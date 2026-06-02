JEE అడ్వాన్స్డ్ 2026లో టాప్ 100లో ఆకాష్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఎనిమిది మంది విద్యార్థులు
భారతదేశంలోని ప్రముఖ టెస్ట్ ప్రిపరేషన్ సంస్థ అయిన ఆకాశ్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ (AESL), JEE అడ్వాన్స్డ్ 2026లో అద్భుతమైన పనితీరును కనబరిచినట్లు గర్వంగా ప్రకటిస్తోంది. తమ విద్యార్థులు జాతీయ మరియు రాష్ట్ర స్థాయిలలో అగ్ర ర్యాంకులను సాధించారు. ఈ ఫలితాలు, ఇంజనీరింగ్ ప్రవేశ పరీక్షల తయారీ కోసం భారతదేశంలోని అత్యంత విశ్వసనీయ సంస్థలలో ఒకటిగా AESL స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేశాయి.
జాతీయ స్థాయిలో, AESL విద్యార్థులు AIR 4, AIR 17, AIR 35, AIR 42, AIR 52, AIR 59, AIR 63, AIR 86, AIR 94లతో సహా టాప్ 100లో 9 ర్యాంకులను సాధించారు. ఇది సంస్థ యొక్క బలమైన విద్యా వ్యవస్థను, పోటీ పరీక్షలలో స్థిరమైన శ్రేష్ఠతను ప్రదర్శిస్తుంది. తెలంగాణలో, మోహిత్ శేఖర్ శుక్లా 319 మార్కుల అసాధారణ స్కోరుతో AIR 4 సాధించి రాష్ట్రంలో అగ్రశ్రేణి ప్రదర్శకుడిగా నిలిచారు. AESLకు చెందిన తెలంగాణ విద్యార్థులు అద్భుతమైన ప్రతిభను కనబరిచారు. వీరిలో 2 మంది విద్యార్థులు టాప్ 100 లోపు, ముగ్గురు విద్యార్థులు టాప్ 200 లోపు, 8 మంది విద్యార్థులు ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 1000 లోపు ర్యాంకులను సాధించారు.
తెలంగాణ నుండి పరీక్షలో అద్భుతమైన ర్యాంకులు సాధించిన ఇతర ముఖ్య విద్యార్థులలో జయంత్ శేఖర్ (ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 94, 276 మార్కులు), హంజాలా అబెదీన్(ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 105, 274 మార్కులు), శివ తేజంషు ఎ(ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 374, 241 మార్కులు), ఆలమూరి చైతన్య(ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 634, 225 మార్కులు), రిషిత్ కైతం(ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 676, 223 మార్కులు), దీపక్ నికేతన్ కార్తీక్ (ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 799, 218 మార్కులు), బి. అభిజీత్ (ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 844, 217 మార్కులు) ఉన్నారు.
Chaitu: నాగ చైతన్య కు ఢిల్లీ హైకోర్టులో విజయం
తన వ్యక్తిత్వ హక్కులను పరిరక్షించుకోవాలని కోరుతూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లో నటుడు నాగ చైతన్య సోమవారం ఢిల్లీ హైకోర్టులో భారీ విజయం సాధించారు. అశ్లీల వెబ్సైట్లు, ఆన్లైన్ మర్చండైజ్ ప్లాట్ఫారమ్లు యూట్యూబ్ ఛానెళ్లలో అతని పేరు, చిత్రం, స్వరం, పోలిక మరియు ఇతర వ్యక్తిత్వ లక్షణాలను అనధికారికంగా ఉపయోగించకుండా నటుడికి కోర్టు మధ్యంతర రక్షణ కల్పించింది.
నా బిడ్డను కోల్పోయినందుకు సీఎం విజయే కారణం.. జూలీ షాకింగ్ కామెంట్స్
తమిళనాడు సీఎం విజయ్, ఆయన పార్టీ తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) సపోర్టర్స్ వేధింపుల వల్లే తనకు గర్భస్రావం అయిందని బిగ్బాస్ కంటెస్టెంట్, మాజీ నర్సు, నటి మరియా జూలీ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. టీవీకే సపోర్టర్స్ తనను సోషల్ మీడియాలో దారుణంగా ట్రోల్ చేస్తున్నారని నటి జూలీ అన్నారు. దీనివల్ల తాను మానసికంగా కుంగిపోయానని, గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ వేధింపులు కొనసాగడంతో తీవ్ర ఒత్తిడికి గురై గర్భస్రావం అయిందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
క్యాస్టింగ్ కౌచ్పై నటి అపూర్వ కామెంట్లు... పిలిచినప్పుడు వెళ్లకపోతే ఏం చేస్తారంటే?
టాలీవుడ్ నటి అపూర్వ కాస్టింగ్ కౌచ్పై కామెంట్లు చేశారు. స్టార్ డమ్ వచ్చే వరకే ఎవరైనా ఇండస్ట్రీ వెంట పడతారు.. ఒక్క సారి స్టార్డమ్ వచ్చిన తరువాత ఇండస్ట్రీనే వారి వెంట పడుతుందని కామెంట్స్ చేశారు. కాస్టీంగ్ కౌచ్ విషయంలో బాలీవుడ్ హీరోయిన్లు అయితే కమిట్ అవుతారని.. తెలుగు హీరోయిన్లు కమిట్ అవ్వరు అన్న మాట లేదు. అసలు ఎటువంటి కమిట్ మెంట్ లేకుండా స్టార్లుగా మారిన హీరోయిన్లను ఉన్నారని అపూర్వ చెప్పుకొచ్చారు.