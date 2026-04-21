మంగళవారం, 21 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 21 ఏప్రియల్ 2026 (22:09 IST)

ఏప్రిల్ 25న హైదరాబాద్‌లో ఎరుడిటస్ ఓపెన్ హౌస్ సిరీస్‌: విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు ప్రత్యక్ష అవకాశాలు

హైదరాబాద్: భారతదేశానికి వస్తోన్న అగ్రశ్రేణి అంతర్జాతీయ విశ్వవిద్యాలయాల ప్రతినిధులతో భారతీయ విద్యార్థులను ముఖాముఖిగా కలిసేలా చేసేందుకు ఎరుడిటస్ ఐబిసి ఓపెన్ హౌస్ సిరీస్ 2026 నిర్వహించబడుతోంది. ఇందులో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అబెర్డీన్, ఇల్లినాయిస్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ యార్క్, విక్టోరియా యూనివర్సిటీ, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లివర్‌పూల్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బ్రిస్టల్ వంటివి పాల్గొంటాయి. ఈ సిరీస్, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు ప్రోగ్రామ్‌లను అన్వేషించడానికి, సంస్థలతో నేరుగా సంభాషించడానికి, వారి ఉన్నత విద్యా ఎంపికలను విశ్వాసంతో మూల్యాంకనం చేయడానికి ఒక వేదికను అందిస్తుంది. హైదరాబాద్‌లో కార్యక్రమం ఏప్రిల్ 25వ తేదీన నోవాటెల్ కన్వెన్షన్ సెంటర్‌లో ఉదయం 11 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు జరుగనుంది.
 
వివిధ నగరాల్లో విస్తరించి ఉన్న ఎరుడిటస్ ఓపెన్ హౌస్ సిరీస్‌లో, అధ్యాపకుల నేతృత్వంలోని సంభాషణలు, ప్రోగ్రామ్ బ్రీఫింగ్‌లు, అడ్మిషన్ల సలహా సెషన్‌లు ఉంటాయి. ఇవి విద్యార్థులకు కోర్సు ఎంపిక, అర్హత, దరఖాస్తు మార్గాలపై నిర్మాణాత్మక మార్గదర్శకత్వాన్ని అందిస్తాయి. తల్లిదండ్రులు, కౌన్సిలర్లు విశ్వవిద్యాలయ ప్రతినిధులతో ముఖాముఖి చర్చలు జరపటంతో పాటుగా ఇంటరాక్టివ్ ఫోరమ్‌ల ద్వారా నేరుగా సంభాషించే అవకాశం కూడా పొందుతారు. ఇది విద్యా అవకాశాలు, ఫలితాలు, పురోగతి మార్గాలపై లోతైన అవగాహనను పెంపొందిస్తుంది. దీనికి తోడుగా, నిపుణుల నేతృత్వంలోని బ్రేక్‌అవుట్ సెషన్‌లు కూడా జరుగుతాయి. ఇందులో ప్రతి విశ్వవిద్యాలయం క్యాంపస్‌కు సంబంధించిన అంశాలు, ప్రోగ్రామ్ ఆకృతి, అర్హత ప్రమాణాలు మరియు కెరీర్ మార్గాలపై ప్రత్యేక ప్రజెంటేషన్‌లను చేయనున్నారు.
 
2026-27 విద్యా సంవత్సరం కోసం ఈ ఓపెన్ హౌస్ దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించబడుతుంది; ఇక్కడ lnkd.in/gABySe2D నమోదు చేసుకోండి. ఎన్‌ఈపీ 2020 అమలు, విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాలు భారతదేశంలో క్యాంపస్‌లను స్థాపించడానికి వీలు కల్పించే యూజీసీ 2023 నిబంధనలతో, తన ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థ యొక్క అంతర్జాతీయీకరణను దేశం వేగవంతం చేస్తోంది, ప్రపంచ స్థాయి విద్యా ప్రతిభకు ప్రోత్సాహం అందించటానికి సంస్థాగత మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మిస్తోంది. ఈ మార్పు భారతీయ విద్యార్థులకు అవకాశాలను విస్తరించడమే కాకుండా, దేశంలోకి వచ్చే విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు , పరిశోధన సహకారానికి భారతదేశాన్ని ఒక అభివృద్ధి చెందుతున్న గమ్యస్థానంగా నిలబెడుతోంది.
 
