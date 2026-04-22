విశాఖపట్నం, విజయవాడ జేఈఈ మెయిన్ 2026 ఫలితాల్లో ఆకాష్ ముందంజ

విశాఖ, విజయవాడలోని ఆకాశ్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ విద్యార్థులు జేఈఈ మెయిన్ 2026లో అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచారు. కేంద్రాలన్నింటిలోనూ ఉన్నత స్థాయి అకడమిక్ స్థిరత్వం, బలమైన సిద్ధత ఈ ఫలితాలకు కారణమైంది. జేఈఈ మెయిన్ 2026(రెండవ సెషన్)లో విశాఖపట్నం, విజయవాడలోని ఆకాశ్ ఇన్స్టిట్యూట్ విద్యార్థులు అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధించారు. అనేకమంది విద్యార్థులు 99 శాతాంకానికి పైగా స్కోర్లు సాధించారు. ఈ సమూహంలో బెత సాయి ఆశిక్ 99.99 శాతాంకంతో అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబరిచి అఖిల భారత ర్యాంక్ 197ను సాధించి ప్రాంతంలో అగ్రస్థానంలో నిలిచారు.
బెత సాయి ఆశిక్తో పాటు వేమూరి సాయిసందీప్(99.91 శాతాంకం), ప్రవమ్ కుమార్ (99.69 శాతాంకం), సునిత్ సేన్(99.68 శాతాంకం), ప్రగడ ఫాల్గుని మాన్య(99.65 శాతాంకం), బోరెడీ జగన్ మోహన్ రెడ్డి(99.56 శాతాంకం), సూర్య లోకేష్ కల్లారి(99.24 శాతాంకం) తదితరులు కూడా అత్యుత్తమ శాతాంకాలు సాధించి మంచి ప్రతిభను చూపించారు.
విశాఖ(ద్వారకానగర్, మధురవాడ, గాజువాక), విజయవాడ(బెంజ్ సర్కిల్), కాకినాడ, తిరుపతి కేంద్రాల విద్యార్థులు ఈ బలమైన ఫలితాలకు తమ వంతు సహకారం అందించారు. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా ఆకాశ్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ నిరంతర అకడమిక్ ఫలితాల స్థిరత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. జాతీయ పరీక్షల సంస్థ(ఎన్టిఎ) 2026 ఏప్రిల్ 20న విడుదల చేసిన ఫలితాల ప్రకారం, విశాఖపట్నం, విజయవాడలోని ఆకాశ్ ఇన్స్టిట్యూట్ విద్యార్థులు జేఈఈ మెయిన్ 2026(రెండవ సెషన్)లో అద్భుతమైన ప్రతిభను కనబరిచారు.
ఫలితాలపై స్పందిస్తూ, మిస్టర్ ధీరజ్ కుమార్ మిశ్రా, చీఫ్ అకాడమిక్- బిజినెస్ హెడ్, AESL ఇలా పేర్కొన్నారు, దేశవ్యాప్తంగా మా విద్యార్థుల ప్రదర్శన వారి అంకితభావం, క్రమశిక్షణ, ఆకాశ్ లెర్నింగ్ ఎకోసిస్టమ్ బలాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. వారి నిరంతర కృషి, నిర్మితమైన అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్లు, నిపుణుల మార్గదర్శకత్వం సహాయంతో వారు అత్యుత్తమ ఫలితాలను సాధించగలిగారు. మా విద్యార్థులందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తూ, వారి భవిష్యత్ విజయాలకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము.
విద్యార్థులు తమ విజయానికి నిరంతర సాధన, కఠినమైన శిక్షణ, సమయానుకూల మార్గదర్శకత్వం, క్రమంతప్పని అంచనాలు ముఖ్య కారణాలుగా పేర్కొన్నారు. ఇవి వారి లోపాలను ముందుగానే గుర్తించడానికి, స్థిరంగా పనితీరును మెరుగుపరుచుకోవడానికి సహాయపడ్డాయి. నిర్మితమైన పాఠ్యప్రణాళిక, అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపక బృందం, రెగ్యులర్ మాక్ టెస్టుల సహాయంతో వారు తమ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ను బలపరచుకుని, పరీక్షలకు మెరుగైన సిద్ధత సాధించారు.
జాతీయ పరీక్షల సంస్థ నిర్వహించే జేఈఈ మెయిన్, ఎన్ఐటీలు, ఐఐఐటీలు, ఇతర కేంద్ర సహాయంతో నడిచే సాంకేతిక విద్యాసంస్థల్లో ప్రవేశానికి ప్రధాన ద్వారంగా పనిచేస్తుంది. అలాగే ఇది జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్కు అర్హత సాధించేందుకు మార్గంగా నిలుస్తుంది. జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ పరీక్ష ద్వారా భారత సాంకేతిక సంస్థల్లో(ఐఐటీలు) ప్రవేశం లభిస్తుంది.