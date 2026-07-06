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హైదరాబాద్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు.. ఎలా?
ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ నాయకత్వంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉపాధి కల్పన దిశగా అనేక ప్రగతిశీల చర్యలు చేపడుతోంది. ప్రాథమిక స్థాయిలో, రాష్ట్రానికి మరిన్ని పెట్టుబడులను రప్పించడం ద్వారా ఉద్యోగ అవకాశాలను సృష్టించడంతో పాటు, విద్యార్థులకు అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో శిక్షణ ఇచ్చేందుకు కూడా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది.
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ఈ క్రమంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మరో అడుగు ముందుకేసి హైదరాబాద్లో ఒక ప్రత్యేక జాబ్ మేళాను నిర్వహించింది. హైదరాబాద్లో నివసిస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే లక్ష్యంతో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి వసంశెట్టి సుభాష్ పాల్గొన్నారు. ప్రైవేట్ రంగంలో లభించే ఉద్యోగ అవకాశాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.
ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం చేపట్టిన కీలక కార్యక్రమాలలో ఇది ఒకటి. హైదరాబాద్లో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులకు ఉద్యోగాలు లభించేలా చేయడంలో ఇది అత్యంత ప్రగతిశీల నిర్ణయం. ఇలాంటి కార్యక్రమం మరొక రాష్ట్రంలో జరగడం విశేషం.
గత రెండు దశాబ్దాలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన విద్యార్థులలో గణనీయమైన సంఖ్యలో యువత హైదరాబాద్కు వలస వెళ్తున్నారన్నది వాస్తవం. కాబట్టి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఈ జాబ్ డ్రైవ్, ఆ విద్యార్థులు తమ కెరీర్ను ప్రారంభించడానికి సరైన మార్గాలను కనుగొనడంలో ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
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