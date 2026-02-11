ఆల్ యంగ్ ఇండియా ఫెలోస్ తరగతి కోసం ఉపకారవేతనాలు ప్రకటించిన అశోక యూనివర్శిటీ

అంతర విభాగం ఉన్నత విద్య, పరిశోధన కోసం అశోక యూనివర్శిటీ భారతదేశంలో ప్రీమియర్ సంస్థ యంగ్ ఇండియా ఫెలోషిప్ 2026-27 తరగతి యొక్క 16వ కోహోర్ట్ కోసం దరఖాస్తులను ప్రారంభించింది. ఫ్లాగ్ షిప్ కార్యక్రమం 2014లో యూనివర్శిటీ స్థాపన కోసం శంకుస్థాపన చేసి 15 సంవత్సరాల ప్రయాణం పూర్తి చేసిన కారణంగా ఇది ఒక మైలురాయి సంవత్సరాన్ని సూచిస్తోంది. అర్హత కలిగిన, తెలివైన వ్యక్తులకు ఫెలోషిప్ మరింత అందుబాటులో ఉంచడానికి తమ నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటిస్తూ, అశోకా యూనివర్శిటీ 2026-27 తరగతిలోని ఎంపికైన ఫెలోస్ అందరికీ ఉపకారవేతనాలు కేటాయిస్తుంది, ఇదంతా HDFC బ్యాంక్ వారి దయాపూర్వకమైన మద్దతు ద్వారా సాధ్యమైంది.
ఫెలోషిప్ కోసం దరఖాస్తులను ఉచితంగా పొందవచ్చు, రోలింగ్ ప్రాతిపదికన అవి సమీక్షించబడతాయి. ప్రాధాన్యత తుది గడువు 23 ఫిబ్రవరి 2026గా నిర్ణయించబడింది, దీని వలన అభ్యర్థులు త్వరగా తమ అభిప్రాయాలు తెలియచేయవచ్చు, అయితే దరఖాస్తుల తుది విడత మార్చి 23, 2026న ముగుస్తుంది.
2011లో స్థాపించబడిన, YIF ఏడాది పాటు కొనసాగే గురుకుల పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమాను అందిస్తోంది. ఇది అంతర విభాగం, మల్టిడైమన్షనల్ సాధన పై దృష్టి కేంద్రీకరించింది. YIF పాఠ్యాంశం నాలుగు కీలకమైన స్థంబాలపై ఆధారపడింది, దీనిలో కోర్, ఎలక్టివ్ కోర్స్ వర్క్, క్రిటికల్ ఇంక్వైరీ, ఎక్స్ప్రెషన్, ఇమ్మర్శివ్ ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్, హోలిస్టిక్ లెర్నింగ్, ఎంగేజ్మెంట్లు భాగంగా ఉన్నాయి. ఫెలోస్ వివిధ డిసిప్లిన్స్, థీమ్స్లో సుమారు 18 కోర్సులు అధ్యయనం చేస్తారు. వాస్తవిక ప్రపంచం ప్రాజెక్టుపై పని చేస్తారు, ఏవిధంగా ఆలోచించాలి, ప్రభావవంతంగా వ్యక్తం చేయాలి వారు నేర్చుకుంటారు, ఇదంతా ఫీల్డ్స్లో ఉన్న దిగ్గజాలు, సీనియర్ పూర్వ విద్యార్థుల మార్గదర్శకత్వంలో నిర్వహించబడుతుంది.
ప్రోగ్రాం ఇంజనీరింగ్, కామర్స్, హ్యుమానిటీస్, సైన్సెస్, ఆర్ట్స్- ప్రొఫెషనల్ ఫీల్డ్స్ సహా డిసిప్లిన్స్లో వ్యక్తుల నుండి దరఖాస్తులను ప్రోత్సహించింది. బహుళ డొమైన్స్లో ఫుల్-టైమ్ పని అనుభవాన్ని అత్యధిక శాతం అభ్యర్థుల సమూహం కలిగి ఉంది. ద యంగ్ ఇండియా ఫెలోషిప్ కొత్త ఆలోచనలను ఆహ్వానించి, నేటి సంక్లిష్టమైన ప్రొఫెషనల్ పరిస్థితి కోసం అంతర విభాగం సామర్థ్యాలను రూపొందించడాన్ని కోరుకునే మేధోపరమైన కుతూహాలం కలిగిన వ్యక్తుల కోసం రూపొందించబడింది. ఇది ప్రధానమైన రంగాల్లో మార్పు చెందాలని కోరుకునే వారి నుండి, తమ విమర్శనాత్మకమైన ఆలోచన, నిర్ణయం మరియు నాయకత్వ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకునే లక్ష్యంతో ఉన్న నిపుణుల నుండి దరఖాస్తులను ప్రోత్సహిస్తుంది.