దశాబ్దాలుగా, ప్రతిభను నికరంగా ఎగుమతి చేసే దేశంగా భారతదేశం నిలిచింది. ఐబీసీ వ్యవస్థ రూపుదిద్దుకోవడంతో, ప్రపంచ స్థాయి విద్యను మన దేశానికి చేరువ చేయడం ద్వారా మరియు దేశీయ, అంతర్జాతీయ విద్యార్థులిరువురికీ భారతదేశాన్ని ఒక ఆచరణీయ గమ్యస్థానంగా మార్చడం ద్వారా ఆ ధోరణిని తిప్పికొట్టడానికి మనకు ఒక అవకాశం లభించింది. ఇది కేవలం లభ్యతకు సంబంధించిన విషయం మాత్రమే కాదు; ఇది జాతీయ పోటీతత్వం, ప్రతిభను నిలుపుకోవడం , సంస్థాగత సామర్థ్య నిర్మాణానికి సంబంధించినది. దీనిని సమర్థవంతంగా విస్తరిస్తే, ఏటా సుమారు 10-12 బిలియన్ డాలర్ల విదేశీ మారక ద్రవ్యం ఆదా అవ్వడమే కాకుండా, భారతదేశపు దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక వృద్ధి పథాన్ని కూడా ఇది బలోపేతం చేస్తుంది అని ఎన్‌ఈపీ 2020కి అనుగుణంగా ఈ విశ్వవిద్యాలయాలకు మార్కెట్ ప్రవేశాన్ని, కార్యాచరణ సంసిద్ధతకు వీలు కల్పిస్తున్న ఎరుడిటస్ గ్రూప్ సహ-వ్యవస్థాపకుడు మరియు సీఈఓ అశ్విన్ దమేరా అన్నారు.

ఐటీ ఉద్యోగాలు వదిలి హీరోయిన్లు అయ్యారుఇప్పుడు ఐటీ ఫీల్డ్ ఎలా వున్నదో వేరే చెప్పక్కర్లేదు. ఐతే ఆ పరిశ్రమలో ఉద్యోగాలను వదిలేసి హీరోయిన్లుగా మారిన వారు వున్నారు. వారిలో ప్రస్తుతం సినీ ఇండస్ట్రీని ఓ ఊపు ఊపుతున్న కయదు లోహార్ కాంసెట్రిక్స్ కంపెనీలో ఐటీ జాబ్ వదిలేసి సినీ హీరోయినుగా అరంగేట్రం చేసింది. అలాగే తెలుగమ్మాయి అనన్య నాగళ్ల ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీలో పనిచేసేది. ఇప్పుడు హీరోయిన్ అయ్యింది. మరో టాప్ హీరోయిన్ శ్రీనిధి షెట్టి కూడా ఐటీ జాబ్ వదిలేసి సినీ ఇండస్ట్రీలో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుని టాప్ స్టార్ అయ్యింది.

Peddi: ఆరు రోజుల్లో పెద్ది షూటింగ్ పూర్తి - ఐటెంసాంగ్ లో సంయుక్త మీనన్ !రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న పెద్ది షూటింగ్ గురించి స్వయంగా రామ్ చరణ్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టాడు. పెద్ది సెట్స్ నుండి మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, దర్శకుడు బుజ్జిబాబు ఓ ఫొటో షేర్ చేశారు. మరో 6 రోజుల్లో షూటింగ్ మొత్తం పూర్తవుతుంది. ఈ జూన్‌లో గ్రాండ్ రిలీజ్ కాబోతుందని వెల్లడించారు. నిమ్మశివన్న, జాన్వీకపూర్ నటిస్తున్న ఇతర నటీనటులు.

