అవగాహనను, అలాగే కెరీర్ ప్రారంభ దశలో ఉన్న నిపుణులకు మరింత సూక్ష్మమైన ప్రమాదాన్ని వెల్లడి చేస్తున్నాయి. అవగాహన పెరుగుతున్నప్పటికీ, అవకాశాలను దక్కించుకోవాలనే ఒత్తిడి కొన్నిసార్లు జాగ్రత్తను అధిగమించగలదు- ముఖ్యంగా వృత్తి జీవితపు తొలిదశలలో.
వృత్తి జీవితపు తొలిదశలో అధిక ఒత్తిడితో కూడిన క్షణాలు జాగ్రత్తను అధిగమించగలవు.
వివిధ వయసుల నిపుణులు మరింత అప్రమత్తంగా వుంటున్నప్పటికీ, వృత్తి జీవితపు తొలిదశలో ఉన్న ఉద్యోగార్థులు కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాలలో ఇంకా ప్రమాదానికి గురయ్యే అవకాశం ఉందని గణాంకాలు చూపిస్తున్నాయి. జెన్-జి (Gen Z) ఉద్యోగార్థులలో సగానికి పైగా (54%) మంది, వదులుకోలేనంత ముఖ్యమైనవిగా అనిపించిన అవకాశాల విషయంలో హెచ్చరిక సంకేతాలను విస్మరించినట్లు అంగీకరించారు. ఇది, అత్యవసర పరిస్థితి మరియు పోటీ, నిర్ణయాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో స్పష్టం చేస్తుంది.
భారతదేశంలోని జెన్-జి నిపుణులలో దాదాపు సగం మంది(49%) తాము ఉద్యోగ మోసానికి గురయ్యేంత దగ్గరకు వచ్చామని చెప్పారు. జెన్-ఎక్స్ (Gen X) వారిలో ఈ సంఖ్య 36%గా ఉంది. ఇది యువ ఉద్యోగార్థులలో మోసాలకు సంబంధించిన పరిస్థితులకు గురయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని సూచిస్తుంది.
దరఖాస్తును సమర్పించడానికి ముందే మోసానికి గురయ్యే అవకాశం గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటుంది
మోసాల గురించి తాము ఎక్కువగా ఆందోళన చెందుతున్నట్లు నిపుణులు నివేదించిన సందర్భాలు ఏవంటే: ఉద్యోగాల కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు (20%) లేదా ఒక రిక్రూటర్ లేదా కంపెనీ నుండి తొలి సంప్రదింపు జరిగినప్పుడు (18%), ఎందుకంటే ఆ సమయంలో వివరాలు పరిమితంగా ఉంటాయి మరియు నమ్మకం ఇంకా ఏర్పడదు.
లింక్డ్ఇన్ డేటా వెల్లడించే దాని ప్రకారం, మోసగాళ్లు తరచుగా ఈ తొలి క్షణాలను తమకు అనుకూలంగా వాడుకుంటూ, సంభాషణలను విశ్వసనీయ ప్లాట్ఫారమ్ల నుండి వేరే వాటికి మళ్లించడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. నివేదించబడిన మోసపూరిత ప్రయత్నాలలో 90% సభ్యులను వ్యక్తిగత మెసేజింగ్ యాప్లకు మళ్లిస్తున్నాయి, అక్కడ ఖాతాలను ధృవీకరించడం కష్టం, సంభాషణలు మరింత అనధికారికంగా అనిపిస్తాయి. ప్లాట్ఫారమ్కు వెలుపల జరిగే ప్రయత్నాలలో సగానికి పైగా, ఎలాంటి అర్థవంతమైన సందర్భం లేదా నమ్మకం ఏర్పడక ముందే, మొదటి సందేశంలోనే జరుగుతాయి.
ఉద్యోగ అన్వేషణ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో లింక్డ్ఇన్ ఎలా సహాయపడుతోంది...
సభ్యులు మరింత సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో సహాయపడటానికి , లింక్డ్ఇన్ ఉద్యోగ మోసాలకు వ్యతిరేకంగా మూడు అంచెల రక్షణ విధానాన్ని ఉపయోగిస్తుంది:
1.శోధన: సభ్యులు చూడక ముందే నకిలీ ఖాతాలు, మోసపూరిత సందేశాలు, మోసపూరిత ఉద్యోగ ప్రకటనలను చురుకుగా అడ్డుకోవటం. ఫలితంగా, గుర్తించబడిన మోసపూరిత కార్యకలాపాలలో అత్యధిక భాగం, సభ్యులు వాటిని చూడక ముందే నిలువరించబడుతుంది.
