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  4. 14 Students of AESL Hyderabad Secure Top Ranks in NEET UG 2026
Written By జయ
Published By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Modified: Friday, 17 July 2026 (22:19 IST)

నీట్ యూజీ 2026లో ఆకాశ్ హైదరాబాద్‌కు చెందిన 14 మంది విద్యార్థులు అగ్ర ర్యాంకులు

AESL Hyderabad
Written By: జయ
Published By: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (22:22 IST)
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హైదరాబాద్: పరీక్షల సన్నద్ధత సేవల్లో జాతీయ స్థాయిలో అగ్రగామిగా ఉన్న ఆకాశ్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ (AESL), హైదరాబాద్‌లోని తమ క్లాస్‌రూమ్ ప్రోగ్రామ్‌కు చెందిన 14 మంది విద్యార్థులు నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్(నీట్ యూజీ) 2026లో అగ్ర ర్యాంకులు సాధించారని సగర్వంగా ప్రకటించింది. ఆకాష్ అందించిన అకడమిక్ మెంటార్‌షిప్, క్రమబద్ధమైన అభ్యాస పర్యావరణ వ్యవస్థ మద్దతుతో విద్యార్థులు కనబరిచిన నిరంతర కృషి, పట్టుదల, క్రమశిక్షణతో కూడిన సన్నద్ధత ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శనకు నిదర్శనం.
 
ఈ జాబితాలో మయూక్ జైసింహ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్(AIR 42)తో అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు. ఇతర అగ్ర ప్రతిభావంతులలో దేవేష్ శ్రీగోపాల్ అగర్వాల్ (AIR 123); ధీమన్ కృష్ణ (AIR 231); నివృత్త్ తడూరి (AIR 729); ఆన్య బన్సల్ (AIR 960) తదితరులు ఉన్నారు.
 
నీట్ యూజీ 2026లో అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరచడం ద్వారా, వైద్య ప్రవేశ పరీక్షల సన్నద్ధత కోసం భారతదేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయమైన సంస్థగా ఏఈఎస్ఎల్ మరోసారి తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంది. ఈ సంవత్సరం, ఆకాష్ విద్యార్థులు దేశవ్యాప్తంగా టాప్ 10లో నలుగురు, టాప్ 50లో 18 మంది, మరియు టాప్ 100లో 41 మంది విద్యార్థులు స్థానం సంపాదించి, ప్రతిష్టాత్మకమైన అగ్ర ర్యాంకులను కైవసం చేసుకున్నారు. ఈ అద్భుతమైన ఫలితాలు, ఏఈఎస్ఎల్ యొక్క విద్యా నైపుణ్య వారసత్వాన్ని, దాని విద్యార్థి-కేంద్రీకృత విధానాన్ని, మరియు నిపుణులైన అధ్యాపకులు, సమగ్రమైన స్టడీ మెటీరియల్, కఠినమైన పరీక్షలు, మరియు వ్యక్తిగత మార్గదర్శకత్వం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా నిరంతరం అగ్రశ్రేణి వైద్య అభ్యర్థులను తయారు చేయగల దాని సామర్థ్యాన్ని నొక్కి చెబుతున్నాయి.
 
తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ, విద్యార్థులు ఇలా అన్నారు: అగ్ర ర్యాంకులు సాధించడం ఒక కల నిజమైనట్లు ఉంది. మమ్మల్ని ఎల్లప్పుడూ నమ్మిన మా తల్లిదండ్రులకు, నిరంతరం మార్గదర్శకత్వం మరియు ప్రోత్సాహం అందించిన ఆకాష్‌లోని మా ఉపాధ్యాయులకు మేము హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. క్రమం తప్పని మాక్ టెస్టులు, సవివరమైన పనితీరు విశ్లేషణ, సందేహ నివృత్తి తరగతులు మరియు క్రమశిక్షణతో కూడిన తరగతి గది బోధన, మా భావనలను పటిష్టం చేసుకోవడానికి మరియు మా ప్రిపరేషన్ అంతటా ఏకాగ్రతతో ఉండటానికి సహాయపడ్డాయి. ఈ విజయం, విజయవంతమైన డాక్టర్ కావాలనే లక్ష్యంతో మరింత కష్టపడి పనిచేయడానికి మాకు స్ఫూర్తినిస్తుంది.
 
AESL చీఫ్ అకడమిక్స్ అండ్ బిజినెస్ హెడ్, ధీరజ్ కుమార్ మిశ్రా ఇలా అన్నారు: విద్యార్థుల విజయం మొత్తం ఆకాష్ కుటుంబానికి గర్వకారణం. వారి క్రమశిక్షణ, నిలకడ మరియు నేర్చుకోవాలనే తపన వారి ప్రిపరేషన్ అంతటా వారిని ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాయి. ఈ అర్హమైన విజయానికి వారికి మరియు వారి కుటుంబానికి మేము అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము మరియు వారి భవిష్యత్తుకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాము.
 
AESL యొక్క సమీకృత అభ్యాస వ్యవస్థ, నీట్ (NEET) వంటి అత్యంత పోటీ పరీక్షలలో విద్యార్థులు రాణించడానికి నిపుణులైన అధ్యాపకులు, శాస్త్రీయంగా రూపొందించిన స్టడీ మెటీరియల్, టెక్నాలజీ ఆధారిత అభ్యాసం, క్రమమైన అసెస్‌మెంట్లు, AI-ఆధారిత పనితీరు విశ్లేషణలు మరియు వ్యక్తిగత మార్గదర్శకత్వాన్ని మిళితం చేస్తుంది. AESL తన విస్తృతమైన కేంద్రాల నెట్‌వర్క్ మరియు డిజిటల్ లెర్నింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది మంది ఆశావంతులకు మార్గదర్శకత్వం వహిస్తూ, స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉంది.
About Writer
జయ
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