సంబంధిత వార్తలు
- Mohanbabu: మోహన్ బాబు యూనివర్శిటీ లోని అభియోగాలపై ప్రో-ఛాన్సలర్ ప్రకటన
- విద్య, సాంకేతికత భాగస్వామ్యంపై శాన్ డియాగో విశ్వవిద్యాలయం- తెలంగాణ ఉన్నత విద్యా మండలి
- అభ్యుదయ్తో విద్యా సంవత్సరాన్ని ప్రారంభించిన ఐఎంటి హైదరాబాద్
- మహిళా ఇంజనీర్ల కోసం రూపా రాహుల్ బజాజ్ స్కాలర్షిప్ ద్వారా బజాజ్ ఆటో ఫౌండేషన్ రూ. 400 కోట్లు
- 30 వైద్య విభాగాల్లో 433 అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టుల భర్తీ
కెరీర్లను ఏఐ పునర్నిర్మిస్తున్న తరుణంలో ఉన్నత విద్యలో బహుళ విషయ విధానాన్ని సమర్థిస్తున్న డబ్ల్యూపీఓ
కృత్రిమ మేధస్సు, వేగవంతమైన సాంకేతిక మార్పులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పరిశ్రమలను పునర్నిర్మిస్తూనే ఉన్నందున, విశ్వవిద్యాలయాలు విద్యార్థులను వారి మొదటి ఉద్యోగానికి సిద్ధం చేయడం దాటి, వారి జీవితకాలంలో పలు వృత్తి మార్పులను ఎదుర్కొనేలా వారిని సన్నద్ధం చేయాలని జూన్ 20న జరిగిన వరల్డ్ పీస్ యూనివర్సిటీ (గోవా) ఓపెన్ హౌస్లో వక్తలు పేర్కొన్నారు.
ఉన్నత విద్య భవిష్యత్తు, రోజురోజుకీ అనూహ్యంగా మారుతున్న ప్రపంచంలో విశ్వవిద్యాలయాల నుండి మారుతున్న అంచనాలపై చర్చపై కాబోయే విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, అధ్యాపకులను ఈ కార్యక్రమం ఒక చోట చేర్చింది. ఈ కార్యక్రమంలో డబ్ల్యూపీఓ (గోవా) బహుళ విషయ విద్యా నమూనా ప్రధానాంశంగా నిలి చింది. ఇది విజ్ఞానశాస్త్రంలో లోతైన పరిజ్ఞానాన్ని, విభిన్న రంగాలలో ఆలోచించే సామర్థ్యాన్ని, మార్పులకు అనుగుణంగా మారడాన్ని, సంక్లిష్టమైన వాస్తవ ప్రపంచ సవాళ్లను ఎదుర్కోవడాన్ని మిళితం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.
ఒకే విభాగానికి చెందిన పరిధులను దాటి విభిన్న దృక్కోణాలతో మమేకమయ్యేలా అధ్యాపకులను, విద్యార్థులను ప్రోత్సహించే బహుళ-విషయాల విధానంతో డబ్ల్యూపీయూ(గోవా)ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. సమగ్ర అభ్యాసం, పరిశ్రమల అనుసంధానం, ప్రపంచవ్యాప్త అనుభవం, క్రియాశీలక అభ్యాసం ద్వారా, పట్టభ ద్రులను జీవితకాల అభ్యాసం, అనుసరణ, నాయకత్వం కోసం సిద్ధం చేయడమే కాకుండా, వారు నేర్చుకు న్న వాటిని అన్వయించుకోగల ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ రంగాలలో అద్భుత ఉద్యోగాలకు కూడా మార్గం సుగమం చేయాలని ఈ విశ్వవిద్యాలయం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది అని వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ వాల్టర్ లీల్ అన్నారు.
విద్యార్థులను వారి మొదటి ఉద్యోగానికి సిద్ధం చేయడం మాత్రమే సరిపోతుందని విశ్వవిద్యాలయాలు ఇకపై భావించలేవు అని డబ్ల్యూపీఓ(గోవా) ప్రో వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ ఆశిష్ భరద్వాజ్ అన్నారు. తమ జీవిత కాలంలో ఎదురయ్యే అనేక మార్పులు, పరిణామాలు, అవకాశాలకు అనుగుణంగా మనం విద్యార్థులను సిద్ధం చేస్తున్నామా అన్నదే అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రశ్న. భవిష్యత్తు కేవలం ప్రత్యేక నైపుణ్యం కలిగిన వారిదే కాదు; నిరంతరం నేర్చుకోగలగడం, వివిధ రంగాలకు చెందిన ఆలోచనలను అనుసంధానించడం, సంప్రదా య వర్గీకరణలకు సరిగ్గా సరిపోని సవాళ్లను ఎదుర్కోగలగడం వంటి సామర్థ్యాలు ఉన్నవారిదే ఆ భవిష్యత్తు అని అన్నారు.
సంప్రదాయ విద్యా చక్రాల కంటే పరిశ్రమలు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నందున, ఉన్నత విద్యపై దీర్ఘ కాలంగా ఉన్న భావనలు ఎలా సవాలు చేయబడుతున్నాయో ఈ చర్చ అన్వేషించింది. కొత్త వృత్తులు ఆవి ర్భవిస్తున్నాయి, స్థిరపడిన పాత్రలు రూపాంతరం చెందుతున్నాయి, ఒకే రంగంలో పనిచేయడానికి బదు లుగా బహుళ రంగాల నైపుణ్యాన్ని మిళితం చేయగల వ్యక్తుల నుండి పోటీ అంతకంతకూ పెరుగుతోంది.