Nagababu: CASTE మూవీ నుంచి రంగరాజన్ గా నాగబాబు లుక్వరుణ్ సందేశ్, గగన్, సత్యం రాజేష్, రవి ప్రధాన పాత్రల్లో ఎకె జంపన్న రచన & దర్శకత్వంలో గోల్డెన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై తోట లక్ష్మీ కోటేశ్వరరావు నిర్మిస్తున్న చిత్రం ‘CASTE’. ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్‌, గ్లింప్స్ కి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ చిత్రంలో నాగబాబు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఆయన పాత్రని రంగరాజన్ గా పరిచయం చేస్తూ ఫస్ట్ లుక్ ని రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్.

బెల్లంకొండ గణేష్, ఎ. కరుణాకరన్ కాంబినేషన్ లో రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రంముగ్గురు డిఫరెంట్ క్రియేటివ్ మైండ్స్ కలయిక ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రత్యేకంగా నిలుపుతోంది. కరుణాకరన్ తనదైన శైలిలో సాఫ్ట్, ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీని అందిస్తుండగా, దర్శకుడు అనుదీప్ కెవీ తన యూనిక్ క్విర్కీ హ్యూమర్, షార్ఫ్ స్టైల్ డైలాగ్స్‌తో కథకు న్యూ కలర్ తెస్తున్నారు. ఆయన డైలాగ్ రైటర్‌గా పనిచేయడం ఫన్ ఫ్రెష్ నెస్ మరింత పెరగనుంది.

Vishwak Sen: థాయ్‌లాండ్‌లో విశ్వక్ సేన్, తరుణ్ భాస్కర్ ల ఈఎన్ఈ రిపీట్ షెడ్యూల్‌ఈ నగరానికి ఏమైంది సీక్వెల్ ‘ఈఎన్ఈ రిపీట్’ ప్రస్తుతం చిత్రీకరణ జరుపుకుంటోంది. విశ్వక్ సేన్, అభినవ్ గోమఠం, వెంకటేష్ కాకుమాను మళ్లీ కలిసి నటిస్తూ, మొదటి భాగంలో కనిపించిన కెమిస్ట్రీని తిరిగి తెరపైకి తీసుకురానున్నారు. శ్రీనాథ్ మాగంటి కొత్తగా జాయిన్ అవుతున్నారు. తరుణ్ భాస్కర్ దర్శకత్వం వహిస్తూ తన యూనిక్ క్విర్కీ స్టైల్‌ను కొనసాగిస్తున్నారు. ఎస్ ఒరిజినల్స్, రూట్‌నోడ్ సినిమా బ్యానర్‌పై సృజన్ యరబోలు, సందీప్ నాగిరెడ్డి ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను నిర్మిస్తున్నారు.

గోల్డెన్ మిల్క్ హెల్త్ సీక్రెట్స్పసుపు పాలు... గోల్డెన్ మిల్క్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. ఈ పాలు తాగుతుంటే కొన్ని వ్యాధుల నుండి రక్షణ పొందవచ్చు. పసుపు పాలు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు పాలు తాగుతుంటే వాపు, కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచి జ్ఞాపకశక్తిని పెంపొదిస్తుంది. గుండె జబ్బుల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది. పసుపు పాలు తాగుతుంటే బ్లడ్ షుగర్ స్థాయి అదుపులో వుంచుకోవచ్చు. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని రాకుండా అడ్డుకునే అవకాశం వుంటుంది. గోల్డెన్ మిల్క్ తాగుతుంటే ఇది జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. పసుపు పాలు తాగేవారిలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.

