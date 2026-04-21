ఏప్రిల్ 25న హైదరాబాద్లో ఎరుడిటస్ ఓపెన్ హౌస్ సిరీస్: విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు ప్రత్యక్ష అవకాశాలు
హైదరాబాద్: భారతదేశానికి వస్తోన్న అగ్రశ్రేణి అంతర్జాతీయ విశ్వవిద్యాలయాల ప్రతినిధులతో భారతీయ విద్యార్థులను ముఖాముఖిగా కలిసేలా చేసేందుకు ఎరుడిటస్ ఐబిసి ఓపెన్ హౌస్ సిరీస్ 2026 నిర్వహించబడుతోంది. ఇందులో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అబెర్డీన్, ఇల్లినాయిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ యార్క్, విక్టోరియా యూనివర్సిటీ, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లివర్పూల్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బ్రిస్టల్ వంటివి పాల్గొంటాయి. ఈ సిరీస్, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు ప్రోగ్రామ్లను అన్వేషించడానికి, సంస్థలతో నేరుగా సంభాషించడానికి, వారి ఉన్నత విద్యా ఎంపికలను విశ్వాసంతో మూల్యాంకనం చేయడానికి ఒక వేదికను అందిస్తుంది. హైదరాబాద్లో కార్యక్రమం ఏప్రిల్ 25వ తేదీన నోవాటెల్ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో ఉదయం 11 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు జరుగనుంది.
వివిధ నగరాల్లో విస్తరించి ఉన్న ఎరుడిటస్ ఓపెన్ హౌస్ సిరీస్లో, అధ్యాపకుల నేతృత్వంలోని సంభాషణలు, ప్రోగ్రామ్ బ్రీఫింగ్లు, అడ్మిషన్ల సలహా సెషన్లు ఉంటాయి. ఇవి విద్యార్థులకు కోర్సు ఎంపిక, అర్హత, దరఖాస్తు మార్గాలపై నిర్మాణాత్మక మార్గదర్శకత్వాన్ని అందిస్తాయి. తల్లిదండ్రులు, కౌన్సిలర్లు విశ్వవిద్యాలయ ప్రతినిధులతో ముఖాముఖి చర్చలు జరపటంతో పాటుగా ఇంటరాక్టివ్ ఫోరమ్ల ద్వారా నేరుగా సంభాషించే అవకాశం కూడా పొందుతారు. ఇది విద్యా అవకాశాలు, ఫలితాలు, పురోగతి మార్గాలపై లోతైన అవగాహనను పెంపొందిస్తుంది. దీనికి తోడుగా, నిపుణుల నేతృత్వంలోని బ్రేక్అవుట్ సెషన్లు కూడా జరుగుతాయి. ఇందులో ప్రతి విశ్వవిద్యాలయం క్యాంపస్కు సంబంధించిన అంశాలు, ప్రోగ్రామ్ ఆకృతి, అర్హత ప్రమాణాలు మరియు కెరీర్ మార్గాలపై ప్రత్యేక ప్రజెంటేషన్లను చేయనున్నారు.
2026-27 విద్యా సంవత్సరం కోసం ఈ ఓపెన్ హౌస్ దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించబడుతుంది; ఇక్కడ lnkd.in/gABySe2D నమోదు చేసుకోండి. ఎన్ఈపీ 2020 అమలు, విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాలు భారతదేశంలో క్యాంపస్లను స్థాపించడానికి వీలు కల్పించే యూజీసీ 2023 నిబంధనలతో, తన ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థ యొక్క అంతర్జాతీయీకరణను దేశం వేగవంతం చేస్తోంది, ప్రపంచ స్థాయి విద్యా ప్రతిభకు ప్రోత్సాహం అందించటానికి సంస్థాగత మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మిస్తోంది. ఈ మార్పు భారతీయ విద్యార్థులకు అవకాశాలను విస్తరించడమే కాకుండా, దేశంలోకి వచ్చే విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు , పరిశోధన సహకారానికి భారతదేశాన్ని ఒక అభివృద్ధి చెందుతున్న గమ్యస్థానంగా నిలబెడుతోంది.
దశాబ్దాలుగా, ప్రతిభను నికరంగా ఎగుమతి చేసే దేశంగా భారతదేశం నిలిచింది. ఐబీసీ వ్యవస్థ రూపుదిద్దుకోవడంతో, ప్రపంచ స్థాయి విద్యను మన దేశానికి చేరువ చేయడం ద్వారా మరియు దేశీయ, అంతర్జాతీయ విద్యార్థులిరువురికీ భారతదేశాన్ని ఒక ఆచరణీయ గమ్యస్థానంగా మార్చడం ద్వారా ఆ ధోరణిని తిప్పికొట్టడానికి మనకు ఒక అవకాశం లభించింది. ఇది కేవలం లభ్యతకు సంబంధించిన విషయం మాత్రమే కాదు; ఇది జాతీయ పోటీతత్వం, ప్రతిభను నిలుపుకోవడం , సంస్థాగత సామర్థ్య నిర్మాణానికి సంబంధించినది. దీనిని సమర్థవంతంగా విస్తరిస్తే, ఏటా సుమారు 10-12 బిలియన్ డాలర్ల విదేశీ మారక ద్రవ్యం ఆదా అవ్వడమే కాకుండా, భారతదేశపు దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక వృద్ధి పథాన్ని కూడా ఇది బలోపేతం చేస్తుంది అని ఎన్ఈపీ 2020కి అనుగుణంగా ఈ విశ్వవిద్యాలయాలకు మార్కెట్ ప్రవేశాన్ని, కార్యాచరణ సంసిద్ధతకు వీలు కల్పిస్తున్న ఎరుడిటస్ గ్రూప్ సహ-వ్యవస్థాపకుడు మరియు సీఈఓ అశ్విన్ దమేరా అన్నారు.