వివిధ రంగాలలో నేర్చుకోవడం, అనుగుణంగా మారడం, పనిచేయగల సామర్థ్యం, సాంకేతిక నైపుణ్యంతో సమానంగా ఎలా ముఖ్యమవుతుందో పాల్గొన్నవారు తెలుసుకున్నారు. భవిష్యత్ వృత్తులకు అవసరమైన సామర్థ్యా లుగా ఉత్సుకత, స్థితిస్థాపకత, జీవితకాల అభ్యాసం యొక్క పెరుగుతున్న ప్రాముఖ్యతను కూడా ఈ చర్చ పరిశీలించింది.
ఉన్నత విద్యా సంస్థలు విద్యార్థులకు కేవలం ప్రస్తుత వృత్తుల కోసం మాత్రమే శిక్షణ ఇవ్వకుండా, ఇంకా ఊహించలేని అవకాశాల కోసం వారిని సిద్ధం చేయడంపై మరింతగా దృష్టి పెట్టాలని వక్తలు నొక్కి చెప్పారు. డబ్ల్యూపీఓ (గోవా) ప్రస్తుతం కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ (CSE)లో బి.టెక్, బ్యాచిలర్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్ (ఆనర్స్), ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్లో బి.డిజైన్, కమ్యూనికేషన్ డిజైన్లో బి.డిజైన్, మరియు సైకాలజీలో బి.ఎస్.సి. (ఆనర్స్) కోర్సులను అందిస్తోంది. ఉద్యోగ భవిష్యత్తుపై విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు స్పష్టత కోరుకుంటున్న తరుణంలో, ఉన్నత విద్యా సంస్థలు కేవలం ఉపాధి కల్పనపైనే కాకుండా, వారి వృత్తి జీవితంలో నిరంతరం జరిగే మార్పులను ఎదుర్కొనేలా అభ్యా సకులను సిద్ధం చేయడంపై కూడా దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరాన్ని ఈ చర్చలు పునరుద్ఘాటించాయి.
సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట : వర్చ్యువల్గా కోర్టుకు హాజరైన అల్లు అర్జున్
'పుష్ప-2' చిత్రం విడుదల సందర్భంగా హైదరాబాద్ నగరంలోని సంధ్య థియేటర్ వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాట కేసులో ఆ చిత్రం హీరో అల్లు అర్జున్ నాంపల్లి కోర్టుకు భౌతికంగా హాజరుకాకుండా, వర్య్యువల్గా హాజరయ్యారు. షూటింగ్ వల్ల వ్యక్తిగత హాజరు నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని ఆయన కోరినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా న్యాయమూర్తి ఎదుట విచారణకు హాజరయ్యారు.
ఈ ఫోటోకి నువ్వక్కర్లేదు, పక్కకెళ్లు అంటూ శ్రీలీలకు వేలు చూపిస్తూ షాకిచ్చిన సీఎం భార్య, వీడియో
టాలీవుడ్ క్యూటెస్ట్ స్టార్ హీరోయిన్ శ్రీలీలకు అవమానం జరిగిందంటూ ఆమె అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు పోస్ట్ చేస్తున్నారు. శ్రీలీలను పిలిచి మరీ అవమానించారని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇంతకీ అసలు ఏమి జరిగిందో తెలుసుకుందాము. ముంబై నగరంలో దివ్యాజ్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన యోగా డేకి శ్రీలీలను ముఖ్య అతిధిగా ఆహ్వానించారు. ఈ వేడుకకు మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అమృతా ఫడ్నవిస్, ఆమె కుమార్తె కూడా హాజరయ్యారు. యోగా ఈవెంట్ ముగిసిన తర్వాత ఫోటోగ్రాఫర్లు వీరిని ఫోజులివ్వమని అడిగారు. తొలుత అమృత, ఆమె కుమార్తె, శ్రీలీల నవ్వుతూ ఫోజులిచ్చారు.
Vijay Birthday Special: రూ.500ల యాక్టర్ నుంచి తమిళనాడు సీఎం వరకు.. జననాయగన్ జర్నీ
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్కు 2026 జూన్ 22న, తన 52వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు. నటుడి నుండి రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన ఆయన పుట్టినరోజును ఆన్లైన్లో అభిమానులు, సినీ పరిశ్రమ ప్రముఖులు, నరేంద్ర మోదీ, రాహుల్ గాంధీ వంటి రాజకీయ నాయకులు ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఆయనకు పెద్ద ఎత్తున శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా విజయ్ రాబోయే చిత్రం జన నాయగన్పై కూడా దృష్టిని మళ్లించింది. ఈ సినిమా విడుదల తేదీపై ఇంకా ఎటువంటి స్పష్టత లేకపోవడంతో అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
The red bag teser: నలుగురు గాళ్స్ ది రెడ్ బ్యాగ్ కోసం ఏం చేశారు ?
నలుగురు గాళ్స్ ఓ సమస్య నేపథ్యంగా ది రెడ్ బ్యాగ్’ టీజర్ విడుదలయింది. డ్రెగ్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఇందులో కనిపిస్తుంది. ఈ సినిమాలో కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహా సింగ్, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బాదల్, భార్గవి, రాశీ తదితరులు ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. మెమరీ మేకర్స్ బ్యానర్ మీద హరికృష్ణ సోమిశెట్టి నిర్మించిన చిత్రం. రవి కుమార్ సీరపు దర్శకత్వం వహించారు. కాగా, ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’ టీజర్ను ఏపీ ఇండస్ట్రీస్, కామర్స్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మినిస్టర్ టీజీ భరత్ రిలీజ్ చేశారు.