ఫెలోషిప్ ప్రభావంపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, సోమక్ రాయ్ చౌదరి, వైస్ ఛాన్సలర్ అశోక యూనివర్శిటీ, ఇలా అన్నారు, యూనివర్శిటీలో ద యంగ్ ఇండియా ఫెలోషిప్ నాయకులను తయారుచేయడంలో చాలా విజయవంతమైంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మా పూర్వ విద్యార్థులు అందరూ తమ కోసం పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదిస్తున్నారు. వారిలో చాలామంది తమ రంగంలో అగ్ర స్థానంలో ఉన్నారు. 2400 శక్తివంతమైన పూర్వ విద్యార్థుల కమ్యూనిటీ ప్రభుత్వం, సివిల్ సొసైటీ, అభివృద్ధి, అకాడమియా, పరిశోధన, క్రీడలు, పెర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్, మల్టిలేటరల్ సంస్థలు, కార్పొరేట్ రంగంలో, ఔత్సాహికులుగా ప్రభావం చూపించడాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.
అర్హత ప్రమాణం, ఎంపిక ప్రక్రియ: 2026-27 YIF క్లాస్
2026-27 క్లాస్లో సుమారు 100 మంది ఫెలోస్ ఉంటారు. అన్ని వయో సమూహాలు, జాతీయతలు కలిగిన అభ్యర్థులకు జులై 2026 నాటికి లేదా అంతకంటే ముందుగా (దరఖాస్తు చేసే సమయంలో చివరి సంవత్సరం విద్యార్థిగా ఉండవచ్చు) ఏదైనా విభాగంలో గుర్తించబడిన అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ కలిగిన వారు YIF కోసం దరఖాస్తు చేయడానికి అర్హులు.
విభిన్నమైన అకాడమిక్ ప్రొఫెషనల్, భూభాగం, సామాజిక ఆర్థిక నేపధ్యాల నుండి వచ్చిన అభ్యర్థులు ఎలాంటి వయోపరిమితి లేని దరఖాస్తుదారులు. 2026 క్లాస్ 19 నుండి 39 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సులో ఉన్నారు. 80 అండర గ్రాడ్యుయేట్ సంస్థలకు ప్రాతినిధ్యంవహిస్తున్నారు, 4 దేశాలకు మరియు 67 నగరాలు, పట్టణాలకు చెందిన వారు. ప్రధానంగా, 2026 ఫెలోస్ యొక్క క్లాస్ లో 35% మంది కాలేజీకి వెళ్లే మొదటి తరానికి చెందిన వారు, 59% మంది వివిధ డొమైన్స్లో ఫుల్-టైమ్ పని అనుభవం కలిగి ఉన్నారు.
25% నుండి పూర్తి 100% వరకు మాఫీ చేయబడే ఉపకారవేతనాలను YIF అందిస్తోంది. ఇది ట్యూషన్, నివాసం, భోజనాలతో పాటు అదనపు ఆర్థిక సహాయం కోసం స్టైపెండ్స్ను కూడా కవర్ చేస్తోంది. ఇంకా 10 అసాధారణమైన అభ్యర్థులకు ఛాన్సలర్ ఉపకారవేతనం బహుకరించబడుతుంది. ఇది పూర్తి ట్యూషన్, రెసిడెన్స్ ఫీజును ఇస్తుంది. ప్రధానంగా, 2025-26 నాటి 15వ కోహోర్ట్, YIF క్లాస్ లోని ఫెలోస్ అందరిలో, 59% మంది పూర్తి ట్యూషన్ మినహాయింపులు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పొందారు. 32% మందికి పూర్తిగా నిధులు (ట్యూషన్, నివాసం, భోజనంతో సహా) లభించాయి. పూర్తిగా నిధులు పొందిన 24% మంది ఫెలోషిప్ను కొనసాగించడానికి అదనపు ఆర్థిక సహాయం పొందారు. 17 మంది ఫెలోస్ ఛాన్సలర్ స్కాలర్స్గా గుర్తించబడ్డారు.
ఆసక్తి కలిగిన అభ్యర్థులు అందరూ ఉచిత ఆన్లైన్ దరఖాస్తును పూర్తి చేయాలి. దరఖాస్తులు సమగ్రంగా మూల్యాంకనం చేయబడతాయి, ఎంపిక చేయబడిన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ వ్యక్తిగత ఇంటర్వ్యూ కోసం ఆహ్వానించబడతారు. అంతిమ విడత ప్రాధాన్యత తుది గడువు ఫిబ్రవరి 23, 2026. ఈ తేదీ నాటికి అందుకోబడిన దరఖాస్తులు వ్యక్తిగత ఇంటర్వ్యూ దశ కోసం ఇంతకు ముందు ప్రాసెస్ చేయబడతాయి. అంతిమ విడత దరఖాస్తుల తుది గడువు మార్చి 23, 2026.