2.ధృవీకరణ: కంపెనీలు, రిక్రూటర్లు, ఉద్యోగాలు, లింక్డ్ఇన్లో దరఖాస్తు చేసుకునే, సంభాషించే సామర్థ్యం కోసం ధృవీకరణలతో సహా, అత్యంత ముఖ్యమైన క్షణాలలో స్పష్టమైన నమ్మక సంకేతాలను అందించడం, అంతర్నిర్మిత భద్రతా రక్షణల పరిధిలోనే ఉంటూ, లింక్డ్ఇన్లో దరఖాస్తు చేయడానికి మరియు సంభాషించడానికి తగిన సామర్థ్యం అందించటం.
3.రక్షణ: ఉద్యోగార్ధులను సురక్షితంగా ఉంచడంలో సహాయపడే కొత్త చర్యలను లింక్డ్ఇన్ ఇటీవల ప్రవేశపెట్టింది. వీటిలో అధిక-ప్రమాదం ఉన్న ఉద్యోగ ప్రకటనలు ఇచ్చే వారికి గుర్తింపు ధృవీకరణను తప్పనిసరి చేయడం, మోసపూరితమైనవిగా భావించే పోస్ట్లు మరియు వ్యాఖ్యల దృశ్యమానతను తగ్గించడం, మెరుగైన స్పామ్ ఫిల్టరింగ్, గుర్తింపు వ్యవస్థలు ఉన్నాయి.
లింక్డ్ఇన్ ఇండియా లీగల్- పబ్లిక్ పాలసీ హెడ్ అయిన అదితి ఝా మాట్లాడుతూ, ఆన్లైన్ ఉద్యోగ అన్వేషణలో ఉద్యోగ మోసాలు సర్వసాధారణం అవుతున్నాయి. మా పరిశోధన ప్రకారం నిపుణులలో అవగాహన పెరుగుతున్నప్పటికీ, వేగంగా మారుతున్న మరియు పోటీతో కూడిన మార్కెట్లో, ముఖ్యంగా కెరీర్ ప్రారంభంలో, ఆ అవగాహనను నిలకడగా ఆచరించడం సవాలుగా మారుతుంది. అందువల్ల, సురక్షితమైన ఉద్యోగ వ్యవస్థను నిర్మించడానికి కేవలం అవగాహన ఒక్కటే సరిపోదు; దీనికి వేదికలు, యజమానులు, ఉద్యోగార్థుల మధ్య పటిష్టమైన రక్షణలు, విశ్వసనీయ సంకేతాలు మరియు ఉమ్మడి జవాబుదారీతనం అవసరం. లింక్డ్ఇన్ వద్ద, మేము ఈ రక్షణలను బలోపేతం చేయడంపై, నిపుణులు మరింత ఆత్మవిశ్వాసంతో, నమ్మకంతో అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునేలా చేయడంపై దృష్టి సారించాము అని అన్నారు.
ఉద్యోగార్థులకు ఆచరణాత్మక సలహాలు
లింక్డ్ఇన్ ఉద్యోగార్థులను ఇలా ప్రోత్సహిస్తుంది:
ముఖ్యంగా ఉద్యోగ బాధ్యతలు లేదా సందేశాలు తొందరపాటుగా లేదా అస్పష్టంగా అనిపిస్తే, ముందుగా చేసే సంప్రదింపుల సమయంలో కాస్త ఆగండి.
కంపెనీ పేజీలు, రిక్రూటర్ ప్రొఫైల్లు మరియు వెరిఫికేషన్ బ్యాడ్జ్లను తనిఖీ చేయడం ద్వారా ఒక ఉద్యోగ బాధ్యతల వెనుక ఎవరున్నారో ధృవీకరించుకోండి.
సంభాషణలను ప్లాట్ఫారమ్ నుండి చాలా త్వరగా బయటకు తీసుకువెళ్ళటానికి చేసే అభ్యర్థనల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి.
విస్తృతస్థాయిలో సమాజాన్ని రక్షించడంలో సహాయపడటానికి అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలను తక్షణమే రిపోర్ట్ చేయండి.