గుండె సంబంధ వ్యాధులు రాకుండా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?ఈరోజుల్లో గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఈ సమస్యలతో ప్రాణాలు పోతున్నవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. గుండెపోటుతో ఇటీవల మరణిస్తున్నవారు ఎక్కువవుతున్నారు. కనుక గుండె ఆరోగ్యం కోసం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. ఆరోగ్యకరమైన సమతుల ఆహారం తీసుకోవాలి. పలు రకాల పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, లీన్ ప్రోటీన్లు, వంటలో తక్కువ మొత్తంలో నూనెను వుపయోగించాలి. ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును నియంత్రించాలి. ధూమపానం మానేయాలి, మద్యం సేవించడం మానేయాలి. గుండె ఆరోగ్యంపై వైద్యులతో పరీక్ష చేయించుకోవాలి. రాత్రివేళ నిద్ర సమయం కనీసం 7 నుంచి 9 గంటలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి.

తాజా పిండి: ఆధునిక వంటగదులకు సాంప్రదాయ పిండి రుబ్బే పద్ధతిని తెస్తున్న సాఫ్టెల్తాజాగా ఆడిన పిండి లేదా మసాలాల సువాసన కేవలం ఆహారానికి సంబంధించినది మాత్రమే కాదు. అది, పదార్థాలు స్వచ్ఛంగా ఉండి, తయారీ ప్రక్రియలు నెమ్మదిగా సాగి, రుచి విషయంలో ఎప్పుడూ రాజీ పడని ఒకప్పటి జ్ఞాపకం. వంటగదులు వేగం, సౌలభ్యం కోసం ఆధునికతను సంతరించుకోవడంతో, ఆ అనుభవం రోజువారీ జీవితం నుండి నిశ్శబ్దంగా కనుమరుగైంది. 35 సంవత్సరాలకు పైగా తయారీ నైపుణ్యం కలిగిన సాఫ్టెల్, ఆధునిక గృహావసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఆ అనుభవాన్ని తిరిగి తీసుకువస్తోంది.

అక్షయ తృతీయ ప్రచారంతో కృతిశెట్టితో దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించిన ఇంద్రియఆదిత్య బిర్లా జ్యువెలరీకి చెందిన ఇంద్రియ, తన వినియోగదారులతో తన ఉనికిని, అనుబంధాన్ని బలోపేతం చేసుకునే వ్యూహాత్మక ప్రయత్నంలో ఉంది. అందులో భాగంగా, అక్షయ తృతీయ 2026 ప్రచారంతో ప్రారంభించి, ప్రఖ్యాత నటి కృతిశెట్టితో దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుంది. సాంస్కృతిక ప్రామాణికతలో పెనవేసుకుపోయిన తన సమకాలీన ఆకర్షణకు ప్రసిద్ధి చెందిన కృతి శెట్టి, ఆత్మవిశ్వాసం, భావవ్యక్తీకరణ, సంప్రదాయంతో గాఢంగా ముడిపడి ఉన్న ఆధునిక ఇంద్రియ మహిళకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. అందుకే ఆమె ఈ బ్రాండ్‌కు సహజ ఎంపికగా నిలిచింది.

హైదరాబాద్‌లో తొలిసారిగా జరిగిన ది లీలా మొజాయిక్ 2026కి విశేష స్పందనహైదరాబాద్: ది లీలా బ్రాండ్ యొక్క జాతీయ రోడ్‌షో, ది లీలా మొజాయిక్ 2026లో భాగంగా హైదరాబాద్ నగరంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి మొట్టమొదటిసారిగా ఆతిధ్యం ఇస్తూ ది లీలా హైదరాబాద్ తమ విశిష్ట విందు వేదిక అయిన ఇస్ఫాహాన్‌ ద్వారాలను తెరిచింది. భారతదేశంలోని కీలక వ్యాపార నగరాలలో విస్తరించి ఉన్న ది లీలా మొజాయిక్ 2026 ఏప్రిల్ సర్క్యూట్ లో ఇది మూడవ మజిలీ. ఈ ఎడిషన్, కార్పొరేట్ క్లయింట్లు, మైస్ ప్లానర్లు, సీనియర్ వ్యాపార భాగస్వాములు, ఈవెంట్ ప్లానర్లు, వెడ్డింగ్ పార్టనర్స్ , ట్రావెల్ ఏజెంట్లు, హాస్పిటాలిటీ భాగస్వాములను ఒకచోట చేర్చింది.
