తెలంగాణలోని విద్యార్థుల కోసం 2027 సంవత్సరానికి ప్రవేశాలను ప్రారంభించిన ఏట్రియా విశ్వవిద్యాలయం
హైదరాబాద్: భారతదేశపు మొట్టమొదటి లిబరల్ స్టెమ్ విశ్వవిద్యాలయమైన ఏట్రియా విశ్వవిద్యాలయం, నాలుగు విభాగాలలో 270 అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ సీట్లను ప్రతిపాదిస్తూ, తమ BS, MS బై రీసెర్చ్, PhD ప్రోగ్రామ్లలో 2027-28 విద్యా సంవత్సరానికి ప్రవేశాలను ప్రారంభించింది. బెంగళూరు కేంద్రంగా కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోన్న ఈ విశ్వవిద్యాలయం యొక్క లిబరల్ స్టెమ్ నమూనా, సైన్స్, ఇంజనీరింగ్లోని లోతైన పరిజ్ఞానంతో పాటు వివిధ రంగాల అభ్యసనంలోని విస్తృత పరిధితో జతచేస్తుంది. దీనివల్ల విద్యార్థులు ఒక రంగంలో నైపుణ్యం సంపాదించడంతో పాటు మరో రంగంలో ఆచరణాత్మక పరిజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకుంటారు.
దీని అంతర విభాగ, పరిశోధన ఆధారిత విద్యా విధానంలో కోర్సును బట్టి 9 నుంచి 12 నెలల పరిశ్రమల అనుభవం కల్పించనున్నారు. దీనితో పాటు జాన్సన్-జాన్సన్, ఆల్టైర్, ఏథర్ ఎనర్జీ, గెలాక్సీఐ స్పేస్, ఐఐహెచ్ఎస్, డబ్ల్యుఆర్ఐ వంటి సంస్థలలో ప్లేస్మెంట్ అవకాశాలను కూడా కల్పిస్తుంది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరంలో, 100% విద్యార్థులు మెరిట్ స్కాలర్షిప్లను అందుకున్నారు, దీని ద్వారా సుమారు రూ. 20 కోట్లు పంపిణీ చేయబడ్డాయి.
డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, లైఫ్ సైన్సెస్, ఎనర్జీ సైన్సెస్ మరియు ఇ-మొబిలిటీ విభాగాలలో ప్రోగ్రామ్లు అందించబడుతున్నాయి. 2027-28 సంవత్సరానికి, కోర్ ఏఐ & ఫౌండేషన్ మోడల్స్, ఏఐ స్టివార్డ్ (రెస్పాన్సిబుల్ ఏఐ), సైబర్సెక్యూరిటీ & బ్లాక్చెయిన్, హెల్త్కేర్లో ఏఐ మరియు 3డి బయోప్రింటింగ్ వంటి కొత్త స్పెషలైజేషన్లను ఏట్రియా జోడిస్తోంది. విద్యార్థులందరూ గణితం, ప్రోగ్రామింగ్, రసాయన శాస్త్రం, అణు జీవశాస్త్రం, శక్తి , చలనశీలత వంటి రంగాలలో మూడు వారాల చొప్పున జరిగే ప్రాథమిక కోర్సులతో కూడిన ఒక ఉమ్మడి మొదటి సంవత్సరం పునాదితో ప్రారంభిస్తారు. ఈ అంతర విభాగ విధానం, విద్యార్థులు తమ ప్రత్యేకతను ఎంచుకోవడానికి ముందే, ఈ రంగాలు ఒకదానితో ఒకటి ఎలా ముడిపడి ఉన్నాయో అర్థం చేసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
రాబోయే రెండు నుంచి మూడేళ్లలో ఈ రంగాల్లో నిపుణులకు డిమాండ్ అందుబాటులో ఉన్న ప్రతిభావంతుల సంఖ్య కంటే ఎక్కువగా ఉండనుంది. బెయిన్ అండ్ కంపెనీ అంచనాల ప్రకారం 2027 నాటికి భారత్లో ఏఐ ఉద్యోగ ఖాళీలు 23 లక్షలు దాటనున్నాయి. ఇది అందుబాటులో ఉన్న నిపుణుల సంఖ్యకు దాదాపు రెట్టింపు. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల రంగంలో నియామకాలు ఏటా 15-20 శాతం పెరుగుతాయని (అడెక్కో ఇండియా) అంచనా. 2030 నాటికి స్వచ్ఛ ఇంధన లక్ష్యాల ద్వారా 44 లక్షలకు పైగా ఉద్యోగాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని (సీఈఈడబ్ల్యూ-ఎన్ఆర్డీసీ) పేర్కొంది. బయో ఎకానమీ రంగం కూడా 2030 నాటికి దాదాపు రెట్టింపై 300 బిలియన్ డాలర్లకు చేరనుంది.
హైదరాబాద్లోని విద్యార్థుల కోసం, ఏట్రియా అందించే విద్యా విభాగాలు ఈ ప్రాంత ఆర్థిక వృద్ధికి తోడ్పాటునందించే రంగాలతో దగ్గర సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. ఆగష్టు 2026 నాటికి హైదరాబాద్లో ఏఐ/ఎంఎల్ నియామకాలలో ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ 48% వృద్ధి నమోదైంది. అదే సమయంలో, 2030 నాటికి ఐదు లక్షల ఉద్యోగాలను సృష్టించడం, 25 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంను తెలంగాణ యొక్క నెక్స్ట్-జెన్ లైఫ్ సైన్సెస్ పాలసీ 2026-30 లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. తమ ప్రాంతీయ కార్యకలాపాల విస్తృతిని ప్రతిబింబిస్తూ, ఏట్రియా యొక్క 2026-27 బ్యాచ్లో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల నుండి కలిపి 84 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు.
సిన్బయోఏఐ, ఏజెంటిక్ క్యాంపస్ మైక్రోగ్రిడ్తో సహా ఏట్రియా యొక్క సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్, విద్యార్థులను అనువర్తిత పరిశోధన , వాస్తవ ప్రపంచ పారిశ్రామిక సవాళ్లతో అనుసంధానిస్తోంది. ఏథర్ ఎనర్జీ, సన్ మొబిలిటీ, ముసాషి ఇండియా, మినీమైన్స్ మరియు క్రిస్పర్బిట్స్ వంటి సంస్థలతో భాగస్వామ్యాలు బయోటెక్నాలజీ, ఇంధన నిల్వ మరియు ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ రంగాలలో పరిశోధన, ఆచరణాత్మక అభ్యాసానికి మరింత మద్దతునిస్తాయి.
“ఈ దశాబ్దంలో వాతావరణ మార్పులు, ఇంధనం, ఆరోగ్యం, తెలివైన వ్యవస్థలకు సంబంధించిన ప్రధాన సవాళ్లు వివిధ విద్యా విభాగాలకు సంబంధించినవి. వాటిని పరిష్కరించడానికి అవసరమైన విద్య కూడా అదే విధంగా ఉండాలి. ఆ ఆలోచనే ఏట్రియా యొక్క లిబరల్ స్టెమ్ నమూనాకు పునాది. హైదరాబాద్ ఒకే సమయంలో ఏఐ, లైఫ్ సైన్సెస్ , ఇంధన రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఈ పరిశ్రమలకు నాయకత్వం వహించేవారు వివిధ రంగాల గురించి ఆలోచించగలిగి, ఒక రంగంలో సమర్థంగా పనిచేయగలిగే నైపుణ్యమున్న గ్రాడ్యుయేట్లే అవుతారు.
మా 2027-28 బ్యాచ్లోకి తెలంగాణ విద్యార్థులను స్వాగతించడానికి మేము ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాము,” అని ఏట్రియా విశ్వవిద్యాలయం వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ రాజీవన్ మాధవన్ నాయర్ అన్నారు. భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఫైబర్ బ్రాడ్బ్యాండ్ ప్రొవైడర్లలో ఒకటైన ACT ఫైబర్నెట్ను స్థాపించిన డాక్టర్ సుందర్ రాజు నేతృత్వంలోని, బెంగళూరు కేంద్రంగా పనిచేసే ఏట్రియా గ్రూప్లో ఏట్రియా యూనివర్సిటీ ఒక భాగం. ఈ గ్రూప్ పోర్ట్ఫోలియోలో పవన, సౌర మరియు జల విద్యుత్ వంటి పునరుత్పాదక ఇంధన రంగాలలో ఆసక్తులు కలిగిన ఏట్రియా పవర్, మరియు రాడిసన్ బ్లూ ఏట్రియా బెంగళూరు ఉన్నాయి. వ్యాపార రంగంలో ఈ సంస్థకు ఉన్న అనుభవం, ఇంధనం, ఆతిథ్యం, సాంకేతిక రంగాల్లోని పరిజ్ఞానం యూనివర్సిటీ పరిశ్రమల అనుసంధాన విద్యా విధానానికి మార్గదర్శకంగా నిలుస్తున్నాయి.
2027-28 విద్యా సంవత్సరానికి దరఖాస్తులు 31 అక్టోబర్ 2027 వరకు స్వీకరించబడతాయి. వీటిని ఏట్రియా యూనివర్సిటీ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో సమర్పించవచ్చు. ఎంపిక ప్రక్రియలో దరఖాస్తుల మూల్యాంకనం, ఆ తర్వాత వ్యక్తిగత ఇంటర్వ్యూ వంటివి ఉంటాయి. మెరిట్ స్కాలర్షిప్ల కోసం ఎస్ఏటీ, జేఈఈ, సీయూఈటీ స్కోర్